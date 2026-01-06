Reducir los niveles de azúcar en la sangre puede disminuir los riesgos cardiovasculares

Las personas con prediabetes que logran que sus niveles de azúcar en la sangre vuelvan al rango normal pueden reducir su riesgo de morir por enfermedad del corazón o ser hospitalizadas por insuficiencia cardíaca en más de la mitad, según un nuevo estudio.

La prediabetes, un trastorno donde los niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo normal pero aún no están en el rango de la diabetes, está vinculada a ataques cardíacos, enfermedad del corazón y muerte. Se estima que 98 millones de adultos en Estados Unidos, o más de 1 de cada 3, tienen prediabetes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y muchos más no saben que la tienen.

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática. Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.

Únete a AARP

Investigaciones anteriores mostraron en gran medida que las personas con prediabetes pueden retrasar o prevenir la diabetes tipo 2 controlando sus niveles de azúcar en la sangre, o glucosa. Pero este último informe, publicado el 12 de diciembre en The Lancet Diabetes & Endocrinology, muestra que si una persona con prediabetes puede llevar sus niveles de azúcar a rangos normales —lo que se conoce como remisión de la prediabetes— puede tener mejores resultados cardiovasculares (en inglés).

“La prediabetes no es un diagnóstico de ‘esperar y ver’", dice el Dr. Andreas L. Birkenfeld, coautor del nuevo estudio y director y presidente del Departamento de Diabetología, Endocrinología y Nefrología en el Hospital Universitario de Tübingen en Alemania. “Es una etapa significativa donde aún puedes regresar hacia la salud metabólica, y cuanto antes normalices la glucosa, mejor".

Un vistazo más de cerca al estudio

El equipo utilizó datos de algunos de los estudios más grandes en EE.UU. y China, involucrando a 2,942 participantes que tenían prediabetes. En el ensayo de Estados Unidos, los participantes completaron una intervención de un año combinando el ejercicio con metformina o un placebo, mientras que el ensayo chino involucró un programa de seis años enfocado en la dieta, el ejercicio o ambos.