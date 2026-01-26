Javascript is not enabled.

Contienda por el Senado de Florida 2024: Rick Scott y Debbie Mucarsel-Powell hablan sobre el Seguro Social, Medicare y más

In English | La contienda por el Senado de Estados Unidos en Florida enfrenta al senador republicano actual Rick Scott contra la contrincante demócrata Debbie Mucarsel-Powell.

Scott, un exejecutivo de la industria de la salud, fue elegido para el Senado en el 2018, después de servir como gobernador de Florida. Mucarsel-Powell, cuya familia emigró al país desde Ecuador, sirvió en la Cámara de Estados Unidos desde el 2019 hasta el 2021 después de una carrera en el ámbito académico y el sector sin fines de lucro.

AARP habló con los candidatos sobre temas importantes para los adultos mayores. Mucarsel-Powell respondió algunas preguntas durante una entrevista telefónica y otras por escrito; Scott envió todas las respuestas por escrito. Sus respuestas han sido editadas para mayor claridad y brevedad.

Sobre la prestación de cuidados

Los estudios de AARP indican que 48 millones de cuidadores familiares proporcionan al menos $600,000 millones en cuidados no remunerados al año, muchos ayudando a sus seres queridos mayores a continuar viviendo de manera independiente. En caso de ganar esta elección, ¿cómo apoyará a los cuidadores familiares, muchos de los cuales hacen malabarismos entre el trabajo y la familia?

Mucarsel-Powell: Esto realmente me afecta personalmente. Mi madre vive conmigo, así que he experimentado personalmente la carga y realmente la responsabilidad [de ser cuidadora]... Una de las cosas que podemos hacer es proporcionar incentivos fiscales a las familias que tienen que cuidar a un padre mayor. También necesitamos proporcionar mejores servicios y expandir Medicaid... Entonces, si el adulto mayor necesita que alguien venga a su casa para ayudarlo... debería poder recibir esa ayuda.

Scott: Me siento honrado de servir en el Comité Especial sobre Envejecimiento [del Senado], donde lucho para apoyar a los maravillosos adultos mayores de Florida y a sus familias. Debemos seguir fortaleciendo la fuerza laboral de atención médica para que las familias del país tengan acceso a una atención de calidad para sus familiares que envejecen. Me sentí orgulloso de apoyar una enmienda a la Supporting Older Americans Act [del 2020] (Ley de apoyo a las personas mayores) que proporciona fondos para programas como Meals on Wheels, centros y viviendas asequibles para adultos mayores.

Sobre el Seguro Social

Se espera que el Seguro Social tenga un déficit en aproximadamente 10 años. Si el Congreso no actúa, millones de personas que dependen del Seguro Social podrían ver recortes en el dinero que han ganado. En caso de ganar esta elección, ¿cómo protegerá el Seguro Social para el futuro?

Scott: En este momento, el Seguro Social está en riesgo debido a las décadas de gastos imprudentes y derrochadores de Washington. Presenté la Protect Our Seniors Act (Ley para proteger a nuestros adultos mayores) para proteger de la insolvencia programas vitales como el Seguro Social y Medicare. Estoy luchando para fortalecer el Seguro Social y proteger a las personas mayores de la inflación desorbitada que hemos visto, controlando el gasto del Gobierno y pagando nuestra deuda nacional.

Mucarsel-Powell: He tenido varias conversaciones con personas que viven en el estado de Florida que me pidieron específicamente que no aumente la edad [para recibir los beneficios completos del Seguro Social]... Lo que no podemos hacer es reducir el beneficio, eliminarlo o privatizarlo.

Sobre Medicare

Medicare proporciona cobertura de seguro médico vital para los adultos mayores del país. En caso de ganar esta elección, ¿cómo protegerá a Medicare de recortes en los beneficios y cómo se puede mejorar el programa?

Mucarsel-Powell: Una de las cosas que hice en el Congreso fue escribir un proyecto de ley para expandir la cobertura de Medicare mientras atravesábamos la pandemia... Entonces no solo necesitamos proteger a Medicare, sino que... necesitamos expandir la cobertura que tenemos actualmente. Necesitamos determinar... [cómo incluir] cuidados básicos dentales y de la vista [en Medicare].

Scott: Estoy trabajando para asegurarme de que preservamos y protegemos... Medicare y tengo propuestas para hacerlo, como mi ley Protect Our Seniors Act.

Sobre el precio de los medicamentos recetados

Las personas en Estados Unidos pagan algunos de los precios más altos del mundo por los medicamentos recetados. En caso de ganar esta elección, ¿cómo reducirá el costo de los medicamentos recetados para todas las personas del país?

Scott: Necesitamos abordar el costo creciente de los medicamentos recetados ahora mismo. Presenté la American Drugs Act (Ley de medicamentos de Estados Unidos) que pondría fin a nuestra dependencia de los medicamentos recetados hechos en la China comunista e incentivaría a los fabricantes estadounidenses a producir medicamentos recetados en Estados Unidos. Esto fortalecería la cadena de suministro estadounidense y permitiría a los fabricantes producir medicamentos recetados más económicos aquí en el país.

Mucarsel-Powell: Siempre me enfrentaré a las compañías farmacéuticas y me aseguraré de que las familias en Florida... puedan pagar sus medicamentos recetados. Apoyo legislaciones como la Lowering Drug Costs for American Families Act (Ley para reducir los costos de los medicamentos para las familias del país), que amplía el programa de negociación de precios de medicamentos de la Ley de Reducción de la Inflación para todos las personas del país... y aumenta la cantidad anual de medicamentos recetados seleccionados para la negociación.

Sobre el ahorro jubilatorio

Millones de trabajadores en Estados Unidos no tienen forma de ahorrar para la jubilación a través de su empleador. En caso de ganar esta elección, ¿qué medidas tomará para ayudar a los trabajadores del país a ahorrar para la jubilación?

Scott: Las personas del país están luchando para ahorrar para la jubilación debido a la exorbitante inflación... Necesitamos controlar nuestros gastos y bajar los precios... Estoy luchando todos los días para reducir los costos... Y estoy trabajando para que sea más difícil para los políticos subir los impuestos para que las personas en el país puedan ahorrar más.

Mucarsel-Powell: Apoyaría una legislación que requiera que los empleadores que no ofrecen pensiones tradicionales contribuyan a las cuentas 401(k) de los empleados, con exenciones para las pequeñas empresas que quizás no tengan la capacidad de cubrir tales costos y mantenerse a flote.

Sobre la calidad de vida

En caso de ganar esta elección, ¿qué hará para mejorar las vidas de los adultos mayores de Estados Unidos y sus familias?

Mucarsel-Powell: Todos tenemos que asegurarnos de que nuestras personas mayores sean tratadas con respeto [y] tengan atención médica de alta calidad... Necesitamos proteger Medicare y el Seguro Social. Necesitamos asegurarnos de que los pagos del Seguro Social coincidan con la inflación. Necesitamos expandir la cobertura de Medicare... Es un enfoque integral.

Scott: Seguiré impulsando una legislación significativa que beneficie a los adultos mayores de Florida, incluida la ley Protect our Seniors Act para proteger a Medicare y el Seguro Social de la insolvencia a manos del gasto imprudente de Washington; la Improving Seniors Timely Access to Care Act (Ley para mejorar el acceso oportuno a la atención) que establece estándares y requisitos para ayudar a prevenir demoras innecesarias en la atención esencial bajo Medicare Advantage [y] la Financial Exploitation Prevention Act (Ley de prevención de explotación financiera) para evitar que los adultos mayores del país sean vulnerables a la explotación financiera.

—Entrevistas de Drew Jubera

Encuentra más información sobre los candidatos en rickscott.com y debbieforflorida.com.

Como una organización sin fines de lucro y sin afiliación política, AARP no respalda a ningún candidato ni hace donaciones políticas.


