Guía de recursos para cuidadores familiares en Georgia

de

AARP

 
Published 05 de septiembre de 2025

Cuidar de un ser querido puede ser una de las tareas más importantes y desafiantes que asumirás en toda tu vida. No importa en qué punto de tu trayectoria como cuidador te encuentres—ya sea empezando a planificar; cuidando de un familiar en tu hogar, en un centro de cuidados o a distancia; o encargándote de las responsabilidades de cuidar a alguien en la fase final de la vida—, tener a la mano los recursos que necesitas hará más fácil el proceso.

Pensando en ti, AARP creó esta guía de recursos para quienes cuidan de un ser querido como un punto de partida para ayudarte a encontrar los servicios y el apoyo que necesitas durante todo el proceso de prestación de cuidados.

Llama a la línea gratuita de Recursos para cuidadores familiares de AARP al 877-366-0049 para solicitar una copia de esta guía que se te enviará por correo.

*Muchos de los recursos a los que se hace referencia en este guía no son ofrecidos por AARP, y cualquier información que proporciones a las organizaciones anfitrionas se regirá por sus políticas de privacidad.

Caregivers Screen Hands Touching-01.png

Recursos generales

  • Georgia Caregivers Act
    • La Ley de cuidadores de Georgia ayuda a los cuidadores familiares cuando sus seres queridos son hospitalizados y luego hacen la transición al hogar al asegurar que los hospitales identifiquen al cuidador familiar cuando su ser querido es ingresado. También notifica al cuidador cuando el familiar va a ser dado de alta, y le informa al cuidador sobre las tareas médicas que deberá llevar a cabo en el hogar.  
  • Departamento de Servicios Humanos, División de Servicios para Adultos Mayores
    • La División de Servicios para Adultos Mayores (DAS) del Departamento de Servicios Humanos (DHS) de Georgia apoya los objetivos más importantes del DHS al ayudar a los adultos mayores, a los adultos en riesgo, a las personas con discapacidades, a sus familias y cuidadores a lograr una vida segura, saludable, independiente y autosuficiente.  
  • Central Savannah River Area Agency on Aging (706-210-2000 | 866-552-4464 llamada gratuita)
    • La Agencia del Área sobre el Envejecimiento del área central del río Savannah (CSRA) es un centro para asuntos sobre el envejecimiento en la zona centro-este de Georgia. Brinda servicios a los adultos mayores, a las personas con discapacidades, sus familias y cuidadores, lo que les permite mantener la dignidad e independencia en sus propias comunidades.  
  • Middle Georgia Regional Commission (478-751-6160)
    • La Comisión Regional de Georgia Central es la Agencia del Área sobre el Envejecimiento para la región central de Georgia. La organización provee información y recomendaciones para una variedad de programas que atienden a adultos mayores, cuidadores y personas con discapacidades.  
  • Aging and Disability Resource Connection (ADRC) (866-552-4464 llamada gratuita)
    • La ADRC (Conexión de recursos sobre envejecimiento e incapacidad) diseña y administra recursos para adultos mayores, personas con discapacidades y cuidadores. Este programa gubernamental puede proveer información amplia sobre los servicios de envejecimiento, discapacidad y de cuidados en el estado.
  • Atlanta Regional Commission Area Agency on Aging (404-463-3100)
    • La Comisión regional de Atlanta de la Agencia de área para el envejecimiento trabaja con cada uno de los 10 condados del área metropolitana de Atlanta para brindar servicios a las poblaciones mayores y discapacitadas de la región.  
  • Long Term Care Ombudsman Program (866-552-4464 llamada gratuita)
    • El Programa de defensoría de los cuidados a largo plazo en Georgia cuenta con los defensores del pueblo en asuntos relacionados con el cuidado a largo plazo, quienes luchan por los derechos de quienes viven en hogares de ancianos, alojamientos temporales y centros de vida asistida. Proporcionan información sobre los derechos de los residentes de hogares de ancianos y los problemas relacionados al cuidado a largo plazo. Trabajan para resolver las preocupaciones de los residentes de centros de cuidados a largo plazo en todo el estado.
  • The Rosalynn Carter Institute for Caregiving (229-928-1234)
    • El programa Care-Net del Instituto Rosalynn Carter para el Cuidado promueve la interacción entre los cuidadores profesionales y los cuidadores familiares para brindarles apoyo e información.  

Recursos de salud

  • Departmento de Salud Pública de Georgia (DPH) (404-657-2700)
    • La misión del Departamento de Salud Pública de Georgia es proteger la vida de todos los residentes del estado. El DPH es la agencia principal para la prevención de enfermedades, lesiones y discapacidades, y promueve la salud y el bienestar entre los residentes del estado. También se encarga de la preparación y respuesta ante desastres desde una perspectiva de salud.
  • GeorgiaCares — Programa Estatal de Asistencia en Seguros de Salud (SHIP) (866-552-4464, opción 4, llamada gratuita)
    • GeorgiaCares es un programa voluntario que brinda información y ayuda gratuita, imparcial y objetiva a los beneficiarios de Medicare y a sus cuidadores en asuntos relacionados con los planes de salud y medicamentos.
  • Medicaid de Georgia (404-656-4507)
    • Los programas Medicaid y PeachCare for Kids® de Georgia brindan atención médica a niños, mujeres embarazadas y personas que envejecen, ciegas o discapacitadas.
  • Global Partnership for Telehealth (GPT) (866-754-4325 llamada gratuita)
    • Gpt es una organización sin fines de lucro que ofrece tecnología de telesalud a las escuelas, hospitales, clínicas y sistemas de salud, y brinda recursos de atención médica muy necesarios a las comunidades urbanas y rurales, con énfasis en las áreas desatendidas.  

Couple with Heart Recolored-01.png

Recursos basados en el hogar y la comunidad

Recursos financieros

    • Benefits QuickLink, de AARP Foundation
      • Encuentra beneficios públicos que pueden ayudarte a pagar por alimentos, medicamentos, atención de salud, servicios públicos y más con las herramientas de Benefits QuickLink de AARP Foundation.
    • Georgia Food Bank Association
      • La Asociación de Bancos de Alimentos de Georgia es una red de siete bancos regionales de alimentos que trabajan juntos para abordar el hambre en sus comunidades.
    • Comisión de Servicio Público de Georgia
      • 800-282-5813 llamada gratuita | Metro Atlanta 404-656-4501
      • Programas de asistencia para servicios de electricidad, gas y telefonía para adultos mayores y familias de bajos ingresos.  
    • SNAP (404-370-6236 | 877-423-4746 llamada gratuita)
      • El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido antes como cupones de alimentos, brinda asistencia nutricional mensual a las personas de bajos ingresos y con bienes limitados para pagar por alimentos. SNAP también proporciona educación nutricional.
    • Georgia Drug Card Program (888-214-7721 toll-free)
      • Georgia Drug Card is the statewide free prescription drug assistance program available to all Georgia residents to help uninsured and underinsured people afford prescription medication.

    Recursos legales

    • Georgia Senior Legal Hotline (888-257-9519 llamada gratuita)
      • La Georgia Senior Legal Hotline, una línea de ayuda para adultos mayores, es una división de la Atlanta Legal Aid Society. Brinda mayor acceso a servicios legales de alta calidad a los residentes de Georgia mayores de 60 años. La línea de ayuda asiste a los adultos mayores sin tener en cuenta los ingresos; se enfoca en las personas económica y socialmente vulnerables.  
    • The Heredants Georgia Property Law Center, Inc. (706-424-7557, extensión 1)
      • El centro es una empresa legal sin fines de lucro dedicada a aumentar y preservar los derechos de propiedad de los residentes de ingresos bajos y moderados de Georgia mediante la asistencia financiera y servicios jurídicos.
    • Oficina del fiscal general: maltrato de ancianos (404-656-3300)
      • La Oficina del fiscal general de Georgia tiene leyes especiales para proteger contra el abuso, la negligencia y la explotación a los residentes de 65 años o más, a los adultos discapacitados, a las personas con la enfermedad de Alzheimer o demencia, y a los residentes de centros de cuidados a largo plazo.  

    Hugging Couple Heart Recolored-01.png

    Recursos laborales y para empleados

    • AARP Small Business Caregiving Guide
      • Este guía de AARP en línea va dirigida a ayudar a las pequeñas empresas a crear culturas y ambientes de trabajo favorables para los cuidadores.  

    Recursos para grupos específicos

    • Center for PanAsian Community Services (CPACS, Centro de Servicios Comunitarios Panasiáticos)
      • Promueve la autosuficiencia y la equidad para inmigrantes, refugiados y personas desatendidas a través de una salud integral y social para socios. El personal y los voluntarios de CPACS atienden a más de 79,500 clientes al año y tienen la habilidad de hablar más de 25 idiomas diferentes, tanto asiáticos como no asiáticos.  
    • Apoyo al cuidador por parte del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de EE.UU.(855-260-3274 llamada gratuita)

    Wheelchair-01.png

    Recursos de AARP para cuidadores familiares

    Si tienes ideas sobre cómo AARP puede mejorar esta guía de recursos, te invitamos a participar en esta encuesta: aarp.org/encuestacuidador

