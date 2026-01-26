Javascript is not enabled.

Javascript must be enabled to use this site. Please enable Javascript in your browser and try again.

Get a free job search toolkit with tools to improve your resume, job search tips and interactive worksheets.

Content starts here
CLOSE
Buscar
Temas con más busquedas

Salud

Dinero

Beneficios para socios

Descuentos de viaje de AARP

Inscripción abierta de Medicare

Sugerido
Ayuda Accede a tu perfíl en línea de AARP Actualiza tu información Únete a AARP Contactar a AARP en español Imprime/reemplaza la tarjeta de membresía

AARP en inglés

Ayuda

Incendios en Los Ángeles: Cómo obtener información y recursos

de

AARP

 
Published 15 de enero de 2025

Los incendios forestales de las pasadas semanas Los Ángeles y sus alrededores han arrasado vecindarios y destruido miles de estructuras, obligando a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares.

AARP está aquí para ti. Hemos compilado una lista de recursos del Gobierno, sin fines de lucro y otros que ofrecen información o asistencia a los afectados. Incluimos a dónde ir para obtener información sobre evacuación, opciones de refugio, asistencia financiera, alertas de estafas y más. Esta lista se actualizará a medida que haya más información disponible. También publicamos actualizaciones regularmente en nuestra página de Facebook (en inglés).

AARP Foundation, la filial benéfica de AARP, creó un fondo de ayuda para socorrer a las víctimas de los incendios forestales en el área de Los Ángeles. AARP Foundation igualó, dólar por dólar, los primeros $500,000 en contribuciones y ya se ha recaudado más de $1 millón. Todo el dinero donado se destinará a organizaciones que brindan ayuda y asistencia a las víctimas del desastre.

Si estás en una situación de peligro de vida, llama al 911 inmediatamente. Para asistencia que no sea de emergencia, llama al 211, una línea de ayuda gratuita y confidencial que conecta a las personas con recursos locales.

Información de evacuación y alertas de emergencia

(La información en algunos de los enlaces está en inglés)

Actualizaciones de emergencia de la ciudad de Santa Clarita: Encuentra la última información sobre las órdenes de evacuación, cierres de carreteras, refugios activados, páginas de redes sociales a seguir y otra información relacionada con el incendio Hughes. También puedes registrarte para recibir alertas por mensaje de texto.

Alert LA County: Un programa de notificación masiva opcional utilizado durante desastres. Recibe alertas de emergencia por mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica. Tienen opciones de accesibilidad para personas con discapacidades.

Página web de emergencias del condado de Los Ángeles: Página dedicada a los incendios de Palisades, Eaton, y otros incendios forestales en el área, con actualizaciones en tiempo real sobre órdenes y advertencias de evacuación, refugios abiertos (para humanos y animales), centros de asistencia familiar, alertas de agua, cierres de carreteras y más. Encuentra un mapa para verificar el estatus de evacuación en tu área.

Mapas de evacuación de Genasys Protect: Ingresa tu dirección para determinar el estatus de evacuación de tu área. También está disponible una aplicación móvil.

Centro sobre incidentes de Cal Fire: Operado por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California y dedicado a los incendios forestales activos, incluyendo los incendios de Hughes, Palisades, Eaton y otros. Cada sitio enumera zonas bajo órdenes de evacuación o advertencias, actualizaciones sobre el estado de los incendios, detalles de contacto o canales de redes sociales de socios de emergencia, evaluaciones de daños, refugios de evacuación y más.

Notificaciones de emergencia de ReadyLACounty: Herramienta de comunicación de notificaciones masivas utilizada por el condado de L.A. durante desastres. Proporciona enlaces a sistemas de notificación de emergencia locales específicos para ciertos vecindarios.

211 L.A.’s Greater Los Angeles Wildfire Hub: Actualizaciones sobre los incendios, órdenes de evacuación, refugios, transporte, servicios públicos y más. También puedes marcar 211 para obtener ayuda.

Información sobre el clima

Servicio Nacional de Meteorología: Alertas y pronósticos del tiempo.

AirNow: Mapas de calidad del aire en tu área.

Refugios

El mapa de refugios de la Cruz Roja AmericanaRefugios gratuitos de la Cruz Roja en el área. Proporcionan comida, agua, camas, servicios de salud y más. Llama al 800-733-2767 para obtener información. Todos los refugios de la Cruz Roja son accesibles para personas con discapacidades. Los animales de servicio son bienvenidos.

Página web de emergencias del condado de L.A.: Encuentra refugios dedicados para personas y animales.

Páginas web de incidentes de Cal Fire: Información sobre cada incendio (Hughes, Palisades, Eaton y otros), además de secciones que enumeran los refugios para evacuados en las áreas afectadas.

Página de noticias de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California: Listas actualizadas de refugios y centros de recuperación de desastres disponibles para aquellos afectados por los incendios forestales.

211 L.A. y Airbnb: Una asociación que ofrece alojamientos en Airbnb gratis o con descuento a aquellos que han sido desplazados.

Asistencia financiera 

Centros de asistencia local y recuperación ante desastres: Abiertos para proporcionar asistencia en persona conectando a las víctimas con recursos de recuperación locales, estatales, federales y sin fines de lucro.

FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias): Los residentes y negocios afectados pueden solicitar ayuda federal inmediata y a largo plazo, después de que el presidente Biden emitiera una Declaración de Desastre Mayor. Hay fondos disponibles para alojamiento temporal (incluyendo los costos de hotel hasta por dos semanas), artículos personales esenciales, facturas médicas, reparaciones de automóviles y más. También puedes solicitar llamando a la Línea de ayuda de FEMA al 800-621-3362 o a través de la aplicación móvil de FEMA. Más información sobre asistencia y cómo solicitar está disponible en CA.gov/LAfires/

Administración de Pequeñas Empresas de EE.UU.: Las empresas y los propietarios de viviendas pueden solicitar préstamos a bajo interés en el sitio web o llamando al 833-572-0502.

Departamento de Seguros de California: Obtén información sobre una moratoria obligatoria de un año que evita las cancelaciones y no renovaciones de seguros de vivienda en las áreas afectadas del sur de California. Revisa el sitio web o llama al 800-927-4357 para ver si tu propiedad está cubierta.

El Ejército de Salvación: Proporciona asistencia temporal para algunas familias necesitadas, incluyendo vales de alquiler, ayuda de emergencia y asistencia legal. Visita el sitio web para buscar una ubicación cercana o llama al 562-264-3600.

Departamento sobre el Envejecimiento de CaliforniaServicios de apoyo para adultos mayores durante desastres declarados por el presidente. Llama al 800-510-2020 o envía un correo electrónico a info@aging.ca.gov para opciones de asistencia.

Cal Fire’s Who Can Help?: Listas de organizaciones federales, estatales y no gubernamentales que brindan asistencia durante la recuperación ante desastres.

Impuestos: La fecha límite para los impuestos federales y estatales se ha extendido hasta el 15 de octubre para las personas y empresas afectadas por los incendios. Los contribuyentes afectados por el desastre declarado por el presidente también pueden reclamar una deducción por pérdida debido a desastre.

Employment Development Department: Las personas y las empresas que no puedan trabajar debido a un desastre pueden calificar para recibir beneficios de desempleo, discapacidad o licencia familiar remunerada.

Cierres de carreteras

Caltrans: Sitio del Departamento de Transporte de California que presenta un mapa estatal en tiempo real que rastrea las condiciones del tráfico, además de un rastreador de autopistas. También puedes llamar al 511 para información de carreteras o sigue los canales de redes sociales de la agencia para tu área.

Obras Públicas del condado de Los Ángeles: Información sobre cierres de carreteras mantenidas por las Obras Públicas del condado de Los Ángeles en áreas no incorporadas del condado.

Servicios públicos

Departamento de Agua y Energía de LA: Alertas de noticias, incluyendo información sobre cortes de luz y restauraciones, y avisos de agua contaminada.

Southern California EdisonProvee una herramienta de búsqueda de cortes de electricidad y actualizaciones de restablecimiento.

Sitio web de emergencias del condado de Los ÁngelesEncuentra alertas sobre áreas con suministros de agua afectados.

Apoyo para la salud mental 

Departamento de Salud Mental del condado de L.A.: Una línea directa 24/7 para aquellos que necesitan apoyo inmediato de salud mental. Llama al 800-854-7771.

Departamento de Salud Pública de California (para incendios forestales y salud mental): Consejos y recursos para cualquier persona que esté experimentando angustia de salud mental como resultado de los incendios forestales.

Disaster Distress Helpline (Línea de ayuda por el estrés a los desastres): Un servicio nacional para cualquier persona que esté experimentando estrés mental debido a un desastre. Llama o envía un mensaje de texto al 800-985-5990 para recibir asesoramiento inmediato, gratuito y confidencial de profesionales capacitados de la Administración Federal de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Los servicios están disponibles en varios idiomas.

Línea 988 de ayuda para crisis y suicidio: Una línea de ayuda gratuita y confidencial para personas en crisis. Cualquiera que necesite apoyo en crisis puede llamar o enviar un mensaje de texto al 988 o chatear en internet.

Friendship Line California: Una línea directa 24/7 para los adultos mayores de 60 años que necesitan apoyo emocional. Llama al 888-670-1360.

Evita las estafas y el fraude 

FEMA: Información sobre fraudes y estafas durante desastres. También desmiente rumores comunes relacionados con desastres. Llama a la División de Investigaciones e Inspecciones de FEMA al 866-223-0814 o envía un correo electrónico a StopFEMAFraud@fema.dhs.gov para reportar o preguntar sobre una estafa.

Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del condado de Los Ángeles : Provee recursos para detectar y denunciar la especulación de precios en las áreas afectadas.

Red contra el Fraude, de AARP: Detecta proactivamente estafas o recibe orientación de nuestros especialistas si has sido víctima de fraude. Contacta la línea directa al 877-908-3360 para obtener ayuda por teléfono.

Consejos de seguridad

Sitio web Ready For Wildfire de Cal Fire: Brinda información sobre preparación, prevención y recuperación.

Página web de Ready.gov sobre incendios forestales:Consejos sobre cómo prepararse, mantenerse seguro y regresar a casa después de los incendios forestales.

Sitio How to Prepare for a Natural Disaster, de AARP :Artículos sobre planes de desastre, kits para evacuación durante emergencias, preparación de mascotas y más.

La Página web de seguridad contra incendios forestales de la Cruz Roja Americana: Provee información sobre suministros de emergencia, cómo mantenerte conectado y cómo evacuar de manera segura.

Cómo puedes ayudar

La L.A. Fire Department Foundation está buscando donaciones para asegurar que sus socios tengan las herramientas y suministros necesarios para combatir los incendios.  

La California Fire Foundation está buscando donaciones para proporcionar ayuda y recursos para los residentes y bomberos.  

El Banco de Alimentos Regional de L.A. está buscando voluntarios y aceptando donaciones financieras y de alimentos de 8 a.m. a 5 p.m. en dos centros de distribución:

  • 1734 E. 41st St, Los Angeles 90058  
  • 2300 Pellissier Place, Industry 90601  

United Way of Greater L.A. está aceptando donaciones para apoyar a las personas de bajos ingresos cuyos medios de vida han sido interrumpidos por los incendios forestales, y a las personas sin hogar, y los negocios pequeños y organizaciones locales afectados.  

World Central Kitchen está aceptando donaciones para apoyar a los socorristas y a las familias afectadas por los incendios proporcionando comidas.  

La Cruz Roja Americana está aceptando donaciones para ayudar a apoyar su trabajo de proporcionar refugio, comida, apoyo emocional y servicios de salud a los afectados. También está buscando voluntarios.

Los anfitriones de Airbnb pueden registrarse para ofrecer hospedajes de emergencia a los residentes desplazados.

Pasadena Humane Society está buscando donaciones monetarias para ayudar a las mascotas que han sido afectadas.

También te puede interesar

Más información de AARP Estados

Most Popular

Recommended For You

Member Benefits

Benefits Recommended For you

See All