Guía de recursos para cuidadores familiares en Massachusetts

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m. (hora del este), en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Oficina Ejecutiva de Asuntos de los Adultos Mayores de Massachusetts (AEO) (617-727-7750 | 800-243-4636; presiona 2 para español) 
    • La AEO proporciona información y servicios a los residentes mayores, las personas con discapacidades y sus seres queridos. La oficina también mantiene una línea de ayuda para el abuso de adultos mayores abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana y puede conectar a los residentes con los recursos locales. 
    • Línea directa sobre el abuso de adultos mayores: 800-922-2275; presiona 2 para español 
  • Mass Options (800-243-4636; presiona 2 para español) 
    • Mass Options conecta a los residentes mayores, a las personas con discapacidades y a sus cuidadores y seres queridos con información y servicios para ayudar a satisfacer sus necesidades específicas. 

Recursos de salud

  • Massachusetts Senior Medicare Patrol Program (Programa de Patrulla de Medicare para Adultos Mayores de Massachusetts) (800-892-0890; pide hablar con un agente en español) 
    • El programa brinda información a los beneficiarios de Medicare y Medicaid, a los familiares y a los cuidadores sobre las opciones de atención médica y los casos de errores médicos, fraude y abuso. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
  • Massachusetts Health Connector (877-623-6765, sin cargo; presiona 2 para español) 
    • Massachusetts Health Connector es el mercado estatal de seguros de salud y dental. También ayuda a las personas que han perdido el seguro de salud provisto por un empleador. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.    
  • Línea de ayuda para asuntos de salud de Health Care For All (617-350-7279 | 800-272-4232; presiona 2 para español) 
    • Una línea de ayuda que conecta a las personas que llaman con información sobre sus opciones de atención médica. Trabaja para garantizar la cobertura universal y el acceso a la atención. Este servicio telefónico en todo el estado y en varios idiomas está disponible para residentes de todos los niveles de ingresos. 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Mass Home Care (Cuidado en el hogar de Massachusetts) (617-972-5635) 
    • Una asociación comercial que aboga por los 28 puntos de acceso a los servicios para el envejecimiento y las Agencias de Área sobre Envejecimiento. Conecta a los residentes con servicios basados en el hogar y la comunidad. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.    
  • Home Care Alliance of Massachusetts (Alianza de Massachusetts para el cuidado en el hogar) (617-482-8830) 
    • Una asociación comercial sin fines de lucro de agencias de cuidados en el hogar que defiende y proporciona información sobre las opciones de cuidados en el hogar para los residentes de Massachusetts. 
  • LeadingAge Massachusetts (617-244-2999) 
    • LeadingAge Massachusetts es una asociación comercial de proveedores sin fines de lucro de vivienda y servicios para adultos mayores. Trabaja para impulsar políticas que permitan a los adultos mayores recibir los servicios que necesitan, cuando los necesitan y en el lugar al que llaman hogar. Proporciona información sobre la continuidad de los cuidados de salud, que incluye hogares de ancianos, vida asistida, viviendas para mayores y servicios a domicilio y comunitarios. 

Recursos financieros

  • AARP Foundation's Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation) 
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation. 

Recursos legales

  • Massachusetts Law Reform Institute (MLRI, Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts) (617-357-0700; presiona 3 para español) 
    • El MLRI aboga por promover leyes y políticas relacionadas con la justicia económica, racial y social para los residentes y las comunidades de bajos ingresos. 

Recursos laborales y para empleadores

Recursos de transporte

Recursos de vivienda

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).  

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

  • Create the Good (Compartir es Vivir)
    • Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad. 

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas. 
  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).  
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados. 
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios) 
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales. 
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares. 
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar. 
  • AARP Foundation Connect2Affect
    • AARP Foundation Connect2Affect ofrece recursos para satisfacer las necesidades de cualquier persona que esté aislada o sola, y ayuda a establecer conexiones sociales para los adultos mayores. 
  • AARP Job Board (Lista de empleos, de AARP)
    • La Lista de empleos, de AARP, ayuda a conectar a los solicitantes de empleo con empleadores que valoran la experiencia y están comprometidos con una fuerza laboral diversa en la edad. 
  • Guía AARP Medicare Enrollment
    • La Guía AARP Medicare Enrollment ofrece orientación sobre las decisiones clave que debes tomar sobre la inscripción en Medicare por primera vez. 

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

