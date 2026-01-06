Javascript is not enabled.

Reducir los niveles de azúcar en la sangre puede disminuir los riesgos cardiovasculares

Nuevas investigaciones muestran que revertir los niveles altos de azúcar en la sangre, incluso antes de que se desarrolle la diabetes, puede mejorar dramáticamente la salud del corazón.

Por

Kristen Fischer,

 
AARP
Comments
Published 23 de diciembre de 2025
cubos de azúcar cayendo, mostrando niveles de glucosa en descenso
Getty Images

Las personas con prediabetes que logran que sus niveles de azúcar en la sangre vuelvan al rango normal pueden reducir su riesgo de morir por enfermedad del corazón o ser hospitalizadas por insuficiencia cardíaca en más de la mitad, según un nuevo estudio.

La prediabetes, un trastorno donde los niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo normal pero aún no están en el rango de la diabetes, está vinculada a ataques cardíacos, enfermedad del corazón y muerte. Se estima que 98 millones de adultos en Estados Unidos, o más de 1 de cada 3, tienen prediabetes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y muchos más no saben que la tienen.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Investigaciones anteriores mostraron en gran medida que las personas con prediabetes pueden retrasar o prevenir la diabetes tipo 2 controlando sus niveles de azúcar en la sangre, o glucosa. Pero este último informe, publicado el 12 de diciembre en The Lancet Diabetes & Endocrinology, muestra que si una persona con prediabetes puede llevar sus niveles de azúcar a rangos normales —lo que se conoce como remisión de la prediabetes— puede tener mejores resultados cardiovasculares (en inglés).

“La prediabetes no es un diagnóstico de ‘esperar y ver’", dice el Dr. Andreas L. Birkenfeld, coautor del nuevo estudio y director y presidente del Departamento de Diabetología, Endocrinología y Nefrología en el Hospital Universitario de Tübingen en Alemania. “Es una etapa significativa donde aún puedes regresar hacia la salud metabólica, y cuanto antes normalices la glucosa, mejor". 

Un vistazo más de cerca al estudio  

El equipo utilizó datos de algunos de los estudios más grandes en EE.UU. y China, involucrando a 2,942 participantes que tenían prediabetes. En el ensayo de Estados Unidos, los participantes completaron una intervención de un año combinando el ejercicio con metformina o un placebo, mientras que el ensayo chino involucró un programa de seis años enfocado en la dieta, el ejercicio o ambos.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Cuando los investigadores revisaron los datos 20 años después de la intervención en EE.UU. y 30 años después de la intervención en China, encontraron que los participantes que normalizaron sus niveles de glucosa tenían aproximadamente un 50% menos de riesgo de morir por enfermedad cardiovascular o ser hospitalizados por insuficiencia cardíaca.​​ Mantener un valor de glucosa en sangre en ayunas de 97 miligramos por decilitro o menos fue suficiente para reducir el riesgo de enfermedad cardíaca sin importar el peso, la edad o la etnicidad, encontraron los investigadores. (Para referencia, 70 a 99 mg/dL se considera normal en aquellas personas sin diabetes, aunque algunas referencias normales bajan hasta 50 mg/dL, según Cleveland Clinic).  

Cómo los niveles altos de azúcar en la sangre pueden afectar el sistema cardiovascular  

Seguro

Planes de seguro de la vista de VSP®, de AARP®

Ahorro promedio anual de $350 para socios

Ver detalles
Ver todo
See more Seguro offers >

El alto nivel de glucosa puede dañar directamente tus vasos sanguíneos al impedir que el revestimiento de los vasos se dilate adecuadamente, lo que aumenta la inflamación y promueve la acumulación de placa. Ese es un paso temprano hacia la aterosclerosis, o el endurecimiento de las arterias, dice Birkenfeld.  

Demasiada glucosa también puede dañar los vasos pequeños y contribuir a la insuficiencia cardíaca, dice Elizabeth Selvin, profesora de investigación clínica e investigadora de diabetes en la Facultad de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins.  

"Este proceso es acumulativo y ocurre durante un largo período de tiempo, por eso es tan importante mantener la glucosa en el rango normal y prevenir la diabetes", dice Selvin. 

Otra razón para mantener el azúcar en sangre bajo control: puede mejorar los factores clave de la salud cardiometabólica. Los niveles más bajos de glucosa ayudan a reducir la resistencia a la insulina, disminuir la grasa visceral (la grasa profunda alrededor de tus órganos), disminuir la grasa del hígado y aumentar la secreción de insulina y la función celular, dice Birkenfeld. Estos cambios probablemente alivian la inflamación y reducen el estrés en los vasos sanguíneos a medida que la glucosa vuelve a la normalidad, añade. 

¿Es demasiado tarde para empezar a bajar tus niveles de glucosa?

Aunque el estudio no identificó el mejor momento para comenzar a reducir el azúcar en sangre para obtener beneficios máximos para el corazón, los expertos dicen que no esperes para tomar acción.

"Si tu médico te está diciendo que 'me preocupa tu nivel de azúcar en la sangre — aún no eres diabético, pero podrías serlo', ese es un momento realmente crucial para enfocarte en cosas que sabemos que funcionan para prevenir tu riesgo futuro de diabetes y reducir tu riesgo futuro de enfermedad cardíaca", dice el Dr. Jonathan Newman, quien es profesor asociado de medicina en la Facultad de Medicina de NYU Grossman y director de investigación clínica en el Centro para la Prevención de Enfermedades Cardiovasculares de NYU Langone. 

Sin embargo, la investigación sí muestra que la intervención temprana contra la prediabetes puede tener efectos a largo plazo, dice Selvin. Es decir, la intervención intensiva que resulta en pérdida de peso y niveles de glucosa más bajos durante varios años parece tener beneficios a largo plazo, incluso si las personas vuelven a su peso normal después de que termina el período de intervención, un fenómeno conocido como el efecto legado, explica Selvin.

"El mensaje es que la remisión puede protegerte de ataques cardíacos, insuficiencia cardíaca y muerte prematura, y esa es una motivación poderosa para actuar", dice Birkenfeld.  

%{postComment}%

Kristen Fischer es escritora colaboradora en AARP, desde el área de Jersey Shore. También ha escrito para Health, WebMD y McKnights, y es autora de Zoo Zen: A Yoga Story for Kids.

