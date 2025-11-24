Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Beneficios para socios

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Beneficios para socios

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Beneficios para socios

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

El Viernes Negro: Cómo una venta después del Día de Acción de Gracias se convirtió en obsesión nacional

Un vistazo a la historia del mayor día de compras en Estados Unidos y hacia dónde se dirige.

Por

Perry Santanachote, 

 
AARP
Comments
Published 21 de noviembre de 2025
foto en blanco y negro de compradores buscando productos en contenedores dentro de una tienda
Cazadores de ofertas del Viernes Negro buscan gangas en la planta baja de Gimbels en Nueva York el 5 de noviembre de 1963.
Patrick Burns/The New York Times/Redux

Puntos principales

Cuando Macy's lanzó su primer desfile navideño en 1924, que entonces se llamaba la Parada de Navidad y tres años después se denominó la Parada del Día de Acción de Gracias, no era solo un espectáculo. Fue una voz de alerta para el mundo minorista, culminando con Santa Claus saludando en la cuenta regresiva oficial para la Navidad.

"El desfile del Día de Acción de Gracias fue uno de los primeros momentos de mercadeo experiencial", dice Barbara Kahn, profesora de Mercadeo en la Facultad Wharton de la Universidad de Pensilvania. "No decía 've de compras ahora', pero definitivamente comenzó la temporada festiva".

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Tres décadas después, el Viernes Negro desató la obsesión colectiva de nuestra nación por buscar ofertas durante las fiestas. Según History.com, el término se usó por primera vez en este contexto en la década de 1950 en Filadelfia, donde fue acuñado por la policía para describir las calles atascadas y las multitudes descontroladas que inundaban la ciudad el día después de Acción de Gracias. Más tarde, los mercadólogos usaron la terminología contable para cambiar la narrativa, rebautizando el Viernes Negro como el día en que los negocios pasaban de "números rojos" a "números negros".

Para los años 80, ese ingenioso giro había calado: los minoristas lo adoptaron, los medios lo amplificaron, y las compras se consolidaron como una tradición después del banquete. Hacer fila y buscar una oferta se convirtió en una parte esencial de la experiencia festiva.

“La gente había comido tanto el día anterior, tenían el día libre y querían salir de la casa”, dice Kahn. “Se convirtió en una actividad, una salida con la familia”.

Desde entonces, el Viernes Negro ha evolucionado mucho más allá del centro comercial. Lo que comenzó como un día de descuentos se ha convertido en un evento en sí mismo, uno que mezcla comercio con contenido, nostalgia con novedad y competencia con conexión. Hoy en día, vive tanto en las redes sociales como en las tiendas, y la emoción ya no se trata solo de ahorrar dinero, sino de ser parte del momento.

Multitud de compradores pasando junto a carritos de compras rojos en un Target
Los compradores se apresuran a través de las puertas principales de Target en Orem, Utah, a las 6 a.m. el 23 de noviembre del 2007 para aprovechar las ventas del Viernes Negro.
Mark Johnston/The Daily Herald/AP Photo

La edad dorada del Viernes Negro

Para los años 90 y principios de la década del 2000, el espectáculo del Viernes Negro había alcanzado nuevas alturas. Grandes multitudes acampaban fuera de las tiendas, envueltas en mantas y agarrando termos de café, esperando su oportunidad de conseguir un Tickle Me Elmo, un Furby o un Super Nintendo.

Los expertos en mercadeo han sabido desde hace mucho que la escasez, la urgencia y la ilusión del valor impulsan el comportamiento del consumidor, dice Kahn, y el Viernes Negro combinó los tres. A los compradores les encantaba sentir que habían vencido al sistema. Añade un reloj en cuenta regresiva, bombardeos de publicidad y cantidades limitadas, y la emoción se intensificaba, a menudo eclipsando la cuestión de si una "oferta" de Viernes Negro era realmente una oferta.

En otras palabras, el "Fear of Missing Out" (FOMO, miedo a perderse algo), estaba integrado en la experiencia para los compradores del Viernes Negro. También era el sueño de un minorista. “Una vez que estás en la tienda por una oferta de puerta”, dice Kahn, “es probable que compres otras cosas que ni siquiera están en oferta".

Ying Zeng, profesora auxiliar de Mercadeo en la Facultad de Negocios Leeds de la Universidad de Colorado, dice que la locura del Viernes Negro no era puramente económica, también era emocional. Los consumidores están más dispuestos a comprar cosas que no necesitan cuando no están en un estado de ánimo cuidadosamente calculado, dice ella. La fiebre de las compras se convirtió en un permiso, un breve momento en el que la indulgencia se sentía tanto inteligente como socialmente aceptable.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Pero la emoción compartida a veces se convertía en caos. Los informes de peleas, estampidas e incluso muertes en los Viernes Negros se han convertido en una parte imborrable de su legado. Según el sitio web Black Friday Death Count, ha habido 17 muertes y 125 heridos desde el 2006, recordatorios sombríos de los orígenes más oscuros del día.

De hacer fila a iniciar sesión

Luego, llegó el internet. En el 2005, el Lunes Cibernético entró en el léxico. A medida que el comercio electrónico despegó, los compradores ya no necesitaban acampar para sentir la emoción de la caza. Para el 2024, las personas en Estados Unidos estaban gastando más de $13,000 millones en internet durante los eventos del Lunes Cibernético.

"Los canales han cambiado drásticamente", dice Zeng. "La gente solía esperar afuera de las tiendas toda la noche. Ahora pueden encontrar las mejores ofertas en internet, en sitios web, aplicaciones e incluso transmisiones en vivo de TikTok".

Las compras en internet también trajeron transparencia. Si un minorista sube los precios antes del Viernes Negro y luego ofrece un descuento engañoso, los compradores pueden verlo usando herramientas digitales de seguimiento de precios, explica Zeng. Al mismo tiempo, los correos electrónicos con códigos de cupones y ofertas basadas en tu historial de compras han hecho que la experiencia sea más personalizada que nunca.

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

Pero con el cambio al comercio electrónico, hemos perdido algo del brillo del Viernes Negro. Comprar solía ser un evento, algo que hacías en familia, dice Zeng. Ahora es algo que haces solo en tu teléfono mientras ves televisión, añade.

Dos guardias de seguridad en trajes negros intentan frenar a una multitud de compradores entrando a la tienda
La primera ola de compradores del Viernes Negro entra a Macy's en Nueva York el 28 de noviembre del 2008.
Chang W. Lee/The New York Times/Redux

El Noviembre Negro y el fin de la escasez

A principios de la década del 2010, los minoristas comenzaron a abrir sus puertas para el Viernes Negro cada vez más temprano, con algunas ventas comenzando la noche de Acción de Gracias.

Hoy en día, el Viernes Negro es prácticamente una campaña de un mes. Algunos minoristas comienzan las ventas semanas antes, ofreciendo un flujo constante de descuentos. Ese flujo constante de ofertas ha diluido la emoción, dice Zeng. Muchas tiendas ahora ofrecen ofertas comparables o incluso mejores en otros días festivos de compras, añade.

La cultura es el nuevo comercio

A pesar de la saturación, el Viernes Negro no está desapareciendo, está evolucionando. "Sigue siendo un momento importante para los minoristas", dice Zeng. Las tiendas físicas continúan viendo su mayor tráfico del año en este día, según la firma de tecnología minorista Sensormatic Solutions, y el día todavía ayuda a los minoristas a mover inventario y aumentar sus ingresos del cuarto trimestre.

Pero el futuro del Viernes Negro —y de las compras en sí—, puede depender menos de los descuentos y más de la resonancia cultural. Para la generación Z, el día después de Acción de Gracias no se trata solo de grandes ofertas, se trata de descubrimientos. Los "zoomers" lo tratan menos como una venta y más como un evento social impulsado por los valores de la marca y la promesa de compartirlo todo en internet.

Para muchos, la emoción por las ofertas de este día se ha desvanecido. A los consumidores más jóvenes les importa menos conseguir una televisión barata y más hacer algo que puedan compartir en TikTok, dice Kahn.

Cuando plataformas como Instagram y TikTok transformaron las compras en contenido —videos de desempaquetado, publicaciones de compras recientes y recomendaciones de influyentes— la prisa por compartir se volvió tan importante como la prisa por ahorrar.

Por eso, algunos minoristas están experimentando con colaboraciones con influyentes y eventos en la tienda diseñados para generar comunidad y traer de vuelta los días de filas alrededor de la cuadra. Hoy en día, los minoristas que prosperan en el Viernes Negros son aquellos que crean un momento, no solo una rebaja.

Un momento de círculo completo

Al redescubrir lo que hizo especial al Viernes Negro, tanto minoristas como compradores están manteniendo vivo el espíritu del evento de compras más grande del año.

"Es curioso", dice Kahn, "es como volver a la idea del desfile. Todos están en la comunidad, haciendo cosas al mismo tiempo. Hay algo divertido en eso".

De alguna manera, hemos cerrado el círculo: de ver a Santa dar inicio a la temporada de compras navideñas a ver a influyentes transmitir en vivo sus hallazgos festivos. Las herramientas han cambiado, pero el propósito sigue siendo el mismo: reunirse, celebrar y comenzar las fiestas juntos.

Los puntos clave fueron creados con la asistencia de IA generativa. Un editor de AARP revisó y refinó el contenido para asegurar su precisión y claridad.

%{postComment}%

Perry Santanachote es una escritora y editora independiente basado en Denver. Cubre la interacción entre los humanos y los productos e intenta ofrecer consejos humorísticos pero útiles para la vida cotidiana. Su trabajo ha aparecido en Consumer Reports, Good Housekeeping, Serious Eats y otras publicaciones.

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

También te puede interesar

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

VALOR Y BENEFICIOS

PARA SOCIOS DE AARP

Ver todo

  • Couple sitting on patio furniture looking at phone together and laughing
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >