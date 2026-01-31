Guía de recursos para cuidadores familiares en Illinois

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

3-1-1 City of Chicago Services Online (3-1-1, sin cargo | Fuera del área de Chicago: 312-744-5000; di “español” o “Spanish” para conectarte con un agente que hable español)

Llama al 3-1-1 para obtener ayuda con los servicios municipales que no son de emergencia y para obtener información sobre eventos, programas y agencias dentro de la ciudad de Chicago.

Adult Protective Services (APS, Servicios de Protección para Adultos) (866-800-1409, sin cargo

Para los residentes de centros de enfermería, llama a la Línea de ayuda para quejas sobre hogares de ancianos: 800-252-4343

Para los residentes en centros de vida asistida (SLF), llama a la línea de ayuda para quejas del SLF: 800-226-0768; presiona 2 para español | 800-252-8966; presiona 2 para español)

El programa de Servicios de Protección para Adultos es operado por trabajadores sociales capacitados y certificados para prevenir el abuso, la negligencia y la explotación financiera de personas con discapacidades de entre 18 y 59 años que viven en la comunidad. Llama para denunciar sospechas de abuso, negligencia o explotación financiera. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Illinois Department on Aging (IDOA, Departamento sobre Envejecimiento de Illinois) (800-252-8966; presiona 2 para español)

El departamento sirve y aboga por los residentes mayores de Illinois y sus cuidadores al administrar programas que promueven la independencia, la dignidad y la calidad de vida. Los programas bajo el programa IDOA incluyen los Servicios de Protección para Adultos, el Programa de Cuidado Comunitario, la Asistencia Legal y la Línea de Ayuda para Adultos Mayores. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Recursos de salud

Senior Health Insurance Program (SHIP, Programa de Seguro de Salud para Adultos Mayores) (800-252-8966)

SHIP es un servicio gratuito de asesoramiento sobre seguros de salud en todo el estado para los beneficiarios de Medicare y sus cuidadores. La línea de ayuda puede responder preguntas sobre Medicare, Medicaid, inscripción, información sobre planes de medicamentos y más. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Senior Health Assistance Program (SHAP, Programa de asistencia de salud para adultos mayores) (800-503-6897; pide que te comuniquen con un agente que hable español)

SHAP brinda ayuda y asesoramiento a los residentes mayores de Illinois para que puedan entender mejor Medicare, Medicaid, asistencia farmacéutica y seguro médico complementario, y encontrar programas que se adapten a sus necesidades. Nursing Home Compare proporciona información detallada sobre todos los hogares de ancianos certificados por Medicare y Medicaid en el país.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Línea de ayuda para adultos mayores (800-252-8966; presiona 2 para español)

La línea de ayuda para adultos mayores del Departamento de Envejecimiento de Illinois proporciona información sobre programas, servicios y recursos a las personas de 60 años o más y a sus cuidadores familiares.

Community Care Program (CCP, Programa de cuidados comunitarios) (800-252-8966)

El sitio de búsqueda de información sobre proveedores del Departamento sobre Envejecimiento de Illinois está diseñado para ayudar a los residentes mayores de Illinois y a los cuidadores familiares a encontrar información sobre proveedores y servicios. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Home and Community-Based Services (Servicios basados en el hogar y la comunidad) — Localizador de proveedores (800-677-1116; presiona 2 para español)

Illinois Area Agencies on Aging (AAA, Agencias del Área sobre Envejecimiento)

Las 13 Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA) tienen un contrato con agencias locales que brindan servicios a las personas mayores que viven en la misma comunidad. Los servicios que se prestan incluyen: comidas congregadas y a domicilio, promoción de la salud basada en evidencia, educación nutricional, asistencia en el hogar, actividades de divulgación, servicios legales, transporte y defensa del cuidado a largo plazo. El sitio web proporciona información de contacto para la AAA en tu condado. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Recursos financieros

Programas de acceso a beneficios (800-252-8966; presiona 2 para español | Aging.ILSenior@illinois.gov)

Illinois ofrece beneficios para los adultos mayores y las personas con discapacidades, como descuentos en las placas de automóvil y transportes por rutas fijas sin costo. Los requisitos de participación se basan en la edad, la discapacidad, el lugar de residencia y los ingresos. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.