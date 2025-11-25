Cómo evitarlo: Santa no es la única persona que debería tener una lista. Elabora un plan y un presupuesto y limítate a ellos. Solo porque algo está en oferta o sería un buen regalo adicional no significa que tengas que comprarlo.

4. Las tiendas hacen que sea demasiado fácil pagar

Ya sea que te permitan comprar ahora y pagar más tarde o te ofrezcan un 20% de descuento por abrir una cuenta de tarjeta de crédito de la tienda, las tiendas minoristas facilitan el pago de tus compras durante las fiestas. También te facilitan gastar de más al permitirte aprovechar ofertas rápidamente en internet y en la tienda. En algunos casos, los representantes de ventas recorren la tienda con tabletas móviles y pueden abrir rápidamente cuentas de tarjeta de crédito para los clientes, dice Bodge. El problema con eso es que después de un tiempo llegará la factura, y si no tienes los medios para pagar, podrías terminar en problemas financieros.

Cómo evitarlo: Las tarjetas de crédito de las tiendas y las ofertas que te permiten comprar ahora y pagar más tarde no son malas, siempre y cuando sepas los costos asociados con estos métodos, dice Bodge. Las tarjetas de la tienda suelen tener una alta tasa de porcentaje anual (APR) si tienes un saldo, y hay cargos asociados con las ofertas de comprar ahora y pagar más tarde si no pagas tu factura a tiempo.

5. Políticas de devolución estrictas

Aunque muchos grandes minoristas amplían sus plazos de devolución durante la temporada navideña, algunos comercios aplican políticas más estrictas que podrían vencer antes de que tengas la oportunidad de entregar tu regalo. Cobrar por devoluciones de compras en línea también se ha vuelto más común.

Cómo evitarlo: Lee cuidadosamente las políticas de devolución antes de realizar tus compras. “Las políticas de devolución de las tiendas varían mucho, pero todas están publicadas en sus sitios web”, señala Kimberly Palmer, portavoz de Nerdwallet.

6. Estafas

Esta no la ejecutan los minoristas, sino estafadores que buscan aprovechar el aumento de las compras en línea durante las fiestas. Los delincuentes utilizan correos electrónicos falsos, mensajes de texto y anuncios en redes sociales para atraer a las víctimas a hacer clic en enlaces que instalan malware en sus dispositivos o las dirigen a sitios web fraudulentos diseñados para imitar a minoristas reales, donde pueden capturar la información de la tarjeta de crédito del comprador.

Cómo evitarlo: En lugar de hacer clic en enlaces enviados por correo electrónico o mensaje de texto —por muy convincentes que parezcan— escribe directamente la dirección del sitio web del minorista en tu navegador para aprovechar cualquier oferta. Palmer también sugiere usar una tarjeta de crédito para pagar las compras en línea, ya que ofrecen protecciones contra fraudes más sólidas que las tarjetas de débito.

El editor de AARP Daniel Bortz contribuyó a este reporte.