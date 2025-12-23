Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Beneficios para socios

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

Cómo ser padre de un hijo adulto con adicción

Afrontar la situación de un hijo adulto con adicción a las drogas es un problema común para los padres mayores de 50 años.

Por

Abigail Seaberg,

 
AARP
Comments
Published 22 de diciembre de 2025
En un cuarto desordenado, mujer cabizbaja sentada en una cama, a su derecha un hombre de espada, frente a una ventana
Getty Images

Las trágicas muertes del actor y cineasta Rob Reiner (en inglés) y su esposa, la fotógrafa y productora de cine Michele Singer Reiner han sacado a la luz el difícil tema de ser padre de un hijo adulto que sufre de adicción. El hijo de los Reiner, Nick, quien ha luchado contra la adicción a las drogas durante años, fue arrestado y acusado de asesinato.

Ser padre de un hijo con adicción a las drogas es un problema que muchos padres mayores de 50 años tienen que enfrentar. Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de Estados Unidos (en inglés), en el 2024 aproximadamente 40.7 millones de adultos de 18 años o más tenían un trastorno por consumo de sustancias durante el último año y no recibieron tratamiento.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Hay pasos que los padres pueden tomar para ayudar a su hijo adulto a encontrar un camino hacia la recuperación. Estas son las recomendaciones de los expertos.

Primero, acepta que la adicción a las drogas es un problema complicado

Para entender mejor la adicción, considera por qué la persona recurrió a las drogas en primer lugar. La Dra. Gail D’Onofrio de la Facultad de Medicina de Yale, profesora y especialista en medicina de emergencia y medicina de adicciones, dice que la mitad de las personas usan drogas para sentirse mejor o menos mal, "lo que significa que tienen una enfermedad mental subyacente", y la otra mitad las usa para sentirse bien o tener un "aumento de dopamina para sentirse eufóricos inicialmente".

Entonces, reconoce que la adicción cambia el funcionamiento del cerebro. La Dra. Sharon Levy, profesora de la Facultad de Medicina de Harvard y especialista en medicina de adicciones, dice que estos cambios esencialmente hacen que el cerebro clasifique erróneamente la droga como necesaria para vivir, "así como respirar o beber agua".

Únete a la lucha de AARP por los cuidadores

Esta es la forma en la que puedes ayudar: ​

  • Inscríbete para formar parte de la red de defensa en línea de AARP (en inglés) y ayuda a los cuidadores familiares a obtener el apoyo que necesitan.
  • Descubre más sobre cómo estamos luchando por ti todos los días en el Congreso y en todo el país.
  • AARP es una defensora incansable de los asuntos importantes para las personas mayores de 50 años. Hazte socio o renueva tu membresía hoy.

"Tratar de abandonar el uso de drogas puede ser agotador porque requiere mucha energía mental no usar sustancias una vez que se ha desarrollado una adicción".

Es normal sentirse juzgado y abrumado

Las personas a menudo estigmatizan el uso de drogas como un fallo personal del usuario o del padre del usuario. Levy cita un estudio (en inglés) del 2022 publicado en la revista Drugs: Education, Intervention and Policy, que encontró que los padres de hijos adultos que luchan contra la adicción a menudo se culpan a sí mismos y se sienten juzgados por otros. "Muchos padres pasan años procesando, tratando de averiguar qué salió mal", dice Levy.

La adicción de un hijo adulto puede consumir por completo a los padres y hacer que se alejen de sus círculos sociales. "Muchos sienten vergüenza por la situación de su hijo y no quieren compartirlo con otros", dice Levy. "A menudo se sienten avergonzados cuando amigos, familiares y colegas comparten historias de los éxitos de sus hijos".

﻿Joanne Peterson, la fundadora y directora ejecutiva de Learn to Cope — una red de apoyo sin fines de lucro dirigida por pares para la adicción y la recuperación, advierte que los padres de niños con problemas de adicción deben tener cuidado con el uso de las redes sociales porque hay muchas narrativas negativas que estigmatizan la adicción. 

"Las redes sociales son crueles﻿, especialmente ahora con el caso del asesinato de Rob y Michele Reiner", dice ella. "Mi suposición es que hicieron todo lo posible, como la mayoría de los padres hacen. No escuchen el ruido, manténganse alejados de las redes sociales y solo sepan que no están solos".

Busca señales de abstinencia para identificar el problema como una adicción

Las señales de abstinencia son una forma clave de saber si el uso de drogas es una adicción, según Levy. ¿Cómo se ve la abstinencia? Temblores y sacudidas, fatiga, cambios en el tamaño de las pupilas, agitación o irritabilidad, cambios en el apetito e insomnio, entre otros síntomas.

Pregúntate: ¿Se desenvuelve tu hijo adulto adecuadamente? 

Evalúa si tu hijo adulto es capaz de funcionar en su vida diaria, dice Levy. Preguntas a considerar, según Levy:﻿

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
  • ¿Necesita cada vez más apoyo financiero?﻿
  • ¿Está teniendo problemas en la escuela o en el trabajo?﻿
  • ¿Se está distanciando de la familia?﻿
  • ¿Ha cambiado su círculo social?﻿
  • ﻿¿Está prestando menos atención a cómo se viste o se arregla?﻿

"Estas señales no son específicas, pero indican que hay un problema, así que si las ves, vale la pena investigar".

Salud y bienestar

AARP® Dental Insurance Plan administered by Delta Dental Insurance Company

Planes de seguro dental para socios y sus familias

Ver detalles
Ver todo
See more Salud y bienestar offers >

Encuentra un profesional que pueda ayudar

La adicción no es un problema simple ni de talla única. Por eso, según Levy, encontrar a alguien en el campo de la salud que pueda ayudarte a entender la naturaleza del uso de drogas de tu hijo adulto y qué lo llevó a ello puede ser crucial para crear un plan de tratamiento efectivo.

Hay una capa extra de complicación con un hijo adulto que necesita permitirte que te involucres. Si tu hijo te da acceso a sus proveedores médicos e información, Levy dice que comiences con su proveedor de cuidados primarios. Si no pueden ayudar, Levy sugiere que pidas un referido a un especialista en medicina de adicciones o un proveedor de salud mental.

E insiste en una evaluación completa para llegar a la raíz de la adicción a las drogas. "La buena noticia es que los trastornos por uso de sustancias son tratables, generalmente con una combinación de medicamentos y apoyo psicosocial", dice Levy.

Conoce qué tipo de centro de tratamiento necesita tu hijo

Levy dice que muchos trastornos por abuso de sustancias pueden ser tratados con atención ambulatoria, lo cual puede ser más fácil de aceptar para los pacientes que el tratamiento residencial.

Sin embargo, hay ocasiones en las que el cuidado residencial puede ser necesario, dice Levy, particularmente para personas con adicción a las drogas que tienen ﻿pensamientos de hacerse daño a sí mismos o a otros, o si están lidiando con un trastorno físico o mental que necesita estabilización o si no cuentan con un entorno estable que apoye la recuperación.

Pero, dice Levy, "el tratamiento residencial debe ser voluntario (a menos que haya una orden judicial), por lo que los padres no pueden exigir que su hijo [adulto] sea admitido".﻿

D'Onofrio advierte a los padres que un tratamiento caro no significa necesariamente bueno cuando se trata de centros residenciales, ya que algunas opciones costosas no brindan "cuidados basados en evidencia". Así que asegúrate de usar uno recomendado por un proveedor de cuidados de salud.

Prepárate para ayudar a tu hijo adulto con la logística y las finanzas

Es probable que tu hijo necesite ayuda para gestionar no solo qué tipo de tratamiento seguir, sino también el papeleo que lo acompaña.

"Muchos adultos jóvenes tienen dificultades para encontrar un proveedor de cuidados de salud, lidiar con el seguro, programar citas e incluso el transporte, así que, si es posible, ofréceles ayuda con esos asuntos", dice Levy.

Según healthcare.gov, todos los planes de seguro del mercado deben cubrir el tratamiento del trastorno por uso de sustancias (comúnmente conocido como abuso de sustancias). Pero según el sitio web, "Tus beneficios específicos de salud conductual dependerán de tu estado y del plan de salud que elijas".

Involúcrate en el plan de cuidados de tu hijo, si puedes

Levy recomienda ofrecer participar en el cuidado de tu hijo. Sin embargo, los padres deben saber cuándo dar un paso atrás si su hijo no quiere ayuda o prefiere recibirla de otra persona.

"Si prefieren invitar a una pareja romántica o hacerlo solos, respeta ese límite. Cualquier cuidado es mejor que ningún cuidado﻿", dice Levy.

Cuando tu hijo tiene poco interés en recibir ayuda

D'Onofrio enfatiza que, como adulto, tu hijo debe estar motivado para mejorar por su cuenta. No puedes obligarlo. También es un camino largo. "La adicción es una enfermedad crónica y necesitará cuidado continuo de alguna manera", dice D'Onofrio. "Los padres están en una situación particular, asegurándose de que su ser querido reciba el cuidado que necesita, incluso cuando no creen que lo necesiten".

No te rindas, dice Peterson. "Sigue intentando motivarlos y busca terapia y apoyo sobre cómo hacerlo", dice Peterson.

Levy dice que la mayoría de las personas que luchan contra la adicción a las drogas quieren dejarla, pero encuentran que superar los antojos y los síntomas de abstinencia puede ser un desafío. ﻿"Cuando las personas dejan de consumir, esencialmente están eliminando un químico que les hacía sentir bien", dice, agregando que aunque estar sin la droga será más fácil con el tiempo, a veces puede parecer que tu hijo no está interesado en mejorar.﻿

Levy también enfatiza que cuando la situación se torna difícil, trates de resistir la tentación de cortar lazos por completo con tu hijo adulto. "Cada situación es diferente, por supuesto, pero no puedo pensar en una situación en la que cortar lazos con un hijo sea útil para alguien".

Celebra los pequeños pasos

El cambio de comportamiento requiere tiempo y paciencia, según Levy, así que es importante ser positivo sobre cada paso en la dirección correcta.﻿

"Los refuerzos positivos funcionan mejor que los negativos, así que busca oportunidades para darle a tu hijo retroalimentación positiva o pequeñas recompensas", dice ella. ﻿﻿Puede ser tan simple como decirle que reconoces lo duro que está trabajando para superar su adicción o prepararle su comida favorita, dice Levy". También advierte contra los regalos grandes, ya que dice que establecen un precedente de emoción y expectativa que será difícil de mantener.

No descuides tu salud mental

"Un padre ama a sus hijos sin importar qué, al igual que lo haría con cualquier enfermedad, [pero] a veces no es fácil, especialmente con amenazas o explosividad," dice Peterson. "Por eso, el apoyo [para el padre] es sumamente importante".

Levy dice que los investigadores en el estudio del 2022 encontraron que los grupos de autoayuda pueden ser beneficiosos para los padres, incluso si la experiencia no es perfecta. "Todo esto subraya la necesidad de que los padres de hijos adultos con adicción se cuiden a sí mismos y obtengan la ayuda que necesitan", ﻿dice ella.﻿

Al-Anon y SMART Recovery Family & Friends son opciones gratuitas y ampliamente disponibles que los padres pueden explorar, sugiere Levy. Ella dice que otros lugares para apoyo podrían incluir tu iglesia, sinagoga o mezquita, o amigos cercanos. Solo asegúrate de que la persona con quien hables respete la privacidad de tu hijo, añade.

Peterson también enfatiza la importancia del autocuidado y encontrar apoyo cuando eres padre de un hijo con adicción.

"Es una lucha de pesadilla algunos días, como vivir en una montaña rusa fuera de control", dice. "Lo mejor que una familia puede hacer es obtener apoyo o terapia para ellos mismos... El apoyo de pares también es importante porque es un lugar solitario y ayuda el estar rodeado de otras personas que te entienden sin juzgar".

%{postComment}%

Abigail Seaberg es una periodista independiente radicada en San Diego. Desde que se graduó de la Universidad de Richmond en el 2019, ha cubierto todo tipo de temas, desde investigación oncológica, noticias locales e información de última hora sobre celebridades hasta temas de salud y bienestar.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver todo

  • Mature, bearded, African American man with black frame glasses
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    LensCrafters

    Ahorra un 20% de descuento en monturas + 50% de descuento en lentes con la compra de un par completo y más

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >
  • A happy couple in white summer clothing on vacation walks along a wooden pier over tropical, turquoise ocean in the Maldives, Indian Ocean
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Viajes

    Paquetes de vacaciones, de AARP Travel Center Powered by Expedia

    Tarjeta de regalo de $50 de tu preferencia al reservar cualquier paquete de vuelo

    Learn More
    See more Viajes offers >
  • Woman collecting her Walmart Plus delivery bag off the porch of her home with potted plants decorating the patio
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Compras y comestibles

    Walmart+

    Descuento de $40 en una membresía anual de Walmart+

    Learn More
    See more Compras y comestibles offers >
  • Grandfather with hearing loss reading a book out loud to his grandchildren sitting on his lap
    Salud y bienestar

    Prueba nacional de audición

    Socios pueden hacerse una prueba gratis de audición por teléfono

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >