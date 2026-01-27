Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Iowa

(La información en algunos enlaces está en inglés)

In English | Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso. 

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados. 

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • LifeLong Links 866-468-7887
    • Lifetime Link brinda a los residentes mayores de Iowa, a los adultos con discapacidades, a los veteranos y a los cuidadores familiares acceso a servicios y apoyo en todo el estado que los ayudarán a desarrollar un plan de vida independiente a largo plazo.

Recursos de salud

  • Senior Health Insurance Information Program (SHIIP, Programa de información sobre seguros médicos para adultos mayores) 800-351-4664 | shiip@iid.iowa.gov
    • SHIIP tiene asesores locales de Medicare listos para ayudar con la inscripción, la elección de un plan y la solicitud de asistencia con los ingresos.
  • Department of Health & Human Services: Iowa Medicaid (Programa Medicaid de Iowa del Departamento de Salud y Servicios Humanos) (800-338-8366)
    • Medicaid proporciona cobertura de atención médica administrada por el estado a los niños necesitados económicamente, padres con hijos, personas con discapacidades, adultos mayores y mujeres embarazadas. El objetivo es que los beneficiarios vivan vidas saludables, estables y autosuficientes. 
  • Office of the State Long-Term Care Ombudsman (OSLTCO, Oficina del Defensor de cuidados a largo plazo del estado) 866-236-1430
    • OSLTCO aboga por la salud, la seguridad, el bienestar y los derechos de los residentes de hogares de ancianos, de hogares de hospedaje y cuidado y de centros de vida asistida. Estos defensores proporcionan información sobre cómo encontrar un centro y qué hacer para obtener atención de calidad. Reciben capacitación para resolver problemas y pueden asistir a los residentes con quejas.
  • Iowa Insurance Division (División de seguros de Iowa) (877-955-1212)
    • La Iowa Insurance Division supervisa cualquier problema relacionado con el acceso, las ventas y la administración de los beneficios del seguro de salud.
  • Iowa Drug Card (Tarjeta para medicamentos de Iowa) 877-321-6755
    • Iowa Drug Card es un programa gratuito que ayuda a todos los residentes de Iowa a pagar por sus medicamentos recetados. No hay proceso de inscripción para el programa estatal.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Area Agencies on Aging (AAA, Agencias del Área sobre Envejecimiento) 866-468-7887
    • Las AAA proporcionan información y recomendaciones a adultos mayores, adultos con discapacidades, veteranos y sus cuidadores. También coordinan una amplia gama de servicios de apoyo comunitario y de vivienda a largo plazo, incluidos el transporte, las comidas y los cuidados de relevo.
  • Elderbridge Agency on Aging(800-243-0678)
    • Mason City: 1190 Briarstone Drive, Suite 3 
    • Carroll: 603 N. West St.
    • Fort Dodge: 308 Central Ave. 
    • Spencer: 714 10th Ave. East, Suite 1

Recursos financieros

  • AARP Foundation’s Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios públicos y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.
  • Iowa Attorney General’s Consumer Protection Division (División de Protección al Consumidor del Fiscal General de Iowa) 515-281-5926 | 888-777-4590 (fuera del área metropolitana de Des Moines) | consumer@ag.iowa.gov
    • La Consumer Protection Division protege al público contra el fraude, el engaño y las prácticas comerciales injustas. También aplica leyes que protegen a los consumidores contra anuncios falsos o engañosos y prácticas de venta engañosas.

Recursos legales

  • Iowa Legal Aid: Legal Hotline for Older Iowans  (Asistencia legal de Iowa: Línea de ayuda para residentes mayores de Iowa (800-992-8161)
    • Iowa Legal Aid es una organización sin fines de lucro que brinda asistencia legal crítica con asuntos civiles a los residentes de Iowa vulnerables y de bajos ingresos.
  • Adult Protective Services (APS, Servicios de protección de adultos) 800-362-2178
    • APS investiga las alegaciones de abuso y negligencia de adultos mayores, incluidos el abuso físico, sexual, emocional y verbal, y la explotación financiera. También provee capacitación sobre estos asuntos.

Recursos laborales y para empleadores

Recursos para grupos específicos

  • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
    • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.
  • Iowa Department of Veterans Affairs (Departamento de Asuntos de Veteranos de Iowa) 800-827-1000 (para preguntas sobre beneficios) | 800-838-4692
    • El Departamento de Asuntos de Veteranos de Iowa brinda a los veteranos mayores y discapacitados del estado atención y servicios de rehabilitación, residencial y médicos.

Apoyo para cuidadores

  • Community Connections (Mi Comunidad con AARP)
    • Mi Comunidad con AARP es un nuevo sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.
  • Create the Good (Compartir es Vivir)
    • Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.
  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

