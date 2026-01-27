Guía de recursos para cuidadores familiares en Massachusetts

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m. (hora del este), en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Oficina Ejecutiva de Asuntos de los Adultos Mayores de Massachusetts (AEO) (617-727-7750 | 800-243-4636; presiona 2 para español) La AEO proporciona información y servicios a los residentes mayores, las personas con discapacidades y sus seres queridos. La oficina también mantiene una línea de ayuda para el abuso de adultos mayores abierta las 24 horas del día, los siete días de la semana y puede conectar a los residentes con los recursos locales. Línea directa sobre el abuso de adultos mayores: 800-922-2275; presiona 2 para español



Mass Options (800-243-4636; presiona 2 para español) Mass Options conecta a los residentes mayores, a las personas con discapacidades y a sus cuidadores y seres queridos con información y servicios para ayudar a satisfacer sus necesidades específicas.



Recursos de salud

Massachusetts Senior Medicare Patrol Program (Programa de Patrulla de Medicare para Adultos Mayores de Massachusetts) (800-892-0890; pide hablar con un agente en español) El programa brinda información a los beneficiarios de Medicare y Medicaid, a los familiares y a los cuidadores sobre las opciones de atención médica y los casos de errores médicos, fraude y abuso. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google.



Massachusetts Health Connector (877-623-6765, sin cargo; presiona 2 para español) Massachusetts Health Connector es el mercado estatal de seguros de salud y dental. También ayuda a las personas que han perdido el seguro de salud provisto por un empleador. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.



Línea de ayuda para asuntos de salud de Health Care For All (617-350-7279 | 800-272-4232; presiona 2 para español) Una línea de ayuda que conecta a las personas que llaman con información sobre sus opciones de atención médica. Trabaja para garantizar la cobertura universal y el acceso a la atención. Este servicio telefónico en todo el estado y en varios idiomas está disponible para residentes de todos los niveles de ingresos.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Mass Home Care (Cuidado en el hogar de Massachusetts) (617-972-5635) Una asociación comercial que aboga por los 28 puntos de acceso a los servicios para el envejecimiento y las Agencias de Área sobre Envejecimiento. Conecta a los residentes con servicios basados en el hogar y la comunidad. En la página web, selecciona español en el menú desplegable.



Home Care Alliance of Massachusetts (Alianza de Massachusetts para el cuidado en el hogar) (617-482-8830) Una asociación comercial sin fines de lucro de agencias de cuidados en el hogar que defiende y proporciona información sobre las opciones de cuidados en el hogar para los residentes de Massachusetts.



LeadingAge Massachusetts (617-244-2999) LeadingAge Massachusetts es una asociación comercial de proveedores sin fines de lucro de vivienda y servicios para adultos mayores. Trabaja para impulsar políticas que permitan a los adultos mayores recibir los servicios que necesitan, cuando los necesitan y en el lugar al que llaman hogar. Proporciona información sobre la continuidad de los cuidados de salud, que incluye hogares de ancianos, vida asistida, viviendas para mayores y servicios a domicilio y comunitarios.



Recursos financieros

AARP Foundation's Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation) Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.



Recursos legales

Massachusetts Law Reform Institute (MLRI, Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts) (617-357-0700; presiona 3 para español) El MLRI aboga por promover leyes y políticas relacionadas con la justicia económica, racial y social para los residentes y las comunidades de bajos ingresos.



Health Law Advocates (888-211-6168, sin cargo; presiona 9 para español)

Massachusetts Chapter of National Academy of Elder Law Attorneys (MassNAELA, Capítulo de Massachusetts de la Academia Nacional de Abogados Especializados en Leyes de Adultos Mayores) (617-566-5640)

Recursos laborales y para empleadores

Massachusetts Family Caregiver Support Program (800-243-4636; presiona 2 para español)

Recursos de transporte

Recursos de vivienda

Citizens’ Housing and Planning Association (CHAPA, Asociación comunitaria de vivienda y planificación) (617-742-0820)

Recursos para grupos específicos

The Commission on the Status of Grandparents Raising Grandchildren (Comisión sobre abuelos que crían nietos) (617-748-2454)

The Department of Transitional Assistance Senior Assistance Office (DTA, Oficina de asistencia a adultos mayores del Departamento de Asistencia Transicional) (833-712-8027, sin cargo)

Apoyo para cuidadores

Alzheimer’s Association for Massachusetts and New Hampshire (800-272-3900; presiona 2 para español)

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).