Guía de recursos para cuidadores familiares en Alaska

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la línea gratuita de recursos para el cuidado familiar de AARP al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en Alaska

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

Adult Protective Services (APS, Servicios de protección de adultos) (800-478-9996 | 907-269-3666)

APS investiga y proporciona información sobre denuncias de abuso, negligencia o explotación de adultos vulnerables.

Assistive Technology of Alaska (ATLA, Tecnología de asistencia de Alaska) (907-563-2599, Twitter y Facebook)

TLA ofrece servicios gratuitos y de pago para ayudar a las personas a explorar, obtener y utilizar la tecnología de asistencia que necesitan para aumentar su independencia.

Aging and Disability Resource Centers (ADRC, Centros de recursos para adultos mayores y discapacitados) (855-565-2017, sin cargo)

La red de ADRC presta servicios a los residentes de Alaska, independientemente de su edad o nivel de ingresos, a través de centros regionales. Los especialistas de ADRC guían a las personas que llaman y a los visitantes a través de apoyos a largo plazo que se ajustan a sus circunstancias.

Ubicaciones regionales de ADRC:

Área de Anchorage — municipio de Anchorage (907-343-7770)

Especialistas capacitados y certificados de ADRC ayudan a los residentes mayores, las personas con discapacidades y los cuidadores a entender y acceder a los recursos disponibles para ellos.

Mat-Su Valley — LINKS (907-373-3632)

Mat-Su provee información y apoyo a las personas con necesidades especiales y a sus familiares en un ambiente culturalmente sensible.

Fairbanks Interior, North Slope — Fairbanks Senior Center (Centro para adultos mayores de Fairbanks, área interior de Fairbanks, Vertiente norte) (907-452-2551)

ADRC North proporciona información y servicios a adultos mayores, personas con discapacidades y cuidadores que viven en el distrito de Denali, el distrito de Fairbanks North Star, el área de Southeast Fairbanks, la región de Yukon-Koyukuk y el distrito de North Slope.

Kenai Peninsula, Kodiak, Valdez-Cordova — Independent Living Center (ILC, Centro de vida independiente) (907-262-6333)

El centro de vida independiente proporciona información y recursos a los residentes mayores, las personas con discapacidades y sus familiares.

Southeast Alaska — Southeast Alaska Independent Living (SAIL, Organización para la vida independiente del sureste de Alaska) (800-478-7245)

La organización para la vida independiente proporciona información y servicios a los residentes mayores, las personas con discapacidades y sus familiares en el sudeste de Alaska.

Western Alaska, Dillingham a Kotzebue — Bristol Bay Native Association (BBNA, Oeste de Alaska, Asociación de nativos de Bristol Bay) (907-842-5257, contact@bbna.com)

La BBNA brinda oportunidades e iniciativas sociales, económicas, culturales y educativas para beneficiar a las tribus y a los nativos de Bristol Bay.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Health Facilities Licensing and Certification (Licencias y certificaciones de centros de salud) (888-387-9387, sin cargo; 907-334-2483)

Este equipo inspecciona los centros de salud en todo el estado para determinar si cumplen con los estándares estatales y federales.

Office of the Long-Term Care Ombudsman (OLTCO, Oficina del defensor de cuidados a largo plazo) (800-730-6393 | 907-334-4480)

OLTCO identifica, investiga y resuelve las quejas hechas por —o en nombre de— residentes de cuidados a largo plazo. El programa también ofrece información y ayuda para obtener los servicios necesarios, y coordina los esfuerzos con los proveedores de servicios.

Personal Care Services Program (PCS, Programa de servicios de cuidados personales) (800-478-9996 | 907-269-3666)

PCS presta servicios a los adultos mayores de Alaska y a las personas con discapacidades que necesitan ayuda con las actividades de la vida diaria.