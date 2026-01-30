Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Alaska

Agencias locales y organizaciones que pueden hacer el proceso de cuidar más fácil, no importa en qué punto de tu trayectoria te encuentres.

de

AARP

 
Updated 24 de octubre de 2025
Published 09 de septiembre de 2025
/ Updated 24 de octubre de 2025

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la línea gratuita de recursos para el cuidado familiar de AARP al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

**Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

 

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en Alaska

AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.

Adult Protective Services (APS, Servicios de protección de adultos) (800-478-9996 | 907-269-3666)

APS investiga y proporciona información sobre denuncias de abuso, negligencia o explotación de adultos vulnerables.

Assistive Technology of Alaska (ATLA, Tecnología de asistencia de Alaska) (907-563-2599, Twitter y Facebook)

TLA ofrece servicios gratuitos y de pago para ayudar a las personas a explorar, obtener y utilizar la tecnología de asistencia que necesitan para aumentar su independencia.

Aging and Disability Resource Centers (ADRC, Centros de recursos para adultos mayores y discapacitados) (855-565-2017, sin cargo)

La red de ADRC presta servicios a los residentes de Alaska, independientemente de su edad o nivel de ingresos, a través de centros regionales. Los especialistas de ADRC guían a las personas que llaman y a los visitantes a través de apoyos a largo plazo que se ajustan a sus circunstancias.

Ubicaciones regionales de ADRC:

Área de Anchorage — municipio de Anchorage (907-343-7770)

Especialistas capacitados y certificados de ADRC ayudan a los residentes mayores, las personas con discapacidades y los cuidadores a entender y acceder a los recursos disponibles para ellos.

Mat-Su Valley — LINKS (907-373-3632)

Mat-Su provee información y apoyo a las personas con necesidades especiales y a sus familiares en un ambiente culturalmente sensible.

Fairbanks Interior, North Slope — Fairbanks Senior Center (Centro para adultos mayores de Fairbanks, área interior de Fairbanks, Vertiente norte) (907-452-2551)

ADRC North proporciona información y servicios a adultos mayores, personas con discapacidades y cuidadores que viven en el distrito de Denali, el distrito de Fairbanks North Star, el área de Southeast Fairbanks, la región de Yukon-Koyukuk y el distrito de North Slope.

Kenai Peninsula, Kodiak, Valdez-Cordova — Independent Living Center (ILC, Centro de vida independiente) (907-262-6333)

El centro de vida independiente proporciona información y recursos a los residentes mayores, las personas con discapacidades y sus familiares.

Southeast Alaska — Southeast Alaska Independent Living (SAIL, Organización para la vida independiente del sureste de Alaska) (800-478-7245)

La organización para la vida independiente proporciona información y servicios a los residentes mayores, las personas con discapacidades y sus familiares en el sudeste de Alaska.

Western Alaska, Dillingham a Kotzebue — Bristol Bay Native Association (BBNA, Oeste de Alaska, Asociación de nativos de Bristol Bay) (907-842-5257, contact@bbna.com)

La BBNA brinda oportunidades e iniciativas sociales, económicas, culturales y educativas para beneficiar a las tribus y a los nativos de Bristol Bay.

 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Health Facilities Licensing and Certification (Licencias y certificaciones de centros de salud) (888-387-9387, sin cargo; 907-334-2483)

Este equipo inspecciona los centros de salud en todo el estado para determinar si cumplen con los estándares estatales y federales.

Office of the Long-Term Care Ombudsman (OLTCO, Oficina del defensor de cuidados a largo plazo) (800-730-6393 | 907-334-4480)

OLTCO identifica, investiga y resuelve las quejas hechas por —o en nombre de— residentes de cuidados a largo plazo. El programa también ofrece información y ayuda para obtener los servicios necesarios, y coordina los esfuerzos con los proveedores de servicios.

Personal Care Services Program (PCS, Programa de servicios de cuidados personales) (800-478-9996 | 907-269-3666)

PCS presta servicios a los adultos mayores de Alaska y a las personas con discapacidades que necesitan ayuda con las actividades de la vida diaria.

Residential Licensing (Licencias para residencias) (907-334-2400)

Agencias estatales responsables de otorgar licencias e investigar los hogares de vida asistida en Alaska.

SDS Home and Community Based Waiver Programs (SDS, Programas de exención a servicios basados en el hogar y la comunidad) (800-478-4996 | 907-269-3666)

El SDS ofrece programas de exención para personas con discapacidades físicas o intelectuales que reúnen los requisitos para recibir atención de un centro de enfermería o un centro de cuidados intermedios, de modo que puedan recibir atención en el hogar o la comunidad en lugar de en una institución.

 

Recursos financieros

AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)

Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.

Adult Public Assistance Program (APA, Programa de asistencia pública para adultos) (907-465-3347)

APA es un programa del Gobierno estatal que ofrece asistencia en efectivo a los residentes de Alaska mayores, ciegos y discapacitados para ayudarlos a mantenerse independientes. También ofrece asistencia a los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) y a otras personas que tienen ingresos y recursos dentro de los límites de ingresos y recursos de APA. Los beneficiarios también reúnen los requisitos para recibir beneficios de Medicaid.

Senior Benefits Program (800-478-7778)

Un programa estatal que ofrece beneficios mensuales en efectivo a adultos mayores de ingresos bajos a moderados, según los ingresos

 

Recursos legales

Alaska Legal Services Corporation (ALSC, Corporación de servicios legales de Alaska) (888-478-2572, sin cargo)

ALSC es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales civiles gratuitos a adultos mayores, cuidadores y residentes de bajos ingresos en todo Alaska.

ALSC’s Legal Resource Disability Law Center of Alaska (Servicios legales para asuntos relacionados con discapacidad) (800-478-1234 | 907-565-1002)

Este es un bufete de abogados independiente sin fines de lucro que ofrece asistencia legal relacionada con la discapacidad a los residentes de Alaska.

Office of Elder Fraud and Assistance (Oficina de ayuda a adultos mayores en casos de fraude) (907-334-5954)

Esta oficina atiende casos de explotación financiera de los residentes mayores del estado.

 

Recursos laborales y para empleadores

Apoyo a los cuidadores en el lugar de trabajo

AARP ofrece recursos valiosos para ayudar a los empleadores a crear un lugar de trabajo favorable para quienes cuidan de un ser querido.

 

Recursos de transporte

Anchorage — Anchor Rides (907-343-6543)

Anchor Rides ofrece transporte para adultos mayores de 60 años o más, conectándolos con atención médica que no sea de emergencia, cuidado diurno para adultos, programas de comidas para adultos mayores, farmacias y oportunidades de empleo y voluntariado.

Mat-Su Valley — Mat-Su Senior Services (Servicios a adultos mayores del valle de Mat-Su) (907-745-5454, contact@matsuseniors.com)

Mat-Su Valley ofrece servicios integrales para adultos mayores, como transporte, comidas, mandados, servicios de relevo y cuidado diurno para adultos mayores.

 

Recursos de vivienda

Alaska Housing Finance Corporation (Corporación para el financiamiento de la vivienda en Alaska) (800-478-2432 | 907-338-6100)

AHFC trabaja para asegurar que los adultos mayores de Alaska tengan acceso a hogares asequibles y accesibles, y servicios de apoyo.

 

Recursos para grupos específicos

Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”

AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en inglés, español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidado.

Alaska Office of Veterans Affairs (Oficina de Asuntos de Veteranos de Alaska) (888-248-3682, sin cargo, 907-334-0874)

La Oficina de Asuntos de Veteranos de Alaska sirve como la principal defensora de los veteranos de Alaska y se esfuerza por ayudar a nuestros veteranos y sus familias a mejorar sus vidas.

Identity Inc. and SAGE Alaska (907-865-3247 info@identityinc.org)

Identity y SAGE Alaska representan a las comunidades de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales del estado a través de la defensa, la educación y la conectividad.

 

Apoyo para cuidadores

Community Connections (Mi Comunidad con AARP)

Mi Comunidad con AARP es un nuevo sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.

Create the Good (Compartir es Vivir)

Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.

Alzheimer’s Resource of Alaska (ARA, Recursos para el Alzheimer de Alaska) (907-561-3313 | 800-478-1080)

ARA conecta a los cuidadores con información, clases de prestación de cuidados, grupos de apoyo, orientación sobre el cuidado, evaluaciones de la memoria y financiamiento de pequeñas subvenciones.

Alaska Department of Health and Social Services, Senior and Disabilities Services — Caregiver Support (Apoyo al cuidador, Servicios a personas mayores y discapacitadas del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Alaska) (Anchorage: 907-269-3666 o 800-478-9996)

El programa ofrece apoyo a los cuidadores familiares a través de la División de Servicios a personas mayores y discapacitadas del estado.

 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP

El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.

Grupo de Facebook de AARP para cuidadores familiares

Únete al grupo de discusión de AARP sobre cuidadores familiares en Facebook para conectarte, hacer preguntas y compartir ideas con otros cuidadores familiares.

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)

El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.

I Heart Caregivers

Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.

Comunidad Cuidando a los nuestros, de AARP

Únete a nuestra comunidad y conéctate con otros cuidadores como tú.

Guía HomeFit de AARP

La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.

Recursos nacionales para cuidadores familiares

Un listado de agencias, grupos y organizaciones nacionales que pueden conectar a los cuidadores familiares con apoyo y servicios directos.

