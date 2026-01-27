Javascript is not enabled.

Temporada de huracanes: cómo obtener información y asistencia en Florida

In English | Los residentes de Florida a menudo tienen que hacerles frente a los huracanes que azotan el estado y causan cortes de energía generalizados, inundaciones y daños a la propiedad.

AARP ha compilado una lista de ayuda disponible del Gobierno, organizaciones sin fines de lucro y otros tipos de asistencia para ayudar a los afectados.

(Algunos enlaces en inglés)

Consejos de seguridad en caso de tormentas

FloridaDisaster.org: El estado creó la Guía de huracanes de Florida 2024, que incluye consejos y orientación sobre seguridad ante tormentas.

Ready.gov/Hurricanes: Obtén consejos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sobre la mejor manera de prepararte para un huracán, cómo mantenerte seguro durante la tormenta, regresar a casa y recuperarse después.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.: La agencia tiene una guía de cómo prepararte para un huracán así como información sobre cómo evitar lastimarte o enfermarte después de un desastre, así como pautas para una limpieza segura.

Asistencia de salud: RxOpen.org proporciona información sobre farmacias abiertas en áreas afectadas por desastres.

Clima y cortes de luz

FEMA.gov: Descarga la aplicación de FEMA para recibir alertas en tiempo real del Servicio Meteorológico Nacional. Los funcionarios de emergencia también pueden contactarte a través del Sistema de Alerta de Emergencia y la Alerta de Emergencia Inalámbrica, las cuales no requieren que te inscribas.

Medios de comunicación locales: Sintoniza las estaciones de radio de Florida para escuchar información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) sobre el clima actual y previsto. Sintoniza las estaciones de radio y televisión locales para obtener la información e instrucciones más recientes del personal de emergencia.

Aplicación Florida Storms: Descarga esta aplicación para obtener actualizaciones meteorológicas, información sobre refugios y detalles sobre rutas de evacuación.

Weather.gov: Ingresa tu ciudad, estado o código postal para encontrar el pronóstico más reciente y noticias relacionadas con tormentas.

Compañías de servicios públicos: Informa a tu compañía de servicios públicos sobre los cortes de energía causados por tormentas. El sitio web de la Comisión de Servicio Público de Florida enumera las empresas de servicios públicos. Encuentra un mapa de interrupciones eléctricas en PowerOutage.US.

Ready.gov: Encuentra consejos para afrontar un corte de energía en Ready.gov/poweroutages.

Asistencia federal 

FEMA: Si se declara un desastre debido al paso de un huracán, los residentes pueden solicitar asistencia en DisasterAssistance.gov, llamando al 800-621-FEMA (3362) o utilizando la aplicación de FEMA.

Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU.: Si el gobierno federal declara formalmente un desastre debido al impacto de un huracán, se pondrán a disposición préstamos para desastres. Visita el sitio web de la SBA para obtener información y solicitar préstamos para desastres a con bajo interés que te ayuden a recuperarte de una tormenta.

Asistencia estatal y recursos

Fondo de Desastres de Florida: El fondo del estado de Florida para ayudar a las comunidades a recuperarse de un desastre está aceptando donaciones. El dinero recaudado a través del fondo se destina a organizaciones que trabajan para ayudar con los esfuerzos de recuperación.

FloridaDisaster.org: La División de Manejo de Emergencias de Florida ofrece la información más reciente sobre los huracanes, incluidos consejos para planificar y recuperarse de la tormenta. La agencia tiene información sobre refugios, cierres, suministros de bolsas de arena y cómo denunciar el aumento excesivo de precios después de un desastre. Puedes inscribirte para recibir alertas de emergencia a través de la aplicación AlertFlorida.

Departamento de Transporte de Florida: Información sobre condiciones y cierres de carreteras. Revisa las condiciones en FL511.com o descarga la aplicación móvil Florida 511.

Información de emergencia a nivel de condado: Obtén datos locales sobre clima severo, cierres de carreteras, evacuaciones y más en el sitio web de manejo de emergencias de tu condado.

Línea de información de asistencia estatal (SAIL): Llama a esta línea directa al 800-342-3557 para hablar con un operador sobre temas que van desde la disponibilidad de refugios hasta cuándo es seguro regresar a un área afectada. Este recurso está disponible durante un evento de emergencia.

Mantente en comunicación con tus seres queridos

Facebook: Indica que estás a salvo registrándote a través del servicio de redes sociales, incluido el grupo Hurricane Helene Safety Check-In (Registro de seguridad del huracán Helene), así como grupos para otras tormentas.

Cruz Roja Americana: Informa que estás bien a través de Red Cross Reunification (Reunificación de la Cruz Roja) llamando al 800-RED-CROSS (800-733-2767). La organización tiene orientación en línea para reunirse con amigos y seres queridos, junto con páginas de reunificación específicas de cada estado para personas que buscan a los desaparecidos.

Asistencia alimentaria y de vivienda 

FEMA: Ingresa en línea a FEMA.gov o descarga la aplicación de FEMA para buscar refugios. También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra SHELTER y tu código postal al 43362 (por ejemplo, Shelter 12345) para encontrar alojamiento de emergencia.

Florida 211: Un servicio gratuito y confidencial que te conecta con organizaciones que pueden brindarte asistencia relacionada con desastres, como refugio y alimentos. Marca 211 o accede en línea.

Bancos de alimentos de Florida: Feeding Florida proporciona una lista de bancos de alimentos en todo el estado.

Cruz Roja Americana: El sitio web de la Cruz Roja enumera los refugios abiertos cerca de ti, o llama al 800-RED-CROSS. La organización tiene capítulos dentro de Florida para ayudar con suministros y recursos a nivel local.

Ejército de Salvación: La organización benéfica proporciona asistencia en caso de desastres, que incluye alimentos y refugio.

Recursos de salud mental

Línea de ayuda para situaciones de desastre: Para obtener ayuda con tu salud mental, llama o envíe un mensaje de texto a la línea de ayuda gratuita de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias federal al 800-985-5990. Está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana para todos los residentes del país que estén experimentando angustia emocional debido a desastres, incluidas las tormentas. La ayuda está disponible en varios idiomas.

988 Línea Nacional de Prevención del Suicidio: Llama al 988 y obtén asistencia gratuita y confidencial. Este sitio web tiene una función que te permite chatear en línea.

Michelle Tuccitto Sullo es redactora y editora de AARP sobre temas estatales. Anteriormente se desempeñó como editora ejecutiva del Hartford Business Journal en Connecticut y trabajó para New Haven Register, Connecticut Law Tribune y New Haven Biz.

