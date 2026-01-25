Lo que debes saber sobre el cuidado de heridas y la piel de los ancianos

Si cuidas de un adulto mayor, probablemente hayas notado una diferencia entre su piel y la tuya: la suya es más fina, más suelta y más delicada.

"La piel de las personas mayores es más propensa a cortaduras, desgarros y moretones debido a que es más delgada y tiene menos colágeno y elasticidad”, dice la Dra. Shoshana Marmon, profesora adjunta en el Departamento de Dermatología del New York Medical College en Valhalla, Nueva York. "A medida que envejecemos, los vasos sanguíneos se vuelven más frágiles y los moretones se forman más fácilmente. Además, las heridas tardan más en sanar debido a la renovación celular más lenta y al suministro de sangre reducido".

Cómo cuidar las cortaduras

Aunque te puedas sentir indeciso sobre cómo tratar heridas en la delicada piel de los ancianos, el tratamiento para cortes menores es prácticamente el mismo que sería para tu propia piel o la piel de tu hijo, dicen los dermatólogos.

Cortes profundos, laceraciones largas y heridas que no dejan de sangrar necesitan atención médica. Llama a tu médico o acude a la sala de emergencias si te preocupa.

Para lesiones menores y superficiales, comienza con estos conceptos básicos de primeros auxilios.

Limpia la lesión suavemente con agua y un jabón suave. Si la herida está en un lugar que es difícil de mantener bajo el grifo o quieres ser extracuidadoso, prueba un limpiador de heridas, como una solución salina suave en un atomizador. Puedes encontrarlos sin receta en las farmacias.

Detén cualquier sangrado. Usa una gasa o pañuelo y aplica presión suave para detener el sangrado. Si tu ser querido está tomando anticoagulantes, podría tardar un poco más en parar. Si no puedes detener el sangrado, llama a tu médico o ve directamente a un centro de atención urgente o a una sala de emergencias.

Reemplaza la barrera cutánea. "Ponte un buen emoliente espeso, algo grasoso", dice el Dr. Danilo del Campo, un dermatólogo que ve pacientes en la Chicago Skin Clinic. En la mayoría de los casos, dice, una pomada antibiótica no es necesaria. Lo que necesitas es una gota de un ungüento espeso, como vaselina, para crear una barrera protectora sobre la herida.

Vendaje. Aquí es donde podrías hacer las cosas un poco diferente para un adulto mayor de lo que harías para ti mismo, dice del Campo, "En los adultos mayores, opto por [una cobertura para heridas] que tenga un poco más de presión que solo una curita suelta. En casa... solo pon un pedacito extra de tejido, servilleta limpia o gasa médica debajo de la curita". Este relleno adicional hará que la venda se ajuste más apretada y mantendrá un poco de presión sobre la lesión.

Cómo manejar las rasgaduras de piel

La piel más vieja es más propensa a rasgarse. La piel se separa y puede abrirse en una línea recta, muy parecido a los desgarres en las telas o el papel.