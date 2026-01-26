Contienda por el Senado de Florida 2024: Rick Scott y Debbie Mucarsel-Powell hablan sobre el Seguro Social, Medicare y más

In English | La contienda por el Senado de Estados Unidos en Florida enfrenta al senador republicano actual Rick Scott contra la contrincante demócrata Debbie Mucarsel-Powell.



Scott, un exejecutivo de la industria de la salud, fue elegido para el Senado en el 2018, después de servir como gobernador de Florida. Mucarsel-Powell, cuya familia emigró al país desde Ecuador, sirvió en la Cámara de Estados Unidos desde el 2019 hasta el 2021 después de una carrera en el ámbito académico y el sector sin fines de lucro.



AARP habló con los candidatos sobre temas importantes para los adultos mayores. Mucarsel-Powell respondió algunas preguntas durante una entrevista telefónica y otras por escrito; Scott envió todas las respuestas por escrito. Sus respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.





Sobre la prestación de cuidados

Los estudios de AARP indican que 48 millones de cuidadores familiares proporcionan al menos $600,000 millones en cuidados no remunerados al año, muchos ayudando a sus seres queridos mayores a continuar viviendo de manera independiente. En caso de ganar esta elección, ¿cómo apoyará a los cuidadores familiares, muchos de los cuales hacen malabarismos entre el trabajo y la familia?



Mucarsel-Powell: Esto realmente me afecta personalmente. Mi madre vive conmigo, así que he experimentado personalmente la carga y realmente la responsabilidad [de ser cuidadora]... Una de las cosas que podemos hacer es proporcionar incentivos fiscales a las familias que tienen que cuidar a un padre mayor. También necesitamos proporcionar mejores servicios y expandir Medicaid... Entonces, si el adulto mayor necesita que alguien venga a su casa para ayudarlo... debería poder recibir esa ayuda.



Scott: Me siento honrado de servir en el Comité Especial sobre Envejecimiento [del Senado], donde lucho para apoyar a los maravillosos adultos mayores de Florida y a sus familias. Debemos seguir fortaleciendo la fuerza laboral de atención médica para que las familias del país tengan acceso a una atención de calidad para sus familiares que envejecen. Me sentí orgulloso de apoyar una enmienda a la Supporting Older Americans Act [del 2020] (Ley de apoyo a las personas mayores) que proporciona fondos para programas como Meals on Wheels, centros y viviendas asequibles para adultos mayores.





Sobre el Seguro Social

Se espera que el Seguro Social tenga un déficit en aproximadamente 10 años. Si el Congreso no actúa, millones de personas que dependen del Seguro Social podrían ver recortes en el dinero que han ganado. En caso de ganar esta elección, ¿cómo protegerá el Seguro Social para el futuro?



Scott: En este momento, el Seguro Social está en riesgo debido a las décadas de gastos imprudentes y derrochadores de Washington. Presenté la Protect Our Seniors Act (Ley para proteger a nuestros adultos mayores) para proteger de la insolvencia programas vitales como el Seguro Social y Medicare. Estoy luchando para fortalecer el Seguro Social y proteger a las personas mayores de la inflación desorbitada que hemos visto, controlando el gasto del Gobierno y pagando nuestra deuda nacional.



Mucarsel-Powell: He tenido varias conversaciones con personas que viven en el estado de Florida que me pidieron específicamente que no aumente la edad [para recibir los beneficios completos del Seguro Social]... Lo que no podemos hacer es reducir el beneficio, eliminarlo o privatizarlo.



