Contienda por el Senado de Nevada 2024: Rosen y Brown hablan sobre el Seguro Social, Medicare y más

In English | El martes 5 de noviembre, los votantes elegirán entre la senadora Jacky Rosen (demócrata) y el retador republicano Sam Brown, en una contienda que podría decidir quién controlará el Senado de EE.UU.

Rosen se postula para un segundo mandato después de ganar en el 2018 al desplazar al titular republicano. Brown, un veterano del Ejército jubilado por motivos médicos, lanzó un negocio para ayudar a los veteranos a tener acceso a medicamentos en situaciones de emergencia.

AARP preguntó a los candidatos sobre temas importantes para los votantes mayores. Ambos candidatos participaron en entrevistas telefónicas durante el verano. Las entrevistas han sido editadas por motivos de claridad y espacio.

Sobre la prestación de cuidados

Los estudios de AARP indican que 48 millones de cuidadores familiares proporcionan al menos $600,000 millones en cuidados no remunerados al año, muchos ayudando a sus seres queridos mayores a continuar viviendo de manera independiente. En caso de ganar esta elección, ¿cómo apoyará a los cuidadores familiares, muchos de los cuales hacen malabares entre el trabajo y la familia?

BROWN: Necesitamos hacer que sea más fácil para los cuidadores brindar cuidados, y una de las cosas que podemos hacer es asegurarnos de proporcionar créditos fiscales para los costos de los cuidadores y los gastos de los cuidados a largo plazo. Podemos establecer créditos tributarios, pero... tenemos que facilitar que las personas puedan acceder a esos programas... Otra cosa que podemos hacer es considerar permitir que los cuidadores puedan usar sus propias cuentas de ahorros para la salud para cubrir los gastos médicos de los familiares a los que están cuidando.

ROSEN: Tuve que dejar mi trabajo para cuidar de mis padres y suegros... Así que entiendo de primera mano lo que es cuidar de un familiar... Es una de las razones por las que comencé el Caucus para la Atención Integral cuando llegué al Senado, para que pudiéramos hablar sobre el cuidado paliativo, el tipo de atención que las personas necesitan cuando envejecen o tienen una enfermedad crónica o terminal... Uno de los mayores desafíos que enfrentan las personas, son los altos costos... Y por eso [presentamos] la Lowering Costs for Caregivers Act (Ley de reducción de costos para los cuidadores) [del 2023]. Esa es una forma en que podemos permitir que las personas usen sus cuentas de ahorros para la salud.

Sobre el Seguro Social

Se espera que el Seguro Social tenga un déficit en aproximadamente 10 años. Si el Congreso no actúa, millones de personas que dependen del Seguro Social podrían ver recortes en el dinero que han ganado. En caso de ganar esta elección, ¿cómo protegerá el Seguro Social para el futuro?

ROSEN: Es un programa vital para nuestros adultos mayores. Permitir que se vuelva insolvente es totalmente inaceptable... Es una promesa que hicimos a los contribuyentes que aportaron al sistema, y es crucial que cumplamos nuestra promesa de pagarles los beneficios a los que tienen derecho. Una forma importante en que podemos comenzar a resolver el problema es asegurando que las personas muy adineradas y las corporaciones gigantes paguen lo que les corresponde. Eso ayudará mucho a eliminar ese déficit... Voy a seguir buscando todas las formas posibles de cumplir esa promesa.

BROWN: Los recortes a los beneficios del Seguro Social son inaceptables y yo no haría nada para eliminar los beneficios del Seguro Social de las personas. Creo que necesitamos fortalecer los beneficios del Seguro Social, y una de las formas en que podemos conseguirlo es asegurándonos de que las personas no paguen impuestos sobre su Seguro Social... Ese dinero ya ha sido gravado. No debería estar sujeto a impuestos de nuevo... La forma de proteger el programa a largo plazo es asegurándonos de que nuestra economía sea fuerte... Los ingresos tributarios de nuestro Gobierno aumentarán... y cubrirán el déficit proyectado para la próxima década.

Sobre Medicare

Medicare proporciona una cobertura de seguro médico vital para los adultos mayores del país. En caso de ganar esta elección, ¿cómo protegerá a Medicare de recortes en los beneficios y cómo se puede mejorar el programa?

BROWN: Medicare no solo protege a los adultos mayores el país. De hecho, yo también he recibido los beneficios de salud de Medicare... Es algo que me importa mucho y quiero asegurarme de que, de la misma manera que Medicare me ayudó a mí, continúe apoyando a quienes tienen derecho a recibir esos beneficios de cobertura de salud, y que no se debilite. Quiero que quede claro: no haré nada para eliminar el acceso de las personas a Medicare.

ROSEN: Necesitamos asegurarnos de que nuestros adultos mayores tengan una buena cobertura de salud y que el programa permanezca protegido, y se debe fortalecer... Debemos asegurarnos de invertir en nuestra fuerza laboral de atención médica para disponer de profesionales que cuiden de los adultos mayores, y necesitamos asegurarnos de seguir negociando la reducción de los precios de los medicamentos que salvan vidas.

Sobre el ahorro jubilatorio

Millones de trabajadores en Estados Unidos no tienen forma de ahorrar para la jubilación a través de su empleador. En caso de ganar esta elección, ¿qué medidas tomará para ayudar a los trabajadores del país a ahorrar para la jubilación?

ROSEN: Una de las cosas que podemos hacer es promover la legislación, como el proyecto de ley bipartidista que he presentado para ayudar a las pequeñas empresas a ofrecer paquetes de jubilación más completos a sus empleados, y asegurarnos de seguir incentivando esos programas... Podemos hablar sobre nuestros veteranos, conseguir que la paga de jubilación militar no esté sujeta a impuestos... Nuestros adultos mayores han trabajado durante toda su vida, nos han cuidado. Debemos asegurarnos de que vivan cómodamente mucho después de su jubilación. Vamos a seguir considerando más programas como este, asegurándonos... de que las personas puedan jubilarse. Nadie será pasado por alto.

BROWN: Hay un par de cosas que realmente perjudican a las personas, y francamente perjudican a algunas de las empresas... me refiero a las regulaciones y los impuestos. Si seguimos una política para reducir las regulaciones innecesarias y extendemos los recortes tributarios que el presidente Trump introdujo y que vencerán en el 2025, eso permitirá a los empleadores —así como a los contratistas y trabajadores independientes— ahorrar más. No deberíamos limitar la cantidad que las personas pueden ahorrar si han tenido un buen año o una temporada lucrativa y quieren ingresar más dinero en sus cuentas personales de jubilación... También podemos incentivar a los empleadores para promover los planes de ahorros preferidos.

—Entrevistas de Julie Rasicot

Encuentra más información sobre los candidatos en rosenfornevada.com y captainsambrown.com.

Como una organización sin fines de lucro y sin afiliación política, AARP no respalda a ningún candidato ni hace donaciones políticas.

