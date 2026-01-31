Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Illinois

de

AARP

 
Published 01 de mayo de 2024

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

 

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado 

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.  

3-1-1 City of Chicago Services Online (3-1-1, sin cargo | Fuera del área de Chicago:   312-744-5000; di “español” o “Spanish” para conectarte con un agente que hable español) 

Llama al 3-1-1 para obtener ayuda con los servicios municipales que no son de emergencia y para obtener información sobre eventos, programas y agencias dentro de la ciudad de Chicago.  

Adult Protective Services (APS, Servicios de Protección para Adultos) (866-800-1409, sin cargo

Para los residentes de centros de enfermería, llama a la Línea de ayuda para quejas sobre hogares de ancianos: 800-252-4343

Para los residentes en centros de vida asistida (SLF), llama a la línea de ayuda para quejas del SLF: 800-226-0768; presiona 2 para español | 800-252-8966; presiona 2 para español) 

El programa de Servicios de Protección para Adultos es operado por trabajadores sociales capacitados y certificados para prevenir el abuso, la negligencia y la explotación financiera de personas con discapacidades de entre 18 y 59 años que viven en la comunidad. Llama para denunciar sospechas de abuso, negligencia o explotación financiera. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Illinois Department on Aging (IDOA, Departamento sobre Envejecimiento de Illinois) (800-252-8966; presiona 2 para español) 

El departamento sirve y aboga por los residentes mayores de Illinois y sus cuidadores al administrar programas que promueven la independencia, la dignidad y la calidad de vida. Los programas bajo el programa IDOA incluyen los Servicios de Protección para Adultos, el Programa de Cuidado Comunitario, la Asistencia Legal y la Línea de Ayuda para Adultos Mayores. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Recursos de salud

Senior Health Insurance Program (SHIP, Programa de Seguro de Salud para Adultos Mayores) (800-252-8966) 

SHIP es un servicio gratuito de asesoramiento sobre seguros de salud en todo el estado para los beneficiarios de Medicare y sus cuidadores. La línea de ayuda puede responder preguntas sobre Medicare, Medicaid, inscripción, información sobre planes de medicamentos y más. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Senior Health Assistance Program (SHAP, Programa de asistencia de salud para adultos mayores) (800-503-6897; pide que te comuniquen con un agente que hable español) 

SHAP brinda ayuda y asesoramiento a los residentes mayores de Illinois para que puedan entender mejor Medicare, Medicaid, asistencia farmacéutica y seguro médico complementario, y encontrar programas que se adapten a sus necesidades. Nursing Home Compare proporciona información detallada sobre todos los hogares de ancianos certificados por Medicare y Medicaid en el país. 

 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Línea de ayuda para adultos mayores (800-252-8966; presiona 2 para español) 

La línea de ayuda para adultos mayores del Departamento de Envejecimiento de Illinois proporciona información sobre programas, servicios y recursos a las personas de 60 años o más y a sus cuidadores familiares.  

Community Care Program (CCP, Programa de cuidados comunitarios) (800-252-8966) 

El sitio de búsqueda de información sobre proveedores del Departamento sobre Envejecimiento de Illinois está diseñado para ayudar a los residentes mayores de Illinois y a los cuidadores familiares a encontrar información sobre proveedores y servicios. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Home and Community-Based Services (Servicios basados en el hogar y la comunidad) — Localizador de proveedores (800-677-1116; presiona 2 para español) 

El sitio de búsqueda de información sobre proveedores del Departamento sobre Envejecimiento de Illinois está diseñado para ayudar a los residentes mayores de Illinois y a los cuidadores familiares a encontrar información sobre proveedores y servicios. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Illinois Area Agencies on Aging (AAA, Agencias del Área sobre Envejecimiento)  

Las 13 Agencias del Área sobre Envejecimiento (AAA) tienen un contrato con agencias locales que brindan servicios a las personas mayores que viven en la misma comunidad. Los servicios que se prestan incluyen: comidas congregadas y a domicilio, promoción de la salud basada en evidencia, educación nutricional, asistencia en el hogar, actividades de divulgación, servicios legales, transporte y defensa del cuidado a largo plazo. El sitio web proporciona información de contacto para la AAA en tu condado. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Recursos financieros

Programas de acceso a beneficios (800-252-8966; presiona 2 para español | Aging.ILSenior@illinois.gov) 

Illinois ofrece beneficios para los adultos mayores y las personas con discapacidades, como descuentos en las placas de automóvil y transportes por rutas fijas sin costo. Los requisitos de participación se basan en la edad, la discapacidad, el lugar de residencia y los ingresos. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Recursos legales

Illinois Legal AID Online (ILAO, Ayuda legal en línea) 

ILAO ofrece acceso permanente y multilingüe a un servicio de ayuda legal gratuita en asuntos civiles.   

Legal Aid Society of Metropolitan Family Services (312-986-4000; pide un agente que hable español) 

Metropolitan Family Services ofrece una amplia variedad de programas diseñados para fortalecer a las familias y ayudarlos a desarrollar todo su potencial. 

Prairie State Legal Services (815-965-2134; presiona 2 para español)  

Prairie State Legal Services es una organización benéfica sin fines de lucro que ofrece servicios legales gratuitos a personas de bajos ingresos y a personas de 60 años o más que tienen problemas legales civiles graves. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Recursos laborales y para empleadores

Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo 

AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido. 

Illinois Secure ChoiceRetirement Savings Program (Programa de ahorros para la jubilación) (855-650-6914, sin cargo; presiona 2 para español. clientservices@ilsecurechoice.com o securechoice@illinoistreasurer.gov) 

Illinois Secure Choice es un programa administrado por el estado que facilita el ahorro para la jubilación. 

Departamento de Trabajo de Illinois (217-782-6206) 

El Departamento tiene la información más reciente sobre las leyes laborales para empleados y empleadores, incluidos los derechos y la seguridad en el lugar de trabajo, el salario mínimo y otras preguntas frecuentes. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Recursos de transporte

Ciudad de Chicago — Servicios para adultos mayores 

Conéctate con la lista completa de servicios y programas de la ciudad de Chicago para los adultos mayores y sus cuidadores. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Illinois Secretary of State — Senior Services (Servicios para adultos mayores del Departamento de Estado de Illinois) (217-785-3000, fuera de Illinois

800-252-8980, sin cargo en Illinois; presiona 1 para español | 866-545-9609, renovación de licencia gratuita; presiona 2 para español)

Desde los reglamentos en las carreteras hasta los servicios de beneficios y la información más reciente sobre las renovaciones de licencias, el sitio web de la secretaría de Estado de Illinois ofrece recursos con un solo clic para obtener más información sobre tus necesidades de conducción. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Centros para adultos mayores  

Los centros para adultos mayores en todo Illinois ofrecen una amplia variedad de programas y actividades para adultos mayores, con servicios que pueden incluir comidas para grupos, transporte, educación, asesoramiento, asistencia legal y exámenes de salud. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Recursos de vivienda para público específico

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEA, Programa de Asistencia Energética para hogares de bajos recursos) (1-833-711-0374, sin cargo; communityassist@illinois.gov)  

LIHEAP ayuda a los hogares de bajos ingresos que reúnen los requisitos a pagar por servicios de energía en el hogar (principalmente calefacción durante los meses de invierno). El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Recursos para grupos específicos

Guías de AARP “Cuidando a los nuestros” 

AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías están diseñadas para ayudar a desarrollar e implementar un plan de prestación de cuidados. 

Illinois Long-Term Care Ombudsman (Defensor de los cuidados a largo plazo de Illinois) (800-252-8966; presiona 2 para español) 

El Departamento de Asuntos de Veteranos de Illinois apoya a los veteranos y a sus familias al ayudarlos a navegar los recursos y beneficios federales, estatales y locales. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.  

Illinois Department of  Veterans’ Affairs (Departamento de Asuntos de Veteranos de Illinois) (217-782-6641 | 800-437-9824) 

El Departamento de Asuntos de Veteranos de Illinois apoya a los veteranos y a sus familias ayudándolos a navegar por los recursos y beneficios federales, estatales y locales. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

 

Apoyo para cuidadores

AARP Friendly Voice (La Voz Amiga de AARP) 

La Voz Amiga de AARP es un programa con voluntarios capacitados y empáticos que están listos por teléfono para conversar, escuchar o simplemente saludarte. Teléfono: Llama al 1-888-281-0145 (para inglés) o al 1-888-497-4108 (para español), deja tu información y te llamaremos por teléfono. 

Create the Good (Compartir es Vivir) 

Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.   

Recursos para adultos mayores y sus seres queridos 

El Departamento sobre Envejecimiento de Illinois ha creado dos páginas para conectar a los adultos mayores y cuidadores con recursos que van desde abuelos e hijos hasta empleo, vivienda, asistencia para medicamentos recetados y mucho más. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP

El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas. 

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).  

Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados. 

Grupo de Facebook de AARP para cuidadores familiares

Únete al grupo de discusión de AARP sobre cuidadores familiares en Facebook para conectarte, hacer preguntas y compartir ideas con otros cuidadores familiares. Más información sobre el grupo de apoyo aquí.    

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios) 

El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales. 

I Heart Caregivers

Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares. 

Comunidad Cuidando a los nuestros, de AARP

Únete a nuestra comunidad y conéctate con otros cuidadores como tú.  

Guía HomeFit de AARP

La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar. 

Recursos nacionales para cuidadores familiares 

Una lista de agencias, grupos y organizaciones nacionales que pueden conectar a los cuidadores familiares con apoyo y servicios directos. 

Manual financiero de AARP para cuidadores familiares

Esta guía te ayudará a organizarte y capturar la información esencial que necesitas para manejar las complejas responsabilidades de la prestación de cuidados.  

AARP Foundation Connect2Affect

AARP Foundation Connect2Affect ofrece recursos para satisfacer las necesidades de cualquier persona que esté aislada o sola, y ayuda a establecer conexiones sociales para los adultos mayores. 

AARP Health Benefits Navigator (Navegador de beneficios de salud, de AARP)

El Navegador de beneficios de salud, de AARP, es una herramienta que ayuda a los veteranos y a sus familiares a identificar y obtener beneficios relacionados con el servicio.  a través del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y el Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos.  

AARP Job Board (Lista de empleos, de AARP)

La Lista de empleos, de AARP, ayuda a conectar a los solicitantes con empleadores que valoran la experiencia y están comprometidos con una fuerza laboral diversa respecto a la edad. 

Guía AARP Medicare Enrollment  

La Guía AARP Medicare Enrollment ofrece orientación sobre las decisiones clave que debes tomar sobre la inscripción en Medicare por primera vez. 

