Guía de recursos para cuidadores familiares en Arizona

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

Eldercare Locator (800-677-1116 sin cargo; presiona 2 para español)

Un servicio público de la Administración sobre el Envejecimiento de EE.UU. que conecta a los cuidadores con los servicios y recursos locales para adultos mayores.

Family Caregiver Alliance (800-445-8106 sin cargo; presiona 1 para español)

Herramientas y recursos para los cuidadores familiares, incluida la ayuda a los cuidadores para encontrar servicios de apoyo en su estado.

Caregiver Action Network (Red de acción para cuidadores) (855-227-3640, sin cargo)

Provee información, materiales educativos, capacitación y apoyo a los cuidadores familiares.

Area Agency on Aging (AAA, Agencia del Área sobre Envejecimiento) (888-264-2258, sin cargo)

Organización local que brinda información sobre programas de apoyo y recursos comunitarios disponibles para los adultos mayores y para quienes los cuidan. Comunícate con tu agencia local para obtener información sobre los servicios disponibles en tu área. Encuentra el número de teléfono para tu condado en este enlace. Algunos condados ofrecen información en español. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Adult Protective Services (APS, Servicios de Protección para Adultos) (877-767-2385)

Investigan denuncias de abuso, explotación y negligencia de adultos vulnerables. APS está disponible por teléfono de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., y sábados, domingos y días festivos estatales de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Arizona Caregiver Coalition (Coalición de cuidadores de Arizona) (888-737-7494, sin cargo).

Povee recursos, apoyo y defensa de derechos para los cuidadores familiares en todo el estado.

Duet Partners in Health and Aging (602-274-5022)

Ofrece grupos de apoyo y otros recursos para los cuidadores familiares. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Recursos de salud

Health Insurance Marketplace (Mercado de Seguros de Salud) (800-318-2596, sin cargo; presiona 8 para español)

Orienta a las personas a medida que comparan y compran planes de salud disponibles en el estado.

Medicare (800-633-4227, sin cargo; presiona 8 para español)

La línea gratuita de Medicare conecta a las personas que llaman con más información sobre los planes y proveedores locales. Los residentes de Arizona también pueden usar el sitio web de Medicare para comparar agencias de salud en el hogar, centros de cuidados a largo plazo y más.

Arizona Health Care Cost Containment System (AHCCCS, Sistema de Contención de Costos del Cuidado de Salud de Arizona) (602-417-4000; presiona 2 para español; 800-654-8713, sin cargo; presiona 2 para español)

Un programa conjunto de atención médica federal y estatal para personas de bajos ingresos y recursos limitados para pagar la atención médica. A través del Programa de exención de Medicaid, los adultos mayores que reúnen los requisitos para recibir pagos en hogares de ancianos pueden recibir apoyo y ayuda médica para continuar viviendo en el hogar.

State Health Insurance Program (Programa Estatal de Seguros de Salud) (800-432-4040, sin cargo; presiona 1 para español)

Un servicio gratuito de asesoramiento sobre beneficios de salud para los beneficiarios de Medicare y sus familias, que puede ayudar a los beneficiarios a obtener beneficios, presentar reclamaciones y entender las opciones de atención médica. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.

Recursos basados en el hogar y la comunidad