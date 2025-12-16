{ "rewardId" : "", "calcType" : "socialSecurityV2", "formTitle": "Calculadora del Seguro Social", "formDesc": "Esta calculadora te guía en la toma de decisiones inteligentes que pueden ayudarte a maximizar tus beneficios del Seguro Social.", "selfDetailsCopy": "Ingresa tus datos", "dobLabel": "Fecha de nacimiento", "dobPlaceholder": "MM/DD/AAAA", "dobErrorMessage": "Ingresa la fecha de nacimiento siguiendo el formato MM/DD/AAAA", "dobHelpText": "Ingresa tu fecha de nacimiento.", "selfSalaryLabel": "Salario", "selfSalaryPlaceholder": "$", "selfSalaryHelpText": "Ingresa tu salario del año anterior.", "selfSalaryErrorMessage": "Ingresa tu salario.", "martialStatusLabel": "Estado civil", "maritalStatusPlaceholder": "Seleccionar", "martialStatusValue": "Soltero, Casado, Divorciado", "martialErrorMessage": "Ingresa tu estado civil.", "spouseDetailsCopy": "Ingresa la información de tu cónyuge", "spouseDobLabel": "Fecha de nacimiento de tu cónyuge", "spouseDobPlaceholder": "MM/DD/AAAA", "spouseDobErrorMessage": "Ingresa la fecha de nacimiento de tu cónyuge siguiendo el formato MM/DD/AAAA", "spouseDobHelpText": "Ingresa la fecha de nacimiento de tu cónyuge.", "spouseSalaryLabel": "Salario del cónyuge", "spouseSalaryPlaceholder": "$", "spouseSalaryHelpText": "Ingresa el salario del año anterior de tu cónyuge.", "spouseSalaryErrorMessage": "Ingresa el salario de tu cónyuge.", "marriageLengthLabel": "Duración del matrimonio", "marriageLengthPlaceholder": "Seleccionar", "marriageLengthValue": "Casado 10 años o más, Casado menos de 10 años (no cumple con los requisitos)", "marriageLengthHelpText": "Si tu matrimonio duró menos de 10 años, cambia el estado civil a soltero. No cumples con los requisitos para los beneficios para cónyuges divorciados. ", "marriageLengthErrorMessage": "Ingresa la duración de tu matrimonio.", "calculateButtonLabel": "Calcular", "resultsHeading": "Tus resultados", "resultsDesc": "Consulta tu beneficio mensual estimado del Seguro Social según los solicites a diferentes edades.", "goBackLinkLabel": "Editar la información", "levelOfBenefitsCopy": "Tu beneficio estimado", "keyClaimingAgesTabLabel": "Edades de solicitud clave ", "keyClaimingAgesTabAnalyticsId": "", "allAgesTabLabel": "Todas las edades", "allAgesTabAnalyticsId": "", "tableColumnsTitles": "Edad de solicitud, Mensual", "eligibleBenefitsCopy": "", "spouseBenefitsCopy": "El beneficio estimado de tu cónyuge", "wiseTipTitle": "Consejo", "nextStepsTitle": "Próximos pasos", "nextStepsDesc": "Si estás planeando solicitar beneficios en los próximos años, podemos ayudarte. Nuestra guía gratuita contiene información sobre el proceso de solicitud, las reglas de impuestos para los beneficios y más para ayudarte a prepararte.", "startPlanningButtonLabel": "Comienza a planificar", "startPlanningButtonAnalyticsId": "", "startPlanningButtonTarget": "https://www.aarp.org/espanol/jubilacion/seguro-social/calculadora/que-saber-antes-de-reclamar-el-seguro-social.html" }

<p>A partir de los 62 años, la cantidad de tus beneficios mensuales aumentará cada mes que aplaces el cobro, hasta que alcances los 70 años. Recibes tu beneficio máximo de jubilación del Seguro Social si esperas hasta los 70 años para presentar tu solicitud.</p>

<p>A continuación se muestra el beneficio de jubilación estimado para tu cónyuge, basado en la información de edad e ingresos que proporcionaste. Si hay una disparidad significativa entre tus beneficios de jubilación estimados, tú o tu cónyuge pueden tener derecho a un beneficio más alto basado en el historial de ingresos de la otra persona.</p> <p> </p> <p>Conoce más sobre <a data-overlay-msg="AARP.Everywhere.LeavingModal.drawOverlay(this,'',/content/aarpe/es/home/staging-area/calculadora-para-el-seguro-social.html,'','Estás saliendo del sitio web AARP.org y te diriges a un sitio web que no está operado por AARP. Se regirá por una política de privacidad y términos de servicio diferentes.');return false;" href="/content/aarpe/es/home/jubilacion/seguro-social/preguntas-respuestas/cobrar-beneficios-con-antecedentes-de-conyuge.html">los beneficios para cónyuge</a>s.</p>

<p>Es posible que puedas recibir beneficios según el historial de ingresos de tu excónyuge. Si tienes al menos 62 años, estuviste casado con tu excónyuge por al menos 10 años y no te has vuelto a casar, podrías recibir beneficios para cónyuges divorciados que equivalen a hasta el 50% del pago del Seguro Social de tu excónyuge, si eso fuera más alto que tu propio beneficio de jubilación. </p> <p><a data-overlay-msg="AARP.Everywhere.LeavingModal.drawOverlay(this,'',/content/aarpe/es/home/staging-area/calculadora-para-el-seguro-social.html,'','Estás saliendo del sitio web AARP.org y te diriges a un sitio web que no está operado por AARP. Se regirá por una política de privacidad y términos de servicio diferentes.');return false;" title="Información importante para divorciados sobre el Seguro Social" href="/content/aarpe/es/home/jubilacion/seguro-social/info-2016/divorcio-y-beneficios-conyugales-del-seguro-social.html">Conoce más</a> sobre las opciones de beneficios del Seguro Social para las personas divorciadas.<br /> </p>

<p>Puedes solicitar los beneficios hasta cuatro meses antes de que desees que comiencen tus pagos.</p>