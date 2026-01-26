Guía de recursos para cuidadores familiares en Misuri

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Missouri Association of Area Agencies on Aging (AAA, Asociación de Misuri de Agencias del Área sobre Envejecimiento) Misuri tiene 10 Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA), que proporcionan una variedad de recursos y servicios que van desde el apoyo de los cuidadores hasta la ayuda con Medicare. Para más información y programas o recursos locales, comunícate con la AAA más cercana: Albany: Young at Heart Resources (888-844-5626) Kirksville: Northeast MO AAA (800-664-6338) Kansas City: Mid-America Regional Council (800-593-7948) Warrensburg: Care Connection for Aging Services (800-748-7826) Columbia: Central Missouri AAA (800-369-5211) San Luis: Aging Ahead (800-243-6060) Cape Girardeau: Aging Matters (800-392-8771) Springfield: Senior Age (800-497-0822) Joplin: Region X AAA (417-781-7562) Ciudad de San Luis: St. Louis Area AAA (877-612-5918 toll-free) Sede central: 1616 Southridge Drive, Suite 203 Jefferson City, MO 65109



Missouri Family Caregiver Alliance (FCA, Alianza de cuidadores familiares de Misuri) (800-445-8106 | info@caregiver.org) La FCA trabaja a nivel local, estatal y nacional para mejorar la calidad de vida de los cuidadores familiares de adultos con discapacidades cognitivas y físicas a través de servicios, educación, defensa de derechos e investigación.



SeniorResource.com (seniorresourcecom@gmail.com) SeniorResource.com provee una fuente integral de información y servicios relevantes para los adultos mayores y sus cuidadores.



Recursos de salud

Alzheimer’s Association – Greater Missouri Chapter (800-272-3900) La Alzheimer’s Association proporciona recursos para los cuidadores que incluyen qué esperar y cómo prepararse como cuidador de alguien con Alzheimer. San Luis: 9370 Olive Blvd., St. Louis, MO 63132 (800-272-3900) Springfield: 3645 South Ave., Springfield, MO 65807 (417-866-2199) Columbia: 2609 E. Broadway, Suite 119, Columbia, MO 65201 (573-443-8665) St. Joseph: 927 Fararon P.O. Box 1241, St. Joseph, MO 64501 (816-364-4467) Prairie Village: 3846 W. 75th St., Suite 4126, Prairie Village, KS 66208 (800-272-3900) 24/7 Helpline greatermissouri-helpline@alz.org



Department of Health and Senior Services (DHSS, Departamento de Salud y Servicios para Adultos Mayores) El DHSS administra la salud pública y los servicios para los residentes mayores y discapacitados de Misuri. 912 Wildwood, P.O. Box 570, Jefferson City, MO 65102-0570 Línea directa para reportar abuso y negligencia de adultos mayores (800-392-0210) Servicios sociales 855-343-4636 Long-Term Care Ombudsman Program (Programa del defensor de cuidados a largo plazo) 800-309-3282



CLAIM (800-390-3330) CLAIM es la agencia oficial del State Health Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud de Misuri). CLAIM ofrece asesoramiento gratuito de Medicare en las comunidades, en línea y por teléfono. 1105 Lakeview Ave., Columbia, MO 65201



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Missouri Care Planning Council (MoCPC, Consejo de planificación del cuidado de Misuri) (800-989-8137) En su sitio web, MoCPC incluye listados de compañías y proveedores individuales que ayudan a las familias a lidiar con la crisis y la responsabilidad de los cuidados a largo plazo.



Recursos financieros

NCOA BenefitsCheckUp Conecta a los adultos mayores con discapacidades con programas de beneficios que pueden ayudar a pagar alimentos, medicamentos, atención médica, servicios públicos y más.



Missouri Community Action Network (CAN, Red de acción comunitaria de Misuri) (573-634-2969) Misuri CAN tiene 19 agencias de acción comunitaria que cubren todo el estado y brindan servicios directos a residentes de bajos ingresos. 3337 Emerald Lane, Columbia, MO 65109



Recursos legales

Legal Aid of Western Missouri (Asistencia legal del oeste de Misuri) (816-474-6750)

Legal Services of Southern Missouri (Servicios legales del sur de Misuri) (800-444-4863)

Legal Services of Eastern Missouri (Servicios legales del este de Misuri) (314-534-4200 | 800-444-0514)

OATS Transit (888-875-6287, sin cargo)

U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.)

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).