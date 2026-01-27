Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Guía de recursos para cuidadores familiares en Oregón

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English

No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Starting the Caregiving Conversation (Comenzar la conversación)

Ya sea que cuides de tus padres, tu cónyuge, un familiar o un amigo, las tareas del cuidador a menudo pueden ser abrumadoras. Para agravar esta situación, los cuidadores familiares carecen a menudo de las habilidades necesarias para iniciar o mantener conversaciones vitales con las personas a las que cuidan, porque estas conversaciones suelen ser difíciles e incómodas. Es por eso que AARP creó Care to Talk? — Un paquete de temas de discusión de 52 cartas disponible en inglés y español para estimular un diálogo significativo entre los cuidadores y las personas que reciben cuidados, y abordar problemas importantes de vida y planes de atención médica a largo plazo. Obtén más información y descarga las tarjetas aquí.

Cómo encontrar el centro para cuidados a largo plazo (LTC) adecuado

¿Quieres consejos prácticos sobre lo que debes buscar, evaluar y preguntar cuando tú, un familiar o un ser querido están considerando un centro de cuidados a largo plazo? Escucha a los voluntarios y expertos en cuidados de AARP Vicki Schmall, Yvonne Smith, Fred Steele (defensor de cuidados a largo plazo (ombudsman) de Oregón) y a Lori Stanton, del capítulo de Oregón y del suroeste de Washington de la Alzheimer’s Association. Mira la grabación aquí.

Código de acceso: p.D.: 4Q#8

Recursos recomendados al buscar un centro de cuidados a largo plazo en Oregón

Preguntas para un centro de cuidados a largo plazo

Guía de recursos para cuidadores familiares

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • 211 (2-1-1 | 866-698-6155, sin cargo)
    • 211info ofrece información y derivaciones para poner en contacto a las personas con una amplia gama de organizaciones de servicios de salud y sociales, incluidos servicios públicos, alimentación, salud y vivienda, y con un Centro de Información Comunitaria que cuenta con el apoyo de una base de datos de recursos.
  • Seniors and People with Disabilities (Adultos mayores y personas con discapacidades) (503-945-5600)
    • Un programa del Departamento de Servicios Humanos, Adultos Mayores y Personas con Discapacidades de Oregón brinda servicios diseñados para proteger la independencia, la dignidad y las elecciones individuales. El personal de las oficinas locales, con la ayuda de socios comunitarios, puede ayudar a las personas y a las familias a encontrar la combinación adecuada de servicios para satisfacer las necesidades de una persona.

Recursos de salud

  • Senior Health Insurance Benefits Assistance (SHIBA, Asistencia de salud para adultos mayores) (800-722-4134)
    • SHIBA, que forma parte de la Oficina de Adultos Mayores y Personas Discapacitadas del Departamento de Servicios Humanos de Oregón, es una red estatal de voluntarios capacitados que educan y defienden a los beneficiarios de Medicare de todas las edades. Los voluntarios ayudan a los consumidores a entender sus opciones y derechos de seguro de Medicare de manera gratuita, y la información es confidencial.
  • Oregon Health Authority (OHA, Autoridad de Salud de Oregón) (503-947-2340)
    • La OHA incluye la mayoría de los programas de atención médica del estado, incluidos salud pública, el plan de salud de Oregón (Medicaid), la línea de crisis, los servicios de adicción y los servicios de salud mental. Su enfoque es reducir y contener los costos, mejorar la calidad y aumentar el acceso a la atención médica para mejorar la salud de por vida de los residentes de Oregón.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Aging and Disability Resource Connection (ADRC, Conexión de recursos para personas mayores y con discapacidades) (855-ORE-ADRC | 855-673-2372, sin cargo)
    • ADRC es un recurso integral y único en todo el estado que ofrece orientación para conectar a los adultos mayores con una amplia variedad de asistencia en el hogar, información local y servicios gubernamentales y comunitarios. Las personas pueden asociarse con un especialista en información y asistencia en el área que puede ayudar a encontrar recursos y a enviar a las personas que llaman a los servicios locales. También cuentan con asesores especializados en opciones profesionales, que proporcionan evaluaciones para mejorar la calidad de vida y ayudan con la planificación a corto y largo plazo.

Recursos financieros

  • AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.
  • Oregon Department of Consumer and Business Services (DCBS, Departamento de Servicios al Consumidor y Negocios de Oregón) (888-877-4894, sin cargo)
    • La División de Regulación Financiera de DCBS ayuda a proteger el bienestar financiero de los residentes de Oregón, con un equipo dedicado de defensores del consumidor que brindan ayuda y responden preguntas sin cargo.

Recursos legales

  • Legal Aid Services of Oregon and Oregon Law Center (LASO, Servicios de Asistencia Legal de Oregón y OLC, Centro Jurídico de Oregón)
    • Bajo los auspicios de OregonLawHelp.org, estas organizaciones sin fines de lucro en todo el estado brindan a los adultos mayores de bajos ingresos acceso a ayuda legal gratuita en asuntos de seguridad física, comida y refugio, y otras necesidades legales críticas. El sitio web proporciona información de contacto según la ubicación.
  • Oregon Office of the Long-term Care Ombudsman (Oficina del defensor de cuidados a largo plazo de Oregón) (800-522-2602)
    • El programa del defensor (ombudsman) de cuidados a largo plazo es una agencia estatal independiente establecida para proteger los derechos individuales, mejorar la calidad de vida y la atención, y promover la dignidad de los residentes que reciben cuidados en hogares de ancianos, residencias, centros de vida asistida con licencia en Oregón. Los defensores investigan y resuelven las quejas y abogan por mejoras en el cuidado de los residentes.

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All