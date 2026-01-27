Guía de recursos para cuidadores familiares en Nueva York

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m. (hora del este), en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



New York State Office for the Aging (Oficina para el Envejecimiento del estado de Nueva York (844-697-6321, sin cargo; presiona 2 para español | NYSOFA@aging.ny.gov) La oficina ofrece programas y servicios a los adultos mayores, centrados en la prestación de cuidados, la salud, la vivienda, el empleo y el abuso de los adultos mayores, entre otros temas relacionados con el envejecimiento. Tiene 59 oficinas locales en todo el estado que conectan a los adultos mayores para que ayuden y presten servicios cerca de ellos.



New York State Caregiving & Respite Coalition (Coalición estatal de cuidado familiar y de relevo de Nueva York) (585-287-6393) La coalición es una asociación de organizaciones e individuos que apoyan y defienden a los cuidadores familiares de Nueva York. El grupo ofrece capacitación e información a los cuidadores y trabaja para crear conciencia sobre sus necesidades ante los legisladores locales.



Catholic Charities Senior & Caregiver Support Services (Caridades Católicas, Servicios para adultos mayores y cuidadores) (518-372-5667) El programa ofrece consultas y grupos de apoyo para los cuidadores de al menos 60 años en 14 condados: Albany, Columbia, Delaware, Fulton, Greene, Herkimer, Montgomery, Otsego, Rensselaer, Saratoga, Schenectady, Schoharie, Warren y Washington.



Recursos de salud

NY State of Health:The Official Health Plan Marketplace (Mercado oficial de planes de salud de Nueva York) (855-355-5777, sin cargo; presiona 2 para español) El mercado te permite comprar, comparar e inscribirte en un plan de salud de bajo costo. También ofrece asistencia financiera a algunos residentes del estado, según sus ingresos. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.



Health Insurance Information Counseling and Assistance Program (HICAP, Programa de Información, Asesoramiento y Asistencia sobre Seguros Médicos) (800-701-0501; presiona 2 para español) Los asesores del programa están capacitados para responder las preguntas de los residentes sobre Medicare, los programas Medicare Advantage, la cobertura de medicamentos recetados, Medigap y otros seguros de salud y cuidados a largo plazo.



Western New York Integrated Care Collaborative (Colaboración para el cuidado de salud integrado del oeste de Nueva York) (716-431-5100) La colaboración es una red de agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias que ofrece servicios de capacitación y planes de cuidados comunitarios económicos para adultos mayores, personas con discapacidades y cuidadores.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

New York Connects (800-342-9871; presiona 2 para español) El programa conecta a los residentes con servicios de apoyo a largo plazo, como el cuidado en el hogar, así como con necesidades básicas como el transporte y los servicios de comidas. Pueden ayudar a los adultos mayores, a las personas con discapacidades, a los cuidadores y a sus seres queridos a entender qué recursos están disponibles para ellos y cómo acceder a esa asistencia.



LiveOn NY (212-398-5045 | benefits@liveon-ny.org) El programa ofrece capacitación y talleres, y ayuda a los adultos mayores a entender los requisitos para los programas federales y estatales, y se asegura de que los residentes de Nueva York tengan acceso completo al apoyo que tienen a su disposición.



JASA (212-273-5272) Los servicios de apoyo de JASA se centran en ayudar a los adultos mayores de la ciudad de Nueva York a adquirir un propósito y autonomía. La organización opera varias propiedades de vivienda asequibles y mantiene una sección de cuidados en el hogar autorizada, que brinda servicios de salud y sociales a las personas. El grupo también ofrece servicios legales gratuitos, entrega de comidas y asistencia para cuidadores, entre otros recursos.



Self HELP Community Services (NYC) (212-971-7600) Esta organización sin fines de lucro ayuda a los adultos mayores y a las personas vulnerables a mantener su independencia a través de una variedad de viviendas, hogares, atención médica y servicios sociales. Ofrece asistencia en el hogar y servicios comunitarios para personas mayores, frágiles y vulnerables de Nueva York. También ofrece programas de capacitación para trabajadores de la salud y mantiene el mayor y más antiguo programa de servicio doméstico para supervivientes del Holocausto. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.



Recursos financieros

AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidosQuickLINK a beneficios de AARP Foundation)

Office of Temporary and Disability Assistance (Oficina de Asistencia Temporal y por Incapacidad del Estado de Nueva York)

New York State Department of Health Medicare Savings Program (MSP, Programa de Ahorros de Medicare del Departamento de Salud del estado de Nueva York) (800–541–2831; presiona 2 para español)

Recursos legales

Center for Elder Law and Justice (Centro de derecho y justicia para adultos mayores) (716-853-3087; presiona 3 para español | info@elderjusticeny.org)

The Legal Aid Society (Sociedad de asistencia legal) (212-577-3300; presiona 2 para español)

Recursos laborales y para empleadores

New York State Paid Family Leave (Licencia familiar remunerada del estado de Nueva York) (844-337-6303 sin cargo; presiona 2 para español)

Recursos para grupos específicos

SAGE Upstate (SAGE; sirve al área norte del estado de Nueva York) (212-741-2247)

SAGE NYC (sirve a la ciudad de Nueva York) (212-741-2247)

Pride Center of Western New York – Silver Pride Project (Centro Pride del oeste de Nueva York) (716-852-7743)

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).