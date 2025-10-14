Javascript is not enabled.

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
AARP en inglés

Los 10 trabajos más amigables para los adultos mayores

Los horarios flexibles y las opciones de trabajo desde casa hacen que estos roles sean ideales para muchos adultos mayores.

Por

Kenneth Terrell,

 
Updated 13 de octubre de 2025
AARP
Comments
Published 16 de febrero de 2023
/ Updated 13 de octubre de 2025
Guía turística hablando frente a un grupo de personas en un bus
El trabajo de guía turístico se encuentra entre los 10 empleos que la National Bureau of Economic Research considera más "amigables para las personas mayores".
Getty Images

Cada vez más empleadores reconocen el valor que los adultos mayores aportan al lugar de trabajo. Las investigaciones muestran que los trabajos “amigables con la edad” (roles que incluyen horarios flexibles, exigencias físicas más ligeras o incluso opciones para trabajar a tiempo parcial o de forma remota) son cada vez más comunes en todo Estados Unidos.

La National Bureau of Economic Research (NBER) identificó (en inglés) 10 trabajos como especialmente amigables para las personas mayores, destacando la flexibilidad, la autonomía y el trabajo significativo, cualidades que muchos adultos mayores valoran.

Ya sea que tengas entre 50 y 60 años o más y estés buscando ingresos adicionales, una segunda carrera o formas de mantenerte conectado socialmente, estos roles pueden ayudarte a encontrar el ajuste adecuado. A continuación se presentan 10 opciones prácticas respaldadas por investigaciones, además de recursos gratuitos para ayudarte a dar el siguiente paso.

Al hacer clic en el enlace “Buscar empleos”, accederás a las publicaciones actuales disponibles en ese campo en Indeed (en inglés). AARP e Indeed están colaborando para brindar a los adultos mayores servicios profesionales, (en inglés) como ayuda con el currículo, preparación para entrevistas y orientación profesional. Las ocupaciones sin vínculo tienden a ser trabajos independientes o por contrato y, por lo tanto, tienen menos publicaciones en la bolsa de trabajo. Todos los datos sobre salarios provienen de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

(Enlaces en inglés)

1. Agente de viajes o guía turístico

Únete a nuestra lucha contra la discriminación por edad

Regístrate para convertirte en un activista de AARP (en ingés) sobre temas importantes para las personas de 50 años o más, incluida la discriminación por edad.

Aunque a veces en estos trabajos se podría requerir caminar mucho y generalmente no pueden realizarse a distancia, siguen siendo aptos para personas mayores debido a la flexibilidad del horario. Si has pasado años familiarizándote con los detalles y la historia de tu ciudad, los parques cercanos o los museos, convertirte en guía turístico puede ser una forma agradable de convertir ese conocimiento en ingresos.﻿

2. Agente de boletos de transporte

Aunque muchas personas reservan sus propios viajes por internet, sigue habiendo puestos de trabajo para agentes que ayudan a los clientes a planificar viajes y hacer reservas, lo que puede ser especialmente valioso cuando las compañías aéreas cancelan vuelos. Una ventaja de este trabajo es que muchas de las empresas les ofrecen descuentos a los empleados para viajes personales. 

3. Personal de recepción

Sigue habiendo una demanda constante de recepcionistas, aunque no se espera que el número de ofertas de empleo en este campo aumente mucho en un futuro próximo. El tiempo libre remunerado y las ligeras exigencias físicas son algunas de las cualidades que hacen que estos empleos sean aptos para las personas mayores.

4. Agente de ventas de publicidad

La mayoría de los nuevos empleos en este campo son para publicidad en internet y otros tipos de publicidad digital. Eso significa que necesitarás tanto creatividad para captar la atención de los clientes como saber dónde y cómo encontrarlos en internet.

5. Personal secretarial

Este trabajo tradicional de oficina ha cobrado nueva energía en los últimos años al añadir la opción del trabajo desde casa. Los deberes típicos de las ligeras tareas administrativas y de oficina siguen siendo los mismos, pero la flexibilidad añadida puede darle un nuevo atractivo al trabajo.

6. Gerente de recursos humanos

La práctica de "job hugging" (aferrarse al trabajo) —cuando los trabajadores deciden quedarse en sus puestos actuales en lugar de buscar nuevas oportunidades— ha contribuido a una creciente demanda de gerentes de recursos humanos. Estos roles son esenciales para reclutar nuevos empleados y ayudarlos a aclimatarse al lugar de trabajo. Los puestos de gerente de Recursos Humanos se consideran amigables con los adultos mayores gracias a su enfoque en el trabajo significativo y las oportunidades de colaboración con colegas.

7. Corrector de textos

  • Salario promedio por hora: $23.46

Estos empleos con frecuencia son puestos por cuenta propia, lo que significa que los trabajadores de todas las edades tienen flexibilidad y autonomía. Aunque los correctores de textos deben tener buen ojo para los detalles, no es necesario que tengan título universitario ni experiencia previa.

8. Agente de ventas de seguros

Muchos roles se centran en asesorar a los clientes y construir relaciones. La venta de seguros es una de las ocupaciones de esta lista que ofrece algunas oportunidades de trabajo remoto. Y la demanda de seguros médicos, de automóviles y de propietarios de viviendas es constante.

﻿9. Representante comercial

  • Salario promedio por hora: $40.82

Muchos representantes comerciales son abogados, porque a menudo su trabajo los obliga a actuar como representantes legales de una empresa o un cliente durante las negociaciones. Es un trabajo que generalmente se presta a puestos por contrato, pero algunos tienen puestos a tiempo completo.

10.  Perito de seguros

Para estos trabajos se requieren buenas habilidades interpersonales y facilidad para examinar las pruebas a fin de averiguar qué ocurrió realmente en un accidente y cuánto debe pagar la compañía de seguros. Es un trabajo atractivo, aunque en algunas circunstancias la carga de trabajo puede ser muy pesada.

¿Dónde puedo encontrar empresas comprometidas con trabajadores con experiencia?

Consulta la lista de AARP de empresas que contratan trabajadores mayores a través del centro de carreras de AARP e Indeed.

También busca “trabajos para adultos mayores”, “trabajos para personas de 55 años o más” o “trabajos que contraten a adultos mayores” en bolsas de trabajo nacionales para encontrar puestos adecuados; solo recuerda que la Ley Federal contra la Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA) y las protecciones estatales se aplican si encuentras lenguaje con prejuicios hacia la edad.

Trabajos menos amigables para los adultos mayores

El informe de la National Bureau of Economic Research también identificó las 10 carreras menos favorables para los adultos mayores. La mayoría de los trabajos en esa lista aparecen ahí debido a la cantidad de trabajo físicamente exigente que requieren.

Los 10 trabajos menos amigables con los adultos mayores:

  1. Trabajador de concreto y cemento
  2. Carpintero
  3. Pintor
  4. Albañil, alicatador e instalador de alfombras
  5. Fabricante de herramientas y matrices
  6. Técnico de biblioteca
  7. Químico
  8. Acabador de muebles y madera
  9. Técnico químico
  10. Operador de máquina mezcladora y batidora

Nota del editor: Este artículo se publicó originalmente el 16 de febrero del 2023. Se han actualizado la información salarial y los enlaces a ofertas de trabajo.

%{postComment}%

Kenneth Terrell es periodista y colaborador de AARP en los ámbitos de trabajo, empleo, discriminación por edad, carreras laborales y el Congreso. Anteriormente trabajó para la Education Writers Association y U.S. News & World Report, donde reportó sobre política y asuntos gubernamentales, educación, ciencia y tecnología, y estilos de vida.

