Feriados bancarios nacionales del 2025: verifica si tu sucursal está abierta

Los bancos no están obligados a cerrar en los días festivos designados por el Sistema de la Reserva Federal de EE.UU., pero generalmente lo hacen. Espera que las sucursales bancarias estén cerradas el lunes, 13 de octubre, en observancia del Día del Raza.
Este es el calendario de feriados de la Reserva Federal para el 2025:
- Día de Año Nuevo: miércoles, 1.º de enero
- Día de Martin Luther King Jr.: lunes, 20 de enero
- Día de los Presidentes: lunes, 17 de febrero
- Día de la Recordación: lunes, 26 de mayo
- Día de la Liberación ("Juneteenth": jueves, 19 de junio
- Día de la Independencia: viernes, 4 de julio
- Día del Trabajo: lunes, 1.º de septiembre
- Día de la Raza: lunes, 13 de octubre
- Día de los Veteranos: martes, 11 de noviembre
- Día de Acción de Gracias: jueves, 27 de noviembre.
- Navidad: jueves, 25 de diciembre
En esas fechas, es probable que las sucursales físicas estén cerradas. (Una excepción notable entre los grandes bancos es TD Bank, que abre en algunos días festivos federales, y estará abierto el 13 de octubre. Si es así, los servicios en persona no están disponibles. Los cajeros y demás empleados tienen el día libre, y el servicio desde el automóvil por lo general está cerrado, excepto en los casos en que es automatizado.
Los cajeros automáticos deberían estar disponibles, al igual que la banca digital, independientemente de lo que se celebre en el país ese día. Puedes hacer transacciones rutinarias a través del sitio web o la aplicación de tu banco o cooperativa de crédito y ahorro. Si tienes una cuenta en internet, puedes:
- revisar los saldos de las cuentas
- pagar facturas
- transferir dinero entre cuentas
- depositar cheques
Tu banco puede ofrecer servicios digitales adicionales; revisa su sitio web para obtener información.
Estas son otras cosas que debes saber sobre la actividad bancaria —o falta de ella— los días feriados federales.
