Feriados bancarios nacionales del 2025: verifica si tu sucursal está abierta

Los bancos no están obligados a cerrar en los días festivos designados por el Sistema de la Reserva Federal de EE.UU., pero generalmente lo hacen. Espera que las sucursales bancarias estén cerradas el lunes, 13 de octubre, en observancia del Día del Raza.

Este es el calendario de feriados de la Reserva Federal para el 2025:

Día de Año Nuevo: miércoles, 1.º de enero

miércoles, 1.º de enero Día de Martin Luther King Jr.: lunes, 20 de enero

lunes, 20 de enero Día de los Presidentes: lunes, 17 de febrero

lunes, 17 de febrero Día de la Recordación: lunes, 26 de mayo

lunes, 26 de mayo Día de la Liberación ("Juneteenth": jueves, 19 de junio

jueves, 19 de junio Día de la Independencia: viernes, 4 de julio

viernes, 4 de julio Día del Trabajo: lunes, 1.º de septiembre

lunes, 1.º de septiembre Día de la Raza: lunes, 13 de octubre

lunes, 13 de octubre Día de los Veteranos: martes, 11 de noviembre

martes, 11 de noviembre Día de Acción de Gracias: jueves, 27 de noviembre.

jueves, 27 de noviembre. Navidad: jueves, 25 de diciembre

En esas fechas, es probable que las sucursales físicas estén cerradas. (Una excepción notable entre los grandes bancos es TD Bank, que abre en algunos días festivos federales, y estará abierto el 13 de octubre. Si es así, los servicios en persona no están disponibles. Los cajeros y demás empleados tienen el día libre, y el servicio desde el automóvil por lo general está cerrado, excepto en los casos en que es automatizado.

Los cajeros automáticos deberían estar disponibles, al igual que la banca digital, independientemente de lo que se celebre en el país ese día. Puedes hacer transacciones rutinarias a través del sitio web o la aplicación de tu banco o cooperativa de crédito y ahorro. Si tienes una cuenta en internet, puedes:

revisar los saldos de las cuentas

pagar facturas

transferir dinero entre cuentas

depositar cheques

Tu banco puede ofrecer servicios digitales adicionales; revisa su sitio web para obtener información.

Estas son otras cosas que debes saber sobre la actividad bancaria —o falta de ella— los días feriados federales.

El procesamiento puede tardar más tiempo