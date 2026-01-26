Woman helping her elderly mother in wearing shoes at home

(La información en algunos enlaces está en inglés)

IN ENGLISH | Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.

Aquí en Nueva York, más de 4 millones de cuidadores ayudan a padres mayores, cónyuges y seres queridos a vivir de manera independiente en sus casas y en sus comunidades, donde quieren estar. Los cuidadores familiares proporcionan más de $39,000 millones en cuidados no remunerados cada año, formando la columna vertebral de nuestro sistema de cuidados a largo plazo. Sus días están llenos de tareas como conducir a sus seres queridos a citas médicas, recoger recetas, cocinar, administrar los medicamentos y mucho más.

La mayoría de los cuidadores familiares no reciben pago por ayudar a sus seres queridos, sin embargo, gastan un promedio de $7,200 de su propio bolsillo cada año. Muchos recurren a sus ahorros, se endeudan o reducen gastos esenciales como comida y medicamentos. Uno de cada cinco cuidadores en Nueva York dedica más de 40 horas cada semana al cuidado de un ser querido, a menudo las 24 horas del día.

AARP New York se enorgullece de apoyar a nuestros cuidadores familiares, ofreciendo herramientas y recursos gratuitos para ayudarlos a navegar su rol como cuidador.

La Guía para cuidadores familiares de AARP New York ayuda a los cuidadores familiares a acceder a programas, servicios y agencias clave en su comunidad.

Para solicitar una copia impresa de esta guía en línea, llame a la línea gratuita de recursos para el cuidado familiar de AARP al 877-333-5885 e indique el estado o los estados que desea recibir. Se le enviará una copia por correo.

Consulta nuestras guías gratuitas para el cuidado familiar, que están disponibles en varios idiomas y se centran en diversas comunidades, y están diseñadas para ayudarte sin importar en qué etapa de tu trayecto como cuidador te encuentres. Las guías incluyen información sobre cómo: encontrar ayuda para evaluar necesidades, evaluar las necesidades de tu ser querido, crear o actualizar tu plan de cuidado, incluyendo obtener ayuda y cuidar de ti mismo, lidiar con el duelo y planificar la vida después del cuidado. Hacer clic aquí para descargar la versión en español.

Programa de apoyo al cuidador 211

Ahora disponible en 25 estados y Puerto Rico, incluyendo Nueva York, el programa de AARP y United Way Worldwide conecta a los cuidadores familiares con servicios esenciales para ellos y sus seres queridos a través de la línea de ayuda 211.