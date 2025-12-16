Estafas populares del 2025

La Línea de ayuda de la Red contra el Fraude, de AARP, es un servicio gratuito donde puedes reportar sospechas de fraude, obtener ayuda para determinar si algo es legítimo, o recibir ayuda si tú o un ser querido han sido blanco de una estafa. Cada año, recibimos alrededor de 100,000 llamadas. Estas son algunas de las tendencias de fraudes y estafas que vimos en el 2025.

Si aprendes algo nuevo al leer esta alerta, compártelo con tus amigos y seres queridos. Estar alerta juega un papel importante en mantenerte a salvo de estos delincuentes.

Robo de identidad

El robo de identidad sigue siendo común, con estafadores que usan tu información personal robada para su propio beneficio.

Los delincuentes obtienen información personal de muchas maneras, desde violaciones de datos a gran escala hasta enlaces de suplantación de identidad ("phishing") y sitios infectados con programas maliciosos que recopilan tus datos, así como tácticas de baja tecnología como robar tu correspondencia o buscar en la basura.

El robo de identidad se convierte en fraude de identidad cuando alguien usa tu información para obtener beneficios financieros: abrir nuevas cuentas, solicitar beneficios del Gobierno, presentar declaraciones de impuestos falsas o tomar el control de cuentas existentes. Esto puede ser hecho por el criminal que originalmente robó tus datos o por alguien que los compró.

Es un problema masivo y en crecimiento, pero hay pasos para reducir el riesgo, incluyendo crear contraseñas más fuertes, usar autenticación de múltiples factores y revisar y congelar tus informes crediticios.

Impostores comerciales

Las estafas de impostores de negocios continúan prosperando y se están volviendo más sofisticadas con el tiempo.

Estos esquemas frecuentemente comienzan con una llamada inesperada, un correo electrónico, un mensaje de texto o un mensaje en redes sociales que parece provenir de una entidad comercial en la que confías: tu banco, proveedor de servicios públicos, empresa de envíos y otras.

Los estafadores buscan ponernos en un estado de miedo o emoción, afirmando que hay un problema con tu cuenta, o que acabas de ganar un gran premio. Saben que si pueden ponernos en un estado emocional elevado, nuestros cerebros van directamente a resolver el problema en cuestión, dejando la lógica de lado.

Hoy en día, los mensajes no solicitados de cualquier tipo merecen precaución adicional. Si te preocupa que pueda haber un problema real, comunícate directamente con la entidad a un número o sitio que sepas que es legítimo.

Estafas de romance