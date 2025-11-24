Javascript is not enabled.

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

AARP en inglés

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Cine y televisión

Música y cultura

Beneficios para socios

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

¡Detente! No compres estos 9 artículos el Viernes Negro

Es mejor que compres estos productos en diferentes épocas del año.

Por

Beth Braverman,

 
Updated 24 de noviembre de 2025
AARP
Published 17 de noviembre de 2023
/ Updated 24 de noviembre de 2025
Artículos flotando sobre un carro de compras.
Sarah Rogers (Getty 7)

Con toda la emoción que rodea el Viernes Negro, es fácil dejarse llevar por la emoción y terminar gastando de más o haciendo compras que te dejan con arrepentimiento. Y, desafortunadamente, no todos los artículos son una buena compra en el día de compras más grande del año.

Los expertos dicen que es mejor esperar para comprar los siguientes artículos, ya que los precios pueden bajar aún más o ser más baratos en diferentes momentos del año. Y con la inflación y los aranceles presionando los presupuestos de muchos compradores en Navidad, cada dólar que puedas ahorrar el Viernes Negro cuenta.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

1. Ropa de cama y lencería

Los mejores precios del año en artículos suaves para el hogar, como ropa de cama y toallas, ocurren durante las "rebajas de ropa blanca" que tradicionalmente se llevan a cabo en enero.

"No solo los minoristas, incluyendo Pottery Barn, Macy's y JCPenney, planean grandes ventas en ese momento, ya que es un evento promocional conocido, sino que también tendrán descuentos adicionales en cualquier mercancía festiva que esté en esa categoría y que no se vendió", dice la consultora de presupuestos Andrea Woroch. 

2. Viajes

No tendrás que esperar mucho para obtener los mejores precios en vuelos y hoteles. Estos históricamente aparecen en el "martes de ofertas de viaje", que este año cae el 2 de diciembre. Los vuelos comprados en este martes tienen descuentos promedio del 15 al 25%, según Skyscanner, un sitio web de seguimiento de tarifas aéreas.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

3. La mayoría de los juguetes

En general, los minoristas rebajan los precios de los juguetes durante diciembre. Entonces, mientras más esperes, mejor precio conseguirás en artículos como bloques, muñecas y videojuegos.

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
"Si no eres exigente con los juguetes y solo quieres algunos artículos generalizados para rellenar la bota navideña y buenos regalos perennes para las fiestas de cumpleaños del próximo año, compra justo antes de Navidad", dice Kristin McGrath, editora en The Krazy Coupon Lady. "Los minoristas estarán ansiosos por deshacerse de los juguetes y juegos restantes y comenzarán a rebajarlos la semana de Navidad".

Hay dos excepciones. Primero: si estás buscando comprar un juguete "popular" —este año, eso puede incluir la muñeca de peluche Rainbow Brite y el horno eléctrico Easy Bake— considera aprovechar los descuentos del Viernes Negro. El precio puede seguir bajando más tarde, pero corres el riesgo de que el artículo se agote.﻿

Segundo: los conjuntos de Lego se han vendido en Target, Walmart o Lego.com con un 40% de descuento durante el fin de semana de Acción de Gracias. Los descuentos de Lego no suelen ser más bajos que eso, así que agarra uno cuando esté disponible, dice Julie Ramhold, una editora sénior en DealNews, un sitio web de ofertas diarias.

4. La mayoría de la ropa de invierno

A pesar del aire más fresco, el invierno aún no ha comenzado oficialmente, dice Ramhold. "Por eso, las ventas del Viernes Negro ofrecerán ahorros modestos, en el mejor de los casos, en ropa de invierno más pesada como abrigos pesados y botas para la nieve".

La única excepción, añade: podemos ver accesorios para el frío con descuento para el Viernes Negro, "que a menudo se promocionan como regalos durante las ventas del Viernes Negro, por lo que hay una buena posibilidad de que veamos ofertas decentes en cosas como bufandas, gorros, guantes e incluso conjuntos en paquetes para regalo".

5. Ofertas de marcas desconocidas

Si ves un artículo, especialmente electrónicos o electrodomésticos de cocina, con un precio que parece demasiado bueno para ser verdad, mira más de cerca antes de hacer la compra.

"Aunque hay algunas ofertas increíbles en electrónicos para aprovechar en el Viernes Negro, es importante ser selectivo", dice Michelle Madhok, editora del sitio de noticias y ofertas de moda SheFinds. "Evita comprar electrónicos baratos y de marcas desconocidas que pueden no durar mucho tiempo". En cambio, ella dice, concéntrate en marcas de buena reputación y verifica el número de modelo y las reseñas del producto antes de comprar una oferta increíble.

6. Paquetes de artículos

Los minoristas a menudo empaquetan varios artículos juntos para aumentar el precio total. Esto podría ser una buena oferta si quieres todos los artículos del paquete y se venden por menos de lo que costarían individualmente. Pero a menudo los minoristas usan esta táctica para mover inventario que no tiene mucha demanda. 

"A menos que realmente necesites el artículo adicional incluido en la promoción, es mejor que busques solo el producto específico en tu lista e ignores el otro artículo", dice Woroch.

7. Dispositivos electrónicos

Los descuentos en electrónicos del Viernes Negro pueden ser tentadores, pero podrías ver recortes de precios aún mayores si esperas unos días más. Los precios más bajos en la mayoría de los electrónicos, con descuentos que promedian el 28%, llegarán este año en el lunes cibernético, según las proyecciones de Adobe (en inglés).

8. Tarjetas de regalo al valor nominal

Las tarjetas de regalo representan el regalo festivo más deseado, según la National Retail Federation. Pero no siempre tienes que comprar tarjetas de regalo a su valor nominal. Busca promociones que ofrezcan una tarjeta de regalo gratis con la compra de una tarjeta de regalo, una oferta popular en el Viernes Negro, dice Woroch.

"Por ejemplo, puedes obtener una tarjeta de regalo gratis de $10 por cada $50 gastados en tarjetas de regalo en un restaurante o tienda", dice ella. "También vimos algunas tiendas ofrecer tarjetas de regalo gratis con ofertas de compra durante el Viernes Negro, típicamente en productos de mayor precio y de marca reconocida como los artículos de Apple en Target".

9. Productos a precio completo

Los minoristas esperan que los clientes se emocionen tanto con las compras durante el fin de semana de Acción de Gracias que no solo comprarán productos con descuento, sino también artículos a precio completo. ¡No caigas en la trampa! Una mejor táctica: espera a ver si el artículo que quieres se pone en oferta en la próxima semana o dos.

El editor de AARP Daniel Bortz contribuyó a esta historia.

Beth Braverman es una escritora colaboradora que ha cubierto compras y finanzas personales durante más de una década. Su trabajo se ha publicado en Consumer Reports, CNNMoney.com, CNBC.com y docenas de otras publicaciones.

