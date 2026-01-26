Contienda por el Senado de Pensilvania 2024: Casey y McCormick hablan sobre el Seguro Social y Medicare

In English | El senador de EE.UU. Bob Casey (demócrata) se enfrentará al empresario Dave McCormick (republicano) el 5 de noviembre en una contienda crucial que podría afectar el control del Senado.

Casey fue elegido por primera vez al Senado en el 2006 y está en busca de su cuarto mandato.

McCormick es un veterano militar que sirvió en el Medio Oriente durante la primera Guerra del Golfo y un ex director ejecutivo de un fondo de cobertura. Se postula para el Senado por segunda vez.

AARP habló con ambos candidatos sobre temas importantes para los adultos mayores. Sus respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

Sobre la prestación de cuidados

Los estudios de AARP muestran que 48 millones de cuidadores familiares proporcionan al menos $600,000 millones en cuidados no remunerados al año, muchos ayudando a sus seres queridos mayores a seguir viviendo de manera independiente. En caso de ganar esta elección, ¿cómo apoyará a los cuidadores familiares, muchos de los cuales hacen malabarismos entre el trabajo y la familia?

CASEY: No podemos seguir esperando que los cuidadores familiares hagan todo el trabajo... He presentado una Ley de apoyo a la fuerza laboral de cuidados a largo plazo (Long-Term Care Workforce Support Act) que garantizaría que el cuidado pueda ser sostenible; que pueda ser una carrera de por vida al proporcionar fondos nuevos y sustanciales para apoyar a los trabajadores en todas las partes de la industria de cuidados a largo plazo, desde hogares de ancianos hasta cuidado en el hogar y vida asistida.

MCCORMICK: Parte de ello es ayudar estructuralmente a las personas a ahorrar para esos últimos años para poder costear la atención médica, para poder pagar el cuidado para adultos mayores. Entonces, ahorros con ventajas fiscales, seguro de cuidados a largo plazo, acceso ampliado a servicios basados en el hogar y la comunidad. Y creo que al final de la vida, nuestro sistema de atención médica también debería fomentar un acceso más temprano a la atención paliativa basada en la comunidad.

Sobre el Seguro Social

Se espera que el Seguro Social tenga un déficit en aproximadamente 10 años. Si el Congreso no actúa, millones de personas que dependen del Seguro Social podrían ver recortes en el dinero que han ganado. En caso de ganar esta elección, ¿cómo protegerá el Seguro Social para el futuro?

MCCORMICK: Las promesas que se hacen deben cumplirse... No apoyaría ningún cambio en los beneficios para cualquier persona que esté cerca de la jubilación [o] ya jubilada —francamente, incluso si está bien avanzada en su carrera—... Pero si miras los últimos 20 años de gastos bajo ambos partidos, republicanos y demócratas, los gastos han estado fuera de control... Tenemos que encontrar cordura fiscal.