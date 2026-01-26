Guía tributaria de Georgia: lo que pagarás en el 2023

La Calculadora del Seguro Social, de AARP, puede ayudarte a decidir cuándo solicitar beneficios y determinar la forma de maximizarlos.

¿Cómo se calcula el impuesto sobre la propiedad en Georgia?

El impuesto sobre la propiedad en Georgia es un impuesto local basado en el valor fiscal de tu hogar, según la tasación que realiza el estado. La tasa promedio es del 0.92% del valor fiscal de la vivienda, pero los impuestos varían ampliamente según el condado y el municipio.

De acuerdo con datos de la Tax Foundation, la mediana de impuestos sobre la propiedad en el 2020 osciló entre $413 en el condado de Quitman y $3,185 en el condado de Fulton. El Departamento de Ingresos de Georgia tiene más información sobre cómo se tasan las propiedades y como presentar una apelación. También puedes encontrar información sobre los impuestos sobre la propiedad en tu condado.

¿Qué sucede con el impuesto sobre las ventas y otros impuestos?

Impuesto sobre las ventas: Hay un impuesto del 4% sobre muchos bienes de consumo y servicios, si bien no sobre todos. La mayoría de los condados agregan un impuesto local sobre las ventas, el cual puede llevar el impuesto combinado hasta el 9%. El promedio del impuesto combinado —estatal y local— sobre las ventas es del 7.4%, lo que coloca a Georgia en el puesto 19 en la lista de estados con impuestos más altos sobre las ventas, según la Tax Foundation. Puedes encontrar tablas con la tasa impositiva por condado en el sitio web del Departamento de Ingresos de Georgia.

Los alimentos, los medicamentos recetados y los vehículos motorizados están exentos del impuesto sobre las ventas.

Impuesto sobre la gasolina: Los consumidores en Georgia pagan un impuesto estatal indirecto de 31.2 centavos por galón de gasolina (35 centavos por galón de combustible diésel), además de un impuesto prepagado que se establece localmente. Ambos impuestos los paga el distribuidor mayorista, pero están incluidos en el precio que se paga en el surtidor.

Impuesto sobre los vehículos: Los vehículos registrados en Georgia y adquiridos el 1.o de marzo del 2013 o más adelante pagan un impuesto ad valorem sobre el título (TAVT), en vez del impuesto sobre las ventas. El TAVT es del 6.6% del valor justo de mercado del vehículo, con algunas excepciones. Los vehículos adquiridos antes del 1.o de marzo del 2013 están sujetos a un impuesto ad valorem anual. Puedes encontrar una estimación del impuesto correspondiente a tu vehículo con la herramienta de estimación de impuestos que se encuentra en el sitio web Georgia Drives.

Impuesto sobre la propiedad personal: Las localidades de Georgia cobran impuestos sobre la propiedad personal, incluidos botes, aeronaves y ciertas casas rodantes, pero solo si el valor combinado supera los $7,500. Los autos adquiridos después del 1.o de marzo del 2013 están exentos. Comunícate con la junta de asesores impositivos de tu condado para más información.

Impuestos sobre las bebidas alcohólicas: Georgia cobra un impuesto de 4.5 centavos por una botella o lata de cerveza de 12 onzas, más un impuesto local uniforme sobre la cerveza de 5 centavos por lata. El vino paga entre 11 y 67 centavos por litro, y las demás bebidas alcohólicas pagan entre 50 centavos y $1.40 por litro, dependiendo del porcentaje de alcohol y del lugar de fabricación del producto. En las bebidas alcohólicas destiladas, también puede haber un impuesto local de hasta 22 centavos por litro, a veces llamado impuesto “by the drink” (por trago). El distribuidor mayorista paga los impuestos indirectos, pero pueden estar incluidos en el precio de venta al público. Todas las bebidas alcohólicas también están sujetas al impuesto sobre las ventas.

Lotería: Las ganancias de lotería en Georgia están sujetas a impuestos estatales y federales sobre los ingresos. Georgia retiene automáticamente el 5.75% en concepto de impuestos estatales sobre los ingresos y el 24% en concepto de impuestos federales sobre los ingresos cuando el premio es mayor de $5,000.

¿Deberé pagar impuestos patrimoniales o sobre la herencia, o deberán pagarlos mis herederos?

No, Georgia no tiene impuesto patrimonial ni sobre la herencia, por lo que los herederos no pagan impuestos sobre el dinero o la propiedad que heredan.

¿Hay algún beneficio tributario en Georgia para los residentes mayores?

Sí. Georgia ofrece una exclusión tributaria de hasta $35,000 sobre los ingresos jubilatorios ganados por personas de 62 a 64 años o hasta $65,000 para personas de 65 años o más. (Si estás casado, tú y tu cónyuge podrían reunir los requisitos, pero cada uno debe reunir los requisitos por separado. Si resides en Georgia solo una parte del año, tu exclusión jubilatoria se prorratea). Hay una deducción estándar adicional de $1,300 para quienes cumplen 65 años antes del final del año fiscal.

Los ingresos jubilatorios incluyen intereses, dividendos, ganancias netas de alquiler, ganancias de capital, regalías, pensiones, anualidades y los primeros $4,000 de ingresos del trabajo ($5,000 a partir del 2024). Los beneficios del Seguro Social y de la jubilación ferroviaria están exentos del impuesto estatal sobre los ingresos en Georgia.

Los propietarios de vivienda de 62 años o más podrían reunir los requisitos para recibir exenciones adicionales por vivienda principal (por encima de los $2,000 estándar) en el impuesto sobre la propiedad. Encontrarás más información sobre los requisitos y cómo solicitar las exenciones en el sitio web del Departamento de Ingresos de Georgia.

¿Los beneficios militares pagan impuestos en Georgia?

Sí, pero una ley promulgada en el 2022 introdujo algunas exenciones. Los veteranos de 62 años o menos ahora no pagan impuestos por hasta $17,500 de su paga de jubilado militar. Quienes tienen al menos $17,500 de ingresos del trabajo pueden recibir exenciones de hasta $35,000. Los veteranos mayores de 62 años tienen derecho a recibir las mismas exenciones impositivas que los contribuyentes mayores de Georgia.

Si eres residente legal de Georgia, los impuestos que se aplican a la paga de militares en servicio activo son los mismos que se aplican a los ingresos regulares. El ingreso de los integrantes de la Guardia Nacional o de la Reserva que están asignados a una zona de combate está exento del impuesto estatal. Si no eres residente de Georgia pero estás asignado allí, debes pagar impuestos sobre todos los ingresos no militares que ganes mientras estás en el estado.

¿Cuándo vence el plazo para presentar la declaración de impuestos de Georgia en el 2023?

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos estatales es el 18 de abril del 2023, la misma que para presentar la declaración de impuestos federales. Puedes utilizar la calculadora de impuestos de AARP para estimar tus impuestos anuales sobre los ingresos.

En Georgia.gov encontrarás información detallada sobre cómo solicitar una extensión de seis meses (hasta el 16 de octubre del 2023). Debes presentarla a más tardar el 18 de abril del 2023. Ten en cuenta que los impuestos adeudados deben pagarse el día del vencimiento original o antes.

Puedes registrarte en el Georgia Tax Center para, entre otras cosas, hacer pagos en línea y verificar el estado de tu reembolso.

