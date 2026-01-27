Guía de recursos para cuidadores familiares en Oregón

(La información en algunos enlaces está en inglés)

No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Starting the Caregiving Conversation (Comenzar la conversación)

Ya sea que cuides de tus padres, tu cónyuge, un familiar o un amigo, las tareas del cuidador a menudo pueden ser abrumadoras. Para agravar esta situación, los cuidadores familiares carecen a menudo de las habilidades necesarias para iniciar o mantener conversaciones vitales con las personas a las que cuidan, porque estas conversaciones suelen ser difíciles e incómodas. Es por eso que AARP creó Care to Talk? — Un paquete de temas de discusión de 52 cartas disponible en inglés y español para estimular un diálogo significativo entre los cuidadores y las personas que reciben cuidados, y abordar problemas importantes de vida y planes de atención médica a largo plazo. Obtén más información y descarga las tarjetas aquí.

Cómo encontrar el centro para cuidados a largo plazo (LTC) adecuado

¿Quieres consejos prácticos sobre lo que debes buscar, evaluar y preguntar cuando tú, un familiar o un ser querido están considerando un centro de cuidados a largo plazo? Escucha a los voluntarios y expertos en cuidados de AARP Vicki Schmall, Yvonne Smith, Fred Steele (defensor de cuidados a largo plazo (ombudsman) de Oregón) y a Lori Stanton, del capítulo de Oregón y del suroeste de Washington de la Alzheimer’s Association. Mira la grabación aquí.

Recursos recomendados al buscar un centro de cuidados a largo plazo en Oregón

Preguntas para un centro de cuidados a largo plazo

Guía de recursos para cuidadores familiares

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en Oregón.

