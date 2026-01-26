Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Guía de recursos para cuidadores familiares en Misuri

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Missouri Association of Area Agencies on Aging (AAA, Asociación de Misuri de Agencias del Área sobre Envejecimiento)
    • Misuri tiene 10 Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA), que proporcionan una variedad de recursos y servicios que van desde el apoyo de los cuidadores hasta la ayuda con Medicare. Para más información y programas o recursos locales, comunícate con la AAA más cercana:
      • Albany: Young at Heart Resources (888-844-5626)
      • Kirksville: Northeast MO AAA (800-664-6338)
      • Kansas City: Mid-America Regional Council (800-593-7948)
      • Warrensburg: Care Connection for Aging Services (800-748-7826)
      • Columbia: Central Missouri AAA (800-369-5211)
      • San Luis: Aging Ahead (800-243-6060)
      • Cape Girardeau: Aging Matters (800-392-8771)
      • Springfield: Senior Age (800-497-0822)
      • Joplin: Region X AAA (417-781-7562)
      • Ciudad de San Luis: St. Louis Area AAA (877-612-5918 toll-free)
      • Sede central: 1616 Southridge Drive, Suite 203 Jefferson City, MO 65109
  • Missouri Family Caregiver Alliance (FCA, Alianza de cuidadores familiares de Misuri) (800-445-8106 | info@caregiver.org)
    • La FCA trabaja a nivel local, estatal y nacional para mejorar la calidad de vida de los cuidadores familiares de adultos con discapacidades cognitivas y físicas a través de servicios, educación, defensa de derechos e investigación.
  • SeniorResource.com (seniorresourcecom@gmail.com)
    • SeniorResource.com provee una fuente integral de información y servicios relevantes para los adultos mayores y sus cuidadores.

Recursos de salud

  • Alzheimer’s Association – Greater Missouri Chapter (800-272-3900)
    • La Alzheimer’s Association proporciona recursos para los cuidadores que incluyen qué esperar y cómo prepararse como cuidador de alguien con Alzheimer.
      • San Luis: 9370 Olive Blvd., St. Louis, MO 63132 (800-272-3900)
      • Springfield: 3645 South Ave., Springfield, MO 65807 (417-866-2199)
      • Columbia: 2609 E. Broadway, Suite 119, Columbia, MO 65201 (573-443-8665)
      • St. Joseph: 927 Fararon P.O. Box 1241, St. Joseph, MO 64501 (816-364-4467)
      • Prairie Village: 3846 W. 75th St., Suite 4126, Prairie Village, KS 66208 (800-272-3900)
      • 24/7 Helpline greatermissouri-helpline@alz.org
  • Department of Health and Senior Services (DHSS, Departamento de Salud y Servicios para Adultos Mayores)
    • El DHSS administra la salud pública y los servicios para los residentes mayores y discapacitados de Misuri. 912 Wildwood, P.O. Box 570, Jefferson City, MO 65102-0570
      • Línea directa para reportar abuso y negligencia de adultos mayores (800-392-0210)
      • Servicios sociales 855-343-4636
      • Long-Term Care Ombudsman Program (Programa del defensor de cuidados a largo plazo) 800-309-3282
  • CLAIM (800-390-3330)
    • CLAIM es la agencia oficial del State Health Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud de Misuri). CLAIM ofrece asesoramiento gratuito de Medicare en las comunidades, en línea y por teléfono. 1105 Lakeview Ave., Columbia, MO 65201

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Missouri Care Planning Council (MoCPC, Consejo de planificación del cuidado de Misuri) (800-989-8137)
    • En su sitio web, MoCPC incluye listados de compañías y proveedores individuales que ayudan a las familias a lidiar con la crisis y la responsabilidad de los cuidados a largo plazo.

Recursos financieros

  • NCOA BenefitsCheckUp
    • Conecta a los adultos mayores con discapacidades con programas de beneficios que pueden ayudar a pagar alimentos, medicamentos, atención médica, servicios públicos y más.
  • Missouri Community Action Network (CAN, Red de acción comunitaria de Misuri) (573-634-2969)
    • Misuri CAN tiene 19 agencias de acción comunitaria que cubren todo el estado y brindan servicios directos a residentes de bajos ingresos. 3337 Emerald Lane, Columbia, MO 65109

Recursos legales

Recursos laborales y para empleadores

Recursos de transporte

  • SMTS Connect (800-273-0646 | 573-783-5505 | contactus@ridesmts.org)

Recursos de vivienda

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

  • Create the Good (Compartir es Vivir)
    • Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.
  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.
  • AARP Foundation Connect2Affect
    • AARP Foundation Connect2Affect ofrece recursos para satisfacer las necesidades de cualquier persona que esté aislada o sola, y ayuda a establecer conexiones sociales para los adultos mayores.
  • AARP Job Board (Lista de empleos, de AARP)
    • La Lista de empleos, de AARP, ayuda a conectar a los solicitantes con empleadores que valoran la experiencia y están comprometidos con una fuerza laboral diversa respecto a la edad.
  • Guía AARP Medicare Enrollment
    • La Guía AARP Medicare Enrollment ofrece orientación sobre las decisiones clave que debes tomar sobre la inscripción en Medicare por primera vez, así como información personalizada que se adapta cuidadosamente a ti.
  • AARP Resume Advisor™
    • El AARP Resume Advisor ofrece una revisión gratuita del currículo para ayudar a destacar tus habilidades como profesional al proporcionar comentarios personalizados.

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All