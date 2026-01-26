Guía tributaria de Georgia: lo que pagarás en el 2023

Centro de recursos
Comparados con otros estados, los impuestos de Georgia sobre los ingresos, la propiedad y las ventas se ubican relativamente entre los valores promedio. Es uno de los estados más ventajosos para los trabajadores mayores y los jubilados, ya que ofrece beneficios impositivos en los ingresos jubilatorios y la propiedad y no cobra impuestos sobre los beneficios del Seguro Social, el patrimonio o la herencia.
A continuación, se listan las seis categorías del impuesto sobre los ingresos en Georgia. Los contribuyentes solteros ingresan a la categoría más alta cuando tienen ingresos de más de $7,000; para las parejas casadas que presentan declaración conjunta, ese umbral es de $10,000. El estado comenzará a aplicar una tasa fija del 5.49% en el 2024, y el plan es reducirla gradualmente al 4.99% para el 2029.
Contribuyentes solteros:
Ingresos
Tasa impositiva
0 a $750
1%
$751 a $2,250
2%
$2,251 a $3,750
3%
$3,751 a $5,250
4%
$5,251 a $7,000
5%
Más de $7,000
5.75%
Fuente: Departmento de Ingresos de Georgia
Contribuyentes con declaración conjunta:
