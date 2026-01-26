Cómo obtener seguro médico en el mercado de la ley ACA en Colorado

El Gobierno federal aumentó los créditos fiscales para las primas de seguros en el 2021 y amplió la cantidad de hogares que pueden recibirlos. En consecuencia, la mayoría de las personas inscritas en los planes del mercado de la ACA tienen primas más bajas. Esta ampliación de la asistencia financiera estará disponible hasta el 2025.





Si tus ingresos anuales son inferiores al 150% del límite federal de pobreza ($21,870 en el 2024 para una persona y $45,000 para una familia de cuatro), podrías tener derecho a recibir cobertura sin pagar primas, según el plan que elijas.



Si tus ingresos se sitúan entre el 150 y el 400% del nivel federal de pobreza (hasta $58,320 para una persona y $78,880 para una pareja), puedes recibir un subsidio para la prima. La cantidad depende de tus ingresos y de tu plan.



Si tus ingresos superan los límites indicados, aún puedes obtener un subsidio para la prima si el costo mensual del plan de categoría plata (“silver”), el más popular, representa más del 8.5% de tus ingresos.

Si reúnes los requisitos, Connect for Health Colorado aplicará automáticamente los créditos cuando te inscribas.



¿Existe alguna otra asistencia financiera disponible?

Sí. Si cumples con el criterio para recibir un crédito fiscal para las primas, tal vez puedas también recibir una reducción de los costos compartidos, lo cual te ayudaría a pagar los gastos de bolsillo, como deducibles, medicamentos recetados y copagos. Debes inscribirte en un plan de categoría plata (“silver”) para recibir esta asistencia.



Connect for Health Colorado ofrece otras reducciones de los costos compartidos por medio de un programa financiado por el estado. Las personas con ingresos de hasta el 250% del nivel federal de pobreza ($36,450 para una persona soltera y $75,000 para una familia de cuatro) tienen derecho a una reducción de los costos compartidos del 94%, lo que significa que tu compañía de seguros pagará un promedio del 94% de todos los gastos médicos.



Los ahorros se aplicarán automáticamente cuando te inscribas en un plan de categoría plata (“silver”) por medio del mercado. Visita el sitio web del mercado para obtener más información.



¿Qué sucede si ya tengo un seguro médico?

Si ya tienes una cobertura asequible —por ejemplo, por medio del trabajo o de Health First Colorado (Medicaid)—, lo más probable es que no puedas recibir la asistencia financiera que ofrecen los planes del mercado. En el sitio web del mercado encontrarás más información sobre qué personas no pueden acceder a la cobertura de Connect for Health Colorado.



Si estás inscrito de forma independiente en un plan de seguro médico privado y no por medio de tu trabajo, puedes reunir los requisitos para obtener un ahorro significativo si te cambias a un plan Connect for Health Colorado. Sin embargo, tal vez debas esperar hasta que comience la inscripción abierta.



Si estabas recibiendo una continuación temporal de tu cobertura de atención médica en virtud de COBRA y esa cobertura ha finalizado, es posible que puedas inscribirte en un plan Connect for Health Colorado durante un período de inscripción especial de 60 días. Trata de solicitar y seleccionar tu plan por medio de Connect for Health Colorado antes de que termine tu cobertura de COBRA para asegurarte de que no haya ninguna interrupción en la cobertura.



Si ya tienes un plan del mercado de seguros de salud, pero deseas modificar tu cobertura, tendrás que hacerlo durante el período de inscripción abierta, a menos que se produzca un evento de vida calificado.



¿Tendré que cambiar de médico?

Eso depende. Connect for Health Colorado ofrece planes de distintos proveedores de seguros, pero las compañías de seguros pueden tener distintas redes de médicos o proveedores para cada plan. Antes de elegir un plan, te conviene consultar su red de proveedores para averiguar si tu médico está incluido. También puedes consultar con tu médico de atención primaria o utilizar la herramienta Buscador rápido de costos y planes para averiguar si un determinado médico o consultorio acepta un plan del mercado.



¿Los miembros de mi familia podrán inscribirse en el mismo plan de atención médica que yo?

Depende. Algunos miembros de la familia podrían tener derecho a subsidios para inscribirse en un plan de seguro médico privado, aunque otros miembros de la familia tengan derecho a planes públicos como Health First Colorado (Medicaid) o CHP+. Los familiares de un mismo hogar pueden reunir los requisitos para diferentes programas debido a su edad, ingresos, discapacidad, condición de cuidadores o estado de inmigración. Estas familias podrían seguir acudiendo al mismo médico o al mismo consultorio, según los tipos de planes de seguro que acepten o si su proveedor acepta la cobertura de Medicaid.



Si no estás seguro de lo que más le conviene a tu familia, pide asesoramiento gratuito a un corredor de seguros certificado o a un asesor.





Esta guía se actualizó el 3 de noviembre del 2024 con información sobre el período de inscripción abierta del 2024.





