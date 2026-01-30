Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Arizona

Independientemente de la etapa en la que te encuentres en tu labor como cuidador, te proporcionamos recursos actualizados de tu estado.

de

AARP

 
Published 06 de septiembre de 2024

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.  

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.  

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

 

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado. 

Eldercare Locator (800-677-1116 sin cargo; presiona 2 para español)

Un servicio público de la Administración sobre el Envejecimiento de EE.UU. que conecta a los cuidadores con los servicios y recursos locales para adultos mayores. 

Family Caregiver Alliance (800-445-8106 sin cargo; presiona 1 para español)

Herramientas y recursos para los cuidadores familiares, incluida la ayuda a los cuidadores para encontrar servicios de apoyo en su estado.  

Caregiver Action Network (Red de acción para cuidadores) (855-227-3640, sin cargo)

Provee información, materiales educativos, capacitación y apoyo a los cuidadores familiares. 

Area Agency on Aging (AAA, Agencia del Área sobre Envejecimiento) (888-264-2258, sin cargo)

Organización local que brinda información sobre programas de apoyo y recursos comunitarios disponibles para los adultos mayores y para quienes los cuidan. Comunícate con tu agencia local para obtener información sobre los servicios disponibles en tu área. Encuentra el número de teléfono para tu condado en este enlace. Algunos condados ofrecen información en español. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Adult Protective Services (APS, Servicios de Protección para Adultos) (877-767-2385)

Investigan denuncias de abuso, explotación y negligencia de adultos vulnerables. APS está disponible por teléfono de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábados, domingos y días festivos estatales de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Arizona Caregiver Coalition (Coalición de cuidadores de Arizona) (888-737-7494, sin cargo).

Povee recursos, apoyo y defensa de derechos para los cuidadores familiares en todo el estado.

Duet Partners in Health and Aging (602-274-5022)

Ofrece grupos de apoyo y otros recursos para los cuidadores familiares. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

 

Recursos de salud

Health Insurance Marketplace (Mercado de Seguros de Salud) (800-318-2596, sin cargo; presiona 8 para español)

Orienta a las personas a medida que comparan y compran planes de salud disponibles en el estado. 

Medicare (800-633-4227, sin cargo; presiona 8 para español)

La línea gratuita de Medicare conecta a las personas que llaman con más información sobre los planes y proveedores locales. Los residentes de Arizona también pueden usar el sitio web de Medicare para comparar agencias de salud en el hogar, centros de cuidados a largo plazo y más. 

Arizona Health Care Cost Containment System (AHCCCS, Sistema de Contención de Costos del Cuidado de Salud de Arizona) (602-417-4000; presiona 2 para español; 800-654-8713, sin cargo; presiona 2 para español)

Un programa conjunto de atención médica federal y estatal para personas de bajos ingresos y recursos limitados para pagar la atención médica. A través del Programa de exención de Medicaid, los adultos mayores que reúnen los requisitos para recibir pagos en hogares de ancianos pueden recibir apoyo y ayuda médica para continuar viviendo en el hogar.

State Health Insurance Program (Programa Estatal de Seguros de Salud) (800-432-4040, sin cargo; presiona 1 para español)

Un servicio gratuito de asesoramiento sobre beneficios de salud para los beneficiarios de Medicare y sus familias, que puede ayudar a los beneficiarios a obtener beneficios, presentar reclamaciones y entender las opciones de atención médica. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Arizona 2-1-1 (2-1-1; 877-211-8661, sin cargo; presiona 2 para español)

Ayuda a las personas y a las familias a encontrar y conectarse con recursos locales relacionados con la vivienda, el transporte, el apoyo al cuidador y más. Arizona 2-1-1 está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y el servicio de operadores en vivo está disponible en inglés y español. 

 

Recursos financieros

AARP Foundation Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)

Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation. 

Administración del Seguro Social  (800-772-1213, sin cargo; presiona 7 para español)

Información sobre los beneficios de jubilación y discapacidad, incluida la forma de inscribirse en el Seguro Social. 

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) (855-432-7587, sin cargo; presiona 2 para español)

El programa brinda asistencia nutricional mensual a personas de bajos ingresos y recursos limitados para pagar alimentos. SNAP también proporciona educación nutricional. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

 

Recursos legales

Legal Services Assistance (Asistencia legal) (888-264-2258, sin cargo)

Ofrece servicios legales gratuitos o de bajo costo para adultos mayores, incluida la preparación de testamento y la asistencia de tutela. 

National Academy of Elder Law Attorneys (703-942-5711)

Asociación profesional de abogados especializados en servicios legales para adultos mayores y personas con discapacidades. 

 

Recursos laborales y para empleadores

Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo

AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido.

 

Recursos de vivienda

Recursos de vivienda para adultos mayores, Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. (602-379-7100; pide hablar con un agente en español)

Ayuda con las necesidades de vivienda y ofrece recursos y programas para ayudar a las familias a permanecer en sus hogares. 

Long-Term Care Ombudsman Program (Programa del defensor de cuidados a largo plazo) (602-542-6454; 888-264-2258)

El defensor identifica, investiga y resuelve las quejas hechas por los residentes de centros de cuidado a largo plazo o sus familiares. El programa también ofrece educación y asistencia para obtener los servicios necesarios, y coordina los esfuerzos con los proveedores de servicios. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

 

Recursos adicionales

Guías de AARP "Cuidando a los nuestros"

AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Estas guías están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.

Departamento de Asuntos de Veteranos (855-260-3274, sin cargo)

Brinda apoyo y servicios a las familias que cuidan de veteranos. 

Alzheimer’s Association (800-272-3900, sin cargo; presiona 2 para español)

Provee información y apoyo para las personas con la enfermedad de Alzheimer y sus cuidadores. La asociación opera una Línea de ayuda las 24 horas, siete días a la semana. 

 

Ayuda a los cuidadores

Community Connections(Mi Comunidad con AARP)

Mi Comunidad con AARP es un sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.  

Create the Good (Compartir es Vivir)

Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.  

 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP

El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas. 

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).  

Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados. 

Grupo de Facebook de AARP para cuidadores familiares

Únete al grupo de discusión de AARP sobre cuidadores familiares en Facebook para conectarte, hacer preguntas y compartir ideas con otros cuidadores familiares. Más información sobre el grupo de apoyo aquí

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios) 

El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales. 

I Heart Caregivers

Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares. 

Comunidad Cuidando a los nuestros, de AARP

Únete a nuestra comunidad y conéctate con otros cuidadores como tú. 

Guía HomeFit de AARP

La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar. 

Recursos nacionales para cuidadores familiares

Un listado de agencias, grupos y organizaciones nacionales que pueden conectar a los cuidadores familiares con apoyo y servicios directos. 

Manual financiero de AARP para cuidadores familiares

Esta guía te ayudará a organizar y capturar la información esencial que necesitas para manejar las complejas responsabilidades de la prestación de cuidados.  

AARP Foundation Connect2Affect

AARP Foundation Connect2Affect ofrece recursos para satisfacer las necesidades de cualquier persona que esté aislada o sola, y ayuda a establecer conexiones sociales para los adultos mayores. 

AARP Health Benefits Navigator (Navegador de beneficios de salud, de AARP)

El Navegador de beneficios de salud, de AARP, es una herramienta que ayuda a los veteranos y a sus familiares a identificar y obtener beneficios relacionados con el servicio a través del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) y el Departamento de Defensa (DOD) de Estados Unidos.  

AARP Job Board (Lista de empleos, de AARP)

La Lista de empleos, de AARP, ayuda a conectar a los solicitantes de empleo con empleadores que valoran la experiencia y están comprometidos con una fuerza laboral diversa en la edad. 

Guía AARP Medicare Enrollment

La Guía AARP Medicare Enrollment ofrece orientación sobre las decisiones clave que debes tomar sobre la inscripción en Medicare por primera vez. 

Más de AARP

