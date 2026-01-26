Cómo obtener seguro médico en el mercado de la ley ACA en Colorado

(Algunos enlaces en inglés)
In English |
Novedades sobre la inscripción abierta del 2024
- Fechas clave: La inscripción abierta transcurre desde el 1.º de noviembre del 2023 hasta el 15 de enero del 2024. Dado que el 15 de enero es un feriado federal, se aceptarán solicitudes hasta las 3 a.m. (hora de la montaña) del 17 de enero del 2024.
- Dónde inscribirte: Visita Connect for Health Colorado, el mercado estatal de la Ley del Cuidado de la Salud a Bajo Precio (ACA).
- Qué ha cambiado: Habrá más habitantes de Colorado que reunirán los requisitos para obtener descuentos en la atención médica financiada por el estado, y los hijos adultos podrán permanecer en el plan de sus padres hasta el final del año calendario en que cumplan 26 años.
¿Reúno los requisitos para participar?
Casi todos los residentes de Colorado pueden adquirir un seguro por medio de Connect for Health Colorado o del programa OmniSalud, para personas indocumentadas. Puedes encontrar más información sobre los requisitos en el sitio web de Connect for Health Colorado.
Según tus ingresos, podrías tener derecho a opciones gratuitas o de bajo costo, como Health First Colorado, el plan estatal de Medicaid, o Child Health Plan Plus (CHP+), el seguro médico público estatal para niños y mujeres embarazadas. Cuando solicites un seguro por medio de Connect for Health Colorado, sabrás si cumples los requisitos. Para obtener más información, incluidos los límites de ingresos, visita el sitio web del mercado.
¿Cuándo es el período de inscripción abierta?
- El período de inscripción abierta para la cobertura del 2024 transcurre desde el 1.º de noviembre del 2023 hasta el 15 de enero del 2024. Dado que el 15 de enero es un feriado federal, se aceptarán solicitudes hasta las 3 a.m. (hora de la montaña) del 17 de enero del 2024. Para que la cobertura comience el 1.º de enero, debes inscribirte antes del 15 de diciembre.
- Los habitantes de Colorado que cumplan los requisitos de Health First Colorado o CHP+ y los miembros de las tribus indígenas estadounidenses reconocidas por el Gobierno federal pueden inscribirse durante todo el año.
- Si eres un cliente nuevo, puedes inscribirte en cualquier momento si tus ingresos familiares no superan el 150% del nivel federal de pobreza ($21,870 para una persona o $45,000 para una familia de cuatro). Fuera del período de inscripción abierta, la cobertura comienza el primer día del mes siguiente a tu inscripción.
- Los residentes sin seguro pueden inscribirse durante un período de inscripción especial durante la temporada de impuestos.
- Si has perdido o vas a perder la cobertura de Health First Colorado debido a que el Gobierno federal ha puesto fin a las normas de Medicaid de la época de la pandemia, puedes inscribirte en cualquier momento hasta el 31 de julio del 2024.
¿Qué sucede si me pierdo el período de inscripción abierta?
Si no reúnes los requisitos para inscribirte durante todo el año o en la temporada de impuestos y no vas a perder la cobertura de Medicaid, solo podrás adquirir un seguro médico después del período de inscripción abierta si tienes un evento de vida calificado. Entre los eventos calificados se incluyen ciertas mudanzas, nacimientos y adopciones, pérdida de la cobertura por medio del trabajo, matrimonio, divorcio y otras circunstancias especiales. En la mayoría de los casos, solo tendrás 60 días para inscribirte desde que se produzca el evento.
¿Qué cambia en el 2024?
A partir del 1.º de enero del 2024, podrás mantener a los hijos adultos en tu plan de atención médica hasta el final del año calendario en que cumplan 26 años. Anteriormente, la cobertura terminaba el día en que el hijo adulto cumplía 26 años.
Colorado también aumentó el límite de ingresos para tener derecho a un mayor ahorro para gastos médicos al 250% del nivel federal de pobreza, frente al 200% del 2023. Esto significa que una persona soltera que gane $36,450 o una familia de cuatro que gane $75,000 ahora pueden acceder al mayor nivel de descuentos en los costos compartidos para ayudar a pagar los gastos de bolsillo.
¿Cómo me inscribo?
Más información de AARP Estados
Noticias locales, información y recursosNoticias locales, información y recursos que mejoran la vida de los residentes de Puerto Rico.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares