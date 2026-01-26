Huracán Helene: Información y ayuda en Carolina del Norte

Javascript is not enabled.

In English | Los residentes de Carolina del Norte están lidiando con inundaciones masivas, daños a la propiedad y cortes de energía después del paso del huracán Helene, que tocó tierra como una tormenta de categoría 4 el 26 de septiembre.

El huracán resultó en muertes en varios estados, incluyendo en Carolina del Norte, donde casas, negocios, carreteras y puentes han sido destruidos. El daño a la infraestructura ha dejado a los residentes en las áreas más severamente dañadas necesitando suministros básicos como comida y agua.

El 28 de septiembre, el presidente Joe Biden le concedió al gobernador Roy Cooper una declaración federal de desastre mayor debido al paso del huracán, que luego se degradó a tormenta tropical cuando azotó a Carolina del Norte. La declaración proporciona ayuda federal inmediata a 25 condados de Carolina del Norte y a la Banda Oriental de los Indios Cheroqui.

La declaración también permite asistencia como subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de hogar, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas, y otros programas para ayudar a individuos y dueños de negocios.

AARP ha compilado una lista de ayuda disponible del Gobierno, organizaciones sin fines de lucro y otros tipos de asistencia para ayudar a los afectados.

Asistencia federal

FEMA: Los residentes y propietarios de negocios que sufrieron pérdidas en áreas designadas como desastre pueden comenzar a solicitar asistencia en DisasterAssistance.gov, llamando al 800-621-FEMA (3362) o utilizando la aplicación de FEMA.

Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU.: Consulta el sitio web de la SBA para obtener información y solicitar préstamos para desastres a bajo interés, que están disponibles para ayudarte a recuperar de la tormenta.

Asistencia estatal y recursos

Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte: Encuentra la información más reciente sobre limpieza, albergues abiertos, cortes de energía, cómo denunciar aumentos de precios y más. La agencia tiene enlaces a los sitios web del condado para actualizaciones relacionadas con la tormenta.

ReadyNC.gov: La oficina de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte proporciona información sobre huracanes, asistencia ante desastres, refugios, condiciones de las carreteras y más.

North Carolina Disaster Relief Fund (Fondo de ayuda para desastres de Carolina del Norte): Ayuda a los damnificados a través del fondo de ayuda del estado. Las donaciones irán a organizaciones sin fines de lucro que trabajan para conseguir comida, agua, suministros de limpieza y asistencia de emergencia para las víctimas de la tormenta.

Departamento de Transporte de Carolina del Norte: Información sobre las condiciones y cierres de carreteras. Sigue a la agencia en las redes sociales y obtén información de viaje en tiempo real en DriveNC.gov.

Flood Inundation Mapping and Alert Network (FIMAN, Red de alerta y mapeo de inundaciones): Un recurso que presenta la información más reciente sobre inundaciones en todo el estado.

Asistencia alimentaria y de vivienda

FEMA: Ingresa en línea a FEMA.gov o descarga la aplicación de FEMA para buscar albergues. También puedes enviar un mensaje de texto con la palabra SHELTER y tu código postal al 43362 (por ejemplo, Shelter 12345) para encontrar alojamiento de emergencia.

Carolina del Norte 211: Un servicio gratuito y confidencial que te conecta con organizaciones que pueden brindarte asistencia relacionada con desastres, como albergues y alimentos. Marca 211 o accede en línea.

Bancos de alimentos de Carolina del Norte: Feeding the Carolinas proporciona una lista de bancos de alimentos en todo el estado.

Cruz Roja Americana: El sitio web de la Cruz Roja enumera los refugios abiertos cerca de ti, o llama al 800-RED-CROSS. La organización tiene un capítulo en Carolina del Norte que ayuda con suministros e información sobre albergues.

Ejército de Salvación: La organización benéfica proporciona asistencia relacionada con desastres, incluyendo comida.

Mantente en comunicación con tus seres queridos

Carolina del Norte 211: Los residentes de Carolina del Norte que intentan conectarse con familiares pueden llamar al 211 (o al 888-892-1162 si llamas desde fuera de Carolina del Norte) para informar de tus seres queridos desaparecidos.

Facebook: Indica que estás a salvo registrándote a través del servicio de redes sociales, incluido el grupo Hurricane Helene Safety Check-In (Registro de seguridad del huracán Helene).

Cruz Roja Americana: Informa que estás bien a través de Red Cross Reunification (Reunificación de la Cruz Roja) llamando al 800-RED-CROSS (800-733-2767).

Clima y cortes de luz

FEMA.gov: Descarga la aplicación de FEMA para recibir alertas en tiempo real del Servicio Meteorológico Nacional. Los funcionarios de emergencia también pueden contactarte a través del Sistema de Alerta de Emergencia y la Alerta de Emergencia Inalámbrica, las cuales no requieren que te inscribas.

ReadyNC.gov: Encuentra la información más reciente sobre emergencias, incluyendo la condición de las carreteras y los cortes de luz.

Compañías de servicios públicos: Informa a tu compañía de servicios públicos sobre los cortes de energía causados por tormentas. La Comisión de Servicios Públicos de Carolina del Norte tiene información sobre la recuperación después de la tormenta y enlaces a servicios públicos. Encuentra un mapa de interrupciones eléctricas en PowerOutage.US.

Ready.gov: Encuentra consejos para afrontar un corte de energía en Ready.gov/poweroutages.

Medios de comunicación locales: Sintoniza las estaciones de radio de Carolina del Norte para escuchar información de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) sobre el clima actual y previsto. Sintoniza las estaciones de radio y televisión locales para obtener la información e instrucciones más recientes del personal de emergencia.

Weather.gov: Ingresa el nombre de tu ciudad, estado o código postal para encontrar el pronóstico más reciente y noticias relacionadas con tormentas.

Consejos de seguridad en caso de tormentas

Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte: El estado creó una guía sobre huracanes que incluye consejos y orientación de seguridad, incluidos consejos para regresar a casa de manera segura y desechar los escombros de la tormenta.

Ready.gov/Huracanes: Obtén consejos del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sobre cómo regresar a casa y recuperarte de la mejor manera después de una tormenta.

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.: La agencia tiene información sobre cómo evitar lastimarse o enfermarse después de un desastre, y pautas para una limpieza segura.

Ayuda con medicamentos: Si tuviste que evacuar y no tienes tus medicamentos recetados, RxOpen.org proporciona información sobre farmacias abiertas en áreas afectadas por desastres.

Recursos de salud mental

Línea de ayuda para situaciones de desastre: Para obtener ayuda con tu salud mental, llama o envía un mensaje de texto a la línea de ayuda gratuita de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias federal al 800-985-5990. Está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana para todos los residentes del país que estén experimentando angustia emocional debido a desastres, incluidas las tormentas. Línea Nacional 988 para la prevención de suicidios. La ayuda está disponible en varios idiomas.

Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis: Llama al 988 y obtén asistencia gratuita y confidencial. Este sitio web tiene una función que te permite chatear en línea.

Michelle Tuccitto Sullo es una escritora y editora de AARP para asuntos estatales. Anteriormente se desempeñó como gerente editora del Hartford Business Journal en Connecticut y trabajó para el New Haven Register, el Connecticut Law Tribune y el New Haven Biz.

