Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

8 razones para hacer todas tus compras navideñas en octubre

¿Por qué los cazadores de ofertas que madrugan consiguen las gangas?

Por

Cameron Huddleston y Donna Fuscaldo,

 
Updated 30 de septiembre de 2024
AARP
Comments
Published 30 de septiembre de 2024
/ Updated 30 de septiembre de 2024
una persona con ropa navideña pasa un calendario de octubre con un carrito de compras
Robert Samuel Hanson

Cuando se trata de compras navideñas, octubre es el nuevo noviembre, y los consumidores se están dando cuenta de que no es necesario esperar hasta el Viernes Negro: casi la mitad de los encuestados por Bankrate dicen que comenzarán sus compras navideñas antes del 31 de octubre.

Si te parece demasiado pronto para empezar a tachar artículos de tu lista de regalos mientras las tiendas aún están llenas de decoración de Halloween, piénsalo de nuevo. "Empezar las compras navideñas con antelación es una buena idea", dice Julie Ramhold, editora sénior en DealNews, un sitio web de ofertas diarias. "He visto a mucha gente apostar por comprar durante todo el año y guardar los regalos en un armario para que, cuando lleguen las fiestas, estés listo. Pero incluso si no quieres comprar de esa manera, empezar a comprar en octubre es una estrategia inteligente".

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Desde ofertas por tiempo limitado hasta el evitar multitudes, aquí te presentamos siete razones por las que te beneficiarás al adelantar tus compras navideñas.

1. Viernes Negro en octubre 

No es necesario esperar hasta el viernes después del Día de Acción de Gracias para que los minoristas rebajen los precios. "Esos grandes descuentos estarán disponibles a principios de octubre", afirma Ted Rossman, analista sénior en Bankrate.

Amazon organizará un evento anual de rebajas de dos días a partir del 7 de octubre, llamado Prime Big Deals Day, donde los socios de Amazon Prime pueden ahorrar en una gran variedad de productos. Target, Walmart y Best Buy también suelen tener ofertas navideñas anticipadas en octubre, lo que significa aún más formas de ahorrar. 

“Además de estos eventos, octubre también es un buen momento para comprar ciertos productos que normalmente se ponen en venta durante este mes, que incluyen ropa de otoño y de mezclilla, termostatos inteligentes, disfraces justo antes de Halloween y elementos esenciales para entretenimiento al aire libre como parrillas, todos los cuales podrían ser excelentes regalos de fin de año con descuento”, dice la experta en compras Andrea Woroch. Y, con el lanzamiento del nuevo iPhone 17, espera ver ofertas en modelos de iPhone más antiguos y teléfonos de otras marcas, añade.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

2. Adelántate al aumento de los precios

La encuesta de Bankrate (en inglés) reveló que aproximadamente 2 de cada 5 compradores esperan que los regalos sean más caros este año. Rossman afirma que la preocupación por la inflación y los aranceles impulsa esta percepción.

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

Los consumidores aún no han sentido el impacto total de los aranceles, ya que muchos minoristas acumularon productos antes de la entrada en vigor de los nuevos impuestos a las importaciones, y algunas empresas han absorbido los costos adicionales en lugar de pasarlos a los consumidores. Sin embargo, esto podría cambiar a medida que se agoten los inventarios hechos previos a los aranceles, afirma Rossman.

Por lo tanto, comprar los regalos navideños cuanto antes puede ayudarte a protegerte contra la posibilidad de un aumento de precios.

3. Distribuye el gasto

Con el aumento de precios, muchos compradores están preocupados por cómo comprar los regalos navideños, según una encuesta de Bankrate. El 36% de los que realizan compras navideñas afirmó que la inflación cambiará su forma de comprar, y el 29% afirmó que las compras navideñas afectarán sus presupuestos. Además, el 28% prevé endeudarse para cubrir los gastos de las compras navideñas. Comprar con anticipación puede ayudarle a ahorrar dinero para otros gastos de fin de año. "Quizás incluso más importante que comprar con anticipación es elaborar un plan", dice Rossman. "Aparta dinero de cada nómina de aquí a las fiestas. Crear ese fondo para las fiestas es una valiosa protección contra las altas deudas de las tarjetas de crédito".

4. Consigue los artículos más populares antes de que se agoten

Cuanto más esperes, más tendrás que preocuparte por los productos agotados y los retrasos en los envíos. Por ejemplo, las importaciones de juguetes cayeron un 31% debido a los aranceles en junio de 2025, en comparación con junio de 2024, tras una caída del 28% en mayo, según la Asociación de Juguetes. Esto podría significar menos juguetes en las tiendas esta temporada navideña.

Además, una exención que permitía la entrada a EE.UU. de paquetes con un valor de $800 o menos sin aranceles finalizó el 29 de agosto, lo que provocó una interrupción masiva del tráfico postal de los transportistas internacionales. "Siempre existe la posibilidad de que a las empresas extranjeras ya no les convenga realizar envíos a compradores estadounidenses", afirma Ramhold. "Si estás pensando en comprar en un negocio fuera de EE.UU., vale la pena hacerlo lo antes posible para asegurarte de recibir los artículos de tu lista sin problemas, o al menos con menos inconvenientes".

5. Acumula recompensas

Si usas aplicaciones, sitios web o tarjetas de crédito que ofrecen recompensas o reembolsos, hacer tus compras navideñas en octubre puede ser beneficioso más adelante. "Podrías aprovechar esas recompensas en diciembre para pagar esos regalos de último minuto", dice Woroch. Por ejemplo, Fetch Shop es una extensión para navegadores web que te recompensa con puntos por compras en línea que puedes canjear por tarjetas de regalo para diversas tiendas, como Costco, Home Depot, Target y Walmart. También puedes obtener reembolsos al comprar en sitios web o aplicaciones como BeFrugal, Rakuten y RetailMeNot.

Si aún no tienes una tarjeta de crédito con reembolso, Woroch recomienda buscar una que ofrezca un gran bono de bienvenida, como una recompensa de $200 en efectivo después de gastar $500 en los primeros tres meses. "Con la llegada de las fiestas, alcanzarás fácilmente ese mínimo de gasto de $500", dice. "Es como recibir $200 de reembolso gratis, además de reembolsos en efectivo o recompensas adicionales por diversas compras".

6. Da mejores regalos 

Los compradores de última hora conocen muy bien las trampas de comprar a la carrera. Cuando tienes prisa, podrías gastar de más y comprar regalos que quizás no sean del agrado de quienes los reciben. Pero cuanto antes compres, más tiempo tendrás para planificar y seleccionar los regalos adecuados para todos en tu lista. “

Al estar adelante en el juego, puedes tomarte tu tiempo y ser consciente de tus compras, asegurándote de obtener justo lo que necesitas, en lugar de sentirte apurado y comprar algo a última hora de lo que no estás totalmente convencido”, dice Ramhold.

7. Evita las multitudes

Si odias los estacionamientos abarrotados, las aglomeraciones en los pasillos y las largas filas en las cajas registradoras, comprar a principios de la temporada debería ser beneficioso. Los centros comerciales y las tiendas suelen estar menos concurridos en octubre, en comparación con noviembre y diciembre, cuando los compradores navideños suelen acudir en masa, dice Ramhold.

8. Más tiempo para celebrar y devolver

Una vez que hayas terminado de comprar regalos, tendrás más tiempo para disfrutar de la familia y de los amigos y de retribuir, que es de lo que se tratan las fiestas. “Si haces tus compras en octubre, tendrás un paso de ventaja, lo que significa que eliminarás las principales fuentes de estrés durante la temporada navideña y podrás relajarte y disfrutar de estar con tus seres queridos”, dice Ramhold.

%{postComment}%

Cameron Huddleston es una galardonada periodista de finanzas personales y autora de Mom and Dad, We Need to Talk: How to Have Essential Conversations With Your Parents About Their Finances. Su trabajo ha aparecido en Kiplinger.com, Kiplinger's Personal Finance, Forbes Advisor, Chicago Tribune, Business Insider y muchas otras publicaciones impresas y digitales.

 



Donna Fuscaldo fue una escritora y editora colaboradora especializada en finanzas personales y salud para AARP. Lleva más de dos décadas escribiendo y cubriendo noticias para varias publicaciones nacionales, como The Wall Street Journal, Forbes, Investopedia y HerMoney.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver todo

  • woman and daughter in hammock outside laughing and reading book
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >