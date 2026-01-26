Guía de recursos para cuidadores familiares en Kansas

Javascript is not enabled.

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso. 

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido, como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados. 

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la línea gratuita de recursos para el cuidado familiar de AARP al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Kansas Association of Area Agencies on Aging & Disabilities (Asociación de Kansas de Agencias del Área sobre Envejecimiento y Discapacidades) (k4ad) (855-200-2372, sin cargo)
    • Las Agencias del Área sobre Envejecimiento atienden a los 105 condados de Kansas. Las AAA trabajan para mejorar los servicios y el apoyo basados en el hogar y la comunidad para todos los residentes mayores de Kansas y sus cuidadores. Las responsabilidades incluyen información y derivación, evaluaciones de criterios funcionales para hogares de ancianos, programas e información para cuidadores, comidas en el hogar y en grupo, y asesoramiento sobre seguros de salud a través del Senior Health Insurance Counseling for Kansas (SHICK, Asesoramiento sobre seguros médicos para adultos mayores de Kansas).
  • Kansas Department for Aging and Disability Services (KDADS, Departamento de servicios para adultos mayores y personas discapacitadas de Kansas) (785-296-4986)
    • KDADS brinda servicios para fomentar la independencia, la dignidad y la seguridad de todos los habitantes de Kansas. Los servicios de KDADS para adultos mayores incluyen programas de salud conductual, prevención de adicción, administración de cuatro hospitales e instituciones estatales; la administración de los programas de exención de servicios domiciliarios y comunitarios de KanCare, el programa estatal de Medicaid; y la dirección de la concesión de credenciales para profesiones de la salud. 
  • Kansas Department for Children and Families, (DCF, Departamento de niños y familias de Kansas) (833-765-2003)
    • El DCF ofrece el programa de asistencia energética para personas de bajos ingresos que ayuda a los hogares que reúnen los requisitos a pagar parte de sus costos de energía; los servicios de protección para adultos, que investigan la negligencia, la explotación y el abuso financiero de adultos de 18 años o más y, si es necesario, brindan servicios de protección; y la Kansas Commission for the Deaf and Hard of Hearing (Comisión para personas sordas y con discapacidad auditiva de Kansas), que ayuda a localizar intérpretes, inscribe a las personas para que se conviertan en intérpretes de lenguaje de señas y coordina los servicios para las personas sordas y con discapacidades auditivas. Visita el sitio web de las oficinas regionales y los centros de servicio. 
  • Kansas Insurance Department (KID, Departamento de seguros de Kansas) (800-432-2484, sin cargo) (solo en Kansas). 
    • El objetivo de KID es regular las compañías de seguros que venden a los residentes de Kansas; educar a los consumidores sobre todo lo relacionado con los seguros y los valores (incluidos los fraudes y las estafas); y abogar por un mercado competitivo que les dé a los residentes de Kansas una opción al comprar productos. 

Recursos de salud

  • KanCare (Medicaid) (800-792-4884)
    • KanCare es un programa estatal de atención médica para los residentes de Kansas con ingresos bajos y recursos insuficientes para pagar el cuidado de la salud (Medicaid). Los servicios de KanCare incluyen citas médicas y visitas al hospital, servicios de salud conductual, atención dental y de la vista, farmacia, transporte y atención en hogares de ancianos. Los adultos mayores que reúnen los requisitos para recibir pagos en hogares de ancianos pueden recibir servicios médicos y de apoyo que les permiten continuar viviendo en el hogar. Visita el sitio web que aparece a continuación para obtener ayuda y solicitudes para familias, niños, adultos mayores y adultos con discapacidades. 
  • Senior Health Insurance Counseling for Kansas (SHICK, Asesoramiento sobre seguros médicos para adultos mayores en Kansas) (800-860-5260)
    • SHICK brinda asesoramiento y asistencia individualizada a las personas con Medicare y sus familias. La agencia puede ayudar con la obtención de beneficios, la presentación de reclamaciones y la explicación de las opciones de atención médica.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Kansas Advocates for Better Care (KABC) (800-525-1782 | Info@kabc.org)
    • KABC aboga por un cuidado a largo plazo de calidad para los residentes mayores de Kansas, ya sean residentes de hogares con licencia para el cuidado de adultos mayores, hogares de ancianos o quienes reciben cuidados a largo plazo en el hogar. KABC publica varios folletos útiles para el cuidado de los adultos mayores, entre los que se incluye una lista anual con las tendencias de buen y mal funcionamiento de los hogares de ancianos de Kansas. También ofrece capacitación a los cuidadores familiares y remunerados sobre las mejores prácticas de cuidado de adultos mayores. Su personal está disponible los días de semana para brindar orientación y apoyo a los adultos mayores y a los familiares que buscan proveedores de cuidados a largo plazo de buena calidad o necesitan ayuda para resolver un problema con la atención de salud. 
  • Office of the Long-Term Care Ombudsman (Oficina del defensor de cuidados a largo plazo) (785-296-3017 | 877-662-8362, sin cargo)
    • El Programa del defensor de los cuidados a largo plazo de Kansas cuenta con defensores de los residentes de hogares de ancianos, alojamientos temporales y centros de vida asistida. Estos defensores proporcionan información sobre cómo encontrar un centro y qué hacer para obtener atención de calidad. Reciben capacitación para resolver problemas y pueden asistir con quejas.
  • Adult Protective Services (APS, Servicios de protección para adultos) (Llama a Asistencia al cliente: 800-922-5330)
    • APS proporciona información e investiga las acusaciones de abuso y negligencia, incluidos el abuso físico, sexual, emocional y verbal y la explotación financiera.

Recursos financieros

Recursos legales

  • Kansas Attorney General (Fiscal general de Kansas) (785-296-2215 | 888-428-8436, sin cargo | Línea directa de protección al consumidor: 800-432-2310)
  • Kansas Legal Services (Servicios legales de Kansas) (Línea directa sobre la ley de adultos mayores: 888-35ELDER, sin cargo | 888-353-5337, sin cargo)

Recursos laborales y para empleadores

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Kansas Commission on Veterans Affairs Office (KCAVO, Oficina de la Comisión de Kansas de Asuntos de Veteranos (785-296-3976 | 800-273-8255, oprime 1 o envía un mensaje de texto al 838255)
    • KCVAO provee a los veteranos mayores o discapacitados atención y servicios de rehabilitación, residenciales y médicos, y proporciona acceso directo a los recursos y beneficios específicos para veteranos de Kansas. KCAVO también ayuda a los veteranos y a sus familias a presentar reclamaciones por beneficios de veteranos ante el Gobierno federal, y ofrece préstamos de bajo costo para que los veteranos puedan adquirir granjas y hogares.   
  • Kansas Children’s Service League (KCSL, Liga de servicios para menores de Kansas) (877-530-5275, sin cargo)
    • KCSL es una agencia estatal sin fines de lucro que trabaja para prevenir el abuso infantil, fortalecer a las familias y empoderar a los padres y niños. Aunque sus oficinas principales se encuentran en Topeka, KCSL patrocina un grupo de abuelos y parientes en Wichita.  

Apoyo para cuidadores

  • Community Connections (Mi Comunidad con AARP)
    • Mi Comunidad con AARP es un nuevo sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.
  • Create the Good (Compartir es Vivir)
    • Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.
  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español :888-971-2013).
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

