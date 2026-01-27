Guía de recursos para cuidadores familiares en Hawái

Cuidar de un ser querido puede ser una de las labores más importantes y exigentes que te tocará desempeñar en la vida. No importa en qué etapa de tu trayectoria como cuidador estés —empezando a planificar los cuidados de un ser querido, cuidando de alguien en tu propio hogar, en un centro de cuidados o a distancia, o encargándote del cuidado de alguien que está en la fase final de la vida—, tener recursos accesibles facilitará el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Para pedir una copia impresa de esta guía en línea, llama a la Línea gratuita de recursos de AARP para cuidadores familiares al 877-333-5885 e indica qué guía o guías deseas recibir. Te enviaremos una copia por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Recursos generales

Apoyo a los cuidadores familiares en tu estado AARP tiene un sitio web dedicado a brindarte información sobre cómo estamos defendiendo los derechos de los cuidadores en tu estado.



Hawaii Aging & Disability Resource Centers (ADRC, Centros de recursos para adultos mayores y personas con discapacidad de Hawái) (808-643-2372) El ADRC ayuda a los adultos mayores, a las personas con discapacidades y a los cuidadores familiares a encontrar opciones de apoyo y servicios a largo plazo disponibles para ellos. Está dirigido por la Agencia del Área sobre el Envejecimiento de cada isla y tiene como objetivo proporcionar un lugar único donde obtener información sobre el envejecimiento.



Aloha United Way GET HELP (877-275-6569, sin cargo | 2-1-1) Aloha United Way es un servicio estatal de información y derivación comunitaria. Ofrece una búsqueda en línea y también una línea directa telefónica en el estado para ayudar a las personas a encontrar alimentos, refugio, asistencia financiera, atención para adultos mayores, servicios para personas con discapacidades y más.



Recursos de salud

Hawaii State Health Insurance Assistance Program (SHIP, Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud de Hawái) 808-586-7299 (Oahu) | 888-875-9229, sin cargo (islas vecinas) SHIP proporciona información gratuita sobre seguros de salud y asesoramiento a las personas con Medicare. Los voluntarios capacitados pueden responder preguntas sobre las Partes A, B, C y D de Medicare.



División Med-QUEST, Departamento de Servicios Humanos del Estado Centro de atención al cliente, 808-524-3370 (Oahu), 800-316-8005, sin cargo (islas vecinas) Med-QUEST administra los beneficios de atención médica para los beneficiarios mayores, ciegos y discapacitados que reúnen los requisitos para Medicaid.



Kokua Mau (808-585-9977) Kokua Mau es un recurso confiable para obtener información precisa sobre la planificación anticipada de los cuidados, así como cuidados paliativos y para enfermos terminales.



Recursos basados en el hogar y la comunidad

Child & Family Service (CFS, Servicios para niños y familias) (808-681-3500) El CFS ofrece servicios en todo el estado, como relevo para cuidadores, recursos y apoyo a familiares que cuidan de seres queridos mayores con problemas de salud.



Project Dana (808-945-3736) Un programa estatal de voluntarios de Faith in Action que presta diversos servicios a domicilio y en la comunidad, como visitas telefónicas, tareas domésticas ligeras y educación sobre seguridad en el hogar a ancianos vulnerables y discapacitados para garantizar su bienestar, independencia y dignidad en el entorno de su elección.



Recursos financieros

AARP Foundation's Benefits QuickLINK (Enlaces rápidos QUICKLINK a beneficios de AARP Foundation) Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención médica, servicios y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.



The Caregiver Foundation (TCF, La fundación para cuidadores) (808-625-3782) TCF es una organización sin fines de lucro local que ofrece administración diaria de dinero a los adultos mayores con discapacidades y a sus cuidadores. También ofrece tutela para las personas que ya no pueden manejar sus asuntos y decisiones cotidianas.



CSI Trust Company (808-538-0353) CSI brinda administración diaria de dinero, fideicomisos y servicios fiduciarios a los residentes más frágiles y vulnerables de Hawái que no reúnen los requisitos para recibir asistencia pública en sus asuntos financieros.



Catholic Charities Hawaii (Caridades Católicas de Hawái) (808-521-4357) Catholic Charities Hawái ayuda con subsidios de asistencia financiera de emergencia y necesidades de vivienda; redes con otras agencias para brindar asistencia material (ropa, servicios públicos, alimentos) y ayuda a llenar solicitudes de beneficios públicos.

