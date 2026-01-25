Contienda por el Senado de Texas 2024: Cruz y Allred hablan sobre el Seguro Social y los cuidadores

In English | Los residentes de Texas que se dirigirán a las urnas el 5 de noviembre elegirán entre el actual senador Ted Cruz (republicano) y su contrincante, el representante de EE.UU. Colin Allred (demócrata), quien representa partes del área de Dallas.

Cruz, antiguo fiscal general de Texas, se postula para un tercer mandato en el Senado. Allred, exdefensa de la NFL convertido en abogado de derechos civiles, ha representado al 32.º distrito congresional de Texas desde el 2019.

AARP hizo preguntas a ambos candidatos sobre temas importantes para las personas mayores. Allred respondió a estas preguntas durante una entrevista telefónica; Cruz envió sus respuestas por escrito. Sus respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

Sobre la prestación de cuidados

Los estudios de AARP indican que 48 millones de cuidadores familiares proporcionan al menos $600,000 millones en cuidados no remunerados al año, muchos ayudando a sus seres queridos mayores a continuar viviendo de manera independiente. ¿Cómo apoyará a los cuidadores familiares, muchos de los cuales hacen malabares entre el trabajo y la familia?

ALLRED: Necesitamos devolver dinero a los bolsillos de los cuidadores... Por eso he copatrocinado la Credit for Caring Act (Ley de crédito para el cuidador)... [Esta] crearía un crédito fiscal de hasta $5,000 para ayudar a cubrir el costo de los cuidados a largo plazo y tratar de compensar algunos de esos gastos adicionales que los cuidadores asumen.

CRUZ: La manera más eficaz de apoyar a los cuidadores familiares es asegurarnos de que nuestra economía los beneficie, para que tengan más dinero en sus bolsillos para cuidar a sus seres queridos. He luchado contra las políticas inflacionarias de la Administración Biden-Harris y a favor de los recortes de impuestos para la clase media de la era de Trump. Estoy luchando para hacer permanentes esos recortes de impuestos para la clase media.

Sobre el Seguro Social

Se espera que el Seguro Social tenga un déficit en aproximadamente 10 años. Si el Congreso no actúa, millones de personas que dependen del Seguro Social podrían ver recortes en el dinero que han ganado. ¿Cómo protegerá el Seguro Social para el futuro?

CRUZ: He pasado toda mi carrera en el Senado luchando por los beneficios del Seguro Social y a largo plazo de las personas mayores... Presenté la Full Faith and Credit Act (Ley de plena fe y crédito) para asegurar de manera responsable que nuestro Gobierno nunca deje de otorgar beneficios del Seguro Social a los adultos mayores. Escribí la Equal Treatment of Public Servants Act (Ley de trato igualitario a los servidores públicos), que garantizaría que los hombres y mujeres que dedicaron sus vidas al servicio público no sean penalizados injustamente cuando se jubilen, y en cambio reciban los beneficios completos del Seguro Social por los que trabajaron y que se merecen.

ALLRED: Quiero asegurarme de que este [beneficio ganado] quede protegido para las futuras generaciones... Podemos abordarlo aumentando los fondos en general, y algo en lo que siempre me he enfocado es en agregar más trabajadores al sistema... para que contribuyan al fondo fiduciario del Seguro Social.