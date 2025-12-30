20 empleos que tendrán demanda en el 2026

Javascript is not enabled.

¿Quieres ahorrar? Traza tus metas y usando nuestra calculadora determina cuánto deberías ahorrar mensualmente para cumplirlas.

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Trabajo

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Activismo

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Medicare

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Cuidado familiar

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Juegos

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Crucigramas difíciles

Crucigramas fáciles

Juego de videos Atari®

Póker Clásico

Turismo

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Entretenimiento y estilo

Cine y televisión

Música y cultura

Beneficios para socios

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba".

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Familia y bienestar

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Tecnología personal

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Casa y jardín

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Cocina

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Autos

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Staying Sharp (en inglés)

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Videos

7 cosas que no sabías de Banderas

Cómo preparar café en frío

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

20 empleos que tendrán demanda en el 2026

Se espera que las oportunidades estacionales aumenten con la Copa Mundial y un importante 4 de Julio en el horizonte.

Por

Kenneth Terrell,

 
AARP
Comments
Published 23 de diciembre de 2025
Mujer sube unos escalones en formas de billete de cien dólares
Rob Dobi

Las celebraciones de verano, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA y el 250º﻿ cumpleaños de la nación, están creando grandes oportunidades para trabajos a tiempo parcial y estacionales para personas de﻿ 50 años en adelante.

Estos eventos podrían ayudar a impulsar un mercado laboral que aparentemente se ha estancado a punto de comenzar el 2026. En noviembre, la tasa de desempleo de la nación aumentó ligeramente al 4.6%, y un 25.1% de los adultos mayores de 55 años que buscaban empleo estuvieron desempleados a largo plazo, lo que significa que han estado buscando trabajo por más de seis meses. La incertidumbre económic﻿a sobre los aranceles de la Administración Trump, la IA generativa y otros factores ha hecho que los empleadores sean reacios a contratar.

La llegada de la Copa Mundial masculina podría aumentar el empleo en 11 áreas metropolitanas importantes en todo Estados Unidos. Aunque el torneo no comienza hasta junio, la mayoría de los estadios que albergan partidos ya han comenzado a reclutar trabajadores adicionales, al igual que los hoteles cercanos.﻿

Asimismo, las festividades del semiquincentenario están creando oportunidades de trabajo. Algunas ciudades, incluyendo Filadelfia y Washington, D.C., han planeado actividades durante todo el año para capitalizar el 250º aniversario de la independencia estadounidense.﻿

Las siguientes 20 ocupaciones están entre las que se proyecta que tendrán aumentos de contratación en el 2026 y más allá, basadas en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) y otras fuentes. AARP se centró en roles que podrían atraer a adultos mayores porque﻿ ofrecen oportunidades para trabajo a tiempo parcial o remoto, horarios flexibles o pueden no requerir una capacitación extensa para ser contratado. La lista se presenta en orden alfabético. Todos los datos sobre sueldos provienen de la BLS. 

Si necesitas ayuda con tu búsqueda de empleo, AARP e Indeed (en inglés) están colaborando para ofrecer servicios gratuitos y con descuento a adultos mayores, incluyendo un tablero de empleos, asistencia con el currículo, preparación para entrevistas y asesoramiento profesional.

Contador y auditor

Salario promedio: $81,680 anuales

La BLS proyecta que esta ocupación añadirá más de 72,000 nuevos empleos en los próximos siete años, un crecimiento que podría ser especialmente atractivo para los trabajadores mayores. Muchos contadores y auditores trabajan en roles de contrato o a tiempo parcial, lo que significa horarios flexibles. Las oportunidades para trabajo remoto también son comunes.

Un lugar para encontrar estas posiciones flexibles es Work ﻿at Home Vintage Experts, una agencia de colocación que se especializa en ayudar a adultos mayores a encontrar trabajo por contrato. Otros servicios comparables son FlexJobs y Upwork.

Asistente de entretenimiento y recreación

Salario promedio: $29,390 anuales

​​¿Estás listo para el fútbol? Si eres un fan del fútbol internacional, la respuesta probablemente sea sí. Del 11 de junio al 19 de julio del 2026, la Copa Mundial de la FIFA se llevará a cabo en 104 partidos en EE.UU., Canadá y México.

En Estados Unidos, los partidos se llevarán a cabo en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City (Misuri), Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, el área de la bahía de San Francisco﻿ y Seattle. En cada una de esas ubicaciones se están contratando acomodadores y otros tipos de asistentes para ayudar a los admiradores a disfrutar del espectáculo. Si estás interesado en un rol pagado o voluntario en estadios﻿, lugares de estacionamiento o instalaciones cercanas, no esperes para solicitar﻿, la mayoría de estos puestos se llenarán mucho antes de que comience el torneo.

Director de Recursos Humanos

Salario promedio: $140,030 anuales

Si hay un rol a nivel ejecutivo que se encuentra en la intersección de los desafíos que las empresas necesitarán navegar en el 2026, es el jefe del departamento de Recursos Humanos. Las incertidumbres económicas complican las decisiones sobre cuántos trabajadores puede permitirse una empresa. El desempleo relativamente bajo hace que sea cada vez más difícil contratar talento. Y el auge de la IA generativa en el lugar de trabajo requiere que los directores de estos departamentos redefinan los roles de sus empleados.

Estos factores parecen estar contribuyendo a las altas tasas de rotación en este rol, lo que a su vez alimenta la demanda. Según un informe de agosto del 2025 (en inglés) del Talent Strategy Group, 30 nuevos directores de Recursos Humanos fueron nombrados en empresas Fortune 200 en el 2024. Eso es una tasa de rotación del 15%﻿, frente al 11% del año anterior.﻿ ﻿

Representante de atención al cliente

Salario promedio: $42,830 anuales

Si alguna vez has llamado a una línea de servicio al cliente y has pedido hablar con un "representante", entiendes lo útiles que pueden ser estos trabajadores.

El panorama a largo plazo para los agentes de servicio al cliente no es prometedor, ya que la IA sigue mejorando en entender las necesidades de quienes llaman. Pero a corto plazo, las oportunidades de trabajo son abundantes. La BLS dice que hay más de 380,000 vacantes en este campo cada año debido a un constante cambio de trabajadores, y a menudo vienen con horarios flexibles o de medio tiempo y la posibilidad de trabajar desde casa.  

Conductor de camión de reparto o furgoneta

Salario promedio: $42,470 anuales

Los negocios en internet dependen de los conductores de entrega para llevar productos hasta tu puerta, y esa dependencia está creciendo. La BLS proyecta que habrá 118,700 empleos adicionales para conductores de entrega para el 2034. Con informes recientes de que Amazon podría dejar de usar el Servicio Postal de EE.UU. y expandir su propia red de entrega a nivel nacional, podría haber incluso más empleos para conductores de entrega de lo que proyecta la BLS.

Dependiendo del tipo de vehículo que vayas a conducir, podrías empezar a trabajar con una licencia de conducir estándar (aunque algunos trabajos requerirán una licencia de conducir comercial Clase C﻿). ﻿También podrías tener que cargar y descargar paquetes.

Conductor

Salario promedio: $35,420 anuales

Si las demandas físicas o los requisitos de licencia comercial son un obstáculo para convertirte en conductor de camión de reparto, hay muchas otras oportunidades para trabajar detrás del volante.

Examinadores financieros

Salario promedio: $90,400 anuales

La demanda de examinadores financieros está aumentando debido a las regulaciones y requisitos de cumplimiento en la industria bancaria. Según las proyecciones de la BLS, ﻿se espera que la demanda de estos trabajadores aumente en un 19% en los próximos siete años, añadiendo miles de nuevos empleos.

Las tareas típicas incluyen revisar registros bancarios y evaluar riesgos de préstamos, por lo que necesitarás un buen ojo para los detalles. Se requiere un título universitario en negocios o experiencia relevante en el campo para conseguir uno de estos empleos.

Trabajador de mantenimiento de áreas verdes

Salario promedio: $38,470 anuales

La BLS estima que podría haber hasta 176,000 empleos abiertos cada año en este campo, principalmente debido a una escasez de mano de obra. El trabajo puede ser físicamente exigente, ya que implica ayudar a los paisajistas con la instalación y mantenimiento de áreas verdes. Pero si disfrutas estar al aire libre y solo necesitas trabajo mayormente estacional para complementar tus ahorros, este rol podría ser adecuado. 

Especialistas en audífonos

Salario promedio: $61,560 anuales

Más de 44 millones de personas de 20 años o más en Estados Unidos tienen algún nivel de pérdida auditiva, y se proyecta que ese número crecerá a 63 millones para el 2040, según la plataforma de noticias y reseñas de consumidores ConsumerAffairs.

Se espera que el número de empleos para especialistas en audífonos —quienes ayudan a administrar pruebas auditivas, asisten a las personas a elegir dispositivos y aseguran que los audífonos se ajusten correctamente— crecerá igual de rápido. La BLS estima un aumento del 18% en oportunidades de empleo entre el 2024 y el 2034. Si tienes experiencia con apartados auditivos, ese conocimiento podría traducirse en una oportunidad laboral.

Asistente de cuidados en el hogar

Salario promedio: $34,900 anuales

La demanda de asistentes de salud a domicilio es tan alta que ya hay 4.3 millones de personas trabajando en este rol, y la BLS proyecta que se crearán más de 730,000 empleos adicionales en los próximos ocho años.

La demanda es impulsada por una población de baby boomers que envejece, que prefiere permanecer en su hogar y necesita ayuda para lograrlo. También hay una alta rotación en este trabajo, lo que crea una necesidad constante de trabajadores adicionales.

Empleados de hoteles, moteles y centros vacacionales

Salario promedio: $30,790 anuales

Las celebraciones del 4 de Julio serán extra festivas este verano mientras la nación celebra su 250º cumpleaños. Las ciudades asociadas con la fundación del país están planeando eventos que se extienden a lo largo del año en anticipación de un mayor turismo.﻿

Por ejemplo, un estudio de visitphilly.com estima que las visitas a Filadelfia en el 2026 podrían generar entre $1,300 millones y $2,500 millones en impacto económico. El Distrito de Columbia ya ha visto un aumento del 8% en las reservas anticipadas de hoteles para el feriado del Día de la Independencia del 2026, en comparación con el 2025, según un informe de Key Data. Esos visitantes necesitarán empleados experimentados para facilitar sus estadías y compartir información local. Muchos trabajos de recepción de hotel ofrecen trabajo a tiempo parcial y horarios flexibles.

﻿Analista de seguridad informática

Salario promedio: $124,910 anuales

La firma de investigación Cybersecurity Ventures estima que el crimen cibernético causó $10.5 billones en daños a nivel mundial en el 2025, subrayando la alta demanda de analistas de seguridad de la información. Se espera que la profesión verá un crecimiento del 29% en empleos para el 2034.

La mayoría de estos trabajos requieren un título universitario en ciencias de la computación o una disciplina relacionada, así como varios años de experiencia profesional.

Agente de ventas de seguros

Salario promedio: $60,370 anuales

No hubo huracanes que tocaran tierra en Estados Unidos continentales en el 2025, la primera vez que eso sucede desde el 2015. Pero las inundaciones de diciembre en el estado de Washington y varios incendio﻿s forestales a lo largo del año son recordatorios de por qué la demanda de empleo ha sido alta en la industria de seguros. ﻿Las primas en aumento, impulsadas en gran parte por los impactos del cambio climático, están llevando a las personas a buscar pólizas más asequibles, alimentando la demanda de agentes de ventas de seguros.

No necesitas un título universitario para solicitar la mayoría de estos roles, pero generalmente se prefiere experiencia relevante en negocios.

Gerente de servicios médicos y de salud

Salario promedio: $117,960 anualmente

Estos administradores ayudan a hospitales, hogares de ancianos, prácticas médicas grupales y otros proveedores de cuidados de salud a manejar sus operaciones comerciales. Gracias al crecimiento general de la industria, la BLS estima que habrá 62,100 vacantes anualmente para gerentes de servicios de salud.

Estos trabajos a menudo requieren que los solicitantes tengan un título de licenciatura en administración de cuidados de salud o cinco años de experiencia en administración de negocios﻿ ﻿

Asistente médico

Salario promedio: $44,200 anualmente

Los asistentes médicos generalmente trabajan en clínicas ambulatorias, desempeñando varios roles que apoyan a los médicos y enfermeras en la prestación de cuidados a los pacientes. ﻿Las tareas van desde tomar la presión arterial y recolectar muestras hasta actualizar registros médicos y programar citas.

Estos trabajos requieren un título de asociado o la finalización de un programa de asistente médico. También se debe aprobar un examen de certificación.

Analista de investigación de operaciones

Salario promedio: $91,290 anualmente

Estos analistas utilizan datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas que mejoren el rendimiento. Los cuidados de salud, la logística, la defensa y las finanzas son algunas de las industrias en las que los trabajos de analista de investigación de operaciones son comunes.

Según Glassdoor, los principales empleadores para estos roles de analista son la Fuerza Aérea de EE.UU., el Departamento de Defensa de EE.UU., Lockheed Martin y Delta Air Lines.

Asistente de cuidado personal

Salario promedio: $34,900 anuales

Si las demandas físicas ocasionales y las tareas médicas ligeras de un rol de asistente de salud en el hogar te resultan incómodas, servir como asistente de cuidado personal podría ser más adecuado. El cuidado personal se enfoca más en las necesidades no médicas de los clientes. Por ejemplo, los asistentes de cuidado personal a menudo ayudan con la preparación de comidas, hacen mandados o limpian la casa ligeramente.

Guardia de seguridad

Salario promedio: $38,390 anuales

La BLS estima que habrá 162,300 vacantes anuales para guardias de seguridad, haciendo de este un rol con oportunidades de empleo estables. El trabajo típicamente requiere﻿ más educación que un diploma de escuela secundaria, y en algunos casos podrías necesitar una licencia.

El trabajo usualmente no es físicamente exigente porque se espera que la mayoría de los guardias observen e informen en lugar de intervenir directamente. Sin embargo, deberías estar preparado para pasar tiempo de pie.

Traductores

Salario promedio: $59,440 anuales

Aunque la tecnología de traducción de IA está mejorando, no ha eliminado las oportunidades de trabajo para personas reales. Incluso donde se usa IA para traducciones iniciales, los humanos multilingües son esenciales para verificar la precisión de lo que producen las máquinas, particularmente en campos técnicos como la medicina, la ciencia y el derecho.

Según Indeed, los idiomas más solicitados para trabajos de traducción, a partir de diciembre del 2025, son﻿ alemán, mandarín, árabe, francés y japonés, en orden descendente.

Tutor

Salario promedio: $40,090 anuales

La BLS estima que habrá 37,100 vacantes anuales en este puesto, principalmente debido a la rotación. A diferencia de la enseñanza a tiempo completo (y algunos roles de enseñanza sustituta﻿), la tutoría no está sujeta a un proceso de certificación local, pero generalmente requiere un título universitario relacionado con la materia que vas a enseñar.

La mayoría de los roles de tutoría son posiciones de trabajo remoto.

 

%{postComment}%

Kenneth Terrell es periodista y colaborador de AARP en los ámbitos de trabajo, empleo, discriminación por edad, carreras laborales y el Congreso. Anteriormente trabajó para la Education Writers Association y U.S. News & World Report, donde reportó sobre política y asuntos gubernamentales, educación, ciencia y tecnología, y estilos de vida.

