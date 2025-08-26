Aquí está lo que podrías comprar con un premio gordo de Powerball de $1,700 millones

¿Puedes imaginar lo que harías con $1,700 millones? Ese es el premio estimado para el Powerball este sábado, 6 de septiembre. Es el tercer premio más grande en la historia de la lotería de Estados Unidos.

Las posibilidades son infinitas. Pero antes de que te emociones, debes saber que tendrás que pagarle a Tío Sam una buena parte de tus ganancias; exactamente el 24% en impuestos federales de entrada. Además, tendrás que decidir entre una anualidad repartida en 30 años y un pago único de aproximadamente $770.3 millones antes de impuestos.

Aún así, es divertido soñar. Vamos a explorar qué podrías comprar si de repente tuvieras $1,700 millones en tu cuenta bancaria.

AARP (Source: Smithsonian)

3 yates de Jeff Bezos

Bezos, el fundador de Amazon, tiene una goleta de 417 pies, que cuesta aproximadamente $500 millones. El nombre de esta goleta es El Koru y cuenta con un barco de apoyo de 246 pies, llamado Abeona, que cuenta con una plataforma de aterrizaje para helicópteros, en caso de que te olvidaras de comprar el pan al regresar de Mónaco. Y, con $1,700 millones, podrías comprar uno de esos yates y aún tener mucho dinero para gastar.

​2 de los diamantes más valiosos del mundo

Todo el mundo conoce el diamante Hope. Esta joya de 45.5 quilates tenía un valor estimado de $350 millones en el 2024 (aunque eliminar la maldición probablemente costaría un extra). Con lo que ganes en el Powerball, podrías comprar esa gran piedra azul y el aún más caro diamante Cullinan, que en realidad es una colección de gemas talladas a partir del diamante en bruto más grande jamás encontrado y valorado en $400 millones.

17 aviones de combate F-35

Los 10 mayores premios del Powerball $2,040 millones – 7 de noviembre de 2022 $1,765 millones – 11 de octubre de 2023 $1,586 millones – 13 de enero de 2016 $1,230 millones – 6 de abril de 2024 $1,080 millones – 19 de julio de 2023 $842,400 millones – 1 de enero de 2024 $768,400 millones – 27 de marzo de 2019 $758,700 millones – 23 de agosto de 2017 $754,600 millones – 6 de febrero de 2023 $731,100 millones – 20 de enero de 2021 Fuente: powerball.com (en inglés) FUENTE: POWERBALL.COM

Muchas personas ricas tienen aviones privados. ¿Pero tienen uno que pueda causar terror desde el cielo? Podrías comprar uno, suponiendo que haya un país en su sano juicio que te venda el avión de guerra estadounidense más avanzado. De hecho, podrías tener una flota de 17 de estos aviones de $100 millones, aunque el aeropuerto no estaría incluido.

30 viajes turísticos de SpaceX

Los límites de los viajes se están ampliando, y ¿qué podría ampliar más tu mente que un viaje espacial? Podrías tener la oportunidad de ver el mundo en tres días en una cápsula Crew Dragon de SpaceX de 13 pies de ancho. Además, darás la vuelta al mundo cada 90 minutos. Y, ya que tienes $1,000 millones y el viaje cuesta $55 millones, podrías hacer ese viaje 30 veces.