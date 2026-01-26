Javascript is not enabled.

Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares

Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.

Woman helping her elderly mother in wearing shoes at home

(La información en algunos enlaces está en inglés)

IN ENGLISH | Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.

Aquí en Nueva York, más de 4 millones de cuidadores ayudan a padres mayores, cónyuges y seres queridos a vivir de manera independiente en sus casas y en sus comunidades, donde quieren estar. Los cuidadores familiares proporcionan más de $39,000 millones en cuidados no remunerados cada año, formando la columna vertebral de nuestro sistema de cuidados a largo plazo. Sus días están llenos de tareas como conducir a sus seres queridos a citas médicas, recoger recetas, cocinar, administrar los medicamentos y mucho más.

La mayoría de los cuidadores familiares no reciben pago por ayudar a sus seres queridos, sin embargo, gastan un promedio de $7,200 de su propio bolsillo cada año. Muchos recurren a sus ahorros, se endeudan o reducen gastos esenciales como comida y medicamentos. Uno de cada cinco cuidadores en Nueva York dedica más de 40 horas cada semana al cuidado de un ser querido, a menudo las 24 horas del día.

Recursos

AARP New York se enorgullece de apoyar a nuestros cuidadores familiares, ofreciendo herramientas y recursos gratuitos para ayudarlos a navegar su rol como cuidador.

Guías de recursos para cuidadores

La Guía para cuidadores familiares de AARP New York ayuda a los cuidadores familiares a acceder a programas, servicios y agencias clave en su comunidad.

  • Apoyo para cuidadores
  • Finanzas
  • Aspectos legales
  • Salud
  • Vivienda y centros de atención
  • Información y servicios
  • Final de la vida

Para solicitar una copia impresa de esta guía en línea, llame a la línea gratuita de recursos para el cuidado familiar de AARP al 877-333-5885 e indique el estado o los estados que desea recibir. Se le enviará una copia por correo.

Guías de AARP para cuidadores familiares

Consulta nuestras guías gratuitas para el cuidado familiar, que están disponibles en varios idiomas y se centran en diversas comunidades, y están diseñadas para ayudarte sin importar en qué etapa de tu trayecto como cuidador te encuentres. Las guías incluyen información sobre cómo: encontrar ayuda para evaluar necesidades, evaluar las necesidades de tu ser querido, crear o actualizar tu plan de cuidado, incluyendo obtener ayuda y cuidar de ti mismo, lidiar con el duelo y planificar la vida después del cuidado. Hacer clic aquí para descargar la versión en español.

Programa de apoyo al cuidador 211

Ahora disponible en 25 estados y Puerto Rico, incluyendo Nueva York, el programa de AARP y United Way Worldwide conecta a los cuidadores familiares con servicios esenciales para ellos y sus seres queridos a través de la línea de ayuda 211. 

Grupo de discusión de cuidadores familiares de AARP en Facebook (en inglés)

El grupo oficial de Facebook de AARP para el cuidado sirve como un lugar para que los cuidadores familiares de todo el país se conecten, compartan consejos prácticos, ofrezcan apoyo y discutan sus experiencias. 

Sitio de Cuidado Familiar de AARP

AARP está aquí para brindar información y recursos sobre el equilibrio en la vida de los cuidadores, asuntos financieros y legales, cuidados en el hogar, salud y más.

Consejos rápidos para cuidadores

Descubra cómo usar artículos domésticos sencillos para resolver los desafíos cotidianos.

Guía AARP HomeFit

Un recurso gratuito diseñado para ayudar a las personas a hacer sus hogares más seguros, cómodos y adecuados para el envejecimiento en casa. Ofrece consejos y soluciones inteligentes y prácticas, desde simples arreglos caseros hasta modificaciones más avanzadas. La guía está disponible en los siguientes idiomas: inglés, español, chino, coreano y vietnamita. Haga clic aquí para descargar una copia de la Guía AARP HomeFit.

Buscador de recursos comunitarios: Acceda fácilmente a una lista completa de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento, como proveedores de atención, programas y servicios disponibles en un área específica.

Eventos para cuidadores:

Para encontrar eventos virtuales y locales para cuidadores, haz clic aquí para obtener más información.

Prioridades de AARP New York:

Aunque los cuidadores familiares brindan un apoyo inmenso a sus seres queridos, a menudo son pasados por alto por la sociedad y los legisladores mientras sostienen un sistema roto. Por eso, este mes y todos los meses, AARP New York está destacando a los cuidadores familiares, y hace un llamado a los legisladores para que aprueben soluciones sensatas que les ahorren dinero, tiempo y les brinden más apoyo a los cuidadores.

Entre las prioridades que AARP New York está defendiendo:

  • Financiamiento completo de servicios para el envejecimiento para permitir que los adultos mayores de Nueva York envejezcan en sus hogares y comunidades y apoyen a los cuidadores familiares
  • Supervisión para hogares de ancianos y centros de cuidados a largo plazo

 

No podemos hacer este trabajo solos. Tu voz es necesaria para mostrar a los legisladores que los cuidadores familiares son un grupo de votantes poderoso.

Levanta la mano y únete a la lucha en: https://action.aarp.org/secure/support-family-caregivers-and-their-loved-ones.

La prestación de cuidados en Estados Unidos 2025 - Nueva York

Hay más cuidadores que nunca en el estado, aquí está nuestra información más reciente sobre quiénes son los cuidadores de Nueva York:

caregiving-in-the-us-2025-new-york.doi.10.26419-2fppi.00383.021_Page_1.jpg

Para obtener más información sobre el reporte, hacer clic en este enlace: AARP Nueva York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York

*Muchos de los recursos mencionados en estas guías son ofrecidos por AARP, y toda información que proporciones a las organizaciones anfitrionas estará regida por sus políticas de privacidad.

Mantente conectado con AARP New York en

Facebook | YouTube | Instagram | Twitter | LinkedIn | TikTok

Descubre más eventos y oportunidades para interactuar con AARP New York y tu comunidad visitando aarp.org/local.

Más información de AARP Estados

