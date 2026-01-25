¿Deberías mudar a tus padres a tu casa?

Si estás empezando a preguntarte si tus padres están seguros viviendo solos —tal vez has notado que tienen problemas para conducir o cuidarse a sí mismos—, no eres el único.

La mitad de los adultos mayores de 50 años en Estados Unidos son cuidadores, y la mayoría de ellos cuidan a sus padres, según la Encuesta nacional sobre el envejecimiento saludable de la Universidad de Míchigan. Aunque la mayoría de nosotros queremos envejecer en nuestras propias casas, el informe de AARP "The Journey of Aging" (en inglés) descubre que en el país, más personas que nunca están compartiendo hogares: 67 millones de adultos de más de 18 años viven en una casa multigeneracional, un aumento del 272% en la última década.

Si estás pensando en mudar a tus padres contigo —o en mudarte con ellos—, primero necesitas tener una conversación sincera sobre las necesidades, preferencias y preocupaciones de todos los involucrados. "Estas son decisiones muy personales que las familias necesitan considerar", dice la Dra. Kathleen Unroe, una geriatra y científica en el Center for Aging Research de la Universidad de Indiana.

Hacerte estas cinco preguntas puede darte la información que necesitas para navegar cualquier transición.

1. ¿Estás listo para un cambio?

Si tus padres requieren atención directa, tus prioridades y la forma en que pasas tu tiempo pueden evolucionar: los cuidadores proporcionan en promedio 18 horas de trabajo no remunerado, según una encuesta de AARP del 2023. "Necesitas entender tus propios límites, habilidades y capacidades, y lo que puedes cambiar en tu propia vida para hacer que esto funcione", dice Unroe.

Coordinar todo, desde las comidas hasta las citas médicas, puede causar estrés, dice Francesca Falzarano, profesora auxiliar de Gerontología en la Universidad del Sur de California. Alrededor del 60% de los cuidadores informan que luchan con su salud emocional mientras intentan equilibrar la familia, el trabajo y las responsabilidades de cuidado, según el informe "A Look at Caregivers Mental Health" de AARP.

Lo que puedes hacer:

Habla con tu familia. Ten una reunión con tu cónyuge e hijos para que todos puedan expresar sus preocupaciones sobre cómo cambiará su vida y hablar sobre formas en las que podrían manejar diferentes situaciones.

Establece un sistema de apoyo. "Recomiendo que las personas tengan una red de apoyo en su lugar", dice Unroe. "A medida que las necesidades de tus padres se vuelven más exigentes, no quieres que tu propio bienestar sufra".

Además de contar con tus amigos, puede que quieras considerar unirte a un grupo de apoyo, ya sea en internet o en persona.

Cada vez más lugares de trabajo también ofrecen a sus empleados grupos de recursos sobre el cuidado. Puedes verificar si ya existe uno o considerar iniciar uno.

Verifica los servicios disponibles. Evalúa los servicios en tu área. Investiga la disponibilidad de centros de cuidado diurno para adultos, que pueden proporcionar a tu ser querido comidas, orientación y actividades terapéuticas. Si estás proporcionando cuidado a tiempo completo en tu casa, investiga los servicios locales de relevo o de compañía para que puedas tomar un descanso cuando lo necesites.

2. ¿Tu familia está lista para hacer un plan?