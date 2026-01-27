Javascript is not enabled.

Guía de recursos para cuidadores familiares en Idaho

Agencias locales y organizaciones que pueden hacer el proceso de cuidar más fácil, no importa en qué punto de tu trayectoria te encuentres.

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Apoyo a los cuidadores familiares en Idaho
    • AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en Idaho.
  • 2-1-1 Idaho CareLine (2-1-1)
    • Un programa gratuito del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho que te brinda servicios de información y derivaciones a nivel comunitario, en todo el estado. Puedes encontrar servicios locales de apoyo para cuidadores, cuidados de relevo, transporte, opciones de vivienda y otros recursos locales. Llama al 2-1-1 para conectarte con un especialista en información y derivaciones.
  • Area Agencies on Aging (Agencias del Área sobre Envejecimiento)
    • Seis agencias en todo el estado ofrecen servicios como protección de adultos mayores, apoyo para cuidadores, servicios de apoyo en el hogar, cuidado de relevo, asistencia legal, vivienda, comidas y los servicios de la Patrulla de Medicare para Adultos Mayores. Algunos servicios tienen requisitos de edad, ingresos y otros.  
    • Contactos regionales:
      • Este de Idaho: 208-522-5391 o 800-632-4813, sin cargo
      • Centro norte de Idaho: 208-743-5580 o 800-877-3206, sin cargo
      • Norte de Idaho: 208-667-3179 o 800-786-5536, sin cargo
      • Centro-sur de Idaho: 208-736-2122 o 800-574-8656, sin cargo
      • Sureste de Idaho: 208-233-4032 o 800-526-8129, sin cargo
      • Suroeste de Idaho: 208-898-7060 o 844-850-2883, sin cargo
  • Live Better Idaho (info@livebetteridaho.org)
    • Live Better Idaho conecta a las personas con programas del Departamento de Salud y Bienestar de Idaho y otras organizaciones. Encuentra información sobre los beneficios financieros, el cuidado de la salud, la alimentación y la nutrición, los servicios para veteranos, la salud conductual, empleos y capacitación.

Recursos de salud

  • Senior Health Insurance Benefits Advisors (SHIBA, Asesoría de beneficios de seguros de salud para adultos mayores) 800-247-4422, sin cargo | idahoshiba@doi.idaho.gov
    • El programa SHIBA proporciona información y asistencia gratuita e imparcial sobre los beneficios de Medicare a todos los residentes de Idaho que tienen Medicare, a través de una red estatal de oficinas regionales, organizaciones asociadas y voluntarios certificados. La asesoría, los talleres y las presentaciones sobre Medicare están disponibles por teléfono, a través de seminarios web en internet y en comunidades en todo Idaho.
  • Idaho Department of Health & Welfare (Departamento de Salud y Bienestar de Idaho) 877-456-1233, sin cargo
    • El Departamento de Salud y Bienestar ofrece programas que promueven una calidad de vida saludable e independiente para los residentes de Idaho. Solicita beneficios como Medicaid, asistencia alimentaria y servicios basados en el hogar y la comunidad, como la vida asistida y el cuidado en el hogar, y opciones de servicios de cuidados a largo plazo.
  • Your Health Idaho (YHI)
    • Your Health Idaho es un mercado en línea para que las familias y pequeñas empresas de Idaho compren, comparen y elijan cobertura de seguro de salud. YHI es supervisado por una junta de residentes de Idaho que incluye agentes de seguros, médicos, propietarios de negocios, legisladores y representantes sin fines de lucro.
  • Medicare Nursing Home Compare (Buscador de hogares de ancianos de Medicare)
    • Nursing Home Compare tiene una base de datos de búsqueda de todos los hogares de ancianos certificados por Medicare y Medicaid en el país.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Idaho Caregiver Alliance (Alianza de cuidadores de Idaho)
    • Idaho Caregiver Alliance es un grupo de individuos y organizaciones que se centran en mejorar el acceso a apoyo, recursos y oportunidades de relevo de calidad para cuidadores de todas las edades. Las actividades incluyen la defensa de los cuidadores a nivel estatal, un boletín mensual, talleres y eventos como la Conferencia de Cuidadores Familiares, un evento anual.
  • Family Caregiver Navigator (Navegador de cuidado familiar) (208-426-5899)
  • Idaho Commission on Aging (ICOA, Comisión de Idaho sobre el Envejecimiento) 2-1-1 | 208-334-3833, sin cargo | ICOA@aging.idaho.gov

Recursos financieros

Recursos legales

Recursos laborales y para empleadores

Servicios de transporte

Recursos para grupos específicos

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

  • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
    • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.

Apoyo para cuidadores

  • Community Connections (Mi Comunidad con AARP)
    • Mi Comunidad con AARP es un nuevo sitio web que ofrece pasos para obtener y brindar ayuda. Puedes organizar grupos en línea de ayuda mutua para permanecer conectados, compartir ideas y apoyar a quienes lo necesitan.
  • Create the Good (Compartir es Vivir)
    • Compartir es Vivir conecta a las personas con oportunidades de voluntariado e ideas de proyectos para que puedan compartir sus experiencias de vida, habilidades y pasiones con su comunidad.

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • Sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP
    • El sitio web Cuidando a los nuestros, de AARP, es un lugar donde encontrarás los consejos y herramientas que necesitas para ayudarte a cuidar de un ser querido. Contiene información valiosa sobre cómo manejar problemas médicos, registros de salud e instrucciones anticipadas; la seguridad en el hogar; asuntos legales y financieros, y el equilibro en la vida del cuidador, entre muchos otros temas.
  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).
    • Conéctate en vivo con una persona y conoce cómo acceder a recursos locales a través de nuestra línea directa de prestación de cuidados.
  • Grupo de Facebook de AARP para cuidadores familiares
    • Únete al grupo de discusión de AARP sobre cuidadores familiares en Facebook para conectarte, hacer preguntas y compartir ideas con otros cuidadores familiares.
  • Community Resource Finder (Buscador de recursos comunitarios)
    • El Buscador de recursos comunitarios, un servicio conjunto de recursos de la Alzheimer's Association y AARP, es una base de datos de recursos relacionados con la demencia y el envejecimiento impulsada por CareLike. Con esta herramienta en línea, es fácil encontrar programas y servicios locales.
  • I Heart Caregivers
    • Únete a los miles de personas que cuidan de un ser querido y han compartido sus experiencias en I Heart Caregivers, una iniciativa de AARP para que los cuidadores compartan sus experiencias. Tu historia ayudará a AARP a seguir luchando para obtener más apoyo para los cuidadores familiares.
  • Comunidad Cuidando a los nuestros, de AARP
    • Únete a nuestra comunidad y conéctate con otros cuidadores como tú.
  • Guía HomeFit de AARP
    • La Guía HomeFit de AARP puede ayudar a personas y familias a convertir su hogar actual o futuro en un lugar apto y acogedor para los adultos mayores. También puede ayudar a los funcionarios electos, los legisladores y los líderes locales a familiarizarse más con las características y los diseños de viviendas que las comunidades necesitan para que sus residentes puedan vivir de forma segura y cómoda, y prosperar.
  • Recursos nacionales para cuidadores familiares
    • Un listado de agencias, grupos y organizaciones nacionales que pueden conectar a los cuidadores familiares con apoyo y servicios directos.

