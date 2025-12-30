20 empleos que tendrán demanda en el 2026

Las celebraciones de verano, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA y el 250º﻿ cumpleaños de la nación, están creando grandes oportunidades para trabajos a tiempo parcial y estacionales para personas de﻿ 50 años en adelante.

Estos eventos podrían ayudar a impulsar un mercado laboral que aparentemente se ha estancado a punto de comenzar el 2026. En noviembre, la tasa de desempleo de la nación aumentó ligeramente al 4.6%, y un 25.1% de los adultos mayores de 55 años que buscaban empleo estuvieron desempleados a largo plazo, lo que significa que han estado buscando trabajo por más de seis meses. La incertidumbre económic﻿a sobre los aranceles de la Administración Trump, la IA generativa y otros factores ha hecho que los empleadores sean reacios a contratar.

La llegada de la Copa Mundial masculina podría aumentar el empleo en 11 áreas metropolitanas importantes en todo Estados Unidos. Aunque el torneo no comienza hasta junio, la mayoría de los estadios que albergan partidos ya han comenzado a reclutar trabajadores adicionales, al igual que los hoteles cercanos.﻿

Asimismo, las festividades del semiquincentenario están creando oportunidades de trabajo. Algunas ciudades, incluyendo Filadelfia y Washington, D.C., han planeado actividades durante todo el año para capitalizar el 250º aniversario de la independencia estadounidense.﻿

Las siguientes 20 ocupaciones están entre las que se proyecta que tendrán aumentos de contratación en el 2026 y más allá, basadas en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS) y otras fuentes. AARP se centró en roles que podrían atraer a adultos mayores porque﻿ ofrecen oportunidades para trabajo a tiempo parcial o remoto, horarios flexibles o pueden no requerir una capacitación extensa para ser contratado. La lista se presenta en orden alfabético. Todos los datos sobre sueldos provienen de la BLS.

Si necesitas ayuda con tu búsqueda de empleo, AARP e Indeed (en inglés) están colaborando para ofrecer servicios gratuitos y con descuento a adultos mayores, incluyendo un tablero de empleos, asistencia con el currículo, preparación para entrevistas y asesoramiento profesional.

Contador y auditor

Salario promedio: $81,680 anuales

La BLS proyecta que esta ocupación añadirá más de 72,000 nuevos empleos en los próximos siete años, un crecimiento que podría ser especialmente atractivo para los trabajadores mayores. Muchos contadores y auditores trabajan en roles de contrato o a tiempo parcial, lo que significa horarios flexibles. Las oportunidades para trabajo remoto también son comunes.

Un lugar para encontrar estas posiciones flexibles es Work ﻿at Home Vintage Experts, una agencia de colocación que se especializa en ayudar a adultos mayores a encontrar trabajo por contrato. Otros servicios comparables son FlexJobs y Upwork.

Asistente de entretenimiento y recreación

Salario promedio: $29,390 anuales

​​¿Estás listo para el fútbol? Si eres un fan del fútbol internacional, la respuesta probablemente sea sí. Del 11 de junio al 19 de julio del 2026, la Copa Mundial de la FIFA se llevará a cabo en 104 partidos en EE.UU., Canadá y México.

En Estados Unidos, los partidos se llevarán a cabo en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City (Misuri), Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, el área de la bahía de San Francisco﻿ y Seattle. En cada una de esas ubicaciones se están contratando acomodadores y otros tipos de asistentes para ayudar a los admiradores a disfrutar del espectáculo. Si estás interesado en un rol pagado o voluntario en estadios﻿, lugares de estacionamiento o instalaciones cercanas, no esperes para solicitar﻿, la mayoría de estos puestos se llenarán mucho antes de que comience el torneo.

Director de Recursos Humanos

Salario promedio: $140,030 anuales

Si hay un rol a nivel ejecutivo que se encuentra en la intersección de los desafíos que las empresas necesitarán navegar en el 2026, es el jefe del departamento de Recursos Humanos. Las incertidumbres económicas complican las decisiones sobre cuántos trabajadores puede permitirse una empresa. El desempleo relativamente bajo hace que sea cada vez más difícil contratar talento. Y el auge de la IA generativa en el lugar de trabajo requiere que los directores de estos departamentos redefinan los roles de sus empleados.

Estos factores parecen estar contribuyendo a las altas tasas de rotación en este rol, lo que a su vez alimenta la demanda. Según un informe de agosto del 2025 (en inglés) del Talent Strategy Group, 30 nuevos directores de Recursos Humanos fueron nombrados en empresas Fortune 200 en el 2024. Eso es una tasa de rotación del 15%﻿, frente al 11% del año anterior.﻿ ﻿

Representante de atención al cliente

Salario promedio: $42,830 anuales

Si alguna vez has llamado a una línea de servicio al cliente y has pedido hablar con un "representante", entiendes lo útiles que pueden ser estos trabajadores.

El panorama a largo plazo para los agentes de servicio al cliente no es prometedor, ya que la IA sigue mejorando en entender las necesidades de quienes llaman. Pero a corto plazo, las oportunidades de trabajo son abundantes. La BLS dice que hay más de 380,000 vacantes en este campo cada año debido a un constante cambio de trabajadores, y a menudo vienen con horarios flexibles o de medio tiempo y la posibilidad de trabajar desde casa.

Conductor de camión de reparto o furgoneta

Salario promedio: $42,470 anuales

Los negocios en internet dependen de los conductores de entrega para llevar productos hasta tu puerta, y esa dependencia está creciendo. La BLS proyecta que habrá 118,700 empleos adicionales para conductores de entrega para el 2034. Con informes recientes de que Amazon podría dejar de usar el Servicio Postal de EE.UU. y expandir su propia red de entrega a nivel nacional, podría haber incluso más empleos para conductores de entrega de lo que proyecta la BLS.

Dependiendo del tipo de vehículo que vayas a conducir, podrías empezar a trabajar con una licencia de conducir estándar (aunque algunos trabajos requerirán una licencia de conducir comercial Clase C﻿). ﻿También podrías tener que cargar y descargar paquetes.

Conductor

Salario promedio: $35,420 anuales

Si las demandas físicas o los requisitos de licencia comercial son un obstáculo para convertirte en conductor de camión de reparto, hay muchas otras oportunidades para trabajar detrás del volante.