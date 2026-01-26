AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York

Asian senior man walking with walker and his son assist him walking in backyard until he could walk on his own without a walker.

Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares

IN ENGLISH | New York – NY — Nuevos datos de AARP sobre el cuidado publicados hoy, Caregiving in the U.S. 2025: Caring Across States (El cuidado en EE.UU. 2025: Cuidando en todos los estados), encuentran que el 26% de los adultos en Nueva York —aproximadamente 4 millones de personas— son cuidadores familiares, brindando cuidados en gran parte no remunerados y sin apoyo a padres mayores, cónyuges y otros seres queridos. Los datos se pueden encontrar aquí.

“Cuando un ser querido necesita ayuda, los miembros de la familia, amigos y vecinos dan un paso al frente, eso es lo que hacemos”, dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP New York. “Pero muy a menudo, los cuidadores llevan esta responsabilidad solos, a menudo poniendo en riesgo sus finanzas, salud y empleos. A medida que nuestra población estatal envejece, la demanda de cuidados solo crecerá. Con la publicación de estos nuevos datos y antes de la sesión legislativa del 2026, AARP New York está instando a los legisladores en todos los niveles a actuar ahora para ayudar a los cuidadores familiares a ahorrar dinero, tiempo y obtener el apoyo que necesitan”.

Los cuidadores familiares proporcionan $39,000 millones en cuidado no remunerado cada año en Nueva York, ayudando a los miembros de la familia a vivir de manera independiente en casa y en sus comunidades, donde quieren estar. Sus responsabilidades de cuidado van desde el baño y la preparación de comidas hasta la gestión de medicamentos, la organización del transporte y la realización de tareas médicas, con poca o ninguna capacitación.

Pero el impacto en nuestros cuidadores familiares es grande, tanto en lo económico como en lo físico y lo emocional.