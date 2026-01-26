Incendios en Los Ángeles: Cómo obtener información y recursos

Los incendios forestales de las pasadas semanas Los Ángeles y sus alrededores han arrasado vecindarios y destruido miles de estructuras, obligando a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares.

AARP está aquí para ti. Hemos compilado una lista de recursos del Gobierno, sin fines de lucro y otros que ofrecen información o asistencia a los afectados. Incluimos a dónde ir para obtener información sobre evacuación, opciones de refugio, asistencia financiera, alertas de estafas y más. Esta lista se actualizará a medida que haya más información disponible. También publicamos actualizaciones regularmente en nuestra página de Facebook (en inglés).

AARP Foundation, la filial benéfica de AARP, creó un fondo de ayuda para socorrer a las víctimas de los incendios forestales en el área de Los Ángeles. AARP Foundation igualó, dólar por dólar, los primeros $500,000 en contribuciones y ya se ha recaudado más de $1 millón. Todo el dinero donado se destinará a organizaciones que brindan ayuda y asistencia a las víctimas del desastre.

Si estás en una situación de peligro de vida, llama al 911 inmediatamente. Para asistencia que no sea de emergencia, llama al 211, una línea de ayuda gratuita y confidencial que conecta a las personas con recursos locales.

Información de evacuación y alertas de emergencia

(La información en algunos de los enlaces está en inglés)

Actualizaciones de emergencia de la ciudad de Santa Clarita: Encuentra la última información sobre las órdenes de evacuación, cierres de carreteras, refugios activados, páginas de redes sociales a seguir y otra información relacionada con el incendio Hughes. También puedes registrarte para recibir alertas por mensaje de texto.

Alert LA County: Un programa de notificación masiva opcional utilizado durante desastres. Recibe alertas de emergencia por mensaje de texto, correo electrónico o llamada telefónica. Tienen opciones de accesibilidad para personas con discapacidades.

Página web de emergencias del condado de Los Ángeles: Página dedicada a los incendios de Palisades, Eaton, y otros incendios forestales en el área, con actualizaciones en tiempo real sobre órdenes y advertencias de evacuación, refugios abiertos (para humanos y animales), centros de asistencia familiar, alertas de agua, cierres de carreteras y más. Encuentra un mapa para verificar el estatus de evacuación en tu área.

Mapas de evacuación de Genasys Protect: Ingresa tu dirección para determinar el estatus de evacuación de tu área. También está disponible una aplicación móvil.

Centro sobre incidentes de Cal Fire: Operado por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California y dedicado a los incendios forestales activos, incluyendo los incendios de Hughes, Palisades, Eaton y otros. Cada sitio enumera zonas bajo órdenes de evacuación o advertencias, actualizaciones sobre el estado de los incendios, detalles de contacto o canales de redes sociales de socios de emergencia, evaluaciones de daños, refugios de evacuación y más.

Notificaciones de emergencia de ReadyLACounty: Herramienta de comunicación de notificaciones masivas utilizada por el condado de L.A. durante desastres. Proporciona enlaces a sistemas de notificación de emergencia locales específicos para ciertos vecindarios.

211 L.A.’s Greater Los Angeles Wildfire Hub: Actualizaciones sobre los incendios, órdenes de evacuación, refugios, transporte, servicios públicos y más. También puedes marcar 211 para obtener ayuda.

Información sobre el clima

Servicio Nacional de Meteorología: Alertas y pronósticos del tiempo.

AirNow: Mapas de calidad del aire en tu área.

Refugios

El mapa de refugios de la Cruz Roja Americana: Refugios gratuitos de la Cruz Roja en el área. Proporcionan comida, agua, camas, servicios de salud y más. Llama al 800-733-2767 para obtener información. Todos los refugios de la Cruz Roja son accesibles para personas con discapacidades. Los animales de servicio son bienvenidos.

Página web de emergencias del condado de L.A.: Encuentra refugios dedicados para personas y animales.

Páginas web de incidentes de Cal Fire: Información sobre cada incendio (Hughes, Palisades, Eaton y otros), además de secciones que enumeran los refugios para evacuados en las áreas afectadas.

Página de noticias de la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California: Listas actualizadas de refugios y centros de recuperación de desastres disponibles para aquellos afectados por los incendios forestales.

211 L.A. y Airbnb: Una asociación que ofrece alojamientos en Airbnb gratis o con descuento a aquellos que han sido desplazados.