Huracán Helene: Información y asistencia en Tennessee

(Algunos enlaces están en inglés)

Los residentes de Tennessee están lidiando con inundaciones masivas, daños a la propiedad y cortes de energía después del paso del huracán Helene, que tocó tierra como una tormenta de categoría 4 el 26 de septiembre.

El huracán Helene causó muertes en varios estados, incluyendo Tennessee, donde golpeó como una tormenta tropical.

El goberador Bill Lee declaró un estado de emergencia debido a la tormenta, que azotó casas, negocios, carreteras y puentes.

El presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia para el estado, lo que permite la asistencia federal para complementar las respuestas estatales y locales. La declaración también permite que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) coordine los esfuerzos de ayuda debido al desastre.

AARP ha compilado una lista de ayuda disponible del Gobierno, organizaciones sin fines de lucro y otros tipos de asistencia para ayudar a los afectados.

Información de emergencia y alertas

Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee (TEMA): Encuentra la información más reciente sobre el huracán Helene, incluidos consejos sobre cómo recuperarse de la tormenta e información sobre albergues. Inscríbete para recibir alertas de emergencia e información de recuperación a través de la aplicación ReadyTN.

Departamento de Transporte de Tennessee: Información sobre las condiciones y cierres de carreteras. Consulta las actualizaciones sobre las condiciones en su página de Facebook.

Asistencia alimentaria y de vivienda

FEMA: Ingresa en línea a FEMA.gov o descarga la aplicación de FEMA para buscar albergues. También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra SHELTER y tu código postal al 43362 (por ejemplo, Shelter 12345) para encontrar alojamiento de emergencia.

Tennessee 211: Un servicio gratuito y confidencial que te conecta con organizaciones que pueden brindarte asistencia relacionada con el desastre, como albergues y alimentos. Marca 211 o accede en línea.

Bancos de alimentos de Tennessee: Feeding America proporciona una lista de bancos de alimentos en todo el estado.