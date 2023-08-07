Javascript is not enabled.

Dónde encontrar ofertas del Día Nacional de las Galletas de Chispas de Chocolate

Dónde encontrar ofertas del Día Nacional de las Galletas de Chispas de Chocolate

No te pierdas estas dulces ofertas para el Día Nacional de la Galleta de Chispas de Chocolate.

Por

Jennifer Ortiz,

 
Updated 04 de agosto de 2023
AARP
Comments
Published 03 de agosto de 2023
/ Updated 04 de agosto de 2023
varias galletas de chispas de chocolate sobre una superficie de madera marrón

Uno de los días más deliciosos del año está aquí: el Día Nacional de las Galletas de Chispas de Chocolate es el viernes 4 de agosto, y no querrás perderte una buena oferta. 

Ya sea que quieras visitar una cadena nacional o prefieras que te envíen una galleta clásica a tu hogar, hay un regalo para ti en esta lista. Así es como puedes disfrutar de una galleta el viernes. 

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

(Enlaces en inglés)

Crumbl Cookies

Crumbl tiene grandes ofertas para el Día Nacional de la Galleta de Chispas de Chocolate. Habrá 10 galletas gigantes colocadas en varios lugares alrededor de Estados Unidos donde, a partir del mediodía, los representantes de Crumbl entregarán galletas con chispas de chocolate gratis mientras duren los suministros. Aquí es donde puedes conseguir una galleta gratis: 

  • Logan, Utah (Main Street)​
  • Los Ángeles (AMC en The Americana at Brand)
  • Washington (National Harbor Plaza)​
  • Nueva York (Lincoln Center)​
  • Chicago (Pioneer Court)​
  • Anchorage, Alaska (Hilltop Ski Resort)​
  • Nashville, Tennessee (Emory Wood Fired)​
  • Las Vegas (Treasure Island)
  • Orlando, Florida (Loops Shopping Center)​
  • San Antonio (The Torch of Friendship)​

Además, cualquier pedido de galletas (excepto comida) que se haga el viernes recibirá el doble de puntos. Los locales de Crumbl también serán anfitriones de juegos de trivia en las tiendas. Los clientes pueden jugar junto al personal y recibirán calcomanías mientras duren los suministros.

Insomnia Cookies

Esta pastelería nocturna ofrece una galleta clásica gratis con cualquier compra en la tienda o con entrega local de $5 o más. La oferta es buena en todas sus más de 240 ubicaciones en todo el país, desde el viernes 4 de agosto hasta el domingo 6 de agosto. Insomnia Cookies también ofrece entrega gratuita en todos los pedidos de galletas durante el mes de agosto, según su sitio web.

Levain Bakery

La cadena con sede en la ciudad de Nueva York, que ahora tiene tiendas en Washington, D.C., y Los Ángeles, ofrece un descuento de $15 en cualquier paquete de 8 galletas cuando pides en línea y usas el código COOKIEDAY23 al pagar.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

Potbelly

Si quieres una galleta gratis para acompañar tu comida, puede que valga la pena inscribirte en Potbelly Perks, el programa de recompensas de la cadena de sándwiches. Potbelly ofrece gratis a los socios cualquier galleta en su menú con la compra de un plato principal. Esta oferta está disponible para todos los socios de Potbelly Perks que hagan pedidos en línea, en la aplicación o en la tienda con escaneo de aplicaciones en todas las localidades de Potbelly.

Tiff’s Treats

El 4 de agosto, si entras en un establecimiento de Tiff's Treats, recibirás una galleta con chispas de chocolate gratis, sin necesidad de compra. Sigue la marca en las redes sociales durante toda la semana, y podrías ser un afortunado ganador de un regalo de galletas Tiff’s Treats.

Salud y bienestar

AARP® Dental Insurance Plan administered by Delta Dental Insurance Company

Planes de seguro dental para socios y sus familias

Ver detalles
Ver todo
See more Salud y bienestar offers >

Lenny & Larry’s

Los creadores de la galleta de proteínas ofrecen un descuento del 20% en todos sus productos que contienen chispas de chocolate. Usa el código CHIPCHIPHOORAY al pagar. El acuerdo se extiende del jueves 3 de agosto al domingo 6 de agosto.

Maman

La panadería y cafetería francesa con sede en la ciudad de Nueva York ofrece un descuento del 50% en sus cajas de galletas con la compra de una caja de galletas a precio completo. Usa el código CHIPCHIPHOORAY al pagar.

Lura’s Kitchen

Si prefieres hornear tus propias galletas, Lura's Kitchen tiene ofertas en sus mezclas de galletas con chispas de chocolate. Del 4 al 31 de agosto, usa el código CHIPPER823 al pagar para comprar una, y consigue una oferta gratis. El sitio también ofrece ofertas en otras mezclas de galletas durante todo el verano cuando usas el código de cupón SUMMERSWEET23 al pagar.

Nota de redacción: este artículo se publicó originalmente el 3 de agosto. Se actualizó para incluir nueva información.

Jennifer Ortiz es editora asociada en aarp.org. Anteriormente cubrió finanzas personales, carreras y otros temas de consumo como editora en U.S. News & World Report, y fue redactora y editora de noticias en WTOP News.

