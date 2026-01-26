Colorado amplía la exención de impuestos sobre los ingresos del Seguro Social

In English | Pronto, más habitantes de Colorado estarán exentos de pagar impuestos estatales sobre sus ingresos del Seguro Social, gracias a una legislación respaldada por AARP y promulgada por el gobernador Jared Polis este mes.

Actualmente, solo los residentes de 65 años o más están completamente exentos del impuesto. La nueva ley ampliará esa exención a las personas de 55 a 64 años que tienen un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos para los que presentan una declaración individual o $95,000 para los que presentan una declaración conjunta, a partir del año fiscal 2025.

Según la ley, los contribuyentes que cumplan con los requisitos podrán deducir todos sus ingresos del Seguro Social de sus ingresos tributables estatales cuando presenten su declaración de impuestos.

El cambio en los requisitos de la edad significa que muchos residentes de Colorado que reciben beneficios a una edad más temprana debido a una discapacidad o la muerte de un cónyuge pueden aprovechar la exención impositiva.

"AARP Colorado aplaude el esfuerzo bipartidista en la legislatura y se emociona por que más residentes mayores del estado se beneficiarán del alivio de esta carga fiscal", dijo Karen Moldovan, directora de Defensa de Derechos de AARP Colorado.

Moldovan, quien se unió a Polis para una ceremonia de firma del proyecto de ley el 6 de junio, llamó a la medida "otro paso adelante en la mejora del panorama de impuestos sobre el Seguro Social en Colorado".

Colorado es uno de solo nueve estados que gravan algunos o todos los ingresos del Seguro Social en el 2024. AARP luchó por una ley del 2021 que eliminó el impuesto para los residentes de 65 años o más. AARP seguirá presionando a los legisladores para que eliminen el impuesto para todos los residentes, dijo Moldovan, señalando la carga que esto supone para los jubilados.

AARP ha promovido con éxito la eliminación del impuesto en una creciente lista de estados en los últimos años. Gracias en parte a nuestros esfuerzos, Kansas revocó su impuesto sobre los ingresos del Seguro Social este mes, después de que Virginia Occidental aprobara una ley en marzo para eliminar gradualmente su impuesto para el 2026. AARP también abogó por derogaciones que entraron en vigor este año en Misuri y Nebraska.

Mantente al día con la cobertura fiscal de AARP y obtén más información sobre los impuestos en Colorado.

Natalie Missakian cubre temas relacionados con la política federal y estatal y escribe el blog de AARP Fighting for You Every Day. Anteriormente trabajó como reportera para el New Haven Register y periódicos diarios de Ohio. También ha escrito para AARP Bulletin, el Hartford Business Journal y otras publicaciones.

