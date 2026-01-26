Contienda por el Senado de Nevada 2024: Rosen y Brown hablan sobre el Seguro Social, Medicare y más

In English | El martes 5 de noviembre, los votantes elegirán entre la senadora Jacky Rosen (demócrata) y el retador republicano Sam Brown, en una contienda que podría decidir quién controlará el Senado de EE.UU.

Rosen se postula para un segundo mandato después de ganar en el 2018 al desplazar al titular republicano. Brown, un veterano del Ejército jubilado por motivos médicos, lanzó un negocio para ayudar a los veteranos a tener acceso a medicamentos en situaciones de emergencia.

AARP preguntó a los candidatos sobre temas importantes para los votantes mayores. Ambos candidatos participaron en entrevistas telefónicas durante el verano. Las entrevistas han sido editadas por motivos de claridad y espacio.

Sobre la prestación de cuidados

Los estudios de AARP indican que 48 millones de cuidadores familiares proporcionan al menos $600,000 millones en cuidados no remunerados al año, muchos ayudando a sus seres queridos mayores a continuar viviendo de manera independiente. En caso de ganar esta elección, ¿cómo apoyará a los cuidadores familiares, muchos de los cuales hacen malabares entre el trabajo y la familia?

BROWN: Necesitamos hacer que sea más fácil para los cuidadores brindar cuidados, y una de las cosas que podemos hacer es asegurarnos de proporcionar créditos fiscales para los costos de los cuidadores y los gastos de los cuidados a largo plazo. Podemos establecer créditos tributarios, pero... tenemos que facilitar que las personas puedan acceder a esos programas... Otra cosa que podemos hacer es considerar permitir que los cuidadores puedan usar sus propias cuentas de ahorros para la salud para cubrir los gastos médicos de los familiares a los que están cuidando.

ROSEN: Tuve que dejar mi trabajo para cuidar de mis padres y suegros... Así que entiendo de primera mano lo que es cuidar de un familiar... Es una de las razones por las que comencé el Caucus para la Atención Integral cuando llegué al Senado, para que pudiéramos hablar sobre el cuidado paliativo, el tipo de atención que las personas necesitan cuando envejecen o tienen una enfermedad crónica o terminal... Uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas, son los altos costos... Y por eso [presentamos] la Lowering Costs for Caregivers Act (Ley de reducción de costos para los cuidadores) [del 2023]. Esa es una forma en que podemos permitir que las personas usen sus cuentas de ahorros para la salud.

Sobre el Seguro Social