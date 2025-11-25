Javascript is not enabled.

6 trampas que te hacen gastar más durante el Viernes Negro y cómo evitarlas

Los minoristas quieren que excedas tu presupuesto; aquí te explicamos cómo vencerlos en su propio juego.

Por

Donna Fuscaldo y Beth Braverman,

 
Updated 26 de noviembre de 2025
AARP
Published 14 de noviembre de 2022
Updated 26 de noviembre de 2025
Ilustración de un hombre que intenta escapar de un sinnúmero de objetos que lo persiguen
BLOOMBERG; ISTOCK / GETTY IMAGES

Las fiestas son una época para celebrar, pasar tiempo con los seres queridos y disfrutar de las festividades de la temporada. Lamentablemente, también son una época de gastos excesivos.

Es probable que parte de esa presión provenga de los minoristas, incluso durante el Viernes Negro, cuando utilizan una variedad de estrategias para lograr que usted gaste más de lo planeado.

“Ellos (los minoristas) no han tenido un año ni dos años, sino 100 años para aprender a separarte de tu dinero”, dice Howard Dvorkin, presidente de Debt.com. 

Encontrar ofertas en regalos es un gran objetivo para los consumidores en esta temporada festiva. Y con los aranceles elevando los precios de algunos productos elevados, los compradores se ven obligados a estirar sus presupuestos para cubrir a todos los que figuran en sus listas. Hasta el punto en que casi 3 de cada 4 compradores navideños esperan que los aranceles afecten sus compras navideñas, según la encuesta de Nerdwallet.

Ya sea que te levantes a primera hora de la mañana para conseguir una superrebaja o que busques descuentos generales, hay muchas maneras en las que los minoristas te persuaden a abrir tu billetera. A continuación, te presentamos algunas de las estrategias populares y cómo evitar caer en la trampa.  

1. Un sentido de urgencia infundado 

La regla general de Bodge sobre qué comprar durante el Viernes Negro y qué esperar para comprar más tarde:  

Compra durante el Viernes Negro 

  • Computadoras portátiles y otros productos tecnológicos
  • Televisores y otros dispositivos electrónicos
  • Ropa de otoño
  • Electrodomésticos pequeños
  • Productos de belleza

Espera hasta más tarde

  • Abrigos
  • Ropa de invierno
  • Juguetes
  • Artículos con temática navideña 

El temor de perderte algo, o FOMO, es real, especialmente durante el fin de semana del Viernes Negro. ¿Quién quiere perderse una buena oferta en un artículo que desea? Las tiendas minoristas son muy conscientes de ese miedo y crean una sensación de urgencia para que acudas a las tiendas. “Los consumidores creen que el Viernes Negro es el mejor momento para obtener la mejor oferta”, dice Trae Bodge, fundadora del sitio web de consejos para compradores TrueTrae.com. “Los minoristas pueden limitar las existencias de algunas cosas o hacer que solo estén disponibles durante cierto período de tiempo. Todos esos elementos nos dan la sensación de que tenemos que comprar en este momento”. 

Cómo evitarlo: Sin duda, habrá algunas ofertas disponibles solo durante el fin de semana del Viernes Negro, pero eso no significa que los descuentos no abundan durante la temporada de compras de fin de año.

2. Demasiado bueno para ser verdad 

Para conseguir que vayas a las tiendas, los minoristas ofrecen muy buenas ofertas durante el Viernes Negro. No todas son lo que parecen. Si suena demasiado bueno para ser verdad, lo es. “Ah, mira, tiene un 50% de descuento, pero una semana antes, aumentaron ese precio”, dice Dvorkin. “Eso es un truco que se ha utilizado desde hace años”. 

Las ofertas del Viernes Negro también usan la táctica de enganche y engaño. Claro, los televisores están en oferta, pero solo hay una cantidad limitada. Una vez agotadas las existencias, te dirigen a uno más caro. A veces los consumidores piensan que están recibiendo un gran descuento en el último modelo, pero en realidad es el del año pasado o uno de menor calidad. 

Cómo evitarlo: Lee la letra pequeña de todos los anuncios del Viernes Negro para asegurarte de que sea el producto exacto que quieres. Compara precios en internet antes de comprar. Una búsqueda rápida en Google te mostrará cuánto cuesta el artículo en las tiendas minoristas de la competencia. Si la otra tienda está cerca y los ahorros son significativos, puede valer la pena el viaje adicional. 

3. Los minoristas facilitan las compras impulsivas 

Es difícil resistirse a las compras impulsivas, en particular durante la temporada de fiestas. Las largas filas te dan mucho tiempo para curiosear, y las tiendas lo hacen muy fácil. “Los minoristas dependen de las multitudes para crear una sensación de confusión entre los compradores”, dice Bodge. “Puede que hagan cosas como poner los artículos costosos al frente, colocarlos a la altura de los ojos y poner pequeños artículos llamativos y coloridos cerca de la caja registradora”. Antes no necesitabas ese papel de regalo dorado, pero ahora lo necesitas. 

Cómo evitarlo: Santa no es la única persona que debería tener una lista. Elabora un plan y un presupuesto y limítate a ellos. Solo porque algo está en oferta o sería un buen regalo adicional no significa que tengas que comprarlo. 

4. Las tiendas hacen que sea demasiado fácil pagar 

Ya sea que te permitan comprar ahora y pagar más tarde o te ofrezcan un 20% de descuento por abrir una cuenta de tarjeta de crédito de la tienda, las tiendas minoristas facilitan el pago de tus compras durante las fiestas. También te facilitan gastar de más al permitirte aprovechar ofertas rápidamente en internet y en la tienda. En algunos casos, los representantes de ventas recorren la tienda con tabletas móviles y pueden abrir rápidamente cuentas de tarjeta de crédito para los clientes, dice Bodge. El problema con eso es que después de un tiempo llegará la factura, y si no tienes los medios para pagar, podrías terminar en problemas financieros.  

Cómo evitarlo: Las tarjetas de crédito de las tiendas y las ofertas que te permiten comprar ahora y pagar más tarde no son malas, siempre y cuando sepas los costos asociados con estos métodos, dice Bodge. Las tarjetas de la tienda suelen tener una alta tasa de porcentaje anual (APR) si tienes un saldo, y hay cargos asociados con las ofertas de comprar ahora y pagar más tarde si no pagas tu factura a tiempo. 

5. Políticas de devolución estrictas

Aunque muchos grandes minoristas amplían sus plazos de devolución durante la temporada navideña, algunos comercios aplican políticas más estrictas que podrían vencer antes de que tengas la oportunidad de entregar tu regalo. Cobrar por devoluciones de compras en línea también se ha vuelto más común.

Cómo evitarlo: Lee cuidadosamente las políticas de devolución antes de realizar tus compras. “Las políticas de devolución de las tiendas varían mucho, pero todas están publicadas en sus sitios web”, señala Kimberly Palmer, portavoz de Nerdwallet.

6. Estafas 

Esta no la ejecutan los minoristas, sino estafadores que buscan aprovechar el aumento de las compras en línea durante las fiestas. Los delincuentes utilizan correos electrónicos falsos, mensajes de texto y anuncios en redes sociales para atraer a las víctimas a hacer clic en enlaces que instalan malware en sus dispositivos o las dirigen a sitios web fraudulentos diseñados para imitar a minoristas reales, donde pueden capturar la información de la tarjeta de crédito del comprador.

Cómo evitarlo: En lugar de hacer clic en enlaces enviados por correo electrónico o mensaje de texto —por muy convincentes que parezcan— escribe directamente la dirección del sitio web del minorista en tu navegador para aprovechar cualquier oferta. Palmer también sugiere usar una tarjeta de crédito para pagar las compras en línea, ya que ofrecen protecciones contra fraudes más sólidas que las tarjetas de débito.

El editor de AARP Daniel Bortz contribuyó a este reporte.

Donna Fuscaldo es una escritora y editora colaboradora especializada en finanzas personales y salud. Lleva más de dos décadas escribiendo y cubriendo noticias para varias publicaciones nacionales, como The Wall Street Journal, Forbes, Investopedia y HerMoney.



Beth Braverman es una escritora colaboradora que ha cubierto compras y finanzas personales durante más de una década. Su trabajo se ha publicado en Consumer Reports, CNNMoney.com, CNBC.com y docenas de otras publicaciones.

