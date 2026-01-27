Javascript is not enabled.

Huracán Helene: Información y asistencia en Tennessee

(Algunos enlaces están en inglés)

In English | Los residentes de Tennessee están lidiando con inundaciones masivas, daños a la propiedad y cortes de energía después del paso del huracán Helene, que tocó tierra como una tormenta de categoría 4 el 26 de septiembre.

El huracán Helene causó muertes en varios estados, incluyendo Tennessee, donde golpeó como una tormenta tropical.

El goberador Bill Lee declaró un estado de emergencia debido a la tormenta, que azotó casas, negocios, carreteras y puentes.

El presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia para el estado, lo que permite la asistencia federal para complementar las respuestas estatales y locales. La declaración también permite que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) coordine los esfuerzos de ayuda debido al desastre.

AARP ha compilado una lista de ayuda disponible del Gobierno, organizaciones sin fines de lucro y otros tipos de asistencia para ayudar a los afectados.

Información de emergencia y alertas

Agencia de Manejo de Emergencias de Tennessee (TEMA): Encuentra la información más reciente sobre el huracán Helene, incluidos consejos sobre cómo recuperarse de la tormenta e información sobre albergues. Inscríbete para recibir alertas de emergencia e información de recuperación a través de la aplicación ReadyTN.

Departamento de Transporte de Tennessee: Información sobre las condiciones y cierres de carreteras. Consulta las actualizaciones sobre las condiciones en su página de Facebook.

Asistencia alimentaria y de vivienda

FEMA: Ingresa en línea a FEMA.gov o descarga la aplicación de FEMA para buscar albergues. También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra SHELTER y tu código postal al 43362 (por ejemplo, Shelter 12345) para encontrar alojamiento de emergencia.

Tennessee 211: Un servicio gratuito y confidencial que te conecta con organizaciones que pueden brindarte asistencia relacionada con el desastre, como albergues y alimentos. Marca 211 o accede en línea.

Bancos de alimentos de Tennessee: Feeding America proporciona una lista de bancos de alimentos en todo el estado.

Cruz Roja Americana: El sitio web de la Cruz Roja enumera los albergues abiertos cerca de ti, o llama al 800-RED-CROSS. La organización tiene un capítulo en Tennessee para ayudar con suministros y recursos a nivel local.

Ejército de Salvación: La organización benéfica proporciona asistencia relacionada con desastres, incluyendo alimentos y albergues.

Fundación del Este de Tennessee: Se ha establecido un fondo para comenzar a aceptar donaciones monetarias para los condados afectados. El dinero del fondo se destinará a becas para ayudar a organizaciones y agencias sin fines de lucro que proporcionan esfuerzos de ayuda en caso de desastre.

Clima y cortes de luz

FEMA.gov: Descarga la aplicación de FEMA para recibir alertas en tiempo real del Servicio Meteorológico Nacional. Los funcionarios de emergencia también pueden contactarte a través del Sistema de Alerta de Emergencia y la Alerta de Emergencia Inalámbrica, las cuales no requieren que te inscribas.

Medios de comunicación locales: Sintoniza las estaciones de radio de Tennessee para escuchar información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) sobre el clima actual y previsto. Sintoniza las estaciones de radio y televisión locales para obtener la información e instrucciones más recientes del personal de emergencia.

Weather.gov: Ingresa el nombre de tu ciudad, estado o código postal para encontrar el pronóstico más reciente y noticias relacionadas con tormentas.

Compañías de servicios públicos: Informa a tu compañía de servicios públicos sobre los cortes de energía causados por tormentas. La Comisión de Servicios Públicos de Tennessee identifica las empresas de servicios públicos. Encuentra un mapa de interrupciones eléctricas en PowerOutage.US.

Ready.gov: Encuentra consejos para afrontar un corte de energía en Ready.gov/power-outages.

Mantente en comunicación con tus seres queridos

TEMA: Llama al 800-TBI-FIND (800-824-3463) para informar sobre una persona desaparecida en relación con las inundaciones en Tennessee.

Facebook: Indica que estás a salvo registrándote a través del servicio de redes sociales, incluido el grupo Hurricane Helene Safety Check-In (Registro de seguridad del huracán Helene).

Cruz Roja Americana: Informa que estás bien a través de Red Cross Reunification (Reunificación de la Cruz Roja) llamando al 800-RED-CROSS (800-733-2767).

Asistencia federal

FEMA: La agencia tiene asistencia después de desastres para individuos y familias.

Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU.: Si el Gobierno federal declara un desastre debido al impacto del huracán, se habilitarán préstamos para desastres. Consulta el sitio web de la SBA para obtener actualizaciones.

Consejos de seguridad en caso de tormentas

Ready.gov/Huracanes: Obtén consejos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sobre el regreso a casa después de una tormenta y la recuperación.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.: La agencia tiene información sobre cómo evitar lastimarse o enfermarse después de un desastre, y pautas para una limpieza segura.

Ayuda con medicamentos: Si tuviste que evacuar y no tienes tus medicamentos recetados, RxOpen.org proporciona información sobre farmacias abiertas en áreas afectadas por desastres.

Recursos de salud mental

Línea de ayuda para situaciones de desastre: Para obtener ayuda con tu salud mental, llama o envía un mensaje de texto a la línea de ayuda gratuita de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias federal al 800-985-5990. Está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana para todos los residentes del país que estén experimentando angustia emocional debido a desastres, incluidas las tormentas. Línea Nacional 988 para la prevención de suicidios. La ayuda está disponible en varios idiomas.

https://988lifeline.org/: Llama al 988 y obtén asistencia gratuita y confidencial. Este sitio web tiene una función que te permite chatear en línea.

Michelle Tuccitto Sullo es una escritora y editora de AARP para asuntos estatales. Anteriormente se desempeñó como gerente editora del Hartford Business Journal en Connecticut y trabajó para el New Haven Register, el Connecticut Law Tribune y el New Haven Biz.

