Aquí está lo que podrías comprar con un premio gordo de Powerball de $1,700 millones

Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Skip to content

Calculadora del Seguro Social: conoce cuándo solicitar los beneficios, y cuánto recibirás.

Content starts here
CLOSE ×
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía
Red Membership Card

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP
Renueva ahora
120x30-AARP-logo-red
Únete
Renueva
Inscríbete
Renueva

AARP en inglés

Back 

Salud

Cerrar menú

Vida sana

Enfermedades y tratamientos

Medicamentos y suplementos

Seguro médico

Beneficios de salud

Centro de recursos

Tips para combatir problemas auditivos

Vacunas después de los 50

Tu salud

Tu guía de vacunas después de los 50

Ilustración de una constelación en forma de cerebro en una noche oscura

Recursos para la salud cerebral

Herramientas y consejos

Guía para aliviar el dolor

Consejos de expertos

Back 

Estafas y fraudes

¿Víctima de fraude? Repórtalo

Ilustración que muestra recibos, una planilla, una calculadora, un lápiz y un bolígrafo

Impuestos

Cómo navegar tus impuestos

Calculadora de AARP

¿Estás ahorrando para la jubilación?

Tarjeta de crédito con una trampa de ratón encima para ilustrar que no seas víctima de las compañías reparadoras de crédito.

Crédito y deudas

Cómo reparar tu crédito

Back 

Trabajo

Cerrar menú

Búsqueda de empleo

Éxito laboral

Pequeños negocios

Para empleadores

Discriminación por edad

Trabajos flexibles

Busca empleo con AARP e Indeed

Trabajador independiente

7 consejos para empezar

Desarrollo de las destrezas

Mejora tu carrera y tus ingresos

Empleos para jubilados

15 trabajos a tiempo parcial

Back 

Activismo

Cerrar menú

Defensa de tus derechos

Historia

Precios de medicamentos

Ahorrándote dinero en recetas médicas

SEGURO SOCIAL

Protegiendo el Seguro Social

Medicare y Medicaid

Abogando por programas sólidos

Cuidado familiar

Apoyando a los cuidadores

Back 

Medicare

Cerrar menú

Navegando Medicare

Medicare Original vs. Advantage

Ilustración de las cuatro partes de Medicare

Guía para inscribirte

5 pasos que te ayudarán

Medical stethoscope and US flag on a pink background signifying advocacy

Defensa de tus derechos

Cómo AARP lucha por Medicare

Ilustración de una mujer sosteniendo una lupa junto a un gran signo de interrogación.

Preguntas y Respuestas

Contestamos tus dudas

Back 

Cuidado familiar

Cerrar menú

Dónde comenzar

Cuidar en casa

Asuntos médicos

Documentos y finanzas

Bienestar del cuidador

Historias

Ilustración de una persona y muchas puertas

Cuidados a largo plazo

Conceptos básicos sobre cobertura

Ilustración de un mapa con el icono de una persona ayudando a otra con un bastón

Asistencia y servicios

Guías de recursos por estado

Una madre e hijo adulto se abrazan.

Puerto Rico

Encuentra recursos y ayuda

Enfermera cuida de una persona mayor

Al final de la vida

Plan y preparación; pérdida y duelo

Back 

Juegos

Cerrar menú

Juegos en español

Todos los juegos

AARP Rewards

Juegos para socios

Juegos de Staying Sharp

Ilustración de un crucigrama que dice nivel difícil

Crucigramas difíciles

Ilustración de un crucigrama que dice nivel fácil

Crucigramas fáciles

Atari, Centipede, Pong, Breakout, Missile Command Asteroids

Juego de videos Atari®

Ilustración de cartas de póquer y fichas y un texto que dice Texas Hold'em de Arkadium

Póker Clásico

Back 

Turismo

Cerrar menú

Consejos prácticos

Nacional

Internacional

Ilustración de un avión en el cielo sonado por nubes en forma de signos de dólar.

Tu guía de ahorros

25 maneras de ahorrar en tus viajes

Consejos

Aclara tus dudas sobre el REAL ID

Destinos

Historia, cultura y naturaleza.

Formación Mesa Arch a la salida del sol, Parque Nacional Canyonlands.

Guía de parques nacionales

Visita Canyonlands en Utah

Back 

Entretenimiento y estilo

Cerrar menú

Cine y televisión

Música y cultura

Moda y belleza

Premios Movies for Grownups

¡Conoce a los ganadores del 2025!

Centenario de Celia Cruz

Celebramos a "la guarachera de Cuba”.

El actor Pedro Pascal posa para la revista Flaunt en el 2016.

Tus favoritos

Pedro Pascal: 7 cosas que no sabías

Back 

Familia y bienestar

Cerrar menú

Hombre sonriente disfruta de un beso de su cónyuge

Intimidad

Cómo lograr un ambiente romántico

Abuelo y nieto pescando en un muelle

Abuelos

4 formas de conectar con los nietos

Perro consume su alimento dentro de un tazón rojo

Mascotas

¿Con qué frecuencia lavas sus platos?

Back 

Tecnología personal

Cerrar menú

Mujer mira su teléfono mientras toma su medicamento

Seguridad

Guardar historial médico en el teléfono

un teléfono inteligente conectado al cargador sobre una cama

Consejos

Apple advierte no dormir con iPhone

A la izquierda: dispositivos tecnológicos; a la derecha, dos mujeres mayores

Para cuidadores

5 maneras en que la tecnología ayuda

Back 

Casa y jardín

Cerrar menú

Persona limpia el fregadero de la cocina con una esponja y una botella de spray

Tu casa

10 cosas para limpiar en 10 minutos

Mujer sentada frente a su casa con su perro

Mejoras al hogar

Una casa adecuada a la vejez

Jardín con flores que se ven bien en racimos como girasoles y cinias

En el jardín

Manténlo florecido todo el año

Back 

Cocina

Cerrar menú

Recetas

Vista desde arriba de una mesa llena de vegetales variados

Dieta y nutrición

Una persona le quita la cáscara a unos plátanos verdes

La cocina tradicional latina

Granita de yogur de frambuesa con ricota

Postres para diabéticos

Back 

Autos

Cerrar menú

Tendencias y tecnología

Seguridad para conducir

Ilustración de un auto eléctrico que se está cargando

Compra de autos

¿Te conviene un vehículo eléctrico?

Mujeres mayores caminando

Habla con tu ser querido

¿Es hora de que deje de conducir?

AARP

Driver Safety de AARP

Cursos, consejos y mucho más

Back 

Staying Sharp (en inglés)

Cerrar menú

A woman using a tablet inside by a window

Building Resilience in Difficult Times

A close-up view of a stack of rocks

Tips for Finding Your Calm

A woman unpacking her groceries at home

Weight Loss After 50 Challenge

Back 

Videos

Cerrar menú

Antonio Banderas con el letrero diseñador de modas y unos maniquís

7 cosas que no sabías de Banderas

Ver video
Elisabeth Leamy tomando café

Cómo preparar café en frío

Bernice King habla con una foto histórica de fondo de su padre, Martin Luther King Jr., mientras daba su famoso discurso "Tengo un sueño"

Hija de MLK reflexiona sobre marcha

Únete
Renueva
Renovación automática
Renueva de nuevo
Leaving AARP.org Website

You are now leaving AARP.org and going to a website that is not operated by AARP. A different privacy policy and terms of service will apply.

Continue Cancel

Aquí está lo que podrías comprar con un premio gordo de Powerball de $1,700 millones

¿Tres superyates? Claro que sí. ¿Más de una dozena de viajes al espacio? ¿Por qué no?

Por

John Waggoner and Andre Ellington,

 
Updated 04 de septiembre de 2025
AARP
Comments
Published 12 de octubre de 2023
/ Updated 04 de septiembre de 2025
ilustración de una boleta de powerball
Getty Images

¿Puedes imaginar lo que harías con $1,700 millones? Ese es el premio estimado para el Powerball este sábado, 6 de septiembre. Es el tercer premio más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos. 

Las posibilidades son infinitas. Pero antes de que te emociones, debes saber que tendrás que pagarle a Tío Sam una buena parte de tus ganancias; exactamente el 24% en impuestos federales de entrada. Además, tendrás que decidir entre una anualidad repartida en 30 años y un pago único de aproximadamente $770.3 millones antes de impuestos.

Image Alt Attribute

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso inmediato a productos exclusivos para socios y cientos de descuentos, una segunda membresía gratis y una suscripción a AARP The Magazine.
Únete a AARP

Aún así, es divertido soñar. Vamos a explorar qué podrías comprar si de repente tuvieras $1,700 millones en tu cuenta bancaria.

ilustración de tres cadenas con diamantes azules
AARP (Source: Smithsonian)

3 yates de Jeff Bezos

Bezos, el fundador de Amazon, tiene una goleta de 417 pies, que cuesta aproximadamente $500 millones. El nombre de esta goleta es El Koru y cuenta con un barco de apoyo de 246 pies, llamado Abeona, que cuenta con una plataforma de aterrizaje para helicópteros, en caso de que te olvidaras de comprar el pan al regresar de Mónaco. Y, con $1,700 millones, podrías comprar uno de esos yates y aún tener mucho dinero para gastar.

​2 de los diamantes más valiosos del mundo

Todo el mundo conoce el diamante Hope. Esta joya de 45.5 quilates tenía un valor estimado de $350 millones en el 2024 (aunque eliminar la maldición probablemente costaría un extra). Con lo que ganes en el Powerball, podrías comprar esa gran piedra azul y el aún más caro diamante Cullinan, que en realidad es una colección de gemas talladas a partir del diamante en bruto más grande jamás encontrado y valorado en $400 millones.

17 aviones de combate F-35

Los 10 mayores premios del Powerball

  1. $2,040 millones – 7 de noviembre de 2022
  2. $1,765 millones – 11 de octubre de 2023
  3. $1,586 millones – 13 de enero de 2016 
  4. $1,230 millones – 6 de abril de 2024 
  5. $1,080 millones – 19 de julio de 2023
  6. $842,400 millones – 1 de enero de 2024
  7. $768,400 millones – 27 de marzo de 2019
  8. $758,700 millones – 23 de agosto de 2017
  9. $754,600 millones – 6 de febrero de 2023 
  10. $731,100 millones – 20 de enero de 2021

Fuente: powerball.com (en inglés)

FUENTE: POWERBALL.COM 

Muchas personas ricas tienen aviones privados. ¿Pero tienen uno que pueda causar terror desde el cielo? Podrías comprar uno, suponiendo que haya un país en su sano juicio que te venda el avión de guerra estadounidense más avanzado. De hecho, podrías tener una flota de 17 de estos aviones de $100 millones, aunque el aeropuerto no estaría incluido. 

30 viajes turísticos de SpaceX

Los límites de los viajes se están ampliando, y ¿qué podría ampliar más tu mente que un viaje espacial? Podrías tener la oportunidad de ver el mundo en tres días en una cápsula Crew Dragon de SpaceX de 13 pies de ancho. Además, darás la vuelta al mundo cada 90 minutos. Y, ya que tienes $1,000 millones y el viaje cuesta $55 millones, podrías hacer ese viaje 30 veces.

Red AARP membership card displayed at an angle

Membresía de AARP: $15 por tu primer año cuando te inscribes en la renovación automática.

Obtén acceso instantáneo a productos y a cientos de descuentos exclusivos para socios, una segunda membresía gratis y una suscripción a la revista AARP The Magazine.

Únete a AARP

134 tarjetas de novato de Mickey Mantle 

Los coleccionistas discuten sobre qué tarjeta de béisbol es la más valiosa, pero la tarjeta de 1952 de Mickey Mantle es difícil de superar. El el 2022, se vendió por $12.6 millones en una subasta. 

Entretenimiento

Paramount+

10% de descuento en cualquier plan de Paramount+

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

253 condominios de Aston Martin

¿De qué sirve tener 1,700 millones de dólares si no tienes un lugar lujoso donde vivir? Podrías comprar 253 condominios en el rascacielos de la marca británica de automóviles en Miami. ¡Son muchísimas vistas al mar para disfrutar!

2,261 acciones de Berkshire Hathaway 

La famosa habilidad de Warren Buffett para manejar el dinero ha impulsado la acción de Berkshire Hathaway, su sociedad de cartera, a más de $751,808 por acción de Clase A a partir del 3 de septiembre, y asistir a la reunión anual de la compañía se ha descrito como “Woodstock para capitalistas”. Buffett no da consejos de inversión, pero probablemente recibirás muchos helados Dilly y refrescos Coca-Cola, ya que Berkshire es propietaria de Dairy Queen y de una gran parte de Coca-Cola.

2,794 Lamborghini Revueltos

El ​Lamborghini es uno de los autos más rápidos (y más caros) en la carretera, particularmente el model Revuelto. Cada uno cuesta $608,358, y puedes comprar 2,700 de ellos con tus ganancias. 

26,081,620 barriles de petróleo

¿Te preocupa tener suficiente gasolina para ese Lamborghini? No te preocupes. Un barril de petróleo recientemente costó (en inglés) $65.18, según la Administración de Información Energética. Tus $1,470 millones podrían comprar más de 26 millones de barriles de crudo West Texas Intermediate. 

Entretenimiento

Juegos de AARP

Juegos y rompecabezas gratis en línea, incluidos los clásicos de Atari

Ver detalles
Ver todo
See more Entretenimiento offers >

17,000 cruceros alrededor del mundo

Si tienes $1,470 millones puedes navegar con estilo, y durante mucho tiempo. A $100,000 cada año, podrías permanecer a flote por el mundo con 8,000 de tus mejores amigos.

377,777 bolsos Louis Vuitton

Si lo que buscas es un accesorio de diseño, un bolso LV nuevo cuesta $4,500. Con $815 millones, podrías comprar 377,777. El único problema es: ¿dónde los guardarías?

472,222 onzas de oro

¿Quieres presumir tus riquezas? ¿Qué mejor manera de decir “soy más rico” que el oro? Al precio de cierre del 25 de agosto de $3,600 la onza, podrías comprar 472,222 onzas del metal precioso. Asegúrate de colocarlo sobre una superficie resistente: eso equivale a más de 29,500 libras de oro. 

278,688,524﻿ frapuccinos con caramelo de Starbucks tamaño "Tall"

Starbucks es conocido por sus bebidas sabrosas, quizás especialmente su Frappuccino de caramelo. Si tuvieras $1,470 millones, podrías comprar más de 278 millones de la bebida a $6.10 cada una. 

1,700 millones de cajas de macarones con queso Kraft Original Mac-N-Cheese

Toda esa preocupación sobre qué comprar ha hecho que se te antoje la comida reconfortante, y ¿qué mejor comida reconfortante que los macarrones con queso? Con Walmart vendiendo Kraft Original Macaroni & Cheese por $1 por caja. Son 1,470 millones de cajas de deliciosa pasta con queso.

85,000,000 Membresías anuales de AARP

Con un precio de membresía de $20 al año, podrías comprar más de 35 millones de membresías de AARP con $1,470 millones, suficiente para hacer que casi 85 millones de personas más sean parte de la familia AARP.

%{postComment}%

John Waggoner cubre todos los temas financieros para AARP, desde el presupuesto y los impuestos hasta la planificación de la jubilación y el Seguro Social. Anteriormente fue reportero de Kiplinger’s Personal Finance y USA Today.

Andre J. Ellington es un escritor galardonado basado en Míchigan. Su trabajo ha sido destacado en Newsweek, HuffPost y Yahoo News. 

Unlock Access to AARP Members Edition

Join AARP to Continue

Already a Member?

También te puede interesar

Valor y Beneficios
para Socios de AARP
 

Ver todo

  • woman and daughter in hammock outside laughing and reading book
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Hogar y tecnología

    Consumer Cellular: Dos líneas

    2 líneas con llamadas ilimitadas, mensajes de texto y datos por $55 al mes

    Learn More
    See more Hogar y tecnología offers >
  • Credit card on laptop
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Trabajo y finanzas

    AARP® Travel Rewards Mastercard® from Barclays

    3% cash back on airfare, hotel stays and car rentals

    Learn More
    See more Trabajo y finanzas offers >
  • Una mujer mira una computadora.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Planificación financiera

    Herramienta Interview an Advisor™

    Un recurso gratuito para ayudarte a evaluar a un asesor financiero

    Learn More
    See more Planificación financiera offers >
  • Una pareja sentada en el sofá de su hogar mirando la pantalla de una tableta.
    SOLAMENTE PARA SOCIOS
    Salud y bienestar

    AARP® Staying Sharp®

    Actividades, recetas saludables, retos y más en AARP Staying Sharp®

    Learn More
    See more Salud y bienestar offers >