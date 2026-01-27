Huracán Helene: cómo obtener información y asistencia en Georgia

In English | El huracán Helene azotó Georgia con inundaciones, lluvia y fuertes vientos, causando cortes de energía y daños a la propiedad después de que tocó tierra el 26 de septiembre.

El 1.º de octubre, el presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre para varios condados de Georgia, lo que pone asistencia federal a disposición de los residentes de las áreas afectadas. La asistencia incluye subvenciones para viviendas temporeras y reparaciones de viviendas, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a individuos y propietarios de empresas.

El gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, declaró el estado de emergencia (en inglés) para los 159 condados del estado antes de la llegada de la tormenta. El 26 de septiembre, el presidente Joe Biden aprobó una declaración de emergencia (en inglés) para Georgia, permitiendo la asistencia federal para complementar las respuestas locales y estatales a la tormenta. La declaración también permite que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) coordine los esfuerzos de ayuda en caso de desastre.

AARP ha compilado una lista de ayuda disponible del Gobierno, organizaciones sin fines de lucro y otros tipos de asistencia para ayudar a los afectados. Esta lista se actualizará a medida que haya más información disponible.

Si necesitas ayuda de emergencia, llama al 911.

(Algunos enlaces en inglés)

Asistencia federal

FEMA: La agencia tiene asistencia después de desastres para individuos y familias. Los residentes y propietarios de negocios que sufrieron pérdidas en condados incluidos en la declaración de desastre pueden solicitar asistencia en DisasterAssistance.gov, llamando al 800-621-FEMA (3362) o utilizando la aplicación de FEMA.

Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU.: Si el Gobierno federal declara un desastre debido al huracán, se habilitarán préstamos. Consulta el sitio web de la SBA para obtener actualizaciones de información y solicitar préstamos por desastre a bajo interés, que están disponibles para ayudarte a recuperarte de la tormenta.

Asistencia estatal y recursos

Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de Georgia: La agencia estatal ofrece diversas formas de asistencia y subvenciones relacionadas con desastres.

gema.georgia.gov: Obtén lo último sobre el huracán Helene y otras tormentas, además de una guía disponible sobre preparación y recuperación ante huracanes.

Información local: Regístrate para recibir alertas de emergencia a través de la agencia de manejo de emergencias de tu condado.

Departamento de Transporte de Georgia: Consulta el sitio web del DOT del estado para obtener información sobre las condiciones y cierres de carreteras. Revisa las condiciones en 511ga.org.

Explore Georgia: Recibe alertas de viaje, información sobre el huracán Helene y disponibilidad de hoteles.