Guía de recursos para cuidadores familiares en Iowa

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en Iowa AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



LifeLong Links 866-468-7887 Lifetime Link brinda a los residentes mayores de Iowa, a los adultos con discapacidades, a los veteranos y a los cuidadores familiares acceso a servicios y apoyo en todo el estado que los ayudarán a desarrollar un plan de vida independiente a largo plazo.



Recursos de salud

Senior Health Insurance Information Program (SHIIP, Programa de información sobre seguros médicos para adultos mayores) 800-351-4664 | shiip@iid.iowa.gov SHIIP tiene asesores locales de Medicare listos para ayudar con la inscripción, la elección de un plan y la solicitud de asistencia con los ingresos.

Department of Health & Human Services: Iowa Medicaid (Programa Medicaid de Iowa del Departamento de Salud y Servicios Humanos) (800-338-8366) Medicaid proporciona cobertura de atención médica administrada por el estado a los niños necesitados económicamente, padres con hijos, personas con discapacidades, adultos mayores y mujeres embarazadas. El objetivo es que los beneficiarios vivan vidas saludables, estables y autosuficientes.



Office of the State Long-Term Care Ombudsman (OSLTCO, Oficina del Defensor de cuidados a largo plazo del estado) 866-236-1430 OSLTCO aboga por la salud, la seguridad, el bienestar y los derechos de los residentes de hogares de ancianos, de hogares de hospedaje y cuidado y de centros de vida asistida. Estos defensores proporcionan información sobre cómo encontrar un centro y qué hacer para obtener atención de calidad. Reciben capacitación para resolver problemas y pueden asistir a los residentes con quejas.



Iowa Insurance Division (División de seguros de Iowa) (877-955-1212) La Iowa Insurance Division supervisa cualquier problema relacionado con el acceso, las ventas y la administración de los beneficios del seguro de salud.



Iowa Drug Card (Tarjeta para medicamentos de Iowa) 877-321-6755 Iowa Drug Card es un programa gratuito que ayuda a todos los residentes de Iowa a pagar por sus medicamentos recetados. No hay proceso de inscripción para el programa estatal.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Area Agencies on Aging (AAA, Agencias del Área sobre Envejecimiento) 866-468-7887 Las AAA proporcionan información y recomendaciones a adultos mayores, adultos con discapacidades, veteranos y sus cuidadores. También coordinan una amplia gama de servicios de apoyo comunitario y de vivienda a largo plazo, incluidos el transporte, las comidas y los cuidados de relevo.

