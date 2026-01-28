Javascript is not enabled.

Cómo presentar tu declaración de impuestos del 2025 gratis

La ayuda gratuita para los impuestos está disponible a través de Tax Aide de AARP Foundation y el IRS.

Por

Daniel Bortz,

 
Updated 27 de enero de 2026
AARP
Revisado por

Roman Corpuz, Director Nacional Adjunto de AARP Foundation Tax-Aide

Published 15 de enero de 2025
/ Updated 27 de enero de 2026
Contra un fondo color anaranjado, una etiqueta de precio formada de un formulario de impuestos con la cifra de cero dólares.
Danielle Del Plato

¿Estás cansado de pagar una tarifa para hacer tus impuestos? Anímate, porque hay formas gratuitas de presentar tu declaración de impuestos. Echa un vistazo más de cerca a las opciones disponibles sin costo para los contribuyentes que reúnen los requisitos.

AARP Foundation Tax-Aide

Comencemos con AARP Foundation Tax-Aide. Desde 1968, Tax-Aide ha ayudado a más de 82 millones de contribuyentes a llenar sus declaraciones. Todos los voluntarios de Tax-Aide son certificados por el IRS (Servicio de Impuestos Internos) cada año para asegurarse de que entienden todos los aspectos del código tributario.

Tax-Aide ofrece varias formas de hacer tus impuestos sin costo.﻿

  • En persona. Llevas tus documentos, te sientas y el voluntario completa tu declaración en una sola visita.
  • Servicio híbrido. Llegas a la ubicación de Tax-Aide y dejas tus documentos, que son escaneados y almacenados en un portal seguro proporcionado por el IRS. Los voluntarios de Tax-Aide llenan tus formularios. Cuando regresas, finalizas tu declaración y obtienes una copia impresa. Alternativamente, las declaraciones pueden finalizarse en línea siempre y cuando tengas servicio de internet.
  • Servicio de entrega. Simplemente dejas tus documentos de impuestos con un voluntario de Tax-Aide. Otros voluntarios completan tu declaración y la presentan electrónicamente. Obtienes una copia impresa de tu declaración de impuestos cuando regresas, así como todos tus documentos.
  • Visita virtual. Escaneas tus documentos y los subes al software del IRS. Los voluntarios de Tax-Aide preparan tu declaración y la envian electrónicamente al IRS. Recibes tus documentos y tu declaración electrónicamente también.
  • Por cuenta propia con asistencia. ¿Solo necesitas a alguien que supervise mientras haces tu propia declaración de impuestos? Tax-Aide también hace eso, ya sea en persona o de forma remota.
  • Hacerlo tú mismo. Usas el software proporcionado a través del sitio web de Tax-Aide sin asistencia en persona o a distancia.

Naturalmente, hay algunas limitaciones. El servicio de Tax-Aide comienza a principios de febrero. Puedes encontrar la ubicación de Tax-Aide más cercana a ti con la útil herramienta para encontrar ubicaciones de Tax-Aide (en inglés), de AARP, (en funcionamiento alrededor de mediados de enero). El servicio está disponible con cita previa en la mayoría de los lugares, pero algunos también tienen servicio sin cita.

Tax-Aide puede preparar la mayoría de las declaraciones, pero no todas. Si tienes un negocio pequeño o debes pagar un impuesto mínimo alternativo, podrías obtener más ayuda en otro lugar. Aunque el programa está dirigido a adultos mayores con ingresos bajos a moderados, cualquier persona puede usar Tax-Aide sin importar la edad, y no tienes que ser socio de AARP. ¿Mencionamos que es gratis?

Free File del IRS

El IRS colabora con ocho compañías de software de impuestos que permiten a los contribuyentes que reúnen los requisitos presentar declaraciones de impuestos federales, y en algunos casos declaraciones de impuestos estatales, en internet sin costo alguno. En general, Free File está disponible para aquellos con un ingreso bruto ajustado (AGI) de $89,000 o menos, dependiendo de la empresa. Los límites de ingresos que se enumeran a continuación son todos para el ingreso bruto ajustado, que es tu ingreso bruto menos algunas deducciones, como los intereses de los préstamos estudiantiles. Esta herramienta Free File del IRS puede ayudarte a encontrar el software de impuestos gratuito adecuado para tus necesidades de declaración de impuestos.

Si tienes un AGI mayor a $84,000 o te gusta hacer tus impuestos tú mismo, el IRS ofrece los formularios rellenables Free File, que te permiten ingresar tu información fiscal en internet, hacer cálculos fiscales limitados, imprimir tu declaración y presentar electrónicamente gratis con el IRS.

Además de los formularios rellenables gratuitos, el IRS ofrece el Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA), dirigida a personas que ganan $67,000 o menos, que tienen discapacidades o que no dominan el inglés. Usa el localizador del IRS para encontrar un sitio VITA cerca de ti.

%{postComment}%

Daniel Bortz es editor de finanzas personales en AARP, donde escribe y edita contenido sobre dinero para el sitio web, desde ahorro y elaboración de presupuestos hasta creación de riqueza y habilidades para administrar el dinero. Su trabajo ha sido publicado por el New York Times, el Washington PostConsumer Reports, EntrepreneurKiplingerNewsweekMoney y otras publicaciones nacionales.

