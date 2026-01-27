Javascript is not enabled.

Huracán Helene: cómo obtener información y asistencia en Georgia

In English | El huracán Helene azotó Georgia con inundaciones, lluvia y fuertes vientos, causando cortes de energía y daños a la propiedad después de que tocó tierra el 26 de septiembre.

El 1.º de octubre, el presidente Joe Biden aprobó una declaración de desastre para varios condados de Georgia, lo que pone asistencia federal a disposición de los residentes de las áreas afectadas. La asistencia incluye subvenciones para viviendas temporeras y reparaciones de viviendas, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedades no aseguradas y otros programas para ayudar a individuos y propietarios de empresas.

El gobernador de Georgia, Brian P. Kemp, declaró el estado de emergencia (en inglés) para los 159 condados del estado antes de la llegada de la tormenta. El 26 de septiembre, el presidente Joe Biden aprobó una declaración de emergencia (en inglés) para Georgia, permitiendo la asistencia federal para complementar las respuestas locales y estatales a la tormenta. La declaración también permite que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) coordine los esfuerzos de ayuda en caso de desastre.

AARP ha compilado una lista de ayuda disponible del Gobierno, organizaciones sin fines de lucro y otros tipos de asistencia para ayudar a los afectados. Esta lista se actualizará a medida que haya más información disponible.

Si necesitas ayuda de emergencia, llama al 911.

(Algunos enlaces en inglés)

Asistencia federal

FEMA: La agencia tiene asistencia después de desastres para individuos y familias. Los residentes y propietarios de negocios que sufrieron pérdidas en condados incluidos en la declaración de desastre pueden solicitar asistencia en DisasterAssistance.gov, llamando al 800-621-FEMA (3362) o utilizando la aplicación de FEMA.

Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU.: Si el Gobierno federal declara un desastre debido al huracán, se habilitarán préstamos. Consulta el sitio web de la SBA para obtener actualizaciones de información y solicitar préstamos por desastre a bajo interés, que están disponibles para ayudarte a recuperarte de la tormenta.

Asistencia estatal y recursos

Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de Georgia: La agencia estatal ofrece diversas formas de asistencia y subvenciones relacionadas con desastres.

gema.georgia.gov: Obtén lo último sobre el huracán Helene y otras tormentas, además de una guía disponible sobre preparación y recuperación ante huracanes.

Información local: Regístrate para recibir alertas de emergencia a través de la agencia de manejo de emergencias de tu condado.

Departamento de Transporte de Georgia: Consulta el sitio web del DOT del estado para obtener información sobre las condiciones y cierres de carreteras. Revisa las condiciones en 511ga.org.

Explore Georgia: Recibe alertas de viaje, información sobre el huracán Helene y disponibilidad de hoteles.

Mantente en comunicación con tus seres queridos

Facebook: Indica que estás a salvo registrándote a través del servicio de redes sociales, incluido el grupo Hurricane Helene Safety Check-In (Registro de seguridad del huracán Helene).

Cruz Roja Americana: Informa que estás bien a través de Red Cross Reunification (Reunificación de la Cruz Roja) llamando al 800-RED-CROSS (800-733-2767). La organización tiene orientación en línea para reunirse con amigos y seres queridos, junto con páginas de reunificación específicas de cada estado para personas que buscan a los desaparecidos.

Asistencia con la alimentación y vivienda

Refugios: La Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de Georgia abrió refugios. Haz clic aquí para encontrar ubicaciones de refugios disponibles.

Parques: Los parques estatales están abiertos para las personas afectadas por el huracán Helene. El Departamento de Recursos Naturales, División de Parques Estatales y Sitios Históricos, planea recibir a personas y mascotas, incluyendo caballos. Visita gastateparks.org/Alerts o llama al 800-864-7275 para más información. El departamento alienta a las personas que han evacuado a viajar a más parques del norte fuera del camino de la tormenta porque los fuertes vientos y las fuertes lluvias pueden afectar los parques en el centro y sur del estado.

Bancos de alimentos: Feeding Georgia proporciona una lista de bancos de alimentos en todo el estado.

Cruz Roja Americana: El sitio web de la Cruz Roja indica los refugios abiertos cerca de ti, o llama al 800-RED-CROSS. La organización tiene un capítulo en Georgia para ayudar con suministros y recursos a nivel local.

Ejército de Salvación: La organización benéfica proporciona asistencia en caso de desastres, que incluye alimentos y refugio.

FEMA: Ingresa en línea a FEMA.gov o descarga la aplicación de FEMA para buscar refugios. También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra SHELTER y tu código postal al 43362 (por ejemplo, Shelter 12345).

Información sobre el clima y cortes de luz

FEMA.gov: Descarga la aplicación de FEMA para recibir alertas en tiempo real del Servicio Meteorológico Nacional. Los funcionarios de emergencia también pueden contactarte a través del Sistema de Alerta de Emergencia y la Alerta de Emergencia Inalámbrica, las cuales no requieren que te inscribas.

Medios de comunicación locales: Sintoniza estaciones de radio para escuchar información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) sobre el clima actual y previsto. Monitorea las estaciones de televisión y radio para obtener la información e instrucciones más recientes del personal de emergencia, así como las alertas de emergencia.

weather.gov : Ingresa tu ciudad, estado o código postal para encontrar el pronóstico más reciente y noticias relacionadas con la tormenta.

Compañías de servicios públicos: Informa a tu compañía de servicios públicos sobre los cortes de energía causados por tormentas. El sitio web de la Comisión de Servicio Público de Georgia enumera las empresas de servicios públicos. Encuentra un mapa de interrupciones eléctricas en PowerOutage.US.

Ready.gov: Encuentra consejos para afrontar un corte de energía en Ready.gov/poweroutages.

Consejos de seguridad en caso de tormentas

Agencia de Manejo de Emergencias y Seguridad Nacional de Georgia: el sitio web de este departamento contiene información sobre cómo prepararse para un huracán, consejos de seguridad ante tormentas y orientación relacionada con las tormentas.

Ready Georgia: Puedes encontrar más consejos sobre cómo prepararte para un desastre en el sitio web de Ready Georgia.

Departamento de Transporte de Georgia: El DOT del estado ofrece consejos de seguridad sobre la preparación para huracanes en su sitio web.

Ready.gov/Hurricanes: Obtén consejos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sobre la mejor manera de prepararte para un huracán, cómo mantenerte seguro durante la tormenta, regresar a casa y recuperarte después.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.: La agencia tiene información sobre la preparación para emergencias.

Preparación médica: Asegúrate de tener un suministro de los medicamentos necesarios empacados en caso de que necesites evacuar rápidamente. Si necesitas evacuar y no tienes tus medicamentos, RxOpen.org proporciona información sobre farmacias abiertas en áreas afectadas por desastres.

Recursos de salud mental

Línea de ayuda para situaciones de desastre: Para obtener ayuda con tu salud mental, llama o envíe un mensaje de texto a la línea de ayuda gratuita de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias federal al 800-985-5990. Está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana para todos los residentes del país que estén experimentando angustia emocional debido a desastres, incluidas las tormentas. La ayuda está disponible en varios idiomas.

988 Línea Nacional de Prevención del Suicidio: Llama al 988 y obtén asistencia gratuita y confidencial. Este sitio web tiene una función que permite los chats en línea.

Maura Kelly Lannan es redactora, editora y productora de AARP y cubre la política federal y estatal. Ha trabajado como reportera para Associated Press, el Chicago Tribune y el Republican-American de Waterbury, Connecticut. También ha escrito para Bloomberg Government, The Boston Globe y otras publicaciones.

