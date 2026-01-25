Javascript is not enabled.

Contienda por el Senado de Texas 2024: Cruz y Allred hablan sobre el Seguro Social y los cuidadores

In English | Los residentes de Texas que se dirigirán a las urnas el 5 de noviembre elegirán entre el actual senador Ted Cruz (republicano) y su contrincante, el representante de EE.UU. Colin Allred (demócrata), quien representa partes del área de Dallas.

Cruz, antiguo fiscal general de Texas, se postula para un tercer mandato en el Senado. Allred, exdefensa de la NFL convertido en abogado de derechos civiles, ha representado al 32.º distrito congresional de Texas desde el 2019.

AARP hizo preguntas a ambos candidatos sobre temas importantes para las personas mayores. Allred respondió a estas preguntas durante una entrevista telefónica; Cruz envió sus respuestas por escrito. Sus respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

Sobre la prestación de cuidados

Los estudios de AARP indican que 48 millones de cuidadores familiares proporcionan al menos $600,000 millones en cuidados no remunerados al año, muchos ayudando a sus seres queridos mayores a continuar viviendo de manera independiente. ¿Cómo apoyará a los cuidadores familiares, muchos de los cuales hacen malabares entre el trabajo y la familia?

ALLRED: Necesitamos devolver dinero a los bolsillos de los cuidadores... Por eso he copatrocinado la Credit for Caring Act (Ley de crédito para el cuidador)... [Esta] crearía un crédito fiscal de hasta $5,000 para ayudar a cubrir el costo de los cuidados a largo plazo y tratar de compensar algunos de esos gastos adicionales que los cuidadores asumen.

CRUZ: La manera más eficaz de apoyar a los cuidadores familiares es asegurarnos de que nuestra economía los beneficie, para que tengan más dinero en sus bolsillos para cuidar a sus seres queridos. He luchado contra las políticas inflacionarias de la Administración Biden-Harris y a favor de los recortes de impuestos para la clase media de la era de Trump. Estoy luchando para hacer permanentes esos recortes de impuestos para la clase media.

Sobre el Seguro Social

Se espera que el Seguro Social tenga un déficit en aproximadamente 10 años. Si el Congreso no actúa, millones de personas que dependen del Seguro Social podrían ver recortes en el dinero que han ganado. ¿Cómo protegerá el Seguro Social para el futuro?

CRUZ: He pasado toda mi carrera en el Senado luchando por los beneficios del Seguro Social y a largo plazo de las personas mayores... Presenté la Full Faith and Credit Act (Ley de plena fe y crédito) para asegurar de manera responsable que nuestro Gobierno nunca deje de otorgar beneficios del Seguro Social a los adultos mayores. Escribí la Equal Treatment of Public Servants Act (Ley de trato igualitario a los servidores públicos), que garantizaría que los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas al servicio público no sean penalizados injustamente cuando se jubilen, y en cambio reciban los beneficios completos del Seguro Social por los que trabajaron y que se merecen.

ALLRED: Quiero asegurarme de que este [beneficio ganado] quede protegido para las futuras generaciones... Podemos abordarlo aumentando los fondos en general, y algo en lo que siempre me he enfocado es en agregar más trabajadores al sistema... para que contribuyan al fondo fiduciario del Seguro Social.

Sobre el ahorro jubilatorio

Millones de trabajadores en Estados Unidos no tienen forma de ahorrar para la jubilación a través de su empleador. ¿Qué medidas tomará para ayudar a los trabajadores a ahorrar para la jubilación?

ALLRED: Creo firmemente en las pensiones, y quiero intentar asegurarme de que sean lo más accesibles posible. Y cuando existen programas de planes 401(k) y cosas similares, debemos intentar cerciorarnos... de que las personas tengan la capacidad de contribuir a estos programas para poder comenzar a ahorrar para la jubilación.

CRUZ: He pedido durante mucho tiempo que el Gobierno permita a los trabajadores más jóvenes depositar parte de sus pagos de impuestos en una cuenta personal que puedan controlar y heredar a sus hijos y nietos. Esto empoderaría a las personas, en lugar de a los burócratas en Washington.

Sobre el precio de los medicamentos recetados

Las personas en Estados Unidos pagan algunos de los precios más altos del mundo por los medicamentos recetados. ¿Cómo reducirá el costo de los medicamentos recetados para todas las personas del país?

CRUZ: Tengo dos proyectos de ley, la BEAT CHINA Act (Ley vence a China) y la Protecting our Pharmaceutical Supply Chain from China (Ley para proteger nuestra cadena de suministros farmacéuticos de China), cuyo objetivo es devolver la producción de medicamentos recetados a Estados Unidos... He apoyado durante mucho tiempo la idea bipartidista de reimportar medicamentos de Canadá y otros países, para que las personas mayores puedan acceder a medicamentos de bajo costo. Mi ley RESULT Act aumentaría el acceso para todas las personas en Estados Unidos a medicamentos y dispositivos que salvan vidas y que ya están aprobados en otros países de confianza.

ALLRED: Fue un paso muy importante que hayamos limitado el costo de la insulina para los beneficiarios de Medicare a $35 al mes [a través de la Ley de Reducción de la Inflación]... Quiero asegurarme de que podamos hacer eso [para todos]... [Debemos] garantizar que los residentes de Texas tengan acceso a los medicamentos que necesitan para sobrevivir. Eso comienza con estar dispuestos a enfrentarnos a las grandes farmacéuticas, pero hacerlo de una manera que nos permita seguir teniendo avances [médicos].

Sobre la discriminación por edad

Los trabajadores mayores a menudo enfrentan discriminación por edad para conseguir o mantener un empleo. ¿Cómo combatiría la discriminación por edad y ayudaría a los trabajadores mayores que necesitan o quieren seguir trabajando?

ALLRED: Es importante que las personas que quieren [seguir trabajando] puedan hacerlo. Y cuando se trata de discriminación de cualquier tipo, creo que tenemos que asegurarnos de que las leyes vigentes se cumplan, y eso incluye la discriminación por edad.

CRUZ: Como miembro de mayor rango del Comité de Comercio del Senado, he liderado la lucha por aumentar la edad de jubilación de los pilotos comerciales de 65 a 67 años. Es discriminatorio pensar que cuando un piloto pasa de 64 años y 364 días a los 65, ya no es lo suficientemente competente para volar un avión. Innumerables pilotos, interesados en la aviación y exfuncionarios de sindicatos de pilotos han pedido al Congreso que aumente la edad de jubilación, y estoy de acuerdo con ellos y he luchado para lograrlo.

Sobre la calidad de vida

¿Qué hará para mejorar las vidas de los adultos mayores de Estados Unidos y sus familias?

CRUZ: Uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas mayores en el país es la inflación. Muchos adultos mayores viven con ingresos fijos. Cada aumento inflacionario los perjudica intensamente. Me siento orgulloso de luchar contra las políticas que aumentan la inflación de la Administración Biden-Harris. He trabajado duro para ayudar a Texas y a Estados Unidos a tener más independencia energética, lo que reduce los precios de la gasolina. También estoy luchando con orgullo por una frontera segura y para detener el flujo de inmigrantes indocumentados que cometen delitos en nuestras comunidades.

ALLRED: Es realmente importante que las personas que trabajan toda su vida puedan jubilarse con dignidad y puedan tener cierta flexibilidad en la jubilación y acceso a la atención médica que necesitan... Debemos tener un enfoque holístico para esto, en el que protejamos los programas federales que sabemos que funcionan, como Medicare y el Seguro Social. Tenemos que mejorar los beneficios del Seguro Social, en particular para los maestros jubilados de Texas que están sujetos a la Eliminación de la Ventaja Imprevista, que no les permite cobrar la totalidad de sus beneficios del Seguro Social.

—Entrevistas de Carina Storrs

Encuentra más información sobre los candidatos en colinallred.com y tedcruz.org (en inglés).

Como una organización sin fines de lucro y sin afiliación política, AARP no respalda a ningún candidato ni hace donaciones políticas.

