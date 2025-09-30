Centro de recursos
Cuando se trata de compras navideñas, octubre es el nuevo noviembre, y los consumidores se están dando cuenta de que no es necesario esperar hasta el Viernes Negro: casi la mitad de los encuestados por Bankrate dicen que comenzarán sus compras navideñas antes del 31 de octubre.
Si te parece demasiado pronto para empezar a tachar artículos de tu lista de regalos mientras las tiendas aún están llenas de decoración de Halloween, piénsalo de nuevo. "Empezar las compras navideñas con antelación es una buena idea", dice Julie Ramhold, editora sénior en DealNews, un sitio web de ofertas diarias. "He visto a mucha gente apostar por comprar durante todo el año y guardar los regalos en un armario para que, cuando lleguen las fiestas, estés listo. Pero incluso si no quieres comprar de esa manera, empezar a comprar en octubre es una estrategia inteligente".
Desde ofertas por tiempo limitado hasta el evitar multitudes, aquí te presentamos siete razones por las que te beneficiarás al adelantar tus compras navideñas.
1. Viernes Negro en octubre
No es necesario esperar hasta el viernes después del Día de Acción de Gracias para que los minoristas rebajen los precios. "Esos grandes descuentos estarán disponibles a principios de octubre", afirma Ted Rossman, analista sénior en Bankrate.
Amazon organizará un evento anual de rebajas de dos días a partir del 7 de octubre, llamado Prime Big Deals Day, donde los socios de Amazon Prime pueden ahorrar en una gran variedad de productos. Target, Walmart y Best Buy también suelen tener ofertas navideñas anticipadas en octubre, lo que significa aún más formas de ahorrar.
“Además de estos eventos, octubre también es un buen momento para comprar ciertos productos que normalmente se ponen en venta durante este mes, que incluyen ropa de otoño y de mezclilla, termostatos inteligentes, disfraces justo antes de Halloween y elementos esenciales para entretenimiento al aire libre como parrillas, todos los cuales podrían ser excelentes regalos de fin de año con descuento”, dice la experta en compras Andrea Woroch. Y, con el lanzamiento del nuevo iPhone 17, espera ver ofertas en modelos de iPhone más antiguos y teléfonos de otras marcas, añade.
