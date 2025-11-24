Las tiendas de dólar pueden haber recibido una mala reputación en años anteriores, pero con la inflación aún elevada y los aranceles que aumentan los precios de muchos de los productos importados, están atrayendo a los compradores frugales que buscan obtener más por su dinero.

“En todas las tiendas de dólar, hay algunas categorías que definitivamente valen la pena”, dice Trae Bodge, fundadora del sitio web de consejos de compras TrueTrae.com. “Es posible que las personas no lo sepan, pero también hay maneras de ahorrar aún más en las tiendas de dólar”.

En Dollar Tree, Family Dollar y Dollar General —enlaces en inglés— (las tres cadenas de tiendas de dólar más grandes en Estados Unidos), las circulares y los cupones semanales ofrecen a los compradores ahorros adicionales en las tiendas, en línea y a través de las aplicaciones móviles de las tiendas.

Si compras en la tienda, es una buena idea ir con una lista, que te ayudará a evitar hacer compras impulsivas de artículos con grandes descuentos pero innecesarios. “Asegúrate de preguntarte al momento de colocar un artículo en la canasta si estás recibiendo una buena oferta o simplemente lo estás comprando porque es barato”, dice Destiny Chatman, experta en consumidores en TopCashback.com. También debes ser exigente sobre lo que decides comprar. Una compra no es una ganga si la calidad es cuestionable o es poca cantidad.

También es importante comparar los precios en otros lugares antes de comprar en una tienda de dólar. Tal vez creas que estás obteniendo el mejor precio, pero podría haber rebajas similares en tiendas que no son de dólar. “Las tiendas minoristas están luchando para que las personas los visiten, y a veces tendrán mejores promociones que las que vemos en las tiendas de dólar”, dice Joanie Demer, cofundadora y codirectora ejecutiva de The Krazy Coupon Lady, un sitio web dedicado a la búsqueda de cupones y descuentos.

Un paquete de 300 hisopos de algodón en Walmart cuesta 98 centavos, lo que supera por dos centavos el precio de Dollar General por un producto comparable. "En resumen: compara los costos tanto como sea posible”, dice Demer.

Cuando se trata de las tiendas de dólar, hay categorías en las que los ahorros suelen valer la pena. Los expertos en compras colocan estas seis categorías al tope de la lista. Los precios a continuación son los que figuran en los sitios webs de los minoristas a noviembre de 2025. (Enlaces en inglés).