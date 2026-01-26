Javascript is not enabled.

Contienda por el Senado de Pensilvania 2024: Casey y McCormick hablan sobre el Seguro Social y Medicare

In English | El senador de EE.UU. Bob Casey (demócrata) se enfrentará al empresario Dave McCormick (republicano) el 5 de noviembre en una contienda crucial que podría afectar el control del Senado.

Casey fue elegido por primera vez al Senado en el 2006 y está en busca de su cuarto mandato.

McCormick es un veterano militar que sirvió en el Medio Oriente durante la primera Guerra del Golfo y un ex director ejecutivo de un fondo de cobertura. Se postula para el Senado por segunda vez.

AARP habló con ambos candidatos sobre temas importantes para los adultos mayores. Sus respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

Sobre la prestación de cuidados

Los estudios de AARP muestran que 48 millones de cuidadores familiares proporcionan al menos $600,000 millones en cuidados no remunerados al año, muchos ayudando a sus seres queridos mayores a seguir viviendo de manera independiente. En caso de ganar esta elección, ¿cómo apoyará a los cuidadores familiares, muchos de los cuales hacen malabarismos entre el trabajo y la familia?

CASEY: No podemos seguir esperando que los cuidadores familiares hagan todo el trabajo... He presentado una Ley de apoyo a la fuerza laboral de cuidados a largo plazo (Long-Term Care Workforce Support Act) que garantizaría que el cuidado pueda ser sostenible; que pueda ser una carrera de por vida al proporcionar fondos nuevos y sustanciales para apoyar a los trabajadores en todas las partes de la industria de cuidados a largo plazo, desde hogares de ancianos hasta cuidado en el hogar y vida asistida.

MCCORMICK: Parte de ello es ayudar estructuralmente a las personas a ahorrar para esos últimos años para poder costear la atención médica, para poder pagar el cuidado para adultos mayores. Entonces, ahorros con ventajas fiscales, seguro de cuidados a largo plazo, acceso ampliado a servicios basados en el hogar y la comunidad. Y creo que al final de la vida, nuestro sistema de atención médica también debería fomentar un acceso más temprano a la atención paliativa basada en la comunidad.

Sobre el Seguro Social

Se espera que el Seguro Social tenga un déficit en aproximadamente 10 años. Si el Congreso no actúa, millones de personas que dependen del Seguro Social podrían ver recortes en el dinero que han ganado. En caso de ganar esta elección, ¿cómo protegerá el Seguro Social para el futuro?

MCCORMICK: Las promesas que se hacen deben cumplirse... No apoyaría ningún cambio en los beneficios para cualquier persona que esté cerca de la jubilación [o] ya jubilada —francamente, incluso si está bien avanzada en su carrera—... Pero si miras los últimos 20 años de gastos bajo ambos partidos, republicanos y demócratas, los gastos han estado fuera de control... Tenemos que encontrar cordura fiscal.

CASEY: Creo que la amenaza más inmediata para el Seguro Social son los esfuerzos para privatizarlo. Entonces, los republicanos en el Congreso han propuesto durante años privatizar el Seguro Social, lo cual es una idea estúpida... Pero es algo que van a seguir persiguiendo... Entonces, la primera tarea es evitar que hagan eso.

Sobre Medicare

Medicare proporciona cobertura de seguro médico vital para los adultos mayores del país. En caso de ganar esta elección, ¿cómo protegerá a Medicare de recortes en los beneficios y cómo se puede mejorar el programa?

CASEY: Tenemos que mantener la mayoría en el Senado y asegurarnos de tener los votos para derrotar cualquier esfuerzo para recortar Medicare, para convertir Medicare en vales, como muchos republicanos quieren hacer... Tenemos que recordarle a la gente que el Seguro Social y Medicare son beneficios ganados... Estos son programas en los que las personas han invertido a lo largo de su carrera laboral. Entonces, tenemos que asegurarnos de proteger y preservar tanto el Seguro Social como Medicare.

MCCORMICK: Medicare Advantage, más del 50% de los adultos mayores que reúnen los requisitos ahora están eligiendo ese programa, y eso es porque incluye muchas opciones de atención importantes que no están cubiertas por Medicare... La competencia —que el Gobierno no intervenga demasiado— va a ser la mejor manera de obtener los mejores resultados de atención médica y la mejor asequibilidad.

Sobre el precio de los medicamentos recetados

Las personas en Estados Unidos pagan algunos de los precios más altos del mundo por los medicamentos recetados. En caso de ganar esta elección, ¿cómo reducirá el costo de los medicamentos recetados para todas las personas del país?

MCCORMICK: Necesitamos seguir siendo el motor de innovación en el mundo para los productos farmacéuticos y al mismo tiempo lidiar con el precio en aumento, por lo que no queremos matar la innovación en busca de medicamentos asequibles... Creo que más transparencia [en los precios]... requerir la divulgación de los reembolsos de medicamentos para que las personas mayores estén al tanto de los ahorros, reducir los costos de bolsillo para los adultos mayores que reciben medicamento en un hospital... ampliar el acceso a fármacos genéricos más asequibles.

CASEY: Acabo de presentar una legislación para hacer eso, para aprovechar las grandes ganancias que obtuvimos en la Ley de Reducción de la Inflación... Lo que hará mi proyecto de ley es ampliar el límite de costos de bolsillo [para medicamentos recetados] que estará vigente para los adultos mayores [en Medicare] en enero, para que les aplique a quienes están en el mercado de seguros comerciales.

Sobre la discriminación por edad

Los trabajadores mayores a menudo enfrentan discriminación por edad para conseguir o mantener un empleo. En caso de ganar esta elección, ¿cómo combatiría la discriminación por edad y ayudaría a los trabajadores mayores que necesitan o quieren seguir trabajando?

CASEY: La solución aquí es una legislación que ha sido bipartidista durante años. Tenemos que seguir trabajando para encontrar una forma de que se apruebe, pero es la Ley de protección de los trabajadores mayores contra la discriminación (Protecting Older Workers Against Discrimination Act), que facilitaría a los empleados demostrar que son víctimas de discriminación por edad en el lugar de trabajo.

MCCORMICK: Entiendo esa preocupación. Y sé que ha habido algunas propuestas de ley sobre esto por los senadores Graham, Grassley y Hawley, y algunos otros que esencialmente ayudarían a prevenir la discriminación de los empleados mayores al no obligarlos a someterse a un arbitraje.

Sobre la calidad de vida

En caso de ganar esta elección, ¿qué hará para mejorar las vidas de los adultos mayores de Estados Unidos y sus familias?

MCCORMICK: Creo que una economía donde la inflación está bajo control, donde los precios de la comida, el combustible y el alquiler no arruinan a las familias que apenas llegan a fin de mes; creo que ese es el punto de partida para la seguridad económica... Y asegurar que tengan el cuidado de salud que necesitan.

CASEY: Es esencial proteger los tres programas: Medicare, Medicaid y el Seguro Social. Pero también creo que podemos ir más allá de lo que tenemos ahora y lograr una nueva inversión federal en servicios basados en el hogar y en la comunidad.

—Entrevistas de Donna Liquori

Encuentra más información sobre los candidatos en bobcasey.com y davemccormickpa.com (en inglés).

Como una organización sin fines de lucro y sin afiliación política, AARP no respalda a ningún candidato ni hace donaciones políticas.

