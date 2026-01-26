Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York

Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares

Asian senior man walking with walker and his son assist him walking in backyard until he could walk on his own without a walker.

Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares

IN ENGLISH | New York – NY — Nuevos datos de AARP sobre el cuidado publicados hoy, Caregiving in the U.S. 2025: Caring Across States (El cuidado en EE.UU. 2025: Cuidando en todos los estados), encuentran que el 26% de los adultos en Nueva York —aproximadamente 4 millones de personas— son cuidadores familiares, brindando cuidados en gran parte no remunerados y sin apoyo a padres mayores, cónyuges y otros seres queridos. Los datos se pueden encontrar aquí.

“Cuando un ser querido necesita ayuda, los miembros de la familia, amigos y vecinos dan un paso al frente, eso es lo que hacemos”, dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP New York. “Pero muy a menudo, los cuidadores llevan esta responsabilidad solos, a menudo poniendo en riesgo sus finanzas, salud y empleos. A medida que nuestra población estatal envejece, la demanda de cuidados solo crecerá. Con la publicación de estos nuevos datos y antes de la sesión legislativa del 2026, AARP New York está instando a los legisladores en todos los niveles a actuar ahora para ayudar a los cuidadores familiares a ahorrar dinero, tiempo y obtener el apoyo que necesitan”.

Los cuidadores familiares proporcionan $39,000 millones en cuidado no remunerado cada año en Nueva York, ayudando a los miembros de la familia a vivir de manera independiente en casa y en sus comunidades, donde quieren estar. Sus responsabilidades de cuidado van desde el baño y la preparación de comidas hasta la gestión de medicamentos, la organización del transporte y la realización de tareas médicas, con poca o ninguna capacitación.

Pero el impacto en nuestros cuidadores familiares es grande, tanto en lo económico como en lo físico y lo emocional.

  • El 80% de los cuidadores pagan de su propio bolsillo para ayudar a satisfacer las necesidades de sus seres queridos, promediando $7,200 cada año, o el 25% de sus ingresos.
  • En Nueva York, el 36% de los cuidadores familiares reportan contratiempos financieros, asumiendo deudas, agotando ahorros o luchando para pagar lo básico como alimentos y medicinas.
  • Uno de cada cuatro cuidadores familiares (26%) tiene dificultades para obtener servicios locales asequibles como comidas a domicilio, transporte o servicios de salud en el hogar.
  • Casi tres de cada diez cuidadores (28%) son cuidadores de la generación sándwich que cuidan de un adulto mientras también cuidan de un niño menor de 18 años.
  • Los cuidadores lo hacen mientras tratan de equilibrar empleos a tiempo completo o parcial. Muchos deben reducir las horas de trabajo o dejar la fuerza laboral por completo debido a las responsabilidades de cuidado, poniendo en peligro su propia seguridad financiera a largo plazo.

AARP New York está luchando por soluciones de sentido común para ahorrar dinero y tiempo a los cuidadores y apoya el aumento de fondos para servicios basados en el hogar y la comunidad a nivel estatal y local.

Y a nivel federal, AARP está trabajando para ahorrar dinero a los cuidadores a través de la Credit for Caring Act (ley de crédito para el cuidador), un crédito fiscal federal propuesto de hasta $5,000 para cuidadores que trabajan, y el proyecto de ley Lowering Costs for Caregivers Act (reducción de costos para los cuidadores), que ampliaría el uso de cuentas de gastos flexibles y cuentas de ahorros para gastos médicos (HSA).

Este Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, AARP New York anima a todos a mostrar apoyo a los cuidadores y unirse al creciente movimiento de personas que alzan sus voces por el cambio. Únete al movimiento Soy cuidador de AARP y diles a los legisladores que es hora de apoyar a quienes cuidan.

Para acceder a herramientas gratuitas para cuidadores y guías de recursos locales, visita:

Para obtener más información, visita aarp.org/enteratenyc.

###

Acerca de AARP AARP es la organización sin fines de lucro y no partidista más grande del país dedicada a empoderar a las personas mayores de 50 años para que elijan cómo vivir a medida que envejecen. Con una presencia nacional, AARP fortalece las comunidades y aboga por los asuntos de mayor importancia para los más de 100 millones de adultos mayores de 50 años en Estados Unidos y sus familias: la seguridad de la salud, la estabilidad financiera y la satisfacción personal. AARP también produce las publicaciones de mayor circulación en el país: AARP The Magazine y AARP Bulletin. Para obtener más información, visita www.aarp.org/about-aarp/ , www.aarp.org/español o sigue a @AARP, @AARPenEspañol y @AARPadvocates en las redes sociales.

 

 

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All