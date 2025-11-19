7 maneras de ahorrar dinero en regalos de Navidad para los nietos

La ansiedad por el aumento de precios está llevando a muchas personas en el país a ajustar sus presupuestos para regalos en la época festiva. La preocupación es mayor entre los boomers, ya que casi la mitad de los compradores de esta generación informan que les preocupa que los regalos sean más caros, según la Encuesta de compras festivas anticipadas del 2025 de Bankrate (en inglés).

Y si eres abuelo, no puedes simplemente tachar a algunos nietos de tu lista para mantener los costos bajos. Pero hay algunas estrategias que puedes usar para hacer que los regalos para tus nietos sean más asequibles esta temporada de fiestas.

1. Aprovecha las ofertas durante las ventas del Viernes Negro

El día después de Acción de Gracias sigue siendo uno de los mejores días del año para encontrar grandes ofertas en ciertos regalos. Los minoristas rebajan juguetes populares para atraer a los compradores a sus ventas de Viernes Negro, dice Kristin McGrath, editora sénior en The Krazy Coupon Lady, un sitio web dedicado a encontrar cupones y ofertas.

Por ejemplo, Kohl’s típicamente descuenta juguetes hasta un 50% durante las ventas de Viernes Negro y ofrece cupones de recompensas adicionales que puedes usar para futuras compras. Amazon, Target y Walmart también ofrecen algunas ventas de Viernes Negro que vale la pena considerar.

“Esos minoristas compiten entre sí y, muchas veces, ofrecen ofertas para atraer clientes”, dice McGrath.

Compara precios en internet entre esos minoristas, o usa tu celular para verificar precios mientras compras en la tienda para asegurarte de que estás obteniendo las mejores ofertas. También puedes planificar con anticipación revisando los sitios de los minoristas o sitios de ofertas, como The Krazy Coupon Lady, BlackFriday.com o DealNews.com, para saber cuándo comienzan sus ventas. Algunos minoristas lanzan ofertas de Viernes Negro tan pronto como el domingo antes de Acción de Gracias, dice ella.

2. Revisa las secciones de liquidación

Algunos minoristas ofrecen descuentos agresivos después del Viernes Negro en regalos de temporada que no se vendieron, dice Elisabeth Cook, una especialista en caza de ofertas en Lansing, Míchigan, conocida en las redes sociales como Liz the Clearance Queen. Kohl’s, Target y Walmart usualmente tienen ventas de liquidación en diciembre, dice ella. Y McGrath agrega que las secciones de liquidación en Dollar General, CVS y Walgreens también son buenos lugares para comprar regalos con grandes descuentos.