Guía de recursos para cuidadores familiares en Hawái

Agencias locales y organizaciones que pueden hacer el proceso de cuidar más fácil, no importa en qué punto de tu trayectoria te encuentres.

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

  • Hawaii Aging & Disability Resource Centers (ADRC, Centros de recursos para adultos mayores y personas con discapacidad de Hawái) (808-643-2372)
    • El ADRC ayuda a los adultos mayores, a las personas con discapacidades y a los cuidadores familiares a encontrar opciones de apoyo y servicios a largo plazo disponibles para ellos. Está dirigido por la Agencia del Área sobre el Envejecimiento de cada isla y tiene como objetivo proporcionar un lugar único donde obtener información sobre el envejecimiento.
  • Aloha United Way GET HELP (877-275-6569, sin cargo | 2-1-1)
    • Aloha United Way es un servicio estatal de información y derivación comunitaria. Ofrece una búsqueda en línea y también una línea directa telefónica en el estado para ayudar a las personas a encontrar alimentos, refugio, asistencia financiera, atención para adultos mayores, servicios para personas con discapacidades y más.

Recursos de salud

  • Hawaii State Health Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud de Hawái)
    • 808-586-7299 (Oahu) | 888-875-9229, sin cargo (islas vecinas)
    • SHIP proporciona información gratuita sobre seguros de salud y asesoramiento a las personas con Medicare. Los voluntarios capacitados pueden responder preguntas sobre las Partes A, B, C y D de Medicare.
  • Kokua Mau (808-585-9977)
    • Kokua Mau es un recurso confiable para obtener información precisa sobre la planificación anticipada de los cuidados, así como cuidados paliativos y para enfermos terminales.

Recursos basados en el hogar y la comunidad

  • Child & Family Service (CFS, Servicios para niños y familias) (808-681-3500)
    • El CFS ofrece servicios en todo el estado, como relevo para cuidadores, recursos y apoyo a familiares que cuidan de seres queridos mayores con problemas de salud.
  • Project Dana (808-945-3736)
    • Un programa estatal de voluntarios de Faith in Action que presta diversos servicios a domicilio y en la comunidad, como visitas telefónicas, tareas domésticas ligeras y educación sobre seguridad en el hogar a ancianos vulnerables y discapacitados para garantizar su bienestar, independencia y dignidad en el entorno de su elección.

Recursos financieros

  • AARP Foundation's Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation)
    • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.
  • The Caregiver Foundation (TCF, La fundación para cuidadores) (808-625-3782)
    • TCF es una organización sin fines de lucro local que ofrece administración diaria de dinero a los adultos mayores con discapacidades y a sus cuidadores. También ofrece tutela para las personas que ya no pueden manejar sus asuntos y decisiones cotidianas.
  • CSI Trust Company (808-538-0353)
    • CSI brinda administración diaria de dinero, fideicomisos y servicios fiduciarios a los residentes más frágiles y vulnerables de Hawái que no reúnen los requisitos para recibir asistencia pública en sus asuntos financieros.
  • Catholic Charities Hawaii (Caridades Católicas de Hawái) (808-521-4357)
    • Catholic Charities Hawái ayuda con subsidios de asistencia financiera de emergencia y necesidades de vivienda; redes con otras agencias para brindar asistencia material (ropa, servicios públicos, alimentos) y ayuda a llenar solicitudes de beneficios públicos.

Recursos legales

  • Legal Aid Society of Hawaii (Sociedad de ayuda legal de Hawái)
    • 808-536-4302 (Oahu) 800-499-4302, sin cargo (islas vecinas)
    • Legal Aid es una oficina de abogados sin fines de lucro que ayuda a la comunidad de ingresos bajos a moderados con asuntos legales civiles.
  • University of Hawaii Elder Law Program (UHELP, Programa de asistencia legal de la Universidad de Hawái) (808-956-6544)
    • La UHELP brinda ayuda con directivas anticipadas para asuntos de salud, testamentos simples, poderes notariales, información básica sobre la planificación de la incapacidad, y beneficios públicos y asesoramiento relacionados con el abuso de adultos mayores, la prestación de cuidados y la tutela o curatela. 808-956-6544
  • Volunteer Legal Services Hawaii (Servicios legales voluntarios de Hawái)
    • 808-528-7046 (Oahu) | 808-313-8210 (Isla de Hawái) | 808-698-8210 (Kauai) | 808-727-8210 (Maui)
    •  Esta organización legal sin fines de lucro ofrece servicios gratuitos o de bajo costo para los miembros de la comunidad de ingresos bajos o moderados.

Recursos laborales y para empleadores

Recursos de transporte

  • TheHandi-Van – Ciudad y condado de Honolulu (808-538-0033)
    • TheHandi-Van es un servicio de transporte público para personas con discapacidades que no pueden usar el servicio de autobuses de la ciudad (TheBus). Requisitos de participación
  • Catholic Charities Hawaii (Caridades Católicas de Hawái) (808-521-4357)
    • Catholic Charities ofrece servicio de transporte y en camioneta de Oahu para los adultos mayores desde y hacia los sitios de comidas grupales, comercios, citas médicas, agencias de beneficios y excursiones.
  • Project Dana (808-945-3736)
    • Los conductores voluntarios en Oahu proporcionan transporte para las citas médicas.
  • Kauai County Bus and Paratransit (Servicio de paratránsito y autobuses del condado de Kauai) (808-246-8110)
    • Kauai Bus opera un servicio local de transporte público en autobús. Los servicios de paratránsito están disponibles para las personas que reúnen ciertos requisitos.
  • Hawaii County Hele-On Kako’o Paratransit Service (Servicio de paratránsito Hele-On Kako'o del condado de Hawái) (808-961-8343)
    • Un servicio de transporte público disponible para las personas que no pueden usar el servicio de autobús de ruta fija.

Recursos de vivienda

  • Catholic Charities Hawaii (Caridades Católicas de Hawái) (808-521-4357)
    • El Programa de Asistencia para la Vivienda brinda ayuda a los adultos mayores que necesitan alquileres asequibles.
  • Hawaii Public Housing Authority (Autoridad de Vivienda Pública de Hawái) (808-832-4692)
    • La Housing Authority ayuda a los residentes de Hawái con alquileres asequibles, viviendas de apoyo y viviendas públicas.
  • Going Home Plus Project
    • 808-692-8166 | 808-524-3370 (Oahu) | 800-316-8005, sin cargo (islas vecinas)
    • Un proyecto para ayudar a los residentes que han estado viviendo en hospitales, centros de enfermería y centros de ICF/ID a regresar a la comunidad. También brinda asistencia para encontrar vivienda.

Recursos para grupos específicos

  • Guías de AARP “Cuidando a los nuestros”
    • AARP ofrece guías gratuitas sobre la prestación de cuidados a grupos específicos, entre ellos familias de militares y personas LGBTQ. Las guías, también disponibles en español y chino, están diseñadas para ayudar a elaborar e implementar un plan de cuidados.
  • American Diabetes Association Hawaii (Asociación contra la diabetes de Hawái) (808-947-5979)
    • La asociación proporciona recursos sobre todos los tipos de diabetes, así como información para los cuidadores y otras personas afectadas indirectamente por la enfermedad.

Apoyo para cuidadores

Recursos de AARP para los cuidadores familiares

  • AARP Family Caregiving Resource Line (Línea sin cargo de recursos para el cuidado familiar de AARP) (en inglés: 877-333-5885; en español: 888-971-2013).

Si tienes alguna sugerencia sobre cómo AARP podría mejorar esta guía de recursos, visita (en inglés: aarp.org/preparetocaresurvey; en español: aarp.org/encuestacuidador).

