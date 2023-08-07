Dónde encontrar ofertas del Día Nacional de las Galletas de Chispas de Chocolate

Uno de los días más deliciosos del año está aquí: el Día Nacional de las Galletas de Chispas de Chocolate es el viernes 4 de agosto, y no querrás perderte una buena oferta.

Ya sea que quieras visitar una cadena nacional o prefieras que te envíen una galleta clásica a tu hogar, hay un regalo para ti en esta lista. Así es como puedes disfrutar de una galleta el viernes.

(Enlaces en inglés)

Crumbl tiene grandes ofertas para el Día Nacional de la Galleta de Chispas de Chocolate. Habrá 10 galletas gigantes colocadas en varios lugares alrededor de Estados Unidos donde, a partir del mediodía, los representantes de Crumbl entregarán galletas con chispas de chocolate gratis mientras duren los suministros. Aquí es donde puedes conseguir una galleta gratis:

Logan, Utah (Main Street)​

Los Ángeles (AMC en The Americana at Brand)

Washington (National Harbor Plaza)​

Nueva York (Lincoln Center)​

Chicago (Pioneer Court)​

Anchorage, Alaska (Hilltop Ski Resort)​

Nashville, Tennessee (Emory Wood Fired)​

Las Vegas (Treasure Island)

Orlando, Florida (Loops Shopping Center)​

San Antonio (The Torch of Friendship)​

Además, cualquier pedido de galletas (excepto comida) que se haga el viernes recibirá el doble de puntos. Los locales de Crumbl también serán anfitriones de juegos de trivia en las tiendas. Los clientes pueden jugar junto al personal y recibirán calcomanías mientras duren los suministros.

Esta pastelería nocturna ofrece una galleta clásica gratis con cualquier compra en la tienda o con entrega local de $5 o más. La oferta es buena en todas sus más de 240 ubicaciones en todo el país, desde el viernes 4 de agosto hasta el domingo 6 de agosto. Insomnia Cookies también ofrece entrega gratuita en todos los pedidos de galletas durante el mes de agosto, según su sitio web.

La cadena con sede en la ciudad de Nueva York, que ahora tiene tiendas en Washington, D.C., y Los Ángeles, ofrece un descuento de $15 en cualquier paquete de 8 galletas cuando pides en línea y usas el código COOKIEDAY23 al pagar.