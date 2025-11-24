Javascript is not enabled.

6 gangas que encuentras en las tiendas de dólar

Comprar estos productos en Dollar General, Dollar Tree o Family Dollar puede ahorrarte dinero.

Por

Donna Fuscaldo y Daniel Bortz,

 
Updated 21 de noviembre de 2025
Published 08 de marzo de 2024
/ Updated 21 de noviembre de 2025
Ir a los productos

Artículos para fiestas • Suministros de oficina Gafas de lectura • Tarjetas de felicitación • Artículos de higiene de tamaño para viajar • Suministros de limpieza

Las tiendas de dólar pueden haber recibido una mala reputación en años anteriores, pero con la inflación aún elevada y los aranceles que aumentan los precios de muchos de los productos importados, están atrayendo a los compradores frugales que buscan obtener más por su dinero.

“En todas las tiendas de dólar, hay algunas categorías que definitivamente valen la pena”, dice Trae Bodge, fundadora del sitio web de consejos de compras TrueTrae.com. “Es posible que las personas no lo sepan, pero también hay maneras de ahorrar aún más en las tiendas de dólar”.

En Dollar Tree, Family Dollar y Dollar General —enlaces en inglés— (las tres cadenas de tiendas de dólar más grandes en Estados Unidos), las circulares y los cupones semanales ofrecen a los compradores ahorros adicionales en las tiendas, en línea y a través de las aplicaciones móviles de las tiendas.

Si compras en la tienda, es una buena idea ir con una lista, que te ayudará a evitar hacer compras impulsivas de artículos con grandes descuentos pero innecesarios. “Asegúrate de preguntarte al momento de colocar un artículo en la canasta si estás recibiendo una buena oferta o simplemente lo estás comprando porque es barato”, dice Destiny Chatman, experta en consumidores en TopCashback.com. También debes ser exigente sobre lo que decides comprar. Una compra no es una ganga si la calidad es cuestionable o es poca cantidad.

También es importante comparar los precios en otros lugares antes de comprar en una tienda de dólar. Tal vez creas que estás obteniendo el mejor precio, pero podría haber rebajas similares en tiendas que no son de dólar. “Las tiendas minoristas están luchando para que las personas los visiten, y a veces tendrán mejores promociones que las que vemos en las tiendas de dólar”, dice Joanie Demer, cofundadora y codirectora ejecutiva de The Krazy Coupon Lady, un sitio web dedicado a la búsqueda de cupones y descuentos. 

Un paquete de 300 hisopos de algodón en Walmart cuesta 98 centavos, lo que supera por dos centavos el precio de Dollar General por un producto comparable. "En resumen: compara los costos tanto como sea posible”, dice Demer.

Cuando se trata de las tiendas de dólar, hay categorías en las que los ahorros suelen valer la pena. Los expertos en compras colocan estas seis categorías al tope de la lista. Los precios a continuación son los que figuran en los sitios webs de los minoristas a noviembre de 2025. (Enlaces en inglés).

1. Artículos para fiestas

Ya sea que necesites globos, bolsas decorativas, papel tisú, papel para envolver regalos o serpentinas, abastecerse de artículos para fiestas que se usan una sola vez puede ser una excelente manera de ahorrar. “Hay toda una pared de artículos para fiestas, organizados por color”, en las tiendas de dólar, dice Chatman. Por ejemplo, los globos de helio. Un paquete de 20 globos de látex sin inflar en Dollar General cuesta un $1.50. En Michaels un paquete de 20 globos cuesta $3.55. 

Ten en cuenta la cantidad y la medida de los suministros para fiestas. “Si el rollo de papel de regalo parece muy delgado, probablemente lo sea”, dice Bodge. “Sí, cuesta $1, pero puedes envolver solo dos regalos”. No es una oferta si no te dura mucho tiempo, dice.

2. Artículos de oficina

Desde sobres hasta cuadernos, las tiendas de dólar son excelentes lugares para abastecerse de suministros de oficina. Claro, el papel puede ser más fino, pero si lo usas para anotar, no importa, dice Bodge. “No quieres pagar mucho por cosas como sobres de tamaño empresarial”, dice. Si se trata de un suministro de oficina de marca, aún mejor. ¿Cuánto dinero puedes ahorrar? Una caja de 40 sobres de Mead Security cuesta $1.25 en Dollar Tree. En Staples, cuesta $3.15.

3. Anteojos para leer

Estos productos básicos que tanto necesitas pueden ser costosos a medida que envejeces, especialmente si eres propenso a perderlos o romperlos. Comprarlos en una tienda de dólar es una excelente manera de ahorrar. Los anteojos para leer cuestan $1.50 en Dollar Tree. En Walgreens, los anteojos para leer comienzan en $11.99.

4. Tarjetas de felicitación

Los compradores leales de las tiendas de dólar saben que las ofertas abundan cuando se trata de las tarjetas de felicitación. Claro, la selección de tarjetas de temporada, de cumpleaños o de bienestar pronto puede no ser tan abundante como en una tienda Hallmark, pero las tarjetas no te costarán tanto. “Ves muchas tarjetas de felicitación en Hallmark, Target y Walmart que cuestan al menos $5”, dice Chatman. “En lugar de derrochar en una tarjeta, ve a la tienda de dólar y usa ese dinero para el regalo”. Las tarjetas de felicitación en Family Dollar varían entre $1 y $2. En Target, las tarjetas de felicitación comienzan en $3.99.

5. Artículos de higiene de tamaño para viajar

Según Landau, las tiendas de dólar han aumentado su inventario de artículos de marca, en particular cuando se trata de artículos de higiene de tamaño para viajar. Los compradores pueden abastecerse de desodorantes, champú, pasta dental, enjuague bucal y otras necesidades de marca sin gastar demasiado. Por ejemplo, Dollar Tree vende una pasta dental Crest de 2.7 onzas por $1.25. En Walmart, el mismo tubo cuesta el doble. 

6. Artículos de limpieza

Las esponjas, los trapos, los atomizadores y los desatascadores que se venden en las tiendas de dólar pueden no durar tanto como las versiones de precio más alto, pero pueden ser una ganga si vas a tirarlos con frecuencia. Bodge recomienda mantenerse alejado de desinfectantes y aerosoles de limpieza a menos que sean de marca, porque es difícil saber su vida útil y qué ingredientes contienen. La buena noticia es que muchas tiendas de dólar venden productos de limpieza de marca a precios reducidos. Por ejemplo, en Dollar General, puedes conseguir un aerosol desinfectante Lysol de 19 onzas por $7.20. En CVS, el mismo aerosol cuesta $11.29.

%{postComment}%

Donna Fuscaldo es una escritora y editora colaboradora especializada en finanzas personales y salud. Lleva más de dos décadas escribiendo y cubriendo noticias para varias publicaciones nacionales, como The Wall Street Journal, Forbes, Investopedia y HerMoney.



 

 

Daniel Bortz es editor de finanzas personales en AARP, donde escribe y edita contenido sobre dinero para el sitio web, desde ahorro y elaboración de presupuestos hasta creación de riqueza y habilidades para administrar el dinero. Su trabajo ha sido publicado por el New York Times, el Washington Post, Consumer Reports, Entrepreneur, Kiplinger, Newsweek, Money y otras publicaciones nacionales.

