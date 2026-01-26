Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Luisiana

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Si tienes dudas, conéctate a la Línea de AARP de Recursos de Apoyo a los Cuidadores. Hay agentes disponibles para tomar tu llamada de lunes a viernes, de 7 a.m. a 11 p.m., hora del este, en el 1-888-971-2013, en español. La línea de apoyo también está disponible en inglés en el 1-877-333-5885.

A continuación, señalamos los recursos que están disponibles en español. De lo contrario, los enlaces se dirigen a páginas en inglés.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • The Governor’s Office of Elderly Affairs (Oficina del Gobernador para Asuntos de Adultos Mayores) (225-342-7100| 866-632-0922, sin cargo) 
    • La oficina brinda servicios a través de una red de Agencias del Área sobre Envejecimiento que ofrecen una variedad de servicios a los adultos mayores y sus cuidadores, incluidos el cuidado personal, la entrega de comidas, el transporte, la asistencia legal y más. 
  • State Long-Term Care Ombudsman (Defensor estatal de cuidados a largo plazo) (225-342-7100 | 866-632-0922, sin cargo | StateOmbudsman@la.gov) 
    • El defensor de cuidados a largo plazo identifica, investiga y resuelve las quejas hechas por —o en nombre de— los residentes de hogares de ancianos, centros de vida asistida y otros centros. 

Recursos de salud

  • Louisiana Primary Care Association (LPCA, Asociación de Luisiana de cuidados primarios) (225-927-7662) 
    • LPCA es una organización sin fines de lucro que representa a 39 centros de salud comunitarios financiados por el Gobierno federal en todo Luisiana. Estas organizaciones operan más de 295 centros individuales y atienden a más de 465,000 pacientes al año. 
  • Louisiana Department of Health’s Office of Behavioral Health (Oficina de salud conductual del Departamento de Salud de Luisiana) (225-342-9500) 
    • El sistema de atención de la salud conductual de Luisiana es operado por distritos o autoridades independientes de salud y se responsabiliza de toda la atención de salud conductual, incluidos los servicios de tratamiento de salud mental y trastornos adictivos de los residentes de Luisiana. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 
  • Oficina de Salud Pública del Departamento de Salud de Luisiana (225-342-9500) 
    • La Oficina de Salud Pública protege y promueve la salud de las comunidades de nuestro estado y opera más de 50 programas con personal en 63 unidades de salud de las parroquias, tres clínicas especializadas y nueve oficinas regionales. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Louisiana Department of Health’s Office of Aging and Adult Services (OAAS, Oficina sobre Envejecimiento y de Servicios para Adultos Mayores del Departamento de Salud de Luisiana) (225-342-9500) 
    • La OAAS administra servicios en el hogar y en la comunidad a través de varios programas de planes para adultos mayores o con discapacidades, para que puedan permanecer en sus hogares y en la comunidad. El sitio web ofrece la opción de traducir la información en la página mediante el traductor de Google. 

Más información de AARP Estados

