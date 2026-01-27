Javascript is not enabled.

Contienda por el Senado de Míchigan 2024: Rogers y Slotkin hablan sobre el Seguro Social, Medicare y más

In English | Los votantes de Míchigan elegirán a un nuevo senador nacional el martes, 5 de noviembre, reemplazando a Debbie Stabenow (demócrata), quien no se ha postulado para la reelección después de cuatro mandatos en el Senado de Estados Unidos y dos en la Cámara de Representantes.

La demócrata Elissa Slotkin, de 48 años, de Holly, representa el área de Lansing en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Slotkin, una exfuncionaria de seguridad nacional, fue elegida por primera vez a la Cámara en el 2018.

El republicano Mike Rogers, de 61 años, de White Lake, sirvió como senador estatal, seguido por 14 años como miembro de la Cámara (decidió no postularse nuevamente en el 2014). Rogers es un exagente del FBI, un empresario y un asesor de ciberseguridad.

AARP habló con los candidatos en julio sobre temas importantes para los adultos mayores. Sus respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

Sobre la prestación de cuidados

Los estudios de AARP muestran que 48 millones de cuidadores familiares proporcionan al menos $600,000 millones en cuidados no remunerados al año, muchos ayudando a sus seres queridos mayores a continuar viviendo de manera independiente. En caso de ganar esta elección, ¿cómo apoyará a los cuidadores familiares, muchos de los cuales hacen malabarismos entre el trabajo y la familia?

ROGERS: Como alguien que ha vivido esto —tanto con mis padres, que ya no están, como con los padres de mi esposa, que están pasando por esto ahora mismo—, estamos haciendo malabares con ese horario de trabajo muy intensivo y la necesidad de cuidar a los padres mayores... Más personas van a pasar por esto a medida que los baby boomers envejecen... Deberíamos considerar todas las opciones que podrían brindar algún alivio a estas familias. Siempre pienso en los créditos fiscales como una solución.

SLOTKIN: Uno de los proyectos de ley del que soy copatrocinadora, y en el que creo, está proporcionando algunos descuentos fiscales para las personas que están brindando cuidados en el hogar. Se aplica a todo el equipo que necesitan, los dispositivos médicos, los servicios necesarios, todo el esfuerzo de equipo que se invierte en proporcionar esos cuidados. Las personas deberían recibir una exención tributaria por hacer eso y proveer [cuidados] a ese ser querido, porque de lo contrario sería manejado por un programa mucho más costoso y mucho más intensivo del Gobierno en un lugar como un hogar de ancianos.

Sobre el Seguro Social

Se espera que el Seguro Social tenga un déficit en aproximadamente 10 años. Si el Congreso no actúa, millones de personas que dependen del Seguro Social podrían ver recortes en el dinero que han ganado. En caso de ganar esta elección, ¿cómo protegerá el Seguro Social para el futuro?

SLOTKIN: Si trabajas toda tu vida, te mereces una jubilación digna... Apoyo de todo corazón las estrategias para reforzar estos programas [Seguro Social y Medicare]. A la que estoy más comprometida es una propuesta llamada Seguro Social 2100, que aumenta los beneficios para los adultos mayores mientras asegura la solvencia del programa. Lo hace ajustando el límite de nómina [$168,600 en el 2024] para asegurar que los millonarios y multimillonarios estén pagando su parte justa.

ROGERS: No hacer nada significa que se recortan [los beneficios], y eso no es una opción. Y entonces, necesitamos evaluar todo lo que podemos hacer, y tiene que ser de una manera bipartidista. Necesitamos dejar de lado nuestra política y nuestras diferencias políticas. No hay problema más importante que la promesa que hizo el país. Estas son personas que trabajaron, pagaron al sistema y han contado con él para su jubilación, y no puedes darles la espalda a estas personas.

Sobre Medicare

Medicare proporciona cobertura de seguro médico vital para los adultos mayores del país. En caso de ganar esta elección, ¿cómo protegerá a Medicare de recortes en los beneficios y cómo se puede mejorar el programa?

ROGERS: Obviamente, el fraude es enorme. Vimos eso durante la pandemia, y simplemente la pura nueva actividad criminal innovadora... Eso es enorme y extremadamente importante para mí como expolicía... Necesitamos examinar [a Medicare] de proa a popa y averiguar si hay ineficiencias. ¿Existen mejores formas de hacer más eficiente la manera en que las personas pueden recibir atención cuando van al médico, y que los médicos sean reembolsados justamente por esos servicios?

SLOTKIN: Lo que no puedo apoyar, y no apoyo, es privatizar Medicare usando un sistema de vales... Creo que necesitamos reformar el sistema de varias maneras, pero en particular, asegurándonos de hacer cosas como cubrir problemas de pérdida de audición, problemas de vista, muchos otros problemas que actualmente no están cubiertos por Medicare [tradicional]... Lo que hemos empezado a hacer solo en los últimos años es atacar especialmente los costos de los medicamentos recetados que todavía son demasiado altos para las personas con Medicare.

Sobre la discriminación por edad

Los trabajadores mayores a menudo enfrentan discriminación por edad para conseguir o mantener un empleo. En caso de ganar esta elección, ¿cómo combatiría la discriminación por edad y ayudaría a los trabajadores mayores que necesitan o quieren seguir trabajando?

SLOTKIN: Estaba muy feliz de apoyar una legislación bipartidista que alinea los estándares legales para casos de discriminación por edad con otros tipos de discriminación. Así que, al igual que no permitimos la discriminación contra las mujeres o las personas de color, también queremos asegurarnos de que responsabilizamos a los empleadores si practican discriminación por edad.

ROGERS: Los trabajadores más jóvenes están optando por no trabajar en un número inusualmente alto, y mi argumento es que la mejor manera de llenar ese vacío es con trabajadores mayores que tienen experiencia, saben cómo trabajar y pueden ser un gran beneficio para cualquier empresa al presentarse todos los días. Y entonces, debemos asegurarnos de que esas personas mayores obtengan oportunidades. Si hay discriminación intencional por edad, necesitamos lidiar con ella.

—Entrevistas de Sarah Hollander

Encuentra más información sobre los candidatos en elissaslotkin.org y rogersforsenate.com (enlaces en inglés).

Como una organización sin fines de lucro y sin afiliación política, AARP no respalda a ningún candidato ni hace donaciones políticas.

