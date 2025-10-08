Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

Los 5 peores errores al comprar oro

Cómo asegurarte de obtener la calidad y la cantidad que quieres por un precio justo.

Por
John Waggoner,
 
Updated 07 de octubre de 2025
AARP
Comments
Published 27 de abril de 2022
/ Updated 07 de octubre de 2025
un globo de aire dorado en forma de signo de dólar
GETTY IMAGES

Por siglos, el oro se ha apreciado tanto por su valor monetario como por su belleza. El metal amarillo también es apreciado por su escasez: todo el oro del mundo formaría un cubo de aproximadamente 75 pies de alto, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y con la inflación aún elevada y la depreciación del dólar estadounidense, el oro se ha proclamado como una protección para hacerle frente a los precios que siguen aumentando. Su valor ha subido más de un 50% en los últimos 12 meses. No es de extrañar que este metal precioso, que por primera vez se vendió a más de $4,000 por onza el 7 de octubre, se haya convertido en una mercancía muy cotizada.

Pero invertir en oro físico tiene dos grandes problemas: cómo comprarlo y dónde guardarlo. Cuando compras oro, debes asegurarte de que verdaderamente sea oro, y no plomo pintado, y de la pureza correcta, según su medida en quilates (el de 24 quilates es oro puro; el de 18 quilates es 75% oro). Por esa razón, el mercado del oro ha estado plagado de fraude. Mark Twain supuestamente dijo que una mina de oro es un hoyo en el suelo con un mentiroso al lado.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Una vez que tienes el oro, tienes que determinar dónde guardarlo. Si lo guardas en casa, un ladrón podría llevarse tu inversión. Si lo colocas en una caja de seguridad en el banco, tendrás que comprar seguro adicional, porque el seguro de depósito federal no cubre esas cajas. Y si alguien te lo guardará, tendrás que pagarle por el servicio y asegurarte de que sea un negocio legítimo, no un tipo con un apartado postal muy lucrativo.

Cuando compres oro, tienes que asegurarte de que lo que obtengas realmente sea oro, y también es posible que tengas que contratar a alguien para que lo proteja. Además, hay muchas maneras de gastar más de lo que deberías en toda la transacción o de que te engañen por completo. Estos son algunos de los peores errores que las personas cometen al comprar oro y consejos sobre cómo evitar cometerlos.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

1. Comprar demasiado oro

Los estafadores se aprovechan del temor de los inversionistas de caer en la ruina y de su esperanza de que una inversión pueda salvarlos. El oro, debido a su reputación como protección contra la inflación, es justo lo que se necesita para avivar el temor de los inversionistas y la creencia en la promesa de ganancias enormes. La combinación es un gran éxito para los comerciantes de oro fraudulentos, pero puede ser desastroso para ti. Joe Rotunda, director de la división de cumplimiento de la Junta de Valores de Texas, dice que, en los casos de fraude asociados con la venta de oro, el temor y la codicia con frecuencia llevan a los inversionistas a colocar un gran porcentaje de sus ahorros en oro. “Estas no son personas que tengan muchos activos; buscan preservar lo que tienen y vivir una jubilación cómoda”, dice. En lugar de escuchar a tus emociones, intenta determinar si el oro se ajustaría a tu panorama financiero general. Entre un 5 al 10% de tu cartera podría ser prácticamente perfecto, según los planificadores financieros, pero probablemente no más de eso.

Entretenimiento

Paramount+

10% de descuento en cualquier plan de Paramount+

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

2. Pagar de más

Una de las principales maneras de aprovecharse de los inversionistas novatos es cobrarles una gran diferencia entre el precio al por mayor (al contado; es decir, el que pagan los distribuidores) y el precio minorista del oro. Puedes encontrar el precio al por mayor por internet en muchos sitios web financieros: Yahoo Finance, Monex y APMEX  son tres sitios recomendables. En promedio, deberías esperar pagar entre el 2 y el 5% por encima del precio al por mayor, según el comerciante de metales preciosos Kitco. Busca otro comerciante si te pide pagar más que eso y no te dejes engatusar por las “ofertas especiales” de las casas de moneda privadas.

3. Comprar demasiadas monedas raras

A menos que te encanten las monedas raras por su belleza y estés extremadamente familiarizado con el mercado, compra las monedas de oro auténticas emitidas por el Gobierno. Las monedas raras pueden ser difíciles de valorar y de vender. Además, a veces pueden costar mucho más que su supuesto valor de fusión, que es su valor sobre la base del peso y pureza si las monedas se fundieran. Si compras monedas de oro conocidas, emitidas por el Gobierno, como las Águilas americanas (en inglés), sabrás exactamente lo que estás comprando y puedes venderlas fácilmente a través de los comerciantes de monedas. Aunque la Casa de la Moneda de EE.UU. no vende Águilas directamente al público, puedes encontrar una lista de comerciantes en el sitio web de la Casa de la Moneda (en inglés).

4. Contratar a la compañía de almacenamiento equivocada

Desde el punto de vista de un estafador, la estafa de oro ideal es que alguien te envíe dinero por oro que no tienes y que nunca tendrás que entregar. Muchas compañías reconocidas almacenarán tu oro de manera segura y adecuada, pero si decides que alguien te lo guarde, haz una investigación detallada de la organización. Busca una compañía con una larga trayectoria de operaciones, dice Rotunda, y verifica su historial con el Better Business Bureau. También puedes llamar al comisionado de valores de tu estado (en inglés), quien puede decirte si la compañía ha tenido algún problema regulatorio.

5. Insistir en el oro físico

Varios fondos cotizados en la bolsa (ETF) invierten exclusivamente en el metal amarillo, y el precio de sus acciones están vinculados al precio del oro. Muchos ETF de oro están respaldados por oro físico almacenados en bóvedas, pero algunos se basan más bien en contratos futuros para hacerle seguimiento al precio del oro. Lee el prospecto para entender cómo opera el ETF de oro en el que piensas invertir. Los ETF son convenientes porque puedes comprar y vender acciones en cualquier momento durante el día bursátil, y no tienes que preocuparte por dónde guardar el oro. Pagarás un cargo recurrente por los servicios del ETF, y puede que tengas que pagar una comisión de corretaje para comprarlo, pero recuerda que también pagarías comisiones por comprar el oro físico y los cargos para guardarlo. Ten en cuenta que algunos fondos de oro invierten en acciones mineras de oro y no en el metal en sí. De nuevo, siempre lee el prospecto antes de invertir. El precio de las acciones mineras puede ser mucho más volátiles que el precio del propio oro.

%{postComment}%

John Waggoner cubre todos los temas financieros para AARP, desde el presupuesto y los impuestos hasta la planificación de la jubilación y el Seguro Social. Anteriormente fue reportero de Kiplinger’s Personal Finance y USA Today.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver todo

  • woman and daughter in hammock outside laughing and reading book
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >