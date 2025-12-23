Las trágicas muertes del actor y cineasta Rob Reiner (en inglés) y su esposa, la fotógrafa y productora de cine Michele Singer Reiner han sacado a la luz el difícil tema de ser padre de un hijo adulto que sufre de adicción. El hijo de los Reiner, Nick, quien ha luchado contra la adicción a las drogas durante años, fue arrestado y acusado de asesinato.

Ser padre de un hijo con adicción a las drogas es un problema que muchos padres mayores de 50 años tienen que enfrentar. Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y Salud de Estados Unidos (en inglés), en el 2024 aproximadamente 40.7 millones de adultos de 18 años o más tenían un trastorno por consumo de sustancias durante el último año y no recibieron tratamiento.

Hay pasos que los padres pueden tomar para ayudar a su hijo adulto a encontrar un camino hacia la recuperación. Estas son las recomendaciones de los expertos.

Primero, acepta que la adicción a las drogas es un problema complicado

Para entender mejor la adicción, considera por qué la persona recurrió a las drogas en primer lugar. La Dra. Gail D’Onofrio de la Facultad de Medicina de Yale, profesora y especialista en medicina de emergencia y medicina de adicciones, dice que la mitad de las personas usan drogas para sentirse mejor o menos mal, "lo que significa que tienen una enfermedad mental subyacente", y la otra mitad las usa para sentirse bien o tener un "aumento de dopamina para sentirse eufóricos inicialmente".

Entonces, reconoce que la adicción cambia el funcionamiento del cerebro. La Dra. Sharon Levy, profesora de la Facultad de Medicina de Harvard y especialista en medicina de adicciones, dice que estos cambios esencialmente hacen que el cerebro clasifique erróneamente la droga como necesaria para vivir, "así como respirar o beber agua".

"Tratar de abandonar el uso de drogas puede ser agotador porque requiere mucha energía mental no usar sustancias una vez que se ha desarrollado una adicción".

Es normal sentirse juzgado y abrumado

Las personas a menudo estigmatizan el uso de drogas como un fallo personal del usuario o del padre del usuario. Levy cita un estudio (en inglés) del 2022 publicado en la revista Drugs: Education, Intervention and Policy, que encontró que los padres de hijos adultos que luchan contra la adicción a menudo se culpan a sí mismos y se sienten juzgados por otros. "Muchos padres pasan años procesando, tratando de averiguar qué salió mal", dice Levy.

La adicción de un hijo adulto puede consumir por completo a los padres y hacer que se alejen de sus círculos sociales. "Muchos sienten vergüenza por la situación de su hijo y no quieren compartirlo con otros", dice Levy. "A menudo se sienten avergonzados cuando amigos, familiares y colegas comparten historias de los éxitos de sus hijos".

﻿Joanne Peterson, la fundadora y directora ejecutiva de Learn to Cope — una red de apoyo sin fines de lucro dirigida por pares para la adicción y la recuperación, advierte que los padres de niños con problemas de adicción deben tener cuidado con el uso de las redes sociales porque hay muchas narrativas negativas que estigmatizan la adicción.

"Las redes sociales son crueles﻿, especialmente ahora con el caso del asesinato de Rob y Michele Reiner", dice ella. "Mi suposición es que hicieron todo lo posible, como la mayoría de los padres hacen. No escuchen el ruido, manténganse alejados de las redes sociales y solo sepan que no están solos".

Busca señales de abstinencia para identificar el problema como una adicción

Las señales de abstinencia son una forma clave de saber si el uso de drogas es una adicción, según Levy. ¿Cómo se ve la abstinencia? Temblores y sacudidas, fatiga, cambios en el tamaño de las pupilas, agitación o irritabilidad, cambios en el apetito e insomnio, entre otros síntomas.

Pregúntate: ¿Se desenvuelve tu hijo adulto adecuadamente?

Evalúa si tu hijo adulto es capaz de funcionar en su vida diaria, dice Levy. Preguntas a considerar, según Levy:﻿