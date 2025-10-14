Los 10 trabajos más amigables para los adultos mayores

Cada vez más empleadores reconocen el valor que los adultos mayores aportan al lugar de trabajo. Las investigaciones muestran que los trabajos “amigables con la edad” (roles que incluyen horarios flexibles, exigencias físicas más ligeras o incluso opciones para trabajar a tiempo parcial o de forma remota) son cada vez más comunes en todo Estados Unidos.

La National Bureau of Economic Research (NBER) identificó (en inglés) 10 trabajos como especialmente amigables para las personas mayores, destacando la flexibilidad, la autonomía y el trabajo significativo, cualidades que muchos adultos mayores valoran.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Ya sea que tengas entre 50 y 60 años o más y estés buscando ingresos adicionales, una segunda carrera o formas de mantenerte conectado socialmente, estos roles pueden ayudarte a encontrar el ajuste adecuado. A continuación se presentan 10 opciones prácticas respaldadas por investigaciones, además de recursos gratuitos para ayudarte a dar el siguiente paso.

Al hacer clic en el enlace “Buscar empleos”, accederás a las publicaciones actuales disponibles en ese campo en Indeed (en inglés). AARP e Indeed están colaborando para brindar a los adultos mayores servicios profesionales, (en inglés) como ayuda con el currículo, preparación para entrevistas y orientación profesional. Las ocupaciones sin vínculo tienden a ser trabajos independientes o por contrato y, por lo tanto, tienen menos publicaciones en la bolsa de trabajo. Todos los datos sobre salarios provienen de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

(Enlaces en inglés)

1. Agente de viajes o guía turístico

Salario promedio por hora : $17.63

: $17.63 Encuentra trabajos de agente de viajes o guía turístico

Únete a nuestra lucha contra la discriminación por edad Regístrate para convertirte en un activista de AARP (en ingés) sobre temas importantes para las personas de 50 años o más, incluida la discriminación por edad.

Aunque a veces en estos trabajos se podría requerir caminar mucho y generalmente no pueden realizarse a distancia, siguen siendo aptos para personas mayores debido a la flexibilidad del horario. Si has pasado años familiarizándote con los detalles y la historia de tu ciudad, los parques cercanos o los museos, convertirte en guía turístico puede ser una forma agradable de convertir ese conocimiento en ingresos.﻿

2. Agente de boletos de transporte

Salario promedio por hora : $19.52

: $19.52 Encuentra trabajos de agente de venta de boletos de transporte

Aunque muchas personas reservan sus propios viajes por internet, sigue habiendo puestos de trabajo para agentes que ayudan a los clientes a planificar viajes y hacer reservas, lo que puede ser especialmente valioso cuando las compañías aéreas cancelan vuelos. Una ventaja de este trabajo es que muchas de las empresas les ofrecen descuentos a los empleados para viajes personales.

3. Personal de recepción