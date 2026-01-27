Guía de recursos para cuidadores familiares en Idaho

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en Idaho AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en Idaho.

2-1-1 Idaho CareLine (2-1-1) Un programa gratuito del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho que te brinda servicios de información y derivaciones a nivel comunitario, en todo el estado. Puedes encontrar servicios locales de apoyo para cuidadores, cuidados de relevo, transporte, opciones de vivienda y otros recursos locales. Llama al 2-1-1 para conectarte con un especialista en información y derivaciones.

Area Agencies on Aging (Agencias del Área sobre Envejecimiento) Seis agencias en todo el estado ofrecen servicios como protección de adultos mayores, apoyo para cuidadores, servicios de apoyo en el hogar, cuidado de relevo, asistencia legal, vivienda, comidas y los servicios de la Patrulla de Medicare para Adultos Mayores. Algunos servicios tienen requisitos de edad, ingresos y otros. Contactos regionales: Este de Idaho: 208-522-5391 o 800-632-4813, sin cargo Centro norte de Idaho: 208-743-5580 o 800-877-3206, sin cargo Norte de Idaho: 208-667-3179 o 800-786-5536, sin cargo Centro-sur de Idaho: 208-736-2122 o 800-574-8656, sin cargo Sureste de Idaho: 208-233-4032 o 800-526-8129, sin cargo Suroeste de Idaho: 208-898-7060 o 844-850-2883, sin cargo

Live Better Idaho (info@livebetteridaho.org) Live Better Idaho conecta a las personas con programas del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho y otras organizaciones. Encuentra información sobre los beneficios financieros, el cuidado de la salud, la alimentación y la nutrición, los servicios para veteranos, la salud conductual, empleos y capacitación.



Recursos de salud

Senior Health Insurance Benefits Advisors (SHIBA, Asesoría de beneficios de seguros de salud para adultos mayores) 800-247-4422, sin cargo | idahoshiba@doi.idaho.gov El programa SHIBA proporciona información y asistencia gratuita e imparcial sobre los beneficios de Medicare a todos los residentes de Idaho que tienen Medicare, a través de una red estatal de oficinas regionales, organizaciones asociadas y voluntarios certificados. La asesoría, los talleres y las presentaciones sobre Medicare están disponibles por teléfono, a través de seminarios web en internet y en comunidades en todo Idaho.

Idaho Department of Health & Welfare (Departamento de Salud y Bienestar de Idaho) 877-456-1233, sin cargo El Departamento de Salud y Bienestar ofrece programas que promueven una calidad de vida saludable e independiente para los residentes de Idaho. Solicita beneficios como Medicaid, asistencia alimentaria y servicios basados en el hogar y la comunidad, como la vida asistida y el cuidado en el hogar, y opciones de servicios de cuidados a largo plazo.

Your Health Idaho (YHI) Your Health Idaho es un mercado en línea para que las familias y pequeñas empresas de Idaho compren, comparen y elijan cobertura de seguro de salud. YHI es supervisado por una junta de residentes de Idaho que incluye agentes de seguros, médicos, propietarios de negocios, legisladores y representantes sin fines de lucro.

Medicare Nursing Home Compare (Buscador de hogares de ancianos de Medicare) Nursing Home Compare tiene una base de datos de búsqueda de todos los hogares de ancianos certificados por Medicare y Medicaid en el país.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Idaho Caregiver Alliance (Alianza de cuidadores de Idaho) Idaho Caregiver Alliance es un grupo de individuos y organizaciones que se centran en mejorar el acceso a apoyo, recursos y oportunidades de relevo de calidad para cuidadores de todas las edades. Las actividades incluyen la defensa de los cuidadores a nivel estatal, un boletín mensual, talleres y eventos como la Conferencia de Cuidadores Familiares, un evento anual.

Family Caregiver Navigator (Navegador de cuidado familiar) (208-426-5899)

Idaho Commission on Aging (ICOA, Comisión de Idaho sobre el Envejecimiento) 2-1-1 | 208-334-3833, sin cargo | ICOA@aging.idaho.gov

Recursos financieros

AARP Foundation's Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)

Idaho State Tax Commission Property Tax Reduction Programs (Comisión tributaria del estado de Idaho para programas de reducción del impuesto sobre bienes inmuebles) 208-334-7760 | 800-972-7660, sin cargo

Recursos legales

Recursos laborales y para empleadores

Servicios de transporte

Area Agencies on Aging (Agencias del Área sobre Envejecimiento)

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).