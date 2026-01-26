Cómo y dónde recibir las vacunas contra la COVID-19 en Ohio

(Algunos enlaces en inglés)

Detalles clave

Las versiones actualizadas de las vacunas Pfizer y Moderna han sido aprobadas para la temporada del 2024-2025 y se enfocan en una cepa más reciente del virus llamada KP.2, que fue la causa de gran parte del aumento de casos de COVID-19 este verano.

Se aprobó una versión actualizada de la vacuna Novavax para la temporada 2024-2025. Se centrará en JN.1, que es la cepa original de KP.2 y otras variantes circulantes.

Se recomienda que casi todas las personas se pongan la vacuna actualizada una vez que esté disponible.

Las vacunas están disponibles en farmacias, clínicas y consultorios médicos. Busca sitios de vacunación por código postal en Vaccines.gov.

¿Qué vacunas están disponibles y quién las puede recibir?

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dicen que todos los mayores de 6 meses deben recibir una vacuna actualizada contra la COVID-19 para la temporada del 2024-2025.

Pfizer y Moderna: las vacunas de ARNm actualizadas fueron aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) en agosto y reemplazan las versiones anteriores de la vacuna. Los CDC recomiendan que las personas de 6 meses en adelante reciban la vacuna actualizada (ya no denominada "refuerzo"), que son efectivas contra una cepa más reciente de la variante ómicron. Las personas de 5 años en adelante, y especialmente los adultos de 65 años en adelante, quienes viven en un centro de cuidados a largo plazo, y aquellos que tienen un alto riesgo de enfermedad grave por una infección de coronavirus, deben recibir una dosis de la vacuna actualizada, sin importar cuántas y qué vacunas hayan recibido anteriormente. Los niños de 6 meses a 4 años pueden necesitar más de una inyección, dependiendo de su edad y estatus de vacunación, según recomiendan los CDC.

Novavax: la vacuna utiliza una tecnología más tradicional (basada en proteínas) y ha sido autorizada por la FDA para personas de 12 años o más. La vacuna de Novavax para 2024-2025 reemplaza las versiones anteriores de la vacuna. Se dirige a la cepa original de las variantes circulantes. Necesitarás dos inyecciones con un intervalo de tres semanas para una serie primaria completa. Es posible que recibas una sola dosis si has sido vacunado al menos dos meses antes y no has recibido una vacuna ARNm actualizada de Pfizer o Moderna.

Las personas con sistemas inmunitarios comprometidos pueden recibir dosis adicionales, dependiendo de su historial de vacunas. Más información está disponible en el sitio web de los CDC.

¿Dónde puedo vacunarme?

Las vacunas se administran en farmacias minoristas, incluyendo Walgreens, Walmart y CVS, en clínicas y en otros lugares, como consultorios médicos. Accede al sitio web del Gobierno federal Vaccines.gov para buscar sitios de vacunación por código postal. Obtén la misma información enviando tu código postal por mensaje de texto a 438829 o llamando al 800-232-0233. Puedes comunicarte con el consultorio de tu médico primario para ver si ofrecen vacunas contra la COVID-19. Si eres veterano, el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) ofrece la vacuna contra la COVID-19 en los centros del VA. Regístrate en internet o llama al 800-827-1000 para hacer una cita.

Hay más información disponible sobre las vacunas contra la COVID-19 en el sitio web del Departamento de Salud de Ohio, en la página de Facebook del departamento, en los departamentos de salud locales o llamando a la línea estatal de COVID-19 al 833-427-5634. Puedes solicitar tus registros de vacunación estatales a través de tu proveedor de salud, el departamento de salud local o el Departamento de Salud de Ohio.

¿Tengo que pagar por la vacunación?

El Gobierno federal ya no cubre el costo de las vacunas, pero la mayoría de las personas con Medicare, Medicaid o seguro privado no tendrán que pagar de su bolsillo por la vacuna.

Si no tienes seguro, comunícate con tu departamento de salud pública local o estatal o con un centro de salud local calificado por el Gobierno federal para conocer las opciones de vacunación.