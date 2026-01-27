El gobernador de Rhode Island firma un proyecto de ley de ahorros para la jubilación respaldado por AARP

In English | Rhode Island se ha unido a otros 19 estados que han promulgado legislación respaldada por AARP para ayudar a los trabajadores del sector privado a ahorrar para la jubilación a través de sus empleos.

Aplaudimos al gobernador Daniel McKee por firmar un proyecto de ley el 27 de junio que creará el Rhode Island Secure Choice, un programa de ahorros automáticos para la jubilación con cuentas IRA facilitado por el estado.

El programa, también conocido como "work and save" (trabajo y ahorro), ayudará a aproximadamente 172,000 residentes de Rhode Island que actualmente no tienen acceso a un plan de ahorros para la jubilación en el lugar de trabajo, como una cuenta 401(k).

Según la legislación, los trabajadores participantes contribuirían a una cuenta de jubilación individual (IRA) patrocinada por el estado a través de deducciones automáticas de nómina.

Los empleadores con cinco o más trabajadores que aún no ofrecen un plan de ahorros para la jubilación tendrían que inscribir a los empleados en el plan, a menos que el trabajador decida no participar. Los empleados pueden cambiar sus contribuciones en cualquier momento, y el beneficio se queda con ellos si cambian de empleo.

La ley fue aprobada con un fuerte apoyo bipartidista después de cuatro años de defensa de AARP, dijo Matthew Netto, director de Activismo de AARP Rhode Island. El estado está considerando el 2026 como el año de lanzamiento del programa, que se encuentra todavía en las etapas de planificación. El plan de ahorros automáticos con cuentas IRA sería supervisado por una junta designada por el estado y administrado por una firma financiera privada.

"AARP Rhode Island aplaude el liderazgo de la Cámara y el Senado por unirse en esta legislación vital que facilitará a los trabajadores tener una jubilación segura y planificar sus futuros", dijo Catherine Taylor, directora estatal de AARP Rhode Island. "Los trabajadores de Rhode Island merecen jubilarse con dignidad".