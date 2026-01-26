Javascript is not enabled.

Cómo obtener seguro médico en el mercado de la ley ACA en Colorado

(Algunos enlaces en inglés)

In English |

Novedades sobre la inscripción abierta del 2024

  • Fechas clave: La inscripción abierta transcurre desde el 1.º de noviembre del 2023 hasta el 15 de enero del 2024. Dado que el 15 de enero es un feriado federal, se aceptarán solicitudes hasta las 3 a.m. (hora de la montaña) del 17 de enero del 2024.
  • Dónde inscribirteVisita Connect for Health Colorado, el mercado estatal de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA).
  • Qué ha cambiado: Habrá más habitantes de Colorado que reunirán los requisitos para obtener descuentos en la atención médica financiada por el estado, y los hijos adultos podrán permanecer en el plan de sus padres hasta el final del año calendario en que cumplan 26 años.

¿Reúno los requisitos para participar?


Casi todos los residentes de Colorado pueden adquirir un seguro por medio de Connect for Health Colorado o del programa OmniSalud, para personas indocumentadas. Puedes encontrar más información sobre los requisitos en el sitio web de Connect for Health Colorado.

Según tus ingresos, podrías tener derecho a opciones gratuitas o de bajo costo, como Health First Colorado, el plan estatal de Medicaid, o Child Health Plan Plus (CHP+), el seguro médico público estatal para niños y mujeres embarazadas. Cuando solicites un seguro por medio de Connect for Health Colorado, sabrás si cumples los requisitos. Para obtener más información, incluidos los límites de ingresos, visita el sitio web del mercado.

¿Cuándo es el período de inscripción abierta?

  • El período de inscripción abierta para la cobertura del 2024 transcurre desde el 1.º de noviembre del 2023 hasta el 15 de enero del 2024. Dado que el 15 de enero es un feriado federal, se aceptarán solicitudes hasta las 3 a.m. (hora de la montaña) del 17 de enero del 2024. Para que la cobertura comience el 1.º de enero, debes inscribirte antes del 15 de diciembre.
  • Los habitantes de Colorado que cumplan los requisitos de Health First Colorado o CHP+ y los miembros de las tribus indígenas estadounidenses reconocidas por el Gobierno federal pueden inscribirse durante todo el año.
  • Si eres un cliente nuevo, puedes inscribirte en cualquier momento si tus ingresos familiares no superan el 150% del nivel federal de pobreza ($21,870 para una persona o $45,000 para una familia de cuatro). Fuera del período de inscripción abierta, la cobertura comienza el primer día del mes siguiente a tu inscripción.
  • Los residentes sin seguro pueden inscribirse durante un período de inscripción especial durante la temporada de impuestos.
  • Si has perdido o vas a perder la cobertura de Health First Colorado debido a que el Gobierno federal ha puesto fin a las normas de Medicaid de la época de la pandemiapuedes inscribirte en cualquier momento hasta el 31 de julio del 2024.

¿Qué sucede si me pierdo el período de inscripción abierta?

Si no reúnes los requisitos para inscribirte durante todo el año o en la temporada de impuestos y no vas a perder la cobertura de Medicaid, solo podrás adquirir un seguro médico después del período de inscripción abierta si tienes un evento de vida calificado. Entre los eventos calificados se incluyen ciertas mudanzas, nacimientos y adopciones, pérdida de la cobertura por medio del trabajo, matrimonio, divorcio y otras circunstancias especiales. En la mayoría de los casos, solo tendrás 60 días para inscribirte desde que se produzca el evento.

¿Qué cambia en el 2024?

A partir del 1.º de enero del 2024, podrás mantener a los hijos adultos en tu plan de atención médica hasta el final del año calendario en que cumplan 26 años. Anteriormente, la cobertura terminaba el día en que el hijo adulto cumplía 26 años.
 

Colorado también aumentó el límite de ingresos para tener derecho a un mayor ahorro para gastos médicos al 250% del nivel federal de pobreza, frente al 200% del 2023. Esto significa que una persona soltera que gane $36,450 o una familia de cuatro que gane $75,000 ahora pueden acceder al mayor nivel de descuentos en los costos compartidos para ayudar a pagar los gastos de bolsillo.

¿Cómo me inscribo?

Cuando presentes tu solicitud, sabrás qué cobertura tienes derecho a recibir. Si reúnes los requisitos para la cobertura privada, puedes buscar planes e inscribirte de inmediato. Tu cobertura comenzará cuando hayas pagado la primera prima mensual.

Si Connect for Health Colorado determina que puedes acceder a Health First Colorado o CHP+, recibirás un correo electrónico o una carta del estado sobre los pasos que debes seguir.

Estas son las maneras en que puedes solicitar cobertura e inscribirte:

Si tú o un miembro de tu familia son indocumentados, pueden inscribirse en una plataforma segura por internet por medio del programa OmniSalud de Colorado.

¿Qué servicios están cubiertos y cuál será el costo?

La cobertura y el costo dependen del lugar donde vivas, del tipo de plan que elijas, de tus ingresos familiares, del tamaño de tu familia y de tu edad y la de los miembros de tu familia. 

Si cumples los requisitos para la cobertura de Health First Colorado o CHP+, podrás obtener un seguro gratuito o de bajo costo y podrías no tener que preocuparte por las primas ni los copagos.

Todos los planes de Connect for Health Colorado cubren los beneficios de salud esenciales, que incluyen los siguientes:

  • Atención de emergencia y hospitalización
  • Maternidad y atención neonatal
  • Servicios de salud mental y trastornos por consumo de sustancias (incluido el asesoramiento)
  • Atención hospitalaria ambulatoria
  • Servicios pediátricos, incluidos odontología y oftalmología
  • Medicamentos recetados
  • Atención preventiva

Las compañías de seguro no pueden negar cobertura debido a enfermedades preexistentes. Cuando solicitas cobertura, puedes identificar tus necesidades médicas y elegir un plan que sea adecuado financieramente para ti y tu familia.

Todos los planes con cobertura de Connect for Health Colorado incluyen servicios de atención dental y oftalmológica básicos para los niños, pero los adultos que deseen un seguro dental y oftalmológico deben agregar estos planes a su póliza. Los deducibles y los gastos de bolsillo varían según el plan.

¿Cuáles son los planes disponibles?

Connect for Health Colorado ofrece varios tipos de planes, incluidos los planes Colorado Option. Estos planes fueron creados exclusivamente para el estado y ofrecen atención primaria y consultas de salud mental gratuitas, además de otros servicios sin costo alguno. Los planes Connect for Health Colorado están organizados en cuatro categorías:
 

  • Categoría bronce (“bronze”): estos planes tienen las primas mensuales más bajas y los deducibles y copagos más altos, y cubren casi el 60% de los costos de la atención. Estos planes están destinados a quienes gozan de buena salud y casi nunca van al médico.
  • Categoría plata (“silver”): estos planes tienen primas mensuales, deducibles y copagos moderados. Cubren cerca del 70% de los costos de atención y posiblemente más, si procedes de un hogar con bajos ingresos y reúnes los requisitos para la reducción de los costos compartidos, un subsidio que solo está disponible por medio de los planes de categoría plata.
  • Categoría oro (“gold”): estos planes tienen primas mensuales más altas y deducibles y copagos más bajos, y cubren cerca del 80% del costo de la atención. Estos planes están destinados a las personas que tienen trastornos médicos que requieren atención continua.
  • Los planes para catástrofes están disponibles para los habitantes de Colorado menores de 30 años. Ofrecen una prima mensual baja, un deducible muy alto y su objetivo es proteger a los clientes en los peores casos.

El sitio web de Connect for Health Colorado ofrece consejos para elegir el plan más adecuado para ti. Utiliza la herramienta Buscador rápido de costos y planes para calcular los costos y los beneficios y averiguar si puedes recibir asistencia financiera antes de presentar la solicitud.

¿Quién puede recibir asistencia financiera para las primas?

El Gobierno federal aumentó los créditos fiscales para las primas de seguros en el 2021 y amplió la cantidad de hogares que pueden recibirlos. En consecuencia, la mayoría de las personas inscritas en los planes del mercado de la ACA tienen primas más bajas. Esta ampliación de la asistencia financiera estará disponible hasta el 2025.

  • Si tus ingresos anuales son inferiores al 150% del límite federal de pobreza ($21,870 en el 2024 para una persona y $45,000 para una familia de cuatro), podrías tener derecho a recibir cobertura sin pagar primas, según el plan que elijas.
  • Si tus ingresos se sitúan entre el 150 y el 400% del nivel federal de pobreza (hasta $58,320 para una persona y $78,880 para una pareja), puedes recibir un subsidio para la prima. La cantidad depende de tus ingresos y de tu plan.
  • Si tus ingresos superan los límites indicados, aún puedes obtener un subsidio para la prima si el costo mensual del plan de categoría plata (“silver”), el más popular, representa más del 8.5% de tus ingresos.

Si reúnes los requisitos, Connect for Health Colorado aplicará automáticamente los créditos cuando te inscribas.

¿Existe alguna otra asistencia financiera disponible?

Sí. Si cumples con el criterio para recibir un crédito fiscal para las primas, tal vez puedas también recibir una reducción de los costos compartidos, lo cual te ayudaría a pagar los gastos de bolsillo, como deducibles, medicamentos recetados y copagos. Debes inscribirte en un plan de categoría plata (“silver”) para recibir esta asistencia.

Connect for Health Colorado ofrece otras reducciones de los costos compartidos por medio de un programa financiado por el estado. Las personas con ingresos de hasta el 250% del nivel federal de pobreza ($36,450 para una persona soltera y $75,000 para una familia de cuatro) tienen derecho a una reducción de los costos compartidos del 94%, lo que significa que tu compañía de seguros pagará un promedio del 94% de todos los gastos médicos.

Los ahorros se aplicarán automáticamente cuando te inscribas en un plan de categoría plata (“silver”) por medio del mercado. Visita el sitio web del mercado para obtener más información.

¿Qué sucede si ya tengo un seguro médico?

Si ya tienes una cobertura asequible —por ejemplo, por medio del trabajo o de Health First Colorado (Medicaid)—, lo más probable es que no puedas recibir la asistencia financiera que ofrecen los planes del mercado. En el sitio web del mercado encontrarás más información sobre qué personas no pueden acceder a la cobertura de Connect for Health Colorado.

Si estás inscrito de forma independiente en un plan de seguro médico privado y no por medio de tu trabajo, puedes reunir los requisitos para obtener un ahorro significativo si te cambias a un plan Connect for Health Colorado. Sin embargo, tal vez debas esperar hasta que comience la inscripción abierta.

Si estabas recibiendo una continuación temporal de tu cobertura de atención médica en virtud de COBRA y esa cobertura ha finalizado, es posible que puedas inscribirte en un plan Connect for Health Colorado durante un período de inscripción especial de 60 días. Trata de solicitar y seleccionar tu plan por medio de Connect for Health Colorado antes de que termine tu cobertura de COBRA para asegurarte de que no haya ninguna interrupción en la cobertura.

Si ya tienes un plan del mercado de seguros de salud, pero deseas modificar tu cobertura, tendrás que hacerlo durante el período de inscripción abierta, a menos que se produzca un evento de vida calificado.

¿Tendré que cambiar de médico?

Eso depende. Connect for Health Colorado ofrece planes de distintos proveedores de seguros, pero las compañías de seguros pueden tener distintas redes de médicos o proveedores para cada plan. Antes de elegir un plan, te conviene consultar su red de proveedores para averiguar si tu médico está incluido. También puedes consultar con tu médico de atención primaria o utilizar la herramienta Buscador rápido de costos y planes para averiguar si un determinado médico o consultorio acepta un plan del mercado.

¿Los miembros de mi familia podrán inscribirse en el mismo plan de atención médica que yo?

Depende. Algunos miembros de la familia podrían tener derecho a subsidios para inscribirse en un plan de seguro médico privado, aunque otros miembros de la familia tengan derecho a planes públicos como Health First Colorado (Medicaid) o CHP+. Los familiares de un mismo hogar pueden reunir los requisitos para diferentes programas debido a su edad, ingresos, discapacidad, condición de cuidadores o estado de inmigración. Estas familias podrían seguir acudiendo al mismo médico o al mismo consultorio, según los tipos de planes de seguro que acepten o si su proveedor acepta la cobertura de Medicaid.

Si no estás seguro de lo que más le conviene a tu familia, pide asesoramiento gratuito a un corredor de seguros certificado o a un asesor.

 
Esta guía se actualizó el 3 de noviembre del 2024 con información sobre el período de inscripción abierta del 2024.


