Más de 3 millones de adultos mayores verán ahorros en medicamentos con el nuevo límite de gastos de bolsillo

Por primera vez, los planes de medicamentos de Medicare limitarán los gastos de bolsillo. El cambio histórico entra en vigor el 1.° de enero.

Por

Rachel Nania,

 
AARP
Comments
Published 28 de agosto de 2024
Sandy Hankin, de 73 años, que toma un costoso medicamento recetado para controlar su diabetes, espera ahorrar dinero cuando entre en vigor el límite de gastos de bolsillo.
Mary Beth Koeth

No es raro que Gordon Irwin desembolse $500 o más en el mostrador de la farmacia cuando recoge sus medicamentos, entre los que se incluyen recetas que ayudan a regular su azúcar en la sangre y reducir las complicaciones de la fibrilación auricular, o A-fib. También está acostumbrado a pagar casi $1,000 al mes, aunque esa cantidad puede variar, por medicamentos ambulatorios para ayudar a manejar el mieloma múltiple de su esposa y otras condiciones de salud.

Tan solo en el 2023, la pareja de Knoxville, Tennessee, gastó más de $17,000 de su bolsillo en medicamentos recetados. El año anterior, la cifra fue incluso mayor, "porque la medicina para el cáncer de mi esposa costaba alrededor de $400 menos al mes el año pasado que [en el 2022]", dice Irwin, de 80 años, un educador jubilado. 

Irwin es uno de los casi 3.2 millones de personas en el país que se espera que ahorren dinero en medicamentos recetados el próximo año bajo una nueva ley que limita los gastos anuales de bolsillo para las personas con un plan de medicamentos recetados de Medicare. En el 2025, este límite será de $2,000 al año.

Para el 2029, más de 4 millones de personas con un plan de medicamentos de Medicare que no reciben el subsidio de bajos ingresos del programa alcanzarán el límite anual y verán ahorros cuando vayan a surtir sus recetas, según un nuevo informe publicado por AARP.

Un costo insostenible

  • Se estima que el 82% de los adultos de 50 años o más creen que los medicamentos recetados son demasiado caros, según muestra una investigación de AARP.
  • Casi la mitad de las personas encuestadas por AARP informan que no han surtido una receta debido a su costo, o conocen a alguien que lo ha hecho.
  • Aproximadamente el 12% de los adultos mayores encuestados por AARP informan haber gastado más de $2,000 en el último año en recetas médicas.
  • Casi tres cuartos de los adultos encuestados (71%) dicen que ellos o un conocido se beneficiará del nuevo límite de gastos de bolsillo.

Fuente: AARP, 2024 

 "Es enorme", dice Irwin, señalando que ahorrará miles en comparación con años anteriores. "Mi esposa y yo siempre hemos vivido una vida razonablemente frugal, pero obviamente, estos costos han tenido un efecto". 

Casi 56 millones de adultos en Estados Unidos tienen un plan bajo Medicare que ayuda a cubrir el costo de los medicamentos recetados para pacientes ambulatorios, es decir, los que obtienes de una farmacia y tomas en casa. Y en su mayoría, la satisfacción con este programa, conocido como Parte D, sigue siendo alta, muestra un informe al Congreso del 2024 (en inglés).

Pero históricamente, los planes de la Parte D no han tenido un límite en los gastos de bolsillo. Esto, junto con el aumento de los precios de los medicamentos, ha resultado en una pesadilla financiera para muchas personas, especialmente aquellas que toman medicamentos costosos. Un estudio del 2023 (en inglés) publicado en JAMA Network Open encontró que una parte significativa de los adultos mayores ha lidiado con el aumento de los gastos de medicamentos de su propio bolsillo saltándose dosis de su medicina o no llenando sus recetas.

Una ley respaldada por AARP aprobada en el 2022 tiene como objetivo abordar esta creciente carga al establecer un límite anual en la cantidad de dinero que las personas con planes de medicamentos de Medicare pagan de su bolsillo por sus medicamentos recetados. El nuevo límite de $2,000 entra en vigencia el 1.° de enero del 2025, y se actualizará cada año. 

 "Ninguna persona debería tener que enfrentarse a los costos inasequibles de medicamentos recetados año tras año", dice Leigh Purvis, directora de Política de Medicamentos Recetados de AARP. "Esta nueva ley traerá alivio a tantas personas que han estado luchando con los efectos de los precios de los medicamentos en aumento".

Más de 1 millón de personas ahorrarán sobre $1,000 con el nuevo límite

La cantidad de dinero que cada persona ahorrará bajo la nueva ley variará dependiendo de los medicamentos que una persona tome y cuánto tenga que pagar por ellos. En promedio, se estima que 1.4 millones de adultos con un plan de medicamentos con receta de Medicare que alcanzan el nuevo límite de gastos de bolsillo entre el 2025 y el 2029 verán un ahorro anual de $1,000 o más, muestra el informe de AARP. Más de 420,000 inscritos en Medicare Parte D ahorrarán sobre $3,000.

Sandy Hankin, de Sunrise, Florida, ha probado algunos medicamentos diferentes para ayudar a controlar su diabetes y recientemente comenzó a tomar un medicamento que dice que ha hecho maravillas para su enfermedad. Pero el nuevo medicamento y otros que estaba tomando antes de este, todos con un precio de lista de alrededor de $1,000 al mes, la pusieron en el período sin cobertura de Medicare, a veces llamado en inglés el "donut hole", que era parte del beneficio original de la Parte D. Hasta el final de este año, la abogada jubilada de 73 años espera pagar mucho más en gastos de bolsillo para comprar su medicamento.

Hankin dice que saber que el límite de $2,000 entra en vigencia en el 2025 fue parte de su "proceso de pensamiento" cuando discutía con su médico si debería comenzar a tomar el medicamento para ayudar a su diabetes que empeora. "Si sabemos que el año que viene tendremos que desembolsar mucho menos, el problema será menor", afirma.

"AARP fue instrumental para que el Congreso aprobara la ley de medicamentos recetados del 2022 para reducir los precios y los costos de bolsillo para los inscritos en Medicare", dijo Jo Ann Jenkins, directora ejecutiva de AARP, en un comunicado. "A medida que nos acercamos a enero del 2025, queremos que todos los adultos mayores en Estados Unidos sepan que, gracias al nuevo límite anual que limita sus gastos de bolsillo, tendrán más dinero para invertir en sus familias, gastar en sus necesidades de salud más amplias o simplemente ahorrar para lograr una mayor estabilidad financiera".

Gordon Irwin apoyado contra una pared de ladrillos afuera de su casa
William DeShazer

Una mirada más detallada a quiénes se beneficiarán

La mayoría de los inscritos en Medicare que se espera se beneficien del límite de gastos tienen entre 75 y 84 años (45.6%), seguidos por aquellos de 65 a 74 años (29.8%).

Los ahorros del nuevo límite varían entre los estados. En el estado natal de Irwin, Tennessee, se espera que 53,942 personas con planes de la Parte D de Medicare que no reciben el subsidio de bajos ingresos del programa alcancen el límite de $2,000 de gasto de bolsillo en el 2025, eso es el 6.4% de los beneficiarios con un plan de medicamentos recetados, según el nuevo informe de AARP. En Florida, el estado de Hankin, 203,518 personas inscritas en Medicare se beneficiarán de la nueva regla, aproximadamente el 7% de la población con un plan Parte D.

Mientras tanto, se espera que más del 18% de la población de Alaska que tienen Medicare alcancen el límite de medicamentos recetados en el 2025, una proporción que aumentará al 20.2% en los próximos cuatro años. Para el 2029, la proporción de personas con planes de medicamentos de Medicare, sin incluir a aquellos con un subsidio de bajos ingresos, que se beneficiarán del nuevo límite de gastos de bolsillo será de al menos el 10% en 19 estados, más el Distrito de Columbia.

Más maneras para ahorrar

El límite anual de gastos de bolsillo es solo una parte de la ley del 2022 que ayuda a hacer que los medicamentos recetados sean más asequibles para los adultos mayores. La ley también limita los costos de insulina para los beneficiarios de Medicare a $35 al mes y, por primera vez, le da a Medicare el poder de negociar un precio más bajo para ciertos medicamentos recetados de alto costo con los fabricantes.

Frascos de pastillas junto a una lista de números escrita a mano
Mary Beth Koeth

Los precios negociados para los primeros 10 medicamentos seleccionados por Medicare entran en vigencia en el 2026, y se espera que ahorren a los inscritos en la Parte D de Medicare un total de $1,500 millones en gastos de bolsillo en ese primer año.

Además, la ley ha ampliado los criterios para recibir el subsidio por bajos ingresos de la Parte D de Medicare, o programa de Ayuda Adicional, y ha requerido que las compañías farmacéuticas paguen un reembolso a Medicare siempre que sus precios suban más rápido que la tasa de inflación.

"Al abordar los costos de los medicamentos recetados y los altos precios que están impulsando estos costos, esta ley resultará en ahorros sustanciales para los adultos mayores del país y los contribuyentes que ayudan a financiar el programa de Medicare", dice Purvis. 

Con el dinero extra que espera ahorrar en el 2025, Irwin dice que podrá salir a comer con su esposa más de lo que lo hace ahora, "y probablemente comer mejor cuando salgamos", agrega.  "Los costos médicos han reducido nuestro estilo de vida", dice Irwin, quien explica que él y su esposa no gastan en pequeños lujos cotidianos como ir a jugar golf o ir al cine, y se mudaron a un apartamento de dos habitaciones en un edificio de más de 60 años para ahorrar dinero.

A pesar de estos sacrificios, Irwin se considera afortunado de haber podido pagar sus medicamentos. "Probablemente me preocupo más por los demás que por mí mismo", agrega.

%{postComment}%

Rachel Nania es una galardonada editora que escribe sobre atención médica y políticas de salud para AARP.

