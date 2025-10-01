Más de 3 millones de adultos mayores verán ahorros en medicamentos con el nuevo límite de gastos de bolsillo

No es raro que Gordon Irwin desembolse $500 o más en el mostrador de la farmacia cuando recoge sus medicamentos, entre los que se incluyen recetas que ayudan a regular su azúcar en la sangre y reducir las complicaciones de la fibrilación auricular, o A-fib. También está acostumbrado a pagar casi $1,000 al mes, aunque esa cantidad puede variar, por medicamentos ambulatorios para ayudar a manejar el mieloma múltiple de su esposa y otras condiciones de salud.

Tan solo en el 2023, la pareja de Knoxville, Tennessee, gastó más de $17,000 de su bolsillo en medicamentos recetados. El año anterior, la cifra fue incluso mayor, "porque la medicina para el cáncer de mi esposa costaba alrededor de $400 menos al mes el año pasado que [en el 2022]", dice Irwin, de 80 años, un educador jubilado.

Irwin es uno de los casi 3.2 millones de personas en el país que se espera que ahorren dinero en medicamentos recetados el próximo año bajo una nueva ley que limita los gastos anuales de bolsillo para las personas con un plan de medicamentos recetados de Medicare. En el 2025, este límite será de $2,000 al año.

Para el 2029, más de 4 millones de personas con un plan de medicamentos de Medicare que no reciben el subsidio de bajos ingresos del programa alcanzarán el límite anual y verán ahorros cuando vayan a surtir sus recetas, según un nuevo informe publicado por AARP.

Un costo insostenible Se estima que el 82% de los adultos de 50 años o más creen que los medicamentos recetados son demasiado caros, según muestra una investigación de AARP.

Casi la mitad de las personas encuestadas por AARP informan que no han surtido una receta debido a su costo, o conocen a alguien que lo ha hecho.

Aproximadamente el 12% de los adultos mayores encuestados por AARP informan haber gastado más de $2,000 en el último año en recetas médicas.

Casi tres cuartos de los adultos encuestados (71%) dicen que ellos o un conocido se beneficiará del nuevo límite de gastos de bolsillo. Fuente: AARP, 2024

"Es enorme", dice Irwin, señalando que ahorrará miles en comparación con años anteriores. "Mi esposa y yo siempre hemos vivido una vida razonablemente frugal, pero obviamente, estos costos han tenido un efecto".

Casi 56 millones de adultos en Estados Unidos tienen un plan bajo Medicare que ayuda a cubrir el costo de los medicamentos recetados para pacientes ambulatorios, es decir, los que obtienes de una farmacia y tomas en casa. Y en su mayoría, la satisfacción con este programa, conocido como Parte D, sigue siendo alta, muestra un informe al Congreso del 2024 (en inglés).

Pero históricamente, los planes de la Parte D no han tenido un límite en los gastos de bolsillo. Esto, junto con el aumento de los precios de los medicamentos, ha resultado en una pesadilla financiera para muchas personas, especialmente aquellas que toman medicamentos costosos. Un estudio del 2023 (en inglés) publicado en JAMA Network Open encontró que una parte significativa de los adultos mayores ha lidiado con el aumento de los gastos de medicamentos de su propio bolsillo saltándose dosis de su medicina o no llenando sus recetas.

Una ley respaldada por AARP aprobada en el 2022 tiene como objetivo abordar esta creciente carga al establecer un límite anual en la cantidad de dinero que las personas con planes de medicamentos de Medicare pagan de su bolsillo por sus medicamentos recetados. El nuevo límite de $2,000 entra en vigencia el 1.° de enero del 2025, y se actualizará cada año.