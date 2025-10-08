Por siglos, el oro se ha apreciado tanto por su valor monetario como por su belleza. El metal amarillo también es apreciado por su escasez: todo el oro del mundo formaría un cubo de aproximadamente 75 pies de alto, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y con la inflación aún elevada y la depreciación del dólar estadounidense, el oro se ha proclamado como una protección para hacerle frente a los precios que siguen aumentando. Su valor ha subido más de un 50% en los últimos 12 meses. No es de extrañar que este metal precioso, que por primera vez se vendió a más de $4,000 por onza el 7 de octubre, se haya convertido en una mercancía muy cotizada.

Pero invertir en oro físico tiene dos grandes problemas: cómo comprarlo y dónde guardarlo. Cuando compras oro, debes asegurarte de que verdaderamente sea oro, y no plomo pintado, y de la pureza correcta, según su medida en quilates (el de 24 quilates es oro puro; el de 18 quilates es 75% oro). Por esa razón, el mercado del oro ha estado plagado de fraude. Mark Twain supuestamente dijo que una mina de oro es un hoyo en el suelo con un mentiroso al lado.

Una vez que tienes el oro, tienes que determinar dónde guardarlo. Si lo guardas en casa, un ladrón podría llevarse tu inversión. Si lo colocas en una caja de seguridad en el banco, tendrás que comprar seguro adicional, porque el seguro de depósito federal no cubre esas cajas. Y si alguien te lo guardará, tendrás que pagarle por el servicio y asegurarte de que sea un negocio legítimo, no un tipo con un apartado postal muy lucrativo.

Cuando compres oro, tienes que asegurarte de que lo que obtengas realmente sea oro, y también es posible que tengas que contratar a alguien para que lo proteja. Además, hay muchas maneras de gastar más de lo que deberías en toda la transacción o de que te engañen por completo. Estos son algunos de los peores errores que las personas cometen al comprar oro y consejos sobre cómo evitar cometerlos.