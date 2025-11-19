Javascript is not enabled.

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

7 maneras de ahorrar dinero en regalos de Navidad para los nietos

Usa estas estrategias para obsequiar sin salirte del presupuesto.

Por

Cameron Huddleston,

 
Published 17 de noviembre de 2025
Caja de regalo con un lazo fucsia envuelta en un papel que muestra ofertas de descuentos
Paul Spella (Getty images 2)

La ansiedad por el aumento de precios está llevando a muchas personas en el país a ajustar sus presupuestos para regalos en la época festiva. La preocupación es mayor entre los boomers, ya que casi la mitad de los compradores de esta generación informan que les preocupa que los regalos sean más caros, según la Encuesta de compras festivas anticipadas del 2025 de Bankrate (en inglés). 

Y si eres abuelo, no puedes simplemente tachar a algunos nietos de tu lista para mantener los costos bajos. Pero hay algunas estrategias que puedes usar para hacer que los regalos para tus nietos sean más asequibles esta temporada de fiestas.

1. Aprovecha las ofertas durante las ventas del Viernes Negro

El día después de Acción de Gracias sigue siendo uno de los mejores días del año para encontrar grandes ofertas en ciertos regalos. Los minoristas rebajan juguetes populares para atraer a los compradores a sus ventas de Viernes Negro, dice Kristin McGrath, editora sénior en The Krazy Coupon Lady, un sitio web dedicado a encontrar cupones y ofertas.

Por ejemplo, Kohl’s típicamente descuenta juguetes hasta un 50% durante las ventas de Viernes Negro y ofrece cupones de recompensas adicionales que puedes usar para futuras compras. Amazon, Target y Walmart también ofrecen algunas ventas de Viernes Negro que vale la pena considerar.

“Esos minoristas compiten entre sí y, muchas veces, ofrecen ofertas para atraer clientes”, dice McGrath.

Compara precios en internet entre esos minoristas, o usa tu celular para verificar precios mientras compras en la tienda para asegurarte de que estás obteniendo las mejores ofertas. También puedes planificar con anticipación revisando los sitios de los minoristas o sitios de ofertas, como The Krazy Coupon Lady, BlackFriday.com o DealNews.com, para saber cuándo comienzan sus ventas. Algunos minoristas lanzan ofertas de Viernes Negro tan pronto como el domingo antes de Acción de Gracias, dice ella.

2. Revisa las secciones de liquidación

Algunos minoristas ofrecen descuentos agresivos después del Viernes Negro en regalos de temporada que no se vendieron, dice Elisabeth Cook, una especialista en caza de ofertas en Lansing, Míchigan, conocida en las redes sociales como Liz the Clearance Queen. Kohl’s, Target y Walmart usualmente tienen ventas de liquidación en diciembre, dice ella. Y McGrath agrega que las secciones de liquidación en Dollar General, CVS y Walgreens también son buenos lugares para comprar regalos con grandes descuentos.

Si usas una tarjeta de crédito con puntos o reembolsos en efectivo cuando compras, podrías tener una fuente de fondos no aprovechada para tus compras navideñas. “Muchas personas tienen recompensas que han olvidado”, dice Laura Adams, presentadora del pódcast Money Girl. De hecho, alrededor de 1 de cada 4 boomers y la generación X con tarjetas de crédito con recompensas tienen recompensas sin usar, según una encuesta de CreditCards.com del 2023 (en inglés).

Puedes seguir acumulando recompensas de tarjetas de crédito mientras haces tus compras navideñas, potencialmente acumulando suficientes puntos o reembolsos en efectivo para compensar el costo de cualquier compra de regalos de última hora que necesites hacer.

4. Consigue artículos gratis y reembolsos

Podrías conseguir ciertos regalos, especialmente pequeños obsequios para el calcetín navideño, por casi nada combinando cupones con promociones en la tienda y recompensas de lealtad. McGrath dice que CVS y Walgreens ofrecen ventas exclusivas a los clientes a través de sus programas de recompensas, que son gratuitos para unirse y fáciles de acceder a través de las aplicaciones móviles de las farmacias. A menudo puedes combinar esas ventas y recompensas con cupones del fabricantes que están disponibles en las aplicaciones.

Otro buen lugar para acumular ofertas es Dollar General, que ofrece cupones de $5 cuando gastas $25 o más en su sitio web los sábados, dice McGrath. Puedes crear una cuenta gratuita en internet y agregar el cupón a ella, luego combinarlo con otros cupones y ofertas de reembolso disponibles en el sitio web de Dollar General.

No pases por alto los reembolsos de las tiendas. Muchos minoristas los ofrecen a través de aplicaciones como Ibotta, Fetch y Shopkick.

5. Compra regalos de segunda mano

Comprar productos usados puede ayudar a mantener bajos los costos de los regalos, y tus nietos, al menos los más pequeños, probablemente no se quejarán. "A los niños no les importa", dice Cook. "Solo ven el juguete".

Incluso podrías encontrar artículos nuevos todavía en su empaque original en tiendas de segunda mano (en inglés) o en tiendas de segunda mano por internet, como ShopGoodwill, OfferUp y Mercari.

Otros sitios web para revisar incluyen Toycycle, un revendedor de juguetes; Back Market, que vende productos tecnológicos reacondicionados; y Vestiaire Collective, que vende ropa de diseñador y de época.

También puedes unirte a tu grupo local de Facebook Marketplace para encontrar artículos gratis de personas en tu comunidad.

6. Convierte tus pasatiempos en regalos

Un regalo hecho a mano puede ofrecer más valor sentimental —y costar mucho menos— que comprar un producto. "Tengo una abuela que amaba tejer", dice Adams. "Nos daba calcetines increíbles para colgar en la repisa".

También podrías enseñarles a tus nietos una habilidad como parte de su regalo de vacaciones. Un enfoque divertido es darles un "certificado de regalo" que puedan canjear por lecciones de cocina, lecciones de piano o cualquier pasatiempo que quieras compartir con ellos. Adams dice que su abuela le enseñó a tejer cuando era joven, y todavía lo disfruta hoy. "Siempre pienso en ella cuando estoy tejiendo", dice.

7. Regala una experiencia

Pasar tiempo de calidad juntos puede ser más significativo para tus nietos, y más económico para ti, que darles el juguete o dispositivo más reciente para las fiestas. Considera llevar a tus nietos a un museo local, a un concierto al aire libre gratuito o a una obra de teatro en un teatro comunitario. Los juguetes, con el tiempo, se dejan de lado, pero compartir una experiencia es un regalo que tus nietos podrían nunca olvidar.

%{postComment}%

Cameron Huddleston es una galardonada periodista de finanzas personales y autora de Mom and Dad, We Need to Talk: How to Have Essential Conversations With Your Parents About Their Finances. Su trabajo ha aparecido en Kiplinger.com, Kiplinger's Personal Finance, Forbes Advisor, Chicago Tribune, Business Insider y muchas otras publicaciones impresas y digitales.

