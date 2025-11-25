Centro de recursos
Las fiestas son una época para celebrar, pasar tiempo con los seres queridos y disfrutar de las festividades de la temporada. Lamentablemente, también son una época de gastos excesivos.
Es probable que parte de esa presión provenga de los minoristas, incluso durante el Viernes Negro, cuando utilizan una variedad de estrategias para lograr que usted gaste más de lo planeado.
“Ellos (los minoristas) no han tenido un año ni dos años, sino 100 años para aprender a separarte de tu dinero”, dice Howard Dvorkin, presidente de Debt.com.
Encontrar ofertas en regalos es un gran objetivo para los consumidores en esta temporada festiva. Y con los aranceles elevando los precios de algunos productos elevados, los compradores se ven obligados a estirar sus presupuestos para cubrir a todos los que figuran en sus listas. Hasta el punto en que casi 3 de cada 4 compradores navideños esperan que los aranceles afecten sus compras navideñas, según la encuesta de Nerdwallet.
Ya sea que te levantes a primera hora de la mañana para conseguir una superrebaja o que busques descuentos generales, hay muchas maneras en las que los minoristas te persuaden a abrir tu billetera. A continuación, te presentamos algunas de las estrategias populares y cómo evitar caer en la trampa.
1. Un sentido de urgencia infundado
La regla general de Bodge sobre qué comprar durante el Viernes Negro y qué esperar para comprar más tarde:
Compra durante el Viernes Negro
- Computadoras portátiles y otros productos tecnológicos
- Televisores y otros dispositivos electrónicos
- Ropa de otoño
- Electrodomésticos pequeños
- Productos de belleza
Espera hasta más tarde
- Abrigos
- Ropa de invierno
- Juguetes
- Artículos con temática navideña
El temor de perderte algo, o FOMO, es real, especialmente durante el fin de semana del Viernes Negro. ¿Quién quiere perderse una buena oferta en un artículo que desea? Las tiendas minoristas son muy conscientes de ese miedo y crean una sensación de urgencia para que acudas a las tiendas. “Los consumidores creen que el Viernes Negro es el mejor momento para obtener la mejor oferta”, dice Trae Bodge, fundadora del sitio web de consejos para compradores TrueTrae.com. “Los minoristas pueden limitar las existencias de algunas cosas o hacer que solo estén disponibles durante cierto período de tiempo. Todos esos elementos nos dan la sensación de que tenemos que comprar en este momento”.
