Con toda la emoción que rodea el Viernes Negro, es fácil dejarse llevar por la emoción y terminar gastando de más o haciendo compras que te dejan con arrepentimiento. Y, desafortunadamente, no todos los artículos son una buena compra en el día de compras más grande del año.

Los expertos dicen que es mejor esperar para comprar los siguientes artículos, ya que los precios pueden bajar aún más o ser más baratos en diferentes momentos del año. Y con la inflación y los aranceles presionando los presupuestos de muchos compradores en Navidad, cada dólar que puedas ahorrar el Viernes Negro cuenta.

1. Ropa de cama y lencería

Los mejores precios del año en artículos suaves para el hogar, como ropa de cama y toallas, ocurren durante las "rebajas de ropa blanca" que tradicionalmente se llevan a cabo en enero.

"No solo los minoristas, incluyendo Pottery Barn, Macy's y JCPenney, planean grandes ventas en ese momento, ya que es un evento promocional conocido, sino que también tendrán descuentos adicionales en cualquier mercancía festiva que esté en esa categoría y que no se vendió", dice la consultora de presupuestos Andrea Woroch.

2. Viajes

No tendrás que esperar mucho para obtener los mejores precios en vuelos y hoteles. Estos históricamente aparecen en el "martes de ofertas de viaje", que este año cae el 2 de diciembre. Los vuelos comprados en este martes tienen descuentos promedio del 15 al 25%, según Skyscanner, un sitio web de seguimiento de tarifas aéreas.