Cómo presentar tu declaración de impuestos del 2025 gratis

¿Estás cansado de pagar una tarifa para hacer tus impuestos? Anímate, porque hay formas gratuitas de presentar tu declaración de impuestos. Echa un vistazo más de cerca a las opciones disponibles sin costo para los contribuyentes que reúnen los requisitos.

AARP Foundation Tax-Aide

Comencemos con AARP Foundation Tax-Aide. Desde 1968, Tax-Aide ha ayudado a más de 82 millones de contribuyentes a llenar sus declaraciones. Todos los voluntarios de Tax-Aide son certificados por el IRS (Servicio de Impuestos Internos) cada año para asegurarse de que entienden todos los aspectos del código tributario.

Tax-Aide ofrece varias formas de hacer tus impuestos sin costo.﻿

En persona. Llevas tus documentos, te sientas y el voluntario completa tu declaración en una sola visita.

Llevas tus documentos, te sientas y el voluntario completa tu declaración en una sola visita. Servicio híbrido. Llegas a la ubicación de Tax-Aide y dejas tus documentos, que son escaneados y almacenados en un portal seguro proporcionado por el IRS. Los voluntarios de Tax-Aide llenan tus formularios. Cuando regresas, finalizas tu declaración y obtienes una copia impresa. Alternativamente, las declaraciones pueden finalizarse en línea siempre y cuando tengas servicio de internet.

Llegas a la ubicación de Tax-Aide y dejas tus documentos, que son escaneados y almacenados en un portal seguro proporcionado por el IRS. Los voluntarios de Tax-Aide llenan tus formularios. Cuando regresas, finalizas tu declaración y obtienes una copia impresa. Alternativamente, las declaraciones pueden finalizarse en línea siempre y cuando tengas servicio de internet. Servicio de entrega. Simplemente dejas tus documentos de impuestos con un voluntario de Tax-Aide. Otros voluntarios completan tu declaración y la presentan electrónicamente. Obtienes una copia impresa de tu declaración de impuestos cuando regresas, así como todos tus documentos.

Simplemente dejas tus documentos de impuestos con un voluntario de Tax-Aide. Otros voluntarios completan tu declaración y la presentan electrónicamente. Obtienes una copia impresa de tu declaración de impuestos cuando regresas, así como todos tus documentos. Visita virtual. Escaneas tus documentos y los subes al software del IRS. Los voluntarios de Tax-Aide preparan tu declaración y la envian electrónicamente al IRS. Recibes tus documentos y tu declaración electrónicamente también.

Escaneas tus documentos y los subes al software del IRS. Los voluntarios de Tax-Aide preparan tu declaración y la envian electrónicamente al IRS. Recibes tus documentos y tu declaración electrónicamente también. Por cuenta propia con asistencia. ¿Solo necesitas a alguien que supervise mientras haces tu propia declaración de impuestos? Tax-Aide también hace eso, ya sea en persona o de forma remota.

¿Solo necesitas a alguien que supervise mientras haces tu propia declaración de impuestos? Tax-Aide también hace eso, ya sea en persona o de forma remota. Hacerlo tú mismo. Usas el software proporcionado a través del sitio web de Tax-Aide sin asistencia en persona o a distancia.

Naturalmente, hay algunas limitaciones. El servicio de Tax-Aide comienza a principios de febrero. Puedes encontrar la ubicación de Tax-Aide más cercana a ti con la útil herramienta para encontrar ubicaciones de Tax-Aide (en inglés), de AARP, (en funcionamiento alrededor de mediados de enero). El servicio está disponible con cita previa en la mayoría de los lugares, pero algunos también tienen servicio sin cita.

Tax-Aide puede preparar la mayoría de las declaraciones, pero no todas. Si tienes un negocio pequeño o debes pagar un impuesto mínimo alternativo, podrías obtener más ayuda en otro lugar. Aunque el programa está dirigido a adultos mayores con ingresos bajos a moderados, cualquier persona puede usar Tax-Aide sin importar la edad, y no tienes que ser socio de AARP. ¿Mencionamos que es gratis?