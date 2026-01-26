Huracán Helene: Información y ayuda en Carolina del Norte

Centro de recursos
In English | Los residentes de Carolina del Norte están lidiando con inundaciones masivas, daños a la propiedad y cortes de energía después del paso del huracán Helene, que tocó tierra como una tormenta de categoría 4 el 26 de septiembre.
El huracán resultó en muertes en varios estados, incluyendo en Carolina del Norte, donde casas, negocios, carreteras y puentes han sido destruidos. El daño a la infraestructura ha dejado a los residentes en las áreas más severamente dañadas necesitando suministros básicos como comida y agua.
El 28 de septiembre, el presidente Joe Biden le concedió al gobernador Roy Cooper una declaración federal de desastre mayor debido al paso del huracán, que luego se degradó a tormenta tropical cuando azotó a Carolina del Norte. La declaración proporciona ayuda federal inmediata a 25 condados de Carolina del Norte y a la Banda Oriental de los Indios Cheroqui.
La declaración también permite asistencia como subvenciones para viviendas temporales y reparaciones de hogar, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas, y otros programas para ayudar a individuos y dueños de negocios.
AARP ha compilado una lista de ayuda disponible del Gobierno, organizaciones sin fines de lucro y otros tipos de asistencia para ayudar a los afectados.
FEMA: Los residentes y propietarios de negocios que sufrieron pérdidas en áreas designadas como desastre pueden comenzar a solicitar asistencia en DisasterAssistance.gov, llamando al 800-621-FEMA (3362) o utilizando la aplicación de FEMA.
Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU.: Consulta el sitio web de la SBA para obtener información y solicitar préstamos para desastres a bajo interés, que están disponibles para ayudarte a recuperar de la tormenta.
Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte: Encuentra la información más reciente sobre limpieza, albergues abiertos, cortes de energía, cómo denunciar aumentos de precios y más. La agencia tiene enlaces a los sitios web del condado para actualizaciones relacionadas con la tormenta.
ReadyNC.gov: La oficina de Manejo de Emergencias de Carolina del Norte proporciona información sobre huracanes, asistencia ante desastres, refugios, condiciones de las carreteras y más.
North Carolina Disaster Relief Fund (Fondo de ayuda para desastres de Carolina del Norte): Ayuda a los damnificados a través del fondo de ayuda del estado. Las donaciones irán a organizaciones sin fines de lucro que trabajan para conseguir comida, agua, suministros de limpieza y asistencia de emergencia para las víctimas de la tormenta.
Departamento de Transporte de Carolina del Norte: Información sobre las condiciones y cierres de carreteras. Sigue a la agencia en las redes sociales y obtén información de viaje en tiempo real en DriveNC.gov.
