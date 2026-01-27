Contienda por el Senado de Míchigan 2024: Rogers y Slotkin hablan sobre el Seguro Social, Medicare y más

In English | Los votantes de Míchigan elegirán a un nuevo senador nacional el martes, 5 de noviembre, reemplazando a Debbie Stabenow (demócrata), quien no se ha postulado para la reelección después de cuatro mandatos en el Senado de Estados Unidos y dos en la Cámara de Representantes.

La demócrata Elissa Slotkin, de 48 años, de Holly, representa el área de Lansing en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Slotkin, una exfuncionaria de seguridad nacional, fue elegida por primera vez a la Cámara en el 2018.

El republicano Mike Rogers, de 61 años, de White Lake, sirvió como senador estatal, seguido por 14 años como miembro de la Cámara (decidió no postularse nuevamente en el 2014). Rogers es un exagente del FBI, un empresario y un asesor de ciberseguridad.

AARP habló con los candidatos en julio sobre temas importantes para los adultos mayores. Sus respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

Sobre la prestación de cuidados

Los estudios de AARP muestran que 48 millones de cuidadores familiares proporcionan al menos $600,000 millones en cuidados no remunerados al año, muchos ayudando a sus seres queridos mayores a continuar viviendo de manera independiente. En caso de ganar esta elección, ¿cómo apoyará a los cuidadores familiares, muchos de los cuales hacen malabarismos entre el trabajo y la familia?

ROGERS: Como alguien que ha vivido esto —tanto con mis padres, que ya no están, como con los padres de mi esposa, que están pasando por esto ahora mismo—, estamos haciendo malabares con ese horario de trabajo muy intensivo y la necesidad de cuidar a los padres mayores... Más personas van a pasar por esto a medida que los baby boomers envejecen... Deberíamos considerar todas las opciones que podrían brindar algún alivio a estas familias. Siempre pienso en los créditos fiscales como una solución.

SLOTKIN: Uno de los proyectos de ley del que soy copatrocinadora, y en el que creo, está proporcionando algunos descuentos fiscales para las personas que están brindando cuidados en el hogar. Se aplica a todo el equipo que necesitan, los dispositivos médicos, los servicios necesarios, todo el esfuerzo de equipo que se invierte en proporcionar esos cuidados. Las personas deberían recibir una exención tributaria por hacer eso y proveer [cuidados] a ese ser querido, porque de lo contrario sería manejado por un programa mucho más costoso y mucho más intensivo del Gobierno en un lugar como un hogar de ancianos.

Sobre el Seguro Social