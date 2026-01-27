Temporada de huracanes: cómo obtener información y asistencia en Florida

Centro de recursos
In English | Los residentes de Florida a menudo tienen que hacerles frente a los huracanes que azotan el estado y causan cortes de energía generalizados, inundaciones y daños a la propiedad.
AARP ha compilado una lista de ayuda disponible del Gobierno, organizaciones sin fines de lucro y otros tipos de asistencia para ayudar a los afectados.
(Algunos enlaces en inglés)
FloridaDisaster.org: El estado creó la Guía de huracanes de Florida 2024, que incluye consejos y orientación sobre seguridad ante tormentas.
Ready.gov/Hurricanes: Obtén consejos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sobre la mejor manera de prepararte para un huracán, cómo mantenerte seguro durante la tormenta, regresar a casa y recuperarse después.
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.: La agencia tiene una guía de cómo prepararte para un huracán así como información sobre cómo evitar lastimarte o enfermarte después de un desastre, así como pautas para una limpieza segura.
Asistencia de salud: RxOpen.org proporciona información sobre farmacias abiertas en áreas afectadas por desastres.
FEMA.gov: Descarga la aplicación de FEMA para recibir alertas en tiempo real del Servicio Meteorológico Nacional. Los funcionarios de emergencia también pueden contactarte a través del Sistema de Alerta de Emergencia y la Alerta de Emergencia Inalámbrica, las cuales no requieren que te inscribas.
Medios de comunicación locales: Sintoniza las estaciones de radio de Florida para escuchar información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) sobre el clima actual y previsto. Sintoniza las estaciones de radio y televisión locales para obtener la información e instrucciones más recientes del personal de emergencia.
Aplicación Florida Storms: Descarga esta aplicación para obtener actualizaciones meteorológicas, información sobre refugios y detalles sobre rutas de evacuación.
Weather.gov: Ingresa tu ciudad, estado o código postal para encontrar el pronóstico más reciente y noticias relacionadas con tormentas.
