AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York

Nuevos datos muestran que el 26% de los adultos en Nueva York brindan cuidados, destacando la necesidad urgente de acción para apoyar a los cuidadores familiares
IN ENGLISH | New York – NY — Nuevos datos de AARP sobre el cuidado publicados hoy, Caregiving in the U.S. 2025: Caring Across States (El cuidado en EE.UU. 2025: Cuidando en todos los estados), encuentran que el 26% de los adultos en Nueva York —aproximadamente 4 millones de personas— son cuidadores familiares, brindando cuidados en gran parte no remunerados y sin apoyo a padres mayores, cónyuges y otros seres queridos. Los datos se pueden encontrar aquí.
“Cuando un ser querido necesita ayuda, los miembros de la familia, amigos y vecinos dan un paso al frente, eso es lo que hacemos”, dijo Beth Finkel, directora estatal de AARP New York. “Pero muy a menudo, los cuidadores llevan esta responsabilidad solos, a menudo poniendo en riesgo sus finanzas, salud y empleos. A medida que nuestra población estatal envejece, la demanda de cuidados solo crecerá. Con la publicación de estos nuevos datos y antes de la sesión legislativa del 2026, AARP New York está instando a los legisladores en todos los niveles a actuar ahora para ayudar a los cuidadores familiares a ahorrar dinero, tiempo y obtener el apoyo que necesitan”.
Los cuidadores familiares proporcionan $39,000 millones en cuidado no remunerado cada año en Nueva York, ayudando a los miembros de la familia a vivir de manera independiente en casa y en sus comunidades, donde quieren estar. Sus responsabilidades de cuidado van desde el baño y la preparación de comidas hasta la gestión de medicamentos, la organización del transporte y la realización de tareas médicas, con poca o ninguna capacitación.
Pero el impacto en nuestros cuidadores familiares es grande, tanto en lo económico como en lo físico y lo emocional.
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares
Noviembre es el Mes Nacional de los Cuidadores Familiares, una oportunidad para reconocer las contribuciones, el compromiso y los sacrificios que hacen los 63 millones de cuidadores familiares en Estados Unidos cada día.
AARP New York publica datos a nivel estatal que detallan la prevalencia del cuidado en Nueva York
